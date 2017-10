TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Oct 17

Oct 17 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 16797.20 NSE 49440.40 ============= TOTAL 66237.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07V04 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 10-Nov-17 131.1000 0.0000 15.50 INE580B07364 GRUH FINANCE LIMITED 8.40% 01-Jan-18 100.2600 6.6500 250.00 INE001A07KS8 HDFC LIMITED 9.20% 19-Mar-18 100.8700 6.7000 200.00 INE115A07MD4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.98% 27-Jun-18 99.8900 7.0000 250.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 100.3000 6.6400 2000.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.3300 6.7800 2.00 INE916DA7ND1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.70% 15-Mar-19 100.4400 7.3200 1000.00 INE261F08584 NABARD 7.99% 20-Mar-19 101.5500 6.8000 250.00 INE115A07MK9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.09% 23-Apr-19 99.8000 7.2500 350.00 INE261F08626 NABARD 7.65% 16-May-19 100.0700 6.3800 200.00 INE523H07841 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 8.70% 25-Jul-19 99.9500 8.6900 60.00 INE756I07951 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.00% 13-Sep-19 102.0802 7.4300 1000.00 INE148I07FZ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 26-Sep-19 101.7000 7.6700 13.00 INE115A07GC8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 18-Nov-19 102.5900 7.2000 170.00 INE115A07KD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Dec-19 101.1500 0.0000 50.00 INE539S07018 RIVERBANK DEVELOPERS PVT LTD 16.00% 31-Dec-19 115.8100 22.0000 2280.00 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 102.6100 7.4200 500.00 INE721A08901 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.00% 20-Apr-20 106.8000 7.8900 10.00 INE027E07469 LNT FINANCE LIMITED 7.85% 19-Jun-20 100.3800 7.6500 250.00 INE134E08JA7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.30% 30-Jun-20 100.4200 7.1000 950.00 INE694L07107 TALWANDI SABO POWER LIMITED 7.85% 04-Aug-20 100.0600 7.8000 750.00 INE296A07QB7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.50% 10-Aug-20 99.9900 7.4900 500.00 INE020B08AJ4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.87% 24-Sep-20 99.8400 6.9200 250.00 INE905O07028 VIZAG GENERAL CARGO BERTH PRIVATE 8.25% 30-Sep-20 101.1099 7.8000 1000.00 INE580B07430 GRUH FINANCE LIMITED 7.40% 30-Sep-20 99.9000 7.5600 150.00 INE134E07075 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 31-Mar-21 102.4000 7.4600 0.80 INE678X15017 MAGMA FINCORP LIMITED 9.32% 25-Jun-21 628.3500 9.0300 12.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% 23-Dec-21 101.4300 9.0900 1800.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.20% 25-Jan-22 108.6800 5.8500 2.50 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 108.0800 5.8500 9.40 INE688V08015 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 7.80% 18-Jul-22 99.7800 7.8500 125.00 INE028A08117 BANK OF BARODA 8.65% 11-Aug-22 99.3600 8.8000 10.00 INE053F07587 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.88% 23-Mar-23 104.4600 5.9000 6.60 INE031A07964 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 13-Jan-24 113.7700 5.8100 1.00 INE053F09GN3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-24 104.7400 7.4000 4.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 105.0000 9.8800 0.50 INE090A08TX0 ICICI BANK LIMITED 7.42% 27-Jun-24 99.0800 7.5800 1000.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 109.3300 7.5800 500.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 107.3900 7.5700 250.00 INE134E08IK8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.56% 16-Sep-26 100.6600 7.4500 12.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.0000 8.8500 3.00 INE975G08231 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 102.2400 9.2400 1.00 INE115A07LU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.86% 17-May-27 101.9200 7.5600 30.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.44% 11-Jun-27 99.4200 7.5100 97.00 INE695A08048 UNITED BANK OF INDIA 10.50% 27-Sep-27 100.5000 10.3800 5.00 INE896W08020 INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA 7.47% 13-Oct-27 100.1000 7.5000 6.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 111.6900 5.8000 1.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 27-Mar-29 121.9700 5.8500 8.20 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 7.49% 21-Jan-31 114.4600 5.8700 24.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.39% 09-Mar-31 114.0100 5.8500 9.10 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 129.8900 5.8500 7.60 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.6500 10.6100 2.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 104.7600 8.9800 100.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 31-Dec-99 101.7300 8.3500 250.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.0300 8.8900 60.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% 31-Dec-99 101.5400 10.0000 6.00 INE428A08077 ALLAHABAD BANK 11.85% 31-Dec-99 100.6200 0.0000 3.00 NSE === INE093J07AA5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 04-Nov-17 155.0400 0.0000 6.00 INE093J07AB3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 04-Nov-17 166.9700 0.0000 3.50 INE093J07AJ6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 04-Nov-17 162.9900 0.0000 2.50 INE093J07AN8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 14-Nov-17 162.4400 0.0000 2.50 INE580B07364 GRUH FINANCE LIMITED 8.40% 01-Jan-18 100.2648 6.6500 250.00 INE580B07364 GRUH FINANCE LIMITED 8.40% 01-Jan-18 100.2686 6.6500 500.00 INE093J07BF2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 07-Jan-18 159.5200 0.0000 2.50 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.53% 12-Jan-18 100.3263 6.6146 500.00 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 15-Jan-18 100.2306 6.6500 1500.00 INE721A07JI4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.27% 26-Feb-18 100.5745 7.2000 100.00 INE721A07JI4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.27% 26-Feb-18 100.5745 7.2000 100.