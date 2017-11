TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Nov 8

Nov 8 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 17893.50 NSE 46854.30 ============= TOTAL 64747.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE504L07520 RELIANCE FINANCIAL LIMITED 0.00% 27-Nov-17 108.5600 0.0000 2.50 INE013A07S33 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 06-Dec-17 115.3820 0.0000 160.00 INE115A07JR0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.46% 23-Feb-18 100.4000 6.6600 500.00 INE001A07PO6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.70% 26-Feb-18 100.2100 6.6500 250.00 INE013A078D7 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 27-Feb-18 114.4610 9.0000 8.00 INE202B07GR0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 30-May-18 101.5900 7.6500 490.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.57% 12-Jun-18 100.7000 7.0800 500.00 INE721A07LT7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 29-Jun-18 105.0200 7.5000 1500.00 INE148I07BJ8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 09-Sep-18 102.2900 7.4500 50.00 INE756I07670 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 25-Sep-18 101.0700 7.3000 250.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 101.5900 6.7700 50.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.8200 7.3500 200.00 INE909H08253 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 24-Jan-20 107.8400 8.0800 40.00 INE013A074F1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 04-Feb-20 115.3800 0.0000 160.00 INE261F08790 NABARD 7.00% 20-Mar-20 100.1000 6.4300 250.00 INE261F08808 NABARD 7.18% 23-Mar-20 100.2700 6.8500 500.00 INE001A07QF2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.78% 24-Mar-20 100.7200 7.4000 250.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 6.83% 15-Apr-20 99.2100 7.1600 500.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 100.4800 7.0000 750.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.42% 26-Jun-20 100.5700 7.1600 450.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.20% 01-Sep-20 99.3800 7.4300 100.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 99.3800 7.0100 250.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.8400 6.9800 500.00 INE001A07RC7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 17-Nov-20 99.9100 7.4300 50.00 INE115A07JC2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Dec-20 103.3200 7.5000 900.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.32% 23-Dec-20 103.5400 7.0000 200.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-21 102.7100 8.1400 890.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 103.4700 7.5000 60.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 103.0800 7.6300 150.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% 25-Oct-21 100.1600 8.3300 80.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% 23-Dec-21 103.7900 8.3600 2.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 101.3800 9.1200 180.00 INE095A08074 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% 18-Apr-22 102.0000 8.9000 1100.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 98.9600 7.2500 500.00 INE115A07MO1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.45% 17-Oct-22 99.4877 7.5700 250.00 INE906B07FX6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.11% 05-Nov-22 99.9800 7.1100 1000.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 105.9100 7.3300 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 106.3400 7.3400 500.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 101.9800 8.5900 350.00 INE733E07JH3 NTPC LTD 8.66% 16-Dec-23 111.0900 6.1700 1.00 INE031A07998 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 13-Jan-24 111.6900 6.1700 1.00 INE787H07354 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-24 111.2300 6.1700 1.00 INE906B07DD3 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.52% 05-Feb-24 110.5800 6.1700 1.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 104.1900 10.0500 1.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 106.6300 7.9000 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 105.5900 9.8000 5.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.2500 11.1100 958.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-25 100.5600 8.8500 53.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.8200 7.6000 20.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 116.6800 5.8200 2.80 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 115.9000 5.8600 13.40 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION LTD 8.40% 27-May-27 104.2700 7.2400 250.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.7300 8.2100 290.80 INE695A08048 UNITED BANK OF INDIA 10.50% 27-Sep-27 102.5000 10.0800 1.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.7200 7.8700 20.00 INE975G08256 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.37% 29-Oct-27 103.8500 8.9500 19.00 INE549K08145 MUTHOOT FINCORP LIMITED 12.00% 02-Nov-27 103.5000 12.0300 2.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.46% 30-Aug-28 117.7700 6.1500 2.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 100.0500 7.6700 150.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 100.0000 11.9400 18.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 105.9100 9.1000 10.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.6500 8.7000 619.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% 31-Dec-50 102.0500 8.5900 500.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 106.6800 9.0000 10.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 97.1300 11.0200 368.00 INE202B08793 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.85% 31-Dec-99 99.5000 9.9000 350.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 109.6500 9.7700 2.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 109.5700 8.4400 1.