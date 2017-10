TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Oct 10

Oct 10 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 18078.60 NSE 66783.60 ============= TOTAL 84862.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 109.8100 7.2400 150.00 INE115A07JR0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.46% 23-Feb-18 100.5105 6.7000 1250.00 INE296A07LD4 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.48% 27-Apr-18 100.5800 7.1000 250.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.15% 27-Jul-18 100.7300 7.0600 500.00 INE756I07977 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.35% 27-Jul-18 100.7900 7.1800 250.00 INE516Q07135 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-18 101.6100 10.8500 8.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 101.0200 7.2000 250.00 INE220J07071 FUTURE CONSUMER LIMITED 10.55% 16-Mar-19 103.0000 8.5300 0.20 INE115A07MK9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.09% 23-Apr-19 99.8100 7.2400 350.00 INE723X07018 TRUST INVESTMENT ADVISORS PVT LTD 9.25% 31-May-19 100.0000 9.2100 37.00 INE217K07935 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 0.00% 06-Jan-20 112.3752 0.0000 20.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 100.6700 6.9500 1250.00 INE895D08246 TATA SONS LIMITED 8.99% 07-Jun-20 102.7600 7.7600 150.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 102.8700 7.4000 750.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 99.5300 6.9500 500.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 81.6400 6.5800 9.60 INE895D08600 TATA SONS LIMITED 8.07% 05-Aug-21 100.9500 7.7600 250.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 100.2600 7.0800 36.00 INE879Q08036 ESAF MICROFINANCE AND INVESTMENTS 16.83% 28-Dec-21 115.1000 12.0000 1.00 INE028A08083 BANK OF BARODA 8.50% 31-Dec-21 98.7700 8.8500 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.8100 7.2400 400.00 INE084A08102 BANK OF INDIA SR-4 9.95% 15-Mar-22 100.2200 9.8500 3.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 101.6900 7.1200 500.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 101.4100 9.1100 570.00 INE038A07258 HINDALCO INDUSTRIES LTD 9.55% 25-Apr-22 106.9500 7.6500 3800.00 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.27% 06-Jun-22 100.5000 7.1200 45.00 INE038A07266 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.55% 27-Jun-22 107.1900 9.5500 1050.00 INE248U08093 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 9.10% 22-Jul-22 101.7600 9.0000 8.00 INE572E09486 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 7.59% 27-Jul-22 100.1000 7.5500 2.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.1400 7.3000 450.00 INE028A08117 BANK OF BARODA 8.65% 11-Aug-22 99.1700 8.8800 58.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.4000 7.1400 250.00 INE859N08019 TAMIL NADU POWER FINANCE 9.67% 01-Sep-22 100.7500 9.4500 50.00 INE859N08043 TAMIL NADU POWER FINANCE 9.19% 29-May-23 100.2500 9.2600 60.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 102.1600 8.5800 526.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 104.9500 9.9000 1.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.0200 11.4600 4.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 100.3500 9.8100 28.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 109.2600 7.5500 250.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 107.3800 7.5800 20.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 104.3100 9.8700 450.00 INE549F08509 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 9.24% 18-Oct-24 101.1000 9.2200 60.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 101.1000 9.2200 50.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 21-Dec-24 102.9400 0.0000 260.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 103.7500 7.5300 800.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 103.9200 7.6700 1.00 INE020B08427 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 08-Jun-25 106.8400 7.5300 170.00 INE535N08049 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.83% 21-Jan-26 103.0000 9.1600 95.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.7500 9.2500 100.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 106.0000 8.2800 1.50 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 106.5300 8.8800 54.50 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-26 103.5500 8.5000 40.00 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY 9.10% 17-Aug-26 100.0100 9.1000 6.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 102.7900 7.5100 100.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 102.1200 7.5100 50.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 99.8800 7.5000 250.00 INE831R08068 ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LTD 8.50% 01-Jun-27 100.4500 8.4100 20.00 INE950O08147 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 8.50% 15-Jun-27 100.6000 8.4000 20.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 98.4200 7.5000 10.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 98.5700 7.5000 150.00 INE514E08FP6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.22% 03-Aug-27 98.0300 7.5000 100.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.33% 28-Aug-27 98.9400 7.4900 500.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 08-Sep-27 99.4200 8.4400 15.00 INE695A08048 UNITED BANK OF INDIA 10.50% 27-Sep-27 100.0000 10.5800 7.00 INE020B07HS2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.71% 24-Sep-28 122.9900 5.8100 10.60 INE787H07297 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.63% 12-Nov-28 120.3500 5.8300 3.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 101.0900 7.5500 400.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.5300 8.2400 57.00 INE787H07370 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 22-Jan-34 129.1500 5.8300 1.50 INE053F07843 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.50% 21-Dec-35 115.6400 5.8300 2.70 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 108.1700 8.8300 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Sep-72 111.5200 0.0000 120.