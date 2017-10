TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Oct 12

Oct 12 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13515.60 NSE 42175.90 ============= TOTAL 55691.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE202B07DQ9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 12-Mar-18 100.7400 7.2500 50.00 INE115A07JX8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 27-Apr-18 100.6300 6.9400 500.00 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 15-May-18 100.8700 6.9400 250.00 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.31% 22-May-18 100.6400 6.9800 206.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.34% 28-May-18 100.7000 6.9400 250.00 INE296A07GH5 BAJAJ FINANCE LTD 8.89% 11-Jun-18 100.9900 7.1000 250.00 INE013A074O3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 16-Jul-18 90.9700 9.5000 32.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 101.0700 7.1500 250.00 INE134E08EA8 POWER FINANC CORPORATION LTD 9.70% 15-Dec-18 103.0000 6.9100 250.00 INE155A08274 TATA MOTORS LIMITED 8.25% 28-Jan-19 101.4100 7.0500 1400.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 91.6000 6.9400 29.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 101.5500 7.0200 250.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 102.8500 9.4000 1.50 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.4900 7.1500 150.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 103.4500 7.1500 250.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.40% 27-May-20 103.1600 7.0000 400.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.3000 7.1500 250.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 99.5800 6.9300 250.00 INE691I07EE2 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 7.50% 21-Sep-20 99.5594 7.6600 250.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.0500 6.9500 250.00 INE957N07344 HERO FINCORP LIMITED 7.60% 18-Nov-20 99.8390 7.6600 250.00 INE895D08725 TATA SONS LIMITED 7.85% 31-Jan-21 100.4500 7.6700 25.00 INE115A07JF5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 26-Feb-21 103.2214 7.4600 25.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 103.1600 7.3000 100.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.8600 7.2200 500.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.47% 16-Sep-21 100.7900 7.2200 500.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.40% 30-Sep-21 100.5100 7.2400 50.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.27% 22-Dec-21 100.0500 7.2400 500.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 100.3700 7.0500 1750.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 101.4100 9.1100 430.00 INE688V08015 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 7.80% 18-Jul-22 99.7100 7.8600 380.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.2400 7.2800 500.00 INE028A08117 BANK OF BARODA 8.65% 11-Aug-22 99.5500 8.7500 31.00 INE787H07164 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.86% 26-Mar-23 104.0200 5.9600 0.20 INE134E07356 POWER FINANCE CORPORATION LTD 6.88% 28-Mar-23 104.1200 5.9600 0.10 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 106.8200 7.2500 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 103.0200 8.5700 10.00 INE013A075H4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.80% 02-Nov-23 99.7900 8.8400 100.00 INE906B07DC5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.27% 05-Feb-24 111.8100 5.9600 0.10 INE121H07BY6 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.80% 01-Sep-24 99.6900 7.8500 274.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 107.5200 7.5500 9.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 104.3100 9.8700 450.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 105.6000 7.5200 30.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 100.0000 8.7300 4.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 100.0000 8.7300 6.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION LTD 8.40% 27-May-25 104.6900 7.5500 50.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 102.3200 8.9800 100.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 100.4500 7.5400 150.00 INE831R08068 ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LTD 8.50% 01-Jun-27 100.5000 8.4000 1.00 INE860H07FD4 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 0.00% 11-Jun-27 103.5286 7.9000 50.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 98.4200 7.5000 200.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 98.5200 7.5000 1050.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.0300 8.1300 24.00 INE695A08048 UNITED BANK OF INDIA 10.50% 27-Sep-27 99.5000 10.6300 2.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 8.61% 31-Dec-27 101.0700 8.4400 294.00 INE134E07349 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.36% 04-Jan-28 110.4300 5.9600 0.10 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Mar-28 108.9100 7.5200 10.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 121.6300 5.8000 9.00 INE031A07972 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.58% 13-Jan-29 120.9600 5.9600 0.10 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.60% 11-Jan-31 110.8400 5.9200 1.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 114.5000 5.7700 4.50 INE261F08782 NABARD 7.71% 17-Mar-32 103.2600 7.4800 30.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.6400 8.2800 34.00 INE053F07819 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORPORATION 7.25% 21-Dec-35 114.0600 5.9600 0.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 99.6500 11.7500 11.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.8800 10.5500 2.00 NSE === INE804I07F33 ECL FINANCE LIMITED - 30-Oct-17 119.1870 9.0000 2.50 INE804I07F66 ECL FINANCE LIMITED - 02-Nov-17 121.6430 9.0000 180.00 INE093J07AB3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 04-Nov-17 166.6800 0.0000 2.50 INE680R08010 PIRAMAL REALTY PRIVATE LIMITED 12.30% 22-Dec-17 100.3522 9.5250 400.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.4905 6.3000 20.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.4905 6.3000 20.00 INE093J07BL0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 25-Feb-18 152.8800 0.0000 5.50 INE202B07DQ9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 12-Mar-18 100.7400 7.2500 50.00 INE115A07JX8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 27-Apr-18 100.6305 6.9400 750.00 INE115A07JX8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 27-Apr-18 100.6305 7.0515 250.00 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.73% 15-May-18 100.8672 6.9400 250.00 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.31% 22-May-18 100.6397 6.9800 206.