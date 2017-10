TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Oct 13

Oct 13 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 31419.00 NSE 44777.50 ============= TOTAL 76196.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE557F08EV3 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 18-Feb-18 100.5300 6.3100 545.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD 8.77% 13-Mar-18 100.8400 6.3600 1000.00 INE721A07LA7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.72% 05-Jun-18 100.7800 7.3400 250.00 INE296A07GH5 BAJAJ FINANCE LTD 8.89% 11-Jun-18 100.9900 7.1000 250.00 INE774D07PB9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.51% 22-Jun-18 100.7600 7.2100 100.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.28% 04-Sep-18 101.2800 6.7000 1000.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.33% 11-Dec-18 100.2100 7.1500 1000.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.3400 6.7700 1150.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 91.6200 6.9400 21.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.3100 6.8400 650.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 101.8400 6.7700 1000.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.5200 6.8000 100.00 INE660A07PA8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.36% 18-Mar-19 99.8693 7.4700 1000.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 101.6000 6.8200 50.00 INE053F09GO1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.60% 11-Jun-19 102.8800 6.8600 200.00 INE721A07MJ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 7.95% 13-Jun-19 100.3100 7.7000 500.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.2700 6.8500 800.00 INE121A07NN9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 8.05% 25-Oct-19 100.5154 7.7600 250.00 INE206D08113 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.50% 16-Nov-19 103.3800 6.8500 1500.00 INE115A07GC8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 18-Nov-19 102.4100 7.3000 1500.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 103.6600 9.0000 1.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 101.3900 8.2700 110.00 INE149A07253 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 7.55% 20-Feb-20 100.1000 7.4700 250.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.05% 15-May-20 99.7900 7.1300 300.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 102.6800 7.4100 50.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.13% 21-Sep-20 100.4600 6.9400 500.00 INE572O07349 ECAP EQUITIES LIMITED 0.00% 17-Nov-20 104.1800 8.5000 20.00 INE688I07253 CAPITAL FIRST LIMITED 9.00% 31-May-21 102.4700 8.2600 50.00 INE688I07303 CAPITAL FIRST LIMITED 9.10% 30-Jun-21 102.4700 8.2600 50.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 102.1300 8.3200 845.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 106.6300 7.3800 26.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.27% 22-Dec-21 100.1600 7.2100 450.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 100.5100 7.0200 750.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% 23-Dec-21 101.5700 9.0100 5.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 102.0000 7.0400 1250.00 INE688V08015 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 7.80% 18-Jul-22 99.9000 7.8500 300.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% 02-Aug-22 99.2000 8.3400 100.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.3500 7.2600 1500.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-22 103.2500 9.8500 4.00 INE115A07MJ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.39% 30-Aug-22 99.8000 7.4300 250.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.6000 7.1000 2100.00 INE020B08AK2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.03% 07-Sep-22 99.8800 7.0500 750.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITED 9.10% 05-Apr-23 100.7400 7.1400 2500.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION AND DISTRIBU 9.72% 16-Jul-24 102.5200 9.4900 35.00 INE115A07ML7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 06-Sep-24 100.0000 7.4000 10.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 107.5200 7.5400 9.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 104.6100 7.5800 500.00 INE105N07464 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.78% 30-Mar-26 104.3445 8.2200 50.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 102.4500 8.9600 3.00 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY 9.10% 17-Aug-26 100.0000 9.0900 1.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.85% 26-Sep-26 103.8300 8.2200 250.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.8300 8.8800 3.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.0000 9.1900 100.00 INE540P07178 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-27 102.6800 8.3000 4.00 INE975G08231 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 102.1000 9.2600 36.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 100.1500 7.4600 250.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 98.8400 7.4600 650.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.1900 8.1200 200.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.7000 8.2000 17.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.33% 28-Aug-27 99.1400 7.4500 450.00 INE695A08048 UNITED BANK OF INDIA 10.50% 27-Sep-27 100.0000 10.5000 52.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-27 99.1500 7.5000 250.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 119.8900 5.9200 2.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 99.0900 7.5000 250.00 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-29 99.0400 7.5000 250.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 112.0000 7.4400 10.00 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-30 98.9900 7.5000 250.00 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 7.49% 21-Jan-31 114.5700 5.7900 22.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 114.3500 5.8200 30.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.4700 8.2800 43.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 99.6000 12.0600 4.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% 31-Dec-50 102.0200 8.6000 1750.