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 106.4400 9.7300 1.00 NSE === INE093J07AQ1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 12-Dec-17 151.2900 0.0000 6.00 INE093J07AT5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 08-Jan-18 181.9950 0.0000 2.50 INE148I07DR7 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 19-Jan-18 100.2881 7.0130 500.00 INE001A07NK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.50% 02-Feb-18 100.3413 6.6000 250.00 INE093J07BM8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 02-Mar-18 112.9620 0.0000 2.50 INE148I07BG4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 09-Mar-18 100.5644 7.1000 150.00 INE148I07BG4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 09-Mar-18 100.5644 7.1000 150.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.38% 20-May-18 100.5193 7.0800 1150.00 INE093J07CL8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 08-Jun-18 143.2160 0.0000 2.50 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.57% 12-Jun-18 100.7015 7.0800 500.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.1080 7.0500 250.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.1080 7.0500 250.00 INE721A07LT7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY -- 29-Jun-18 105.0155 7.5000 1500.00 INE001A07QO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.20% 26-Jul-18 99.9827 7.0400 1250.00 INE001A07QO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.20% 26-Jul-18 99.9827 7.0400 1250.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.9721 6.8500 1000.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.9721 6.9124 500.00 INE148I07BJ8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 09-Sep-18 102.2914 7.4500 50.00 INE001A07QV9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.21% 24-Sep-18 100.0595 7.1200 1250.00 INE756I07670 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 25-Sep-18 101.0653 7.3000 250.00 INE163R08041 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LIMITED 7.87% 30-Sep-18 100.1184 7.9500 175.00 INE020B07EB5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.15% 24-Oct-18 103.8878 6.8000 50.00 INE020B07EB5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.15% 24-Oct-18 103.8878 6.8000 50.00 INE535N08049 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 105.0500 8.5500 2.00 INE241O07069 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LIMITED 07-Dec-18 113.8570 8.2000 440.50 INE115A07LP0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.56% 21-Dec-18 100.3417 7.2200 500.00 INE115A07LP0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.56% 21-Dec-18 100.3417 7.2200 500.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 104.0638 8.0381 50.00 INE001A07QZ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 6.96% 28-Dec-18 99.7617 7.2000 1000.00 INE001A07QZ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 6.96% 28-Dec-18 99.7617 7.2000 1000.00 INE163R08058 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LIMITED 7.87% 31-Dec-18 100.1521 7.9500 40.00 INE733E07CD7 NTPC LIMITED 8.65% 04-Feb-19 102.1702 6.7300 50.00 INE733E07CD7 NTPC LIMITED 8.65% 04-Feb-19 102.1702 6.7300 50.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 20-Mar-19 100.4142 7.2700 1000.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 20-Mar-19 100.4142 7.2700 1000.00 INE804I079H1 ECL FINANCE LIMITED 29-Mar-19 110.4540 9.0000 1.00 INE163R08066 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LIMITED 7.87% 31-Mar-19 100.1848 7.9500 40.00 INE115A07MK9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.08% 23-Apr-19 99.6771 7.3400 200.00 INE115A07MK9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.08% 23-Apr-19 99.6771 7.3400 150.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.3514 6.8618 250.00 INE093J07JH1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 14-Jun-19 132.1740 0.0000 2.50 INE657N07217 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD 9.70% 28-Jun-19 101.8010 8.4437 250.00 INE163R08074 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LIMITED 7.87% 30-Jun-19 100.2171 7.9500 40.00 INE163R08082 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LIMITED 7.87% 30-Sep-19 100.2489 7.9472 40.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 103.3520 7.0500 450.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 103.3571 7.0501 450.00 INE093J07NF7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 22-Oct-19 120.6380 0.0000 2.50 INE163R08090 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LIMITED 7.87% 31-Dec-19 100.2801 7.9450 40.00 INE261F08790 NABARD 20-Mar-20 100.1006 6.4300 500.00 INE261F08808 NABARD 7.18% 23-Mar-20 100.2695 6.8499 500.00 INE163R08108 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LIMITED 7.87% 31-Mar-20 100.3061 7.9455 50.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 100.4782 7.0000 750.00 INE163R08116 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LIMITED 7.87% 30-Jun-20 100.3316 7.9459 37.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.46% 05-Jul-20 100.6408 7.1500 10.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.20% 01-Sep-20 99.3831 7.4300 100.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 99.3795 7.0100 750.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.7266 7.2000 250.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.7266 7.2000 250.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.2401 7.0750 500.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.2401 7.0807 500.00 INE020B08AJ4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.87% 24-Sep-20 99.5797 7.0200 100.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.9392 6.9900 1500.00 INE163R08124 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LIMITED 7.87% 30-Sep-20 100.3568 7.9480 50.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.9478 6.9867 500.00 INE722A07760 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 7.97% 27-Oct-20 100.0000 7.9600 500.00 INE001A07RC7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 17-Nov-20 99.9109 7.4300 800.00 INE001A07RC7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 17-Nov-20 99.9109 7.4300 750.00 INE115A07JC2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Dec-20 103.3174 7.5000 900.00 INE020B08AN6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.99% 31-Dec-20 99.8195 7.0600 500.00 INE163R08132 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LIMITED 7.87% 31-Dec-20 100.3814 7.9498 50.00 INE020B08AN6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.99% 31-Dec-20 99.8195 7.0600 500.00 INE688I07204 CAPITAL FIRST LIMITED 9.20% 22-Jan-21 102.4100 8.2911 40.00 INE163R08140 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LIMITED 7.87% 31-Mar-21 100.4095 7.9498 50.00 INE572O07BD0 ECAP EQUITIES LIMITED - 07-May-21 100.0000 0.0000 25.00 INE163R08157 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LIMITED 7.87% 30-Jun-21 100.4372 7.9498 37.