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.1819 6.9800 500.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.1819 7.0635 500.00 INE487L08013 IIFL FACILITIES SERVICES LIMITED 9.25% 20-Jun-18 101.0588 7.6000 400.00 INE915D07PT0 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 24-Jul-18 137.1900 - 2.50 INE115A07MI3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.95% 06-Sep-18 99.8411 7.0900 750.00 INE804I07N41 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 07-Sep-18 118.5500 0.0000 0.90 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 100.3042 6.6400 2000.00 INE915D07QG5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 24-Sep-18 114.9100 - 7.50 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 102.9914 6.7500 3.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 101.2996 6.8000 2.00 INE093J07FF3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 29-Dec-18 140.9720 0.0000 2.50 INE001A07PD9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 11-Mar-19 101.5419 7.2500 250.00 INE001A07PD9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 11-Mar-19 101.5419 7.2500 250.00 INE916DA7ND1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.70% 15-Mar-19 100.4400 7.3200 500.00 INE261F08584 NABARD 7.99% 20-Mar-19 101.5514 6.8000 250.00 INE001A07ON1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 22-Mar-19 101.8615 7.2400 250.00 INE020B08AL0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.75% 26-Mar-19 100.0285 6.7600 1000.00 INE020B08AL0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.75% 26-Mar-19 100.0285 6.7600 1000.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 101.6823 6.7700 250.00 INE115A07MK9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.08% 23-Apr-19 99.7977 7.2500 350.00 INE115A07MK9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.08% 23-Apr-19 99.7840 7.2600 500.00 INE667F07GS3 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 7.67% 14-Jun-19 100.0712 7.5818 1500.00 INE660A07PB6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.29% 28-Jun-19 99.7277 7.4500 1000.00 INE093J07LK1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 09-Sep-19 132.8230 0.0000 0.20 INE093J07MY0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 12-Sep-19 122.4850 0.0000 10.00 INE756I07951 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 13-Sep-19 102.0802 7.4300 1000.00 INE321N07178 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 10-Nov-19 108.0861 9.0000 1000.00 INE115A07KD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Dec-19 101.1545 7.2850 50.00 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 102.6124 7.4150 500.00 INE657N07282 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD - 14-Feb-20 106.9502 8.5524 40.00 INE321N07087 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 23-Apr-20 129.7207 8.7900 100.00 INE108N07021 QUALITY CARE INDIA LIMITED 2.70% 26-Apr-20 103.2085 8.9300 19.00 INE121A07NT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.12% 26-May-20 100.9000 7.6900 700.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 100.8708 6.8400 100.00 INE296A07PZ8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.62% 15-Jun-20 100.2549 7.4800 100.00 INE027E07469 L&T FINANCE LIMITED 7.85% 19-Jun-20 100.3792 7.6525 250.00 INE134E08JA7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.30% 30-Jun-20 100.3920 7.1100 1200.00 INE134E08JA7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.30% 30-Jun-20 100.4279 7.1000 100.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 07-Jul-20 100.2277 7.3900 100.00 INE458U07025 WADHAWAN GLOBAL CAPITAL PRIVATE LTD 1.00% 31-Jul-20 108.1217 8.7950 140.00 INE694L07107 TALWANDI SABO POWER LIMITED 7.85% 04-Aug-20 100.0556 7.8000 750.00 INE296A07QB7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.50% 10-Aug-20 99.9939 7.4800 500.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.20% 01-Sep-20 99.6555 7.3200 100.00 INE668E07049 HERO CYCLES LIMITED 9.20% 07-Sep-20 103.4254 7.8100 19.00 INE548V07039 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.57% 14-Sep-20 102.3375 7.7900 19.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 99.6844 6.8900 250.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 99.6844 6.8892 250.00 INE020B08AJ4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.87% 24-Sep-20 99.8416 6.9200 250.00 INE020B08AJ4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.87% 24-Sep-20 99.7804 6.9500 100.00 INE905O07028 VIZAG GENERAL CARGO BERTH PVT LTD 8.25% 30-Sep-20 101.1099 7.8000 1000.