TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Oct 16

Oct 16 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10178.00 NSE 33314.70 ============= TOTAL 43492.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE721A07LA7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.72% 05-Jun-18 100.7600 7.3400 250.00 INE774D07PB9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.51% 22-Jun-18 100.6900 7.3000 300.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.1200 6.8000 1250.00 INE774D07PI4 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 16-Aug-18 100.4700 7.3000 900.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 100.2900 7.2000 750.00 INE115A07HN3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 08-Feb-19 101.7000 7.2500 650.00 INE848E07AE5 NHPC LIMITED 6.91% 15-Sep-19 100.1216 6.6800 500.00 INE774D07NO7 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 8.61% 11-Oct-19 101.8000 7.6000 250.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.83% 29-Jun-20 99.7500 6.9300 100.00 INE020B08AJ4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.87% 24-Sep-20 99.8200 6.9300 250.00 INE155A08316 TATA MOTORS LIMITED 7.50% 20-Oct-21 100.2200 7.4300 400.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 100.4800 7.0200 1000.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% 23-Dec-21 101.4300 9.0500 500.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 101.8400 7.0500 1250.00 INE688I07568 CAPITAL FIRST LIMITED 8.40% 03-May-22 100.5700 8.2200 4.00 INE688V08015 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 7.80% 18-Jul-22 99.6000 13.7800 8.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% 02-Aug-22 99.2100 8.3400 100.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINAL LIMITE 8.45% 12-Jun-23 103.7000 7.6000 250.00 INE906B07DA9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.35% 22-Nov-23 112.7600 5.8000 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 107.2600 7.8100 200.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 109.5700 7.4900 147.00 INE115A07ML7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 06-Sep-24 100.0500 7.3900 10.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 92.1000 12.5000 1.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.0000 8.8500 3.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.90% 18-Nov-26 100.5800 7.8000 250.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.0700 8.1300 12.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.33% 28-Aug-27 99.1500 7.4600 100.00 INE695A08048 UNITED BANK OF INDIA 10.50% 27-Sep-27 99.8000 10.5400 512.00 INE896W08020 INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA 7.47% 13-Oct-27 100.0000 7.6000 100.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.60% 11-Jan-31 112.8000 5.9200 1.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 114.3400 5.8200 10.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.7000 8.2600 18.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 101.6000 11.4700 1.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.8800 10.6000 3.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 21-Jul-99 101.5900 8.4400 12.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 99.4900 0.0000 32.00 INE688I08186 CAPITAL FIRST LIMITED 8.60% 31-Dec-99 100.8500 8.4600 3.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.8700 8.6800 1.00 NSE === INE918K07144 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 23-Oct-17 130.2560 7.7500 400.00 INE804I07F66 ECL FINANCE LIMITED - 02-Nov-17 121.8870 8.1500 180.00 INE093J07AA5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 04-Nov-17 155.0400 0.0000 10.00 INE093J07AJ6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 04-Nov-17 162.9900 0.0000 2.50 INE804I07VG0 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 13-Nov-17 168.3470 0.0000 12.50 INE804I07VH8 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 13-Nov-17 160.4250 0.0000 5.50 INE093J07AM0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 14-Nov-17 151.5400 0.0000 3.50 INE296A07856 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.50% 11-Jan-18 100.4674 6.2099 350.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.53% 12-Jan-18 100.3175 6.6500 1000.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.53% 12-Jan-18 100.3265 6.6300 150.00 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 15-Jan-18 100.2306 6.6500 6250.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 101.0302 6.6201 39.00 INE721A07LA7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.72% 05-Jun-18 100.7631 7.3400 250.00 INE774D07PB9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.51% 22-Jun-18 100.6879 7.3000 300.00 INE093J07CQ7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 23-Jun-18 161.2130 0.0000 2.50 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.1176 6.8000 2000.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.1176 6.8469 750.00 INE774D07PI4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL - 16-Aug-18 100.4730 7.3000 900.00 INE804I07N41 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 07-Sep-18 118.5500 0.0000 0.90 INE848E07AD7 NHPC LIMITED 6.91% 15-Sep-18 100.1890 6.6500 500.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 100.2894 7.2000 750.00 INE115A07HN3 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.65% 08-Feb-19 101.7004 7.2500 1000.00 INE115A07HN3 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.65% 08-Feb-19 101.7004 7.2500 350.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.5186 6.7972 200.00 INE895D07438 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-19 103.8567 6.9735 20.00 INE020B08AL0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.75% 26-Mar-19 100.0100 6.7743 2000.00 INE093J07KC0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 10-May-19 132.9000 0.0000 1.30 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 101.4379 6.9100 1.00 INE115A07MH5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.06% 19-Jun-19 100.0100 7.0462 250.00 INE774D07RN0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.40% 01-Aug-19 99.8751 7.4500 100.00 INE093J07LU0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 05-Aug-19 130.2500 0.0000 1.30 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 101.9254 7.9017 50.00 INE572E09502 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.25% 05-Sep-19 99.8101 7.3500 250.00 INE572E09502 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.25% 05-Sep-19 99.8101 7.3500 250.00 INE001A07RA1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.00% 06-Sep-19 99.7315 7.1432 2500.