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 100.7042 6.9400 250.00 INE296A07GH5 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.89% 11-Jun-18 100.9924 7.1000 250.00 INE115A07MD4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.98% 27-Jun-18 99.8837 7.0100 600.00 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.90% 16-Jul-18 100.0639 6.7000 750.00 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.90% 16-Jul-18 100.0639 6.7000 750.00 INE804I07M67 ECL FINANCE LIMITED 30-Aug-18 118.4630 0.0000 2.50 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.88% 03-Sep-18 100.0720 6.7400 900.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 100.2733 6.7000 100.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 103.6359 9.0200 7.60 INE093J07EL4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 10-Oct-18 104.5000 0.0000 2.50 INE115A07MN3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.06% 15-Oct-18 99.6900 7.7816 1540.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.25% 23-Oct-18 101.0652 7.1500 250.00 INE502K07070 TALWALKARS BETTER VALUE FITNESS LTD10.00% 07-Dec-18 100.7270 9.2500 250.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 102.9961 6.9100 250.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.1025 6.8400 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.1025 6.8400 50.00 INE155A08274 TATA MOTORS LIMITED 8.25% 28-Jan-19 101.4133 7.0500 1400.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 91.6832 6.8700 29.00 INE880J07049 JSW INFRASTRUCTURE LTD 11.90% 07-Mar-19 102.0290 9.5750 322.50 INE020B08AL0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.75% 26-Mar-19 100.0000 6.7800 500.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 90.6209 6.9500 0.60 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 101.5469 7.0200 1000.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 101.5469 7.0200 750.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 103.0672 6.9200 100.00 INE001A07RA1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.00% 06-Sep-19 99.4630 7.3000 1250.00 INE093J07LK1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 09-Sep-19 131.3000 0.0000 0.20 INE392R08020 DOLVI MINERALS & METALS PRIVATE LTD 0.00% 22-Oct-19 147.5968 10.8000 100.00 INE729R08015 SBK PROPERTIES PRIVATE LIMITED 0.00% 09-Jan-20 139.6044 9.9750 240.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 102.6000 9.5200 3.00 INE093J07OQ2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 06-Feb-20 112.2410 0.0000 2.50 INE657N07282 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD - 14-Feb-20 106.8185 8.5574 10.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.4905 7.1500 150.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 103.4524 7.1500 250.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.40% 27-May-20 103.1642 7.0000 400.00 INE756I07BK6 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.55% 19-Jun-20 100.0803 7.4910 2.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 100.6571 7.1271 300.00 INE572E09460 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.63% 14-Jul-20 100.1969 7.5269 1.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.3019 7.1500 250.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.3494 7.1392 5.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 103.0208 7.1500 500.00 INE774D07RQ3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.35% 04-Sep-20 100.0000 7.3343 500.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 103.0208 7.1500 500.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 99.5957 6.9250 750.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 99.5957 6.9250 500.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.0500 6.9500 250.00 INE572O07349 ECAP EQUITIES LIMITED 0.00% 17-Nov-20 101.2330 9.5000 240.00 INE688I07204 CAPITAL FIRST LIMITED 9.20% 22-Jan-21 102.4298 8.2900 145.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.40% 27-May-21 104.0698 7.0600 250.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.40% 27-May-21 104.0698 7.0600 250.00 INE688I07253 CAPITAL FIRST LIMITED 9.10% 31-May-21 102.3495 8.2900 50.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 28-Jun-21 106.9565 7.0750 250.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 28-Jun-21 106.9565 7.0750 250.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 103.5925 7.4800 21.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 103.1604 7.3000 100.00 INE202B07HS6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-21 102.1542 8.4000 26.50 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.7946 7.2200 500.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.7713 7.2300 284.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.5133 7.2400 700.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.5804 7.2200 650.00 INE752E07HV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.84% 21-Oct-21 105.9866 7.0750 150.00 INE752E07HV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.84% 21-Oct-21 105.9866 7.0750 150.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 107.9337 5.8600 5.70 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 100.0490 7.2400 500.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 100.3681 7.0500 1750.00 INE296N08022 WELSPUN RENEWABLES ENERGY PRIVATE 31-Jan-22 99.3890 8.1500 250.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 108.0662 5.8600 2.10 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 104.2500 8.3500 761.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY LIMITED 7.72% 11-Jul-22 99.6900 7.7816 40.00 INE688I07659 CAPITAL FIRST LIMITED 8.25% 14-Jul-22 100.2000 8.1768 200.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.2054 7.2900 500.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.4971 7.1150 150.00 INE121H07BZ3 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.75% 01-Sep-22 99.7900 7.7914 19.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITED 9.24% 20-Dec-22 100.2968 6.7228 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 107.0508 7.2000 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 107.0508 7.2000 50.