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.8800 11.1500 16.00 INE112A08028 CORPORATION BANK 10.28% 31-Dec-50 99.2200 10.4700 6.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 99.0700 11.2400 15.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 98.0500 11.9100 2.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 21-Jul-99 101.6900 8.4200 5.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 31-Dec-99 103.9700 8.3500 851.00 INE688I08186 CAPITAL FIRST LIMITED 8.60% 31-Dec-99 100.8200 8.4700 10.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 100.1000 10.8300 3.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 107.3100 9.4800 2.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.6800 9.4000 1.00 NSE === INE804I07VN6 ECL FINANCE LIMITED - 01-Nov-17 156.9540 9.0000 33.00 INE115A07JR0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.46% 23-Feb-18 100.4853 6.7000 500.00 INE721A07LA7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.72% 05-Jun-18 100.7758 7.3400 250.00 INE296A07GH5 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.89% 11-Jun-18 100.9924 7.1000 250.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 101.2815 6.7000 1000.00 INE115A07MN3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.06% 15-Oct-18 100.0000 7.0724 250.00 INE804I07Q48 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 30-Oct-18 117.5550 0.0000 2.50 INE001A07LW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 30-Oct-18 147.1545 7.1500 800.00 INE502K07070 TALWALKARS BETTER VALUE FITNESS LTD10.00% 07-Dec-18 100.9236 9.0615 250.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.33% 11-Dec-18 100.2068 7.1500 250.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.33% 11-Dec-18 100.2068 7.1500 250.00 INE916DA7OX7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.14% 16-Jan-19 99.8532 7.3000 500.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 91.7000 6.8700 21.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.3111 6.8400 650.00 INE514E08DN6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.62% 14-Feb-19 103.1702 7.0000 20.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 101.8445 6.7700 1000.00 INE880J07049 JSW INFRASTRUCTURE LTD 11.90% 07-Mar-19 102.0463 9.5400 129.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.5223 6.8000 100.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 101.5368 6.7840 5.00 INE660A07PA8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.36% 18-Mar-19 99.8693 7.4700 1000.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 101.6580 6.7700 350.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 101.6580 6.7696 350.00 INE721A07MJ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 7.95% 13-Jun-19 100.3120 7.7000 500.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.2717 6.8400 100.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.2717 6.8393 100.00 INE115A07MH5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.06% 19-Jun-19 100.0000 7.0521 250.00 INE660A07PB6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.29% 28-Jun-19 99.6198 7.5200 1000.00 INE660A07PB6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.29% 28-Jun-19 99.6198 7.5200 1000.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 101.9104 7.9106 100.00 INE033L07AF6 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.60% 22-Oct-19 103.6212 7.6000 100.00 INE121A07NN9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.05% 25-Oct-19 100.5154 7.7548 250.00 INE115A07GC8 LIC HSG FIN 8.59% 18-Nov-19 102.4019 7.3000 250.00 INE960S07073 JSW LOGISTICS INFRASTRUCTURE - 13-Dec-19 130.2490 9.5600 260.00 INE660A07OX3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.62% 16-Dec-19 100.1423 7.5500 300.00 INE660A07OX3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.62% 16-Dec-19 100.1423 7.5500 300.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 101.4369 8.2493 150.00 INE121A07NT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.12% 26-May-20 100.8800 7.7000 700.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.42% 17-Jun-20 101.0954 6.9400 250.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.42% 17-Jun-20 101.0954 6.9400 250.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 102.6813 7.4100 50.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.13% 21-Sep-20 100.4607 6.9400 500.00 INE020B08AJ4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.87% 24-Sep-20 100.0000 6.8600 1000.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.1268 6.9200 300.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 28-Dec-20 103.2724 7.3969 250.00 INE688I07204 CAPITAL FIRST LIMITED 9.20% 22-Jan-21 102.6000 8.2300 145.00 INE688I07253 CAPITAL FIRST LIMITED 9.10% 31-May-21 102.3695 8.2900 50.00 INE688I07303 CAPITAL FIRST LIMITED 9.10% 30-Jun-21 102.3695 8.2900 50.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 107.4362 7.1500 30.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 100.1556 7.2100 700.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 100.1556 7.2100 250.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 100.4037 7.0400 750.00 INE691I07273 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.00% 10-Jan-22 167.0000 8.5800 12.00 INE296N08022 WELSPUN RENEWABLES ENERGY PVT LTD - 31-Jan-22 99.3890 8.1500 250.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 102.0049 7.0350 1250.00 INE691I07307 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.70% 24-Mar-22 159.8500 8.5800 6.60 INE975G08223 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 101.4100 9.1131 550.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 100.0415 7.2500 500.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 100.0415 7.2500 500.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY LIMITED 7.72% 11-Jul-22 101.2000 7.3928 33.00 INE688V08015 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 7.80% 18-Jul-22 99.9000 7.8100 300.00 INE871D07QD7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 7.65% 02-Aug-22 99.6600 7.7200 28.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.2752 7.2700 1750.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.2752 7.2700 250.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-22 103.2500 9.8500 50.00 INE115A07MJ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.39% 30-Aug-22 99.7962 7.4300 350.