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.5746 7.3000 250.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.5746 7.3000 250.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.2900 7.3000 850.00 INE163R08165 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LIMITED 7.87% 30-Sep-21 100.4645 7.9498 50.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.2900 7.2989 850.00 INE163R08173 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LIMITED 7.87% 31-Dec-21 100.4913 7.9498 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.6535 7.2400 100.00 INE148I07HC0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.57% 30-Mar-22 102.2945 8.0888 1050.00 INE163R08181 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LIMITED 7.87% 31-Mar-22 100.5173 7.9498 50.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.40% 27-May-22 104.2722 7.2396 250.00 INE163R08199 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LIMITED 7.87% 30-Jun-22 100.5430 7.9498 54.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY LIMITED 7.72% 11-Jul-22 99.6865 7.7811 259.00 INE115A07MG7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.42% 15-Jul-22 99.8150 7.4499 50.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 107.0569 7.3000 900.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 107.0569 7.3001 900.00 INE537P07380 INDIA INFRADEBT LIMITED 7.75% 30-Aug-22 99.8786 7.7600 30.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 98.9601 7.2500 850.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 98.9601 7.2500 100.00 INE020B08AK2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.03% 07-Sep-22 99.2755 7.2000 250.00 INE020B08AK2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.03% 07-Sep-22 99.2755 7.2000 250.00 INE163R08207 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LIMITED 7.87% 30-Sep-22 100.5683 7.9498 50.00 INE020B08AM8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.09% 17-Oct-22 99.7666 7.1400 100.00 INE975G08249 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.25% 28-Oct-22 100.2000 9.5200 3.00 INE906B07FX6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.11% 05-Nov-22 100.0000 7.1056 1100.00 INE235P07803 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 7.85% 07-Nov-22 100.0000 7.8500 200.00 INE871D07QR7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 7.85% 30-Dec-22 100.0000 7.8500 20.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 105.9123 7.3300 500.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 105.9123 7.3300 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 106.3353 7.3400 500.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 101.9757 8.5900 350.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 103.1000 8.5383 0.50 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 106.6269 7.9000 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.5924 9.6000 5.00 INE197P07144 A. K. K. CAPITAL FINANCE PRIVATE LTD 10-Aug-24 100.0000 8.9942 50.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 98.3800 10.2200 13.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.8200 7.6000 20.00 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY 9.10% 17-Aug-26 100.5000 9.0000 50.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 111.3000 7.6300 10.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.4361 7.7100 250.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.4361 7.7100 250.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 100.4674 8.0650 354.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 97.7974 7.6500 250.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.75% 22-Mar-27 101.5889 7.6450 100.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.75% 22-Mar-27 101.5889 7.6450 100.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 97.8127 7.6150 250.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.7250 8.1800 190.80 INE528S08035 EDELWEISS RETAIL FINANCE LIMITED 9.25% 31-Jul-27 99.2900 9.3454 50.00 INE871D07QF2 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 7.70% 02-Aug-27 98.2983 7.9400 164.00 INE695A08048 UNITED BANK OF INDIA 10.50% 27-Sep-27 104.4782 9.3000 1.00 INE896W08020 INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA 7.47% 13-Oct-27 100.1000 7.5900 5.00 INE217K07AX0 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.98% 13-Oct-27 100.4000 8.9137 2.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.0000 7.9700 502.00 INE975G08256 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.37% 29-Oct-27 101.3500 9.4300 50.00 INE095A08074 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 102.0031 8.9000 1350.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 105.8886 9.4000 578.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 102.0503 8.5850 500.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% PERPETUAL 101.0600 8.4000 400.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 103.6384 9.9700 200.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 106.5222 9.2700 131.00 INE549K08145 MUTHOOT FINCORP LIMITED 6.12% PERPETUAL 102.5000 12.2100 2.00 INE095A08074 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 102.3595 8.8100 250.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% PERPETUAL 101.7420 8.6271 160.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 108.4000 7.7600 2.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.35% 11-Jan-31 113.8388 5.8100 42.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 99.9900 10.0318 3.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 97.8213 7.6200 450.00 INE261F08824 NABARD 7.54% 29-Mar-32 100.3827 7.6300 250.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 100.0535 7.6700 150.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.2500 8.3197 54.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 97.1295 11.0000 363.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-99 100.0200 8.9840 200.00 ===============================================================================================
NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange