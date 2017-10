TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Oct 11

Oct 11 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 14916.90 NSE 46997.60 ============= TOTAL 61914.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.5800 6.3900 100.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 100.7300 7.0500 350.00 INE306N07IA6 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.00% 26-Mar-18 100.5716 7.2000 50.00 INE804I07R21 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 06-Apr-18 114.9100 0.0000 4.40 INE477A07068 CANFIN HOMES LIMITED 8.69% 28-Apr-18 101.1600 7.1100 250.00 INE916DA7LC7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.65% 31-May-18 100.7800 7.1500 400.00 INE774D07PB9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.51% 22-Jun-18 100.7600 7.2200 100.00 INE001A07QO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.20% 26-Jun-18 100.0300 7.0000 500.00 INE115A07MD4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.98% 27-Jun-18 99.8800 7.0100 300.00 INE477A07092 CANFIN HOMES LIMITED 8.71% 07-Aug-18 101.1568 7.1100 250.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.1000 6.8400 150.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 100.2700 7.2200 500.00 INE220J07071 FUTURE CONSUMER LIMITED 10.55% 16-Mar-19 101.7900 9.5100 0.50 INE916DA7OS7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.55% 12-Jul-19 100.2000 7.3900 500.00 INE774D07KC8 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 05-Sep-19 136.9800 7.5000 350.00 INE265J07167 JM FINANCIAL ASSET RECONSTRUCTION 0.00% 05-Sep-19 100.8400 8.5500 61.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 101.9000 7.9800 350.00 INE660A07OX3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.62% 16-Dec-19 100.1444 7.5500 50.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 103.5600 9.0500 3.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 99.5600 6.9500 500.00 INE001A07QF2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.78% 24-Mar-20 100.7400 7.4000 250.00 INE121A07MS0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 8.23% 30-Apr-20 101.2300 7.7800 100.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 102.7900 7.4400 200.00 INE261F08865 NABARD 7.07% 25-May-20 100.2100 6.7600 250.00 INE296A07PZ8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.62% 15-Jun-20 100.2000 7.5000 250.00 INE931Q08035 PROMONT HILLSIDE PRIVATE LIMITED 8.40% 26-Jun-20 100.1800 8.2900 110.00 INE134E08JA7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.30% 30-Jun-20 100.2500 7.1700 2000.00 INE115A07JV2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 07-Jul-20 102.4100 7.4300 250.00 INE205A07030 VEDANTA LIMITED 9.45% 17-Aug-20 104.3200 7.8600 110.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.0100 6.9700 500.00 INE580B07430 -- 7.40% 30-Sep-20 99.9045 7.5600 250.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 80.8800 6.9000 15.00 INE053F07934 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.24% 08-Nov-21 100.8200 7.0000 500.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 100.1200 7.0900 250.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 100.3000 7.0700 1000.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.9600 7.2000 500.00 INE692A08078 UNION BANK OF INDIA 9.10% 31-Mar-22 98.6500 9.4500 320.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 101.4100 9.1100 570.00 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.27% 06-Jun-22 100.5000 7.1200 45.00 INE168A08038 JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 103.5600 8.5300 122.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% 28-Jun-22 99.8700 8.7600 500.00 INE248U08093 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 9.10% 22-Jul-22 101.7600 9.0000 48.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% 02-Aug-22 99.3600 10.1600 32.00 INE115A07MJ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.39% 30-Aug-22 99.6000 7.4800 500.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.5000 7.1200 300.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 102.2000 8.5500 50.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 104.9500 9.9000 1.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 107.4000 7.5700 64.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 104.3100 9.8700 450.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 105.4000 8.4000 60.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.0000 8.1500 50.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.9000 8.1700 4.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.20% 09-Aug-27 97.9700 7.4900 157.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 08-Sep-27 99.5100 8.4200 30.00 INE695A08048 UNITED BANK OF INDIA 10.50% 27-Sep-27 100.5000 10.4500 3.00 INE031A07AA4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.83% 13-Jan-29 122.2000 5.8300 0.50 INE020B07IG5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.88% 24-Mar-29 122.7000 5.8500 0.20 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 113.1000 5.9100 0.30 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED 9.80% 30-Mar-31 100.1000 10.0100 1.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.4900 8.2200 31.00 INE848E07567 NHPC LIMITED 8.92% 02-Nov-33 129.0200 5.8300 1.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 131.1900 5.7500 1.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 102.0700 10.4500 1.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% 31-Dec-50 101.9500 8.6200 250.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.8400 11.1000 8.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 98.0500 11.5000 1.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 103.0700 9.8700 2.00 INE428A08077 ALLAHABAD BANK 11.85% 31-Dec-99 100.7000 11.6400 9.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 100.1000 10.8300 1.00 NSE === INE804I072C7 ECL FINANCE LIMITED - 27-Oct-17 110.9660 8.2500 28.50 INE918K07DD9 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 27-Oct-17 121.7000 8.2500 22.50 INE804I07F41 ECL FINANCE LIMITED - 30-Oct-17 121.6180 8.2500 15.00 INE804I07VG0 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 13-Nov-17 168.0550 9.0000 6.50 INE804I07VH8 ECL FINANCE LIMITED - 13-Nov-17 160.1470 9.0000 5.50 INE093J07AW9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 22-Jan-18 119.2630 0.0000 2.50 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 100.6741 6.5000 5.