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.4476 7.5000 20.00 INE013A075H4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.80% 02-Nov-23 99.7900 8.8400 100.00 INE752E07NQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.13% 25-Apr-24 103.5209 7.4100 100.00 INE752E07NQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.13% 25-Apr-24 103.5209 7.4100 100.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 28-Jun-24 109.1225 7.5000 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.1718 10.1000 1.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 109.3621 7.5300 450.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 109.3621 7.5300 450.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 107.3500 7.5799 67.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.85% 19-Oct-24 107.6391 7.4100 250.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.85% 19-Oct-24 107.6391 7.4100 250.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.0000 9.6600 50.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 105.6007 7.5200 32.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 101.7500 8.2199 4.00 INE607M08014 TATA POWER RENEWABLE ENERGY LIMITED 22-Jan-25 100.7399 8.0722 250.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 101.8000 8.2284 6.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.40% 27-May-25 104.6906 7.5500 50.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 103.7300 10.0200 80.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.8000 8.4600 20.00 INE688T07011 K.RAHEJA IT PARK (HYDERABAD) LTD - 09-Feb-26 100.2026 7.5300 2000.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 107.0300 8.0000 250.00 INE105N07464 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LIMI 8.78% 30-Mar-26 102.6760 8.5000 50.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 102.8000 8.9000 100.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 8.92% 11-Aug-26 103.7000 8.3000 1.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.6235 7.5200 500.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.4366 7.5500 250.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-26 103.3600 8.5300 179.50 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 104.3200 8.5700 50.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 100.4463 7.5400 150.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.1700 7.5993 44.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.8300 8.8700 6.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 106.8500 8.0000 3.00 INE202E08011 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 7.22% 06-Feb-27 100.0300 7.3400 4.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-27 107.6500 8.0000 250.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 105.4000 8.0000 6.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 102.1400 9.2500 1.00 INE017A08292 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.25% 25-May-27 100.8300 8.1100 10.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 99.8800 7.5002 325.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 99.8814 7.5000 200.00 INE860H07FD4 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 11-Jun-27 103.8700 7.8600 100.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 98.4222 7.5000 400.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 98.4222 7.5000 100.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 98.5200 7.5075 1300.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 98.5699 7.5000 250.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 99.9650 8.1400 210.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LIMITED 7.47% 25-Jun-27 98.9103 7.6200 50.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.3800 8.2500 13.00 INE881J08631 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 9.50% 08-Aug-27 99.5800 10.0000 2.00 INE688I08178 CAPITAL FIRST LIMITED 8.25% 24-Aug-27 100.0000 8.2400 10.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.33% 28-Aug-27 98.9410 7.4900 100.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.33% 28-Aug-27 98.9410 7.4900 100.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 08-Sep-27 99.4000 8.4300 5.00 INE695A08048 UNITED BANK OF INDIA 10.50% 27-Sep-27 99.5500 10.6097 5.00 INE126D08022 RELIANCE COMMERCIAL FINANCE LTD 8.69% 06-Oct-27 99.7000 8.9200 30.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 109.0638 7.5000 10.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 105.2500 7.5400 50.00 INE028A08117 BANK OF BARODA PERPETUAL 99.0000 8.9000 750.00 INE692A08078 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 98.7200 9.2115 674.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.9049 8.7500 350.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 101.7352 8.3500 200.00 INE688I08186 CAPITAL FIRST LIMITED 8.60% PERPETUAL 100.8500 8.4600 10.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 8.61% PERPETUAL 101.0400 8.4400 5.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% PERPETUAL 101.7100 8.4220 5.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK SR-I 10.90% PERPETUAL 99.5000 10.9980 4.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 103.5926 10.2500 1.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% PERPETUAL 105.0000 9.8600 1.00 INE028A08117 BANK OF BARODA PERPETUAL 99.0000 8.9000 500.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.5500 8.8451 250.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 101.7352 8.3500 200.00 INE028A08083 BANK OF BARODA 8.50% PERPETUAL 98.6664 8.8800 500.00 INE514E08FL5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.60% PERPETUAL 100.7230 8.3700 500.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 113.9982 5.8500 30.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 113.8800 5.8300 5.20 INE514E08FE0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 23-Jun-31 106.0891 7.5100 200.00 INE514E08FE0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 23-Jun-31 106.0496 7.5150 100.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.1000 7.3496 900.00 INE261F08782 NABARD 7.71% 17-Mar-32 103.2600 7.4700 45.00 INE261F08824 NABARD 7.54% 29-Mar-32 101.3037 7.5250 50.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.5000 8.2800 235.00 INE558T07032 RENEW AKSHAY URJA PRIVATE LIMITED 8.75% 30-Sep-34 100.0000 9.2700 100.00 INE945S07223 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-37 106.4800 8.4600 30.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.1588 8.8500 199.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 93.4800 12.9500 70.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.8765 9.1500 18.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com