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 102.9500 7.3600 0.90 INE848E07AE5 NHPC LIMITED 6.91% 15-Sep-19 100.1216 6.8300 500.00 INE774D07NO7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.61% 11-Oct-19 101.7952 7.6000 250.00 INE033L07AF6 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.60% 22-Oct-19 103.6412 7.5862 50.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 101.4519 8.2420 150.00 INE121A07NM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.10% 05-Jun-20 100.4219 7.8900 250.00 INE121A07NM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.10% 05-Jun-20 100.4219 7.8900 250.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.83% 29-Jun-20 99.7534 6.9300 100.00 INE020B08AJ4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.87% 24-Sep-20 99.8158 6.9300 250.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 28-Dec-20 103.2874 7.3916 250.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 103.5207 7.5000 80.00 INE481G07182 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.57% 06-Aug-21 101.2026 7.1800 250.00 INE481G07182 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.57% 06-Aug-21 101.2026 7.1800 250.00 INE155A08316 TATA MOTORS LIMITED 7.50% 20-Oct-21 100.2203 7.4300 400.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 100.4750 7.0200 1000.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 108.1400 6.0000 0.40 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 108.5000 5.8286 7.50 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 101.8354 7.0800 1250.00 INE975G08223 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 101.4100 9.1126 430.00 INE688V08015 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 7.80% 18-Jul-22 99.7500 7.8500 138.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.3538 7.2500 500.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.3538 7.2500 500.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 105.6582 7.3822 36.00 INE105N07407 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.78% 30-Mar-23 102.2500 8.4200 1.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 103.7033 7.6000 250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 103.3200 8.5000 29.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 102.4300 8.5000 3.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 105.7730 7.9742 1.00 INE906B07DA9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.35% 22-Nov-23 112.7599 5.8000 50.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 110.2800 7.5500 1.00 INE540P07145 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-24 101.9700 8.3000 2.00 INE053F09GN3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-24 104.4874 7.4545 4.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 107.2639 7.7900 200.00 INE871D07QB1 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 7.70% 26-Jul-24 99.6500 7.7500 1.50 INE871D07QE5 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 7.70% 02-Aug-24 99.5900 7.7650 10.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 109.5694 7.4900 150.00 INE115A07ML7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 06-Sep-24 100.0500 7.3856 10.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 107.0300 7.8008 60.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 98.3500 10.2191 1.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 106.2772 7.4000 250.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 105.6000 7.6021 10.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 103.2000 7.6054 10.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 107.0300 8.0000 250.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 104.2467 7.6396 20.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 104.7925 8.4800 90.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 104.5700 8.5300 84.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-26 103.3800 8.5300 2.00 INE134E08IK8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.56% 16-Sep-26 100.5835 7.4600 12.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.0000 8.8400 3.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 100.5793 7.8000 250.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-27 107.6458 8.0000 250.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 102.1300 9.2500 50.00 INE017A08292 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.25% 25-May-27 100.7321 8.1200 33.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 100.1820 7.4550 50.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 98.7500 7.4508 132.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 98.9700 7.4401 92.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.0500 8.1268 186.00 INE688I08178 CAPITAL FIRST LIMITED 8.25% 24-Aug-27 100.0000 8.2900 3.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.33% 28-Aug-27 99.1528 7.4585 100.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 08-Sep-27 99.4700 8.4300 20.00 INE695A08048 UNITED BANK OF INDIA 10.50% 27-Sep-27 99.5000 10.6220 7.00 INE896W08020 INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA 7.47% 13-Oct-27 100.0195 7.6019 500.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.4297 9.0500 550.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 99.2123 8.3372 100.00 INE688I08186 CAPITAL FIRST LIMITED 8.60% PERPETUAL 100.9200 8.4507 100.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK SR-I 10.90% PERPETUAL 99.4900 11.0000 32.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% PERPETUAL 101.7900 8.4090 29.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 103.5537 10.2600 10.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 100.9103 8.8500 2.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 99.5000 11.2489 1.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% PERPETUAL 99.6500 12.0469 1.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 111.9600 7.4500 8.00 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 7.49% 21-Jan-31 114.5700 5.8700 22.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 100.0000 10.0300 6.50 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.6300 8.2611 1031.90 INE945S07181 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-33 106.4500 8.4600 70.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 91.0453 12.7500 451.00