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 100.7288 6.7500 500.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 100.7288 6.7500 500.00 INE148I07GP4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.10% 15-Mar-18 100.2323 7.3650 190.00 INE202B07DU1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.75% 19-Mar-18 100.8818 7.2500 100.00 INE202B07DU1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.75% 19-Mar-18 100.8818 7.3977 100.00 INE306N07IA6 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 8.71% 26-Mar-18 100.5716 7.2000 50.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 101.0475 6.6300 5.00 INE140A07336 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 8.95% 06-Jun-18 100.9188 7.3950 260.00 INE960S07016 JSW LOGISTICS INFRASTRUCTURE PVT - 15-Jun-18 128.3943 9.3050 310.00 INE001A07QO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.20% 26-Jul-18 100.0341 7.0000 500.00 INE477A07092 CANFIN HOMES LIMITED 8.71% 07-Aug-18 101.1568 7.1100 250.00 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.88% 03-Sep-18 100.1102 6.7000 1000.00 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.88% 03-Sep-18 100.1102 6.7000 1000.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 101.2483 6.7500 5.00 INE115A07MI3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.95% 06-Sep-18 99.9178 7.0000 500.00 INE804I07N41 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 07-Sep-18 117.6000 0.0000 0.80 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 100.2825 6.6900 150.00 INE916DA7MP7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.65% 21-Sep-18 100.3821 7.1900 500.00 INE115A07MN3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.06% 15-Oct-18 100.0000 7.0700 3250.00 INE115A07MM5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.92% 15-Nov-18 99.8529 7.0800 250.00 INE115A07LP0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.56% 21-Dec-18 100.4729 7.1200 500.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.1025 6.8400 650.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.1025 6.8400 500.00 INE898G07179 NORTH KARNATAKA EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Jan-19 185.7161 7.7800 1.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 100.2673 7.2200 1350.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 100.2677 7.2200 850.00 INE514E08DN6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.62% 14-Feb-19 102.7227 7.3500 20.00 INE093J07GS4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 18-Feb-19 145.8790 0.0000 4.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.4088 6.8900 2.00 INE960S07040 JSW LOGISTICS INFRASTRUCTURE PVT LTD - 15-Mar-19 128.9564 9.6250 285.00 INE020B08AL0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.75% 26-Mar-19 100.0000 6.7800 2500.00 INE115A07LH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.79% 10-May-19 100.6820 7.2700 500.00 INE093J07KG1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 10-May-19 131.9100 0.0000 1.20 INE093J07IT8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 15-May-19 141.5980 0.0000 6.90 INE572E09379 PNB HOUSING FINANCE LTD - 28-Jun-19 101.8338 7.4500 250.00 INE572E09379 PNB HOUSING FINANCE LTD - 28-Jun-19 101.8338 7.4500 250.00 INE916DA7OS7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.55% 12-Jul-19 100.2032 7.3900 500.00 INE148I07FF7 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED - 15-Jul-19 102.3031 7.6900 2.00 INE093J07MG7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 30-Jul-19 120.3300 0.0000 0.20 INE053F07918 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 30-Jul-19 101.1630 6.9268 250.00 INE093J07MU8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 02-Sep-19 131.5580 0.0000 7.50 INE774D07KC8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 05-Sep-19 136.9827 7.5000 350.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 101.8975 7.9750 350.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.7844 6.9523 6.00 INE121A07NN9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.05% 25-Oct-19 100.2627 7.9000 500.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 103.2104 7.0300 2000.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 103.2104 7.0300 2000.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 103.0120 6.9500 2.00 INE093J07NQ4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 18-Nov-19 118.7880 0.0000 2.10 INE660A07OX3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.62% 16-Dec-19 100.1444 7.5500 150.00 INE660A07OX3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.62% 16-Dec-19 100.1444 7.5506 100.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 99.5623 6.9500 500.00 INE001A07QF2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.78% 24-Mar-20 100.7365 7.4000 250.00 INE001A07QB1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP -- 30-Mar-20 104.6263 7.4100 360.00 INE115A07KL1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 27-Apr-20 100.8112 7.4122 2.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 102.7872 7.4400 200.00 INE296A07PZ8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.62% 15-Jun-20 100.2016 7.5000 250.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.42% 17-Jun-20 100.9565 7.0000 6.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.3093 6.9500 2.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 100.5718 7.1628 500.00 INE134E08JA7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.30% 30-Jun-20 100.2512 7.1700 2000.00 INE115A07JV2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 07-Jul-20 102.4145 7.4300 250.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.3591 7.1300 3.00 INE774D07RQ3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.35% 04-Sep-20 100.0000 7.3345 500.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.8355 7.1633 600.00 INE572O07349 ECAP EQUITIES LIMITED 0.00% 17-Nov-20 101.2080 9.5000 20.