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 101.2900 10.9500 36.00 NSE === INE804I070I8 ECL FINANCE LIMITED - 30-Oct-17 108.6790 8.2500 20.00 INE804I07F33 ECL FINANCE LIMITED - 30-Oct-17 119.1260 9.0000 2.50 INE804I07VG0 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 13-Nov-17 167.9970 0.0000 2.00 INE548C08045 EMAMI LIMITED SR-III 8.45% 22-Nov-17 100.1675 6.6623 250.00 INE115A07JR0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.46% 23-Feb-18 100.5105 6.7000 1250.00 INE093J07BL0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 25-Feb-18 152.7800 0.0000 12.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 09-Mar-18 100.5355 6.7000 500.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 09-Mar-18 100.5355 6.7000 500.00 INE296A07LD4 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.48% 27-Apr-18 100.5813 7.1000 250.00 INE093J07DG6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 14-Jun-18 159.9500 0.0000 2.50 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 101.0467 6.7124 80.00 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.90% 16-Jul-18 100.0238 6.7600 250.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.15% 22-Jul-18 100.7311 7.0600 500.00 INE756I07977 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.35% 24-Jul-18 100.7868 7.1800 250.00 INE918K07FE2 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 30-Jul-18 116.2300 8.2500 10.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.2186 6.8400 250.00 INE115A07MI3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.95% 06-Sep-18 99.9187 7.0000 500.00 INE960S07024 JSW LOGISTICS INFRASTRUCTURE PVT 2.00% 14-Sep-18 128.6978 9.4800 300.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 100.3782 7.1000 500.00 INE115A07MN3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.06% 15-Oct-18 100.0000 7.0700 1000.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 101.0202 7.2000 250.00 INE115A07MM5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.92% 15-Nov-18 99.8529 7.0800 1000.00 INE960S07032 JSW LOGISTICS INFRASTRUCTURE PVT 0.00% 14-Dec-18 129.0900 9.5100 290.00 INE872A07SE5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.00% 27-Dec-18 100.0000 10.9100 50.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 100.3158 7.1800 1000.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 100.3158 7.1800 1000.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.3433 6.9409 750.00 INE296A07KE4 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 19-Mar-19 101.8337 7.4000 50.00 INE001A07QU1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.28% 25-Mar-19 99.9650 7.3000 750.00 INE296A07KF1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 25-Mar-19 101.8122 7.4322 500.00 INE115A07MK9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.08% 23-Apr-19 99.8124 7.2400 350.00 INE916DA7OA5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.76% 29-May-19 100.3964 7.4500 250.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 101.4179 7.1100 250.00 INE001A07OM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.59% 14-Jun-19 101.9639 7.3006 500.00 INE960S07057 JSW LOGISTICS INFRASTRUCTURE PVT - 14-Jun-19 129.3611 9.5850 278.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.0975 6.9700 408.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 28-Jun-19 103.6333 6.9400 242.50 INE752E07HH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.64% 08-Jul-19 102.6477 6.9400 1050.00 INE093J07JZ3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 19-Jul-19 134.4210 0.0000 3.50 INE860H07DB3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jul-19 101.5788 7.7000 100.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 103.5840 7.3000 100.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 102.8267 7.4474 1.80 INE848E07AE5 NHPC LIMITED 6.91% 15-Sep-19 99.8467 6.9900 200.00 INE202B07GP4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.15% 20-Sep-19 100.2400 9.0000 1.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.9329 7.2900 1000.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.9329 7.2900 1000.00 INE115A07GC8 LIC HSG FIN 8.59% 18-Nov-19 100.4450 7.5300 250.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 102.6407 7.3200 50.00 INE860H07DU3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.20% 10-Dec-19 110.2473 7.6000 500.00 INE148I07HN7 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 26-Mar-20 106.0739 7.7900 100.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 100.6702 6.9300 1250.00 INE895D08246 TATA SONS LIMITED 8.99% 07-Jun-20 102.7586 7.7600 150.00 INE774D07RI0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.75% 12-Jun-20 100.4450 7.5300 250.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 102.8688 7.4000 500.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 99.5318 6.9500 500.00 INE691I07EE2 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 7.50% 21-Sep-20 99.3890 7.7200 500.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 103.4623 7.0500 500.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 103.4623 7.0500 500.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.9989 6.9700 750.00 INE092T08CD4 IDFC BANK LIMITED 0.00% 12-Nov-20 169.7600 8.1000 4.00 INE572O07349 ECAP EQUITIES LIMITED 0.00% 17-Nov-20 101.1830 9.5000 100.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 103.6833 7.4500 500.00 INE134E07083 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 31-Mar-21 170.4600 7.9000 2.80 INE134E08ID3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.05% 27-Apr-21 102.3358 7.2500 500.00 INE134E08ID3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.05% 27-Apr-21 102.3358 7.2500 500.00 INE972T07019 SINTEX PREFAB AND INFRA LIMITED 10.70% 11-Jun-21 101.2414 10.2500 25.00 INE895D08600 TATA SONS LIMITED 8.07% 05-Aug-21 100.9529 7.7600 250.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.7631 7.2500 3250.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.7631 7.2500 13500.0 INE053F07934 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.24% 08-Nov-21 100.6280 7.0500 250.00 INE053F07934 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.24% 08-Nov-21 100.6280 7.0500 250.00 INE134E07166 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 21-Nov-21 165.3200 7.9000 2.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 104.4603 7.1500 750.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 104.4603 7.1500 750.00 INE540P07053 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-22 103.2592 8.2393 202.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 108.5800 5.8155 7.50 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.8130 7.2400 400.