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.6370 7.0800 3350.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.5970 7.0900 1250.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.67% 01-Sep-22 102.3100 8.5100 50.00 INE020B08AK2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.03% 07-Sep-22 99.8805 7.0500 750.00 INE881J08581 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 9.30% 08-Nov-22 99.6000 9.4215 20.00 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-23 103.8091 8.2800 450.00 INE105N07407 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.78% 30-Mar-23 102.1391 8.4500 1.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 101.9100 8.5200 60.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 102.1900 8.5500 29.00 INE105N07159 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-24 100.4510 8.3500 200.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.3500 9.3832 22.00 INE121H07BY6 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.80% 01-Sep-24 99.7400 7.8385 50.00 INE115A07ML7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 06-Sep-24 100.0000 7.3900 10.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 107.5500 7.5400 11.00 INE549F08509 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 9.24% 18-Oct-24 104.9900 8.4500 60.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 104.6065 7.5750 500.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 106.0994 7.4300 500.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 106.0994 7.4315 250.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 105.6000 7.6027 10.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7300 2.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 103.2000 7.6058 10.00 INE752E07NR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.13% 25-Apr-25 104.2884 7.3500 3.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-25 99.1477 7.5000 250.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 107.0300 8.0000 250.00 INE105N07464 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.78% 30-Mar-26 104.4900 8.2000 50.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.8200 7.6000 1.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 102.4500 8.9600 14.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 8.92% 11-Aug-26 106.3000 7.9000 2.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-26 103.3800 8.5300 2.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 100.8274 7.4800 150.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0000 8.9900 20.00 INE134E08IK8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.56% 16-Sep-26 100.2660 7.5100 50.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.6109 7.5300 152.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.85% 26-Sep-26 103.8327 8.2200 250.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.8000 8.8700 40.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 103.0400 8.6500 3.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-27 107.6500 8.0000 250.00 INE067X08018 TATA AIG GENERAL INSURANCE COMPANY 8.52% 21-Mar-27 100.9389 8.2300 30.00 INE017A08292 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.25% 25-May-27 100.8000 8.1100 50.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 100.1822 7.4550 500.00 INE831R08068 ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LTD 8.50% 01-Jun-27 100.4500 8.4176 21.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 98.5500 7.4808 68.00 INE950O08147 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 8.50% 15-Jun-27 100.4500 8.4184 30.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 98.8367 7.4600 650.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.1100 8.1176 450.00 INE688I08178 CAPITAL FIRST LIMITED 8.25% 24-Aug-27 100.0000 8.2400 4.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.33% 28-Aug-27 99.1428 7.4600 500.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 08-Sep-27 99.4000 8.4350 230.00 INE695A08048 UNITED BANK OF INDIA 10.50% 27-Sep-27 99.5000 10.6200 4.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 121.7136 5.7300 9.60 INE031A07949 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 25-Oct-28 122.0666 5.7500 10.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 99.0865 7.5000 250.00 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-29 99.0382 7.5000 250.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 101.7309 8.3500 2580.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 102.0176 8.6000 1750.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 99.6500 9.1652 1041.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 102.1302 8.3200 845.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 99.2023 8.3400 100.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.6341 8.9900 50.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 104.2000 10.0500 30.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 98.3323 11.4800 15.00 INE112A08028 CORPORATION BANK 10.28% PERPETUAL 99.2000 10.4703 6.00 INE028A08117 BANK OF BARODA -- PERPETUAL 99.6000 8.7300 2.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 94.1830 12.7500 1.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 101.7445 8.3500 500.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 112.2000 7.4200 10.00 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-30 98.9932 7.5000 250.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.35% 11-Jan-31 114.5848 5.7400 27.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 113.9936 5.8500 10.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 115.1922 5.7000 5.20 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 100.0000 10.0404 3.00 INE540P08028 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.70% 04-Jul-31 100.0400 9.9100 10.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 100.1000 9.3800 5.00 INE261F08824 NABARD 7.54% 29-Mar-32 101.3000 7.5250 100.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.4200 8.2936 1014.00 INE134E07463 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.92% 22-Nov-33 130.1855 5.7300 18.60 INE558T07032 RENEW AKSHAY URJA PRIVATE LIMITED 8.75% 30-Sep-34 100.0000 9.0355 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 91.0453 12.7500 451.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com