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 80.3980 7.1000 30.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 103.8031 7.4100 500.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 103.8031 7.4100 500.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 103.6833 7.4500 20.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.7949 7.2400 2000.00 INE202B07HS6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-21 102.1562 8.4000 10.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.7949 7.2400 2000.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.7634 7.2300 500.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 106.1798 7.5100 30.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.4807 7.2500 650.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.4807 7.2488 150.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.4168 7.1100 250.00 INE053F07934 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.24% 08-Nov-21 100.8244 7.0000 500.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 100.1206 7.0900 500.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 100.2972 7.0700 1250.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 108.5000 5.8343 2.50 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.9644 7.2000 500.00 INE975G08223 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 101.4400 9.1000 1.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 105.0300 8.1600 454.00 INE688V08015 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 7.80% 18-Jul-22 99.7000 7.8600 630.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.1969 7.2900 250.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.1969 7.2900 250.00 INE115A07MJ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.39% 30-Aug-22 99.5982 7.4800 500.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.4983 7.1150 300.00 INE105N07407 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.78% 30-Mar-23 102.1450 6.4500 120.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 102.9900 8.5700 67.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 102.2005 8.5500 20.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 102.3500 10.4500 2.50 INE871D07QB1 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 7.70% 26-Jul-24 99.4100 7.7998 25.00 INE623B07602 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 8.91% 26-Sep-24 100.4000 8.8209 15.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 107.4100 7.5691 68.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 106.1000 7.9700 80.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7300 5.00 INE540P07087 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 14-Feb-25 108.2247 7.6500 250.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 104.8000 7.5200 104.30 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 104.3500 7.5100 46.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 104.3000 7.6000 24.00 INE556S07343 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.10% 30-Jun-25 102.5170 8.6200 80.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.4700 7.5100 54.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 108.9100 7.6800 500.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.6000 7.0100 90.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 105.0900 7.6000 30.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-26 103.1000 8.5700 794.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 105.4000 8.3970 553.10 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 101.5000 7.6500 20.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.85% 26-Sep-26 103.4600 8.2800 500.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.8500 8.8700 2.00 INE202E08011 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.22% 06-Feb-27 99.9000 7.3600 4.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-27 109.5800 7.7000 250.00 INE540P07178 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-27 102.0168 8.4100 50.00 INE115A07LO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.95% 26-Mar-27 102.1300 7.6100 250.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 102.1400 9.2500 85.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 99.0000 7.4119 200.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.9388 7.9971 20.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.9000 8.1700 4.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.20% 09-Aug-27 97.9653 7.4900 150.00 INE688I08178 CAPITAL FIRST LIMITED 8.25% 24-Aug-27 100.0000 8.2400 13.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 08-Sep-27 99.5500 8.4100 18.00 INE126D08022 RELIANCE COMMERCIAL FINANCE LIMITED 8.69% 06-Oct-27 100.0000 8.6900 4.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 04-Sep-29 113.9200 7.4800 10.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 100.7333 8.9000 500.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.8679 8.7600 500.00 INE090A08TZ5 ICICI BANK LIMITED 8.55% PERPETUAL 99.7672 8.5600 100.00 INE688I08186 CAPITAL FIRST LIMITED 8.60% PERPETUAL 100.7300 8.4800 37.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% PERPETUAL 101.7900 8.4100 14.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 8.61% PERPETUAL 101.0800 8.4400 10.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 96.7752 12.1500 6.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% PERPETUAL 100.2732 9.0600 5.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.9080 8.7557 2.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% PERPETUAL 101.5648 9.9939 2.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 103.5939 10.0161 2.00 INE667A08104 SYNDICATE BANK 9.80% PERPETUAL 100.1608 9.7300 1.00 INE160A08126 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.6300 8.9989 1.00 INE090A08TZ5 ICICI BANK LIMITED 8.55% PERPETUAL 99.7672 8.6000 80.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 108.1300 6.3500 144.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.5730 8.2700 393.00 INE945S07223 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-37 106.3233 8.7908 75.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 98.7242 10.1000 1.00