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 18-Mar-22 101.6910 7.1200 500.00 INE092T08CN3 IDFC BANK LIMITED 0.00% 21-Mar-22 162.9000 8.1000 4.00 INE975G08223 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 101.5200 9.0800 2.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 106.9535 7.6500 3800.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 99.8507 7.3000 250.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 99.8507 7.3000 250.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 107.1938 7.6500 1050.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.1380 7.3050 1750.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.1577 7.3000 1000.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.4785 7.1200 1000.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.4785 7.1200 750.00 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-23 103.1684 8.4357 59.00 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-23 103.8986 8.2500 450.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 102.1564 8.5600 350.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 103.0751 8.5550 207.00 INE514E08DM8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 07-Feb-24 110.3916 7.4600 200.00 INE540P07079 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-24 103.5410 8.4644 142.00 INE197P07144 A. K. CAPITAL FINANCE PRIVATE LTD 10-Aug-24 100.0000 8.2099 80.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.47% 23-Aug-24 109.1586 7.6900 50.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.47% 23-Aug-24 109.1586 7.6928 50.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 109.2585 7.5500 250.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 107.2453 7.6000 392.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 107.2000 7.6100 125.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 107.2453 7.6000 300.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 106.1000 8.0000 80.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 98.3500 10.2173 2.50 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 104.4000 7.6000 1.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.2944 7.5400 250.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.2944 7.5400 250.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 105.0000 8.3560 150.00 INE540P07160 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 13-Mar-26 102.3500 8.3400 15.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.8500 7.5900 1.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 105.0235 7.6087 90.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-26 103.2500 8.5500 2.00 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY 9.10% 17-Aug-26 100.5000 9.0000 80.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 101.8300 7.6000 500.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 101.6323 7.6300 250.00 INE134E08IK8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.56% 16-Sep-26 101.0000 7.4000 14.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.85% 26-Sep-26 103.5247 8.2700 200.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.8500 8.8700 3.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 102.7880 7.5100 350.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 102.7880 7.5100 250.00 INE115A07LO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.95% 26-Mar-27 101.9967 7.6300 250.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 102.1900 9.2500 80.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 99.8817 7.5000 318.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 99.8817 7.5001 50.00 INE831R08068 ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LIMIT 8.50% 01-Jun-27 100.4500 8.4100 10.00 INE950O08147 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 8.50% 15-Jun-27 100.4700 8.4100 40.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 98.5699 7.5000 650.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 98.5699 7.5000 50.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 99.9200 8.1470 100.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LIMITED 7.47% 25-Jun-27 98.6449 7.6600 500.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LIMITED 7.47% 25-Jun-27 98.6449 7.6600 460.00 INE528S08035 EDELWEISS RETAIL FINANCE LIMITED 9.25% 31-Jul-27 99.1800 9.3655 160.00 INE514E08FP6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.22% 03-Aug-27 98.0333 7.5000 100.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.20% 09-Aug-27 97.8983 7.5000 100.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.20% 09-Aug-27 97.8983 7.5000 100.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.33% 28-Aug-27 99.0092 7.4800 750.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.33% 28-Aug-27 99.0092 7.4800 250.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 08-Sep-27 99.5500 8.4100 2.00 INE695A08048 UNITED BANK OF INDIA 10.50% 27-Sep-27 99.6000 10.5968 5.00 INE558T07024 RENEW AKSHAY URJA PRIVATE LIMITED 8.65% 30-Sep-27 100.0000 8.9290 250.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 04-Sep-29 113.6073 7.5200 10.00 INE028A08117 BANK OF BARODA -- PERPETUAL 98.6039 9.0000 250.00 INE667A08104 SYNDICATE BANK 9.80% PERPETUAL 100.1000 9.7466 4.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 94.3511 13.0000 3.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 99.7027 9.1500 3.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK SR-I 10.90% PERPETUAL 100.1000 10.8251 2.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 101.4600 9.5000 2.00 INE160A08126 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.4828 9.0400 1.00 INE028A08117 BANK OF BARODA PERPETUAL 98.6040 9.0000 450.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 101.9712 8.6200 70.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 112.9500 5.8400 80.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 100.0000 10.0324 2.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.55% 21-Sep-31 100.0308 7.5400 250.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 101.0885 7.5500 500.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.4400 8.2800 300.00 INE558T07032 RENEW AKSHAY URJA PRIVATE LIMITED 8.75% 30-Sep-34 100.0000 9.0356 250.00 INE945S07223 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-37 106.1900 8.8046 30.00 INE020B07HS2 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 120.5470 5.8600 5.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com