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.1735 6.9100 100.00 INE905O07028 VIZAG GENERAL CARGO BERTH PVT LTD 8.25% 30-Sep-20 101.0293 7.8400 19.00 INE105N07084 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-20 101.3312 7.9000 19.00 INE155A08225 TATA MOTORS LIMITED 9.73% 01-Oct-20 106.3049 7.2726 60.00 INE321N07186 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PVT LTD2.00% 04-Oct-20 107.7032 9.1000 10.00 INE357U08019 YES CAPITAL (INDIA) PRIVATE LTD 1.00% 12-Oct-20 100.6657 9.5850 955.00 INE027E07568 L&T FINANCE LIMITED 7.65% 13-Nov-20 100.0000 7.6400 250.00 INE752E07FC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.33% 15-Dec-20 106.5815 6.9200 20.00 INE848E07328 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-21 105.2956 6.9800 22.00 INE848E07419 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-21 105.0948 6.9800 2.00 INE115A07JF5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 26-Feb-21 103.2373 7.4500 22.00 INE321N07137 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PVT LTD0.00% 14-Mar-21 122.7289 9.0000 250.00 INE310L07738 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Mar-21 112.5801 7.6000 14.70 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 105.6718 7.2500 50.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 105.6718 7.2500 50.00 INE155A08365 TATA MOTORS LIMITED 7.40% 29-Jun-21 99.8263 7.4400 1250.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 103.6400 7.4600 10.00 INE202B07HS6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-21 102.1440 8.4000 1.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.20% 23-Jan-22 104.0408 7.0506 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.20% 25-Jan-22 108.6750 5.8500 150.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 108.0770 5.8500 350.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.1841 7.1372 15.00 INE540P07129 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-22 101.5953 8.2500 250.00 INE975G08223 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 101.4300 9.1000 432.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY LIMITED 7.72% 11-Jul-22 99.5000 7.8309 419.00 INE688V08015 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 7.80% 18-Jul-22 99.7800 7.8400 8.00 INE458U07033 WADHAWAN GLOBAL CAPITAL PRIVATE LTD 2.00% 02-Aug-22 109.4111 9.0250 740.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.3143 7.2600 500.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.3143 7.2600 500.00 INE220B08050 KALPATARU POWER TRANSMISSION LTD 8.11% 27-Sep-22 100.0000 8.1000 1000.00 INE053F07587 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION-- 23-Mar-23 104.5549 5.8800 6.60 INE105N07407 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.78% 30-Mar-23 102.2500 8.4200 1.00 INE092T08808 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 07 7.98% 23-May-23 101.1457 7.7000 100.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 102.9300 8.3900 2.00 INE540P07145 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-24 101.9700 8.3100 2.00 INE090A08TX0 ICICI BANK LIMITED 7.42% 27-Jul-24 99.0954 7.5800 2000.00 INE871D07QE5 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 7.70% 02-Aug-24 100.1500 7.6600 10.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 109.2748 7.5900 500.00 INE115A07ML7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 06-Sep-24 100.0000 7.3900 250.00 INE572X07019 MYTRAH UJJVAL POWER PRIVATE LIMITED- 14-Sep-24 100.0000 15.8750 319.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 107.3894 7.5700 250.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 98.3500 10.2193 4.00 INE540P07152 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 14-Mar-25 102.2895 8.2893 260.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 107.0300 8.0000 250.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 102.6500 8.9200 34.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 105.3500 8.3900 90.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 103.7831 8.1200 250.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-26 103.4750 8.5100 625.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 104.5700 8.5275 84.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.85% 26-Sep-26 103.8287 8.2200 100.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.0000 8.8400 3.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 101.9800 9.0000 2.50 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-27 105.7600 8.3000 124.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 102.9864 7.4800 810.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 102.8520 7.5000 300.00 INE540P07178 U.P. INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 102.9864 7.4800 810.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 102.8520 7.5000 300.00 INE540P07178 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-27 103.3000 8.2000 30.00 INE067X08018 TATA AIG GENERAL INSURANCE COMPANY 8.52% 21-Mar-27 100.8660 8.2500 30.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 102.1000 9.2600 4.00 INE115A07LU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.86% 17-May-27 101.8900 7.5605 30.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 100.2800 7.4400 210.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 99.4800 7.5040 194.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 98.7522 7.4725 250.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.3500 8.0800 128.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LIMITED 7.47% 25-Jun-27 98.7107 7.6500 250.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LIMITED 7.47% 25-Jun-27 98.7107 7.6500 250.00 INE896W08020 INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA 7.47% 13-Oct-27 100.0000 7.6051 1553.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.4296 9.0500 1800.00 INE090A08TZ5 ICICI BANK LIMITED 8.55% PERPETUAL 99.7920 8.6000 1100.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 102.0157 8.6000 400.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 101.7298 8.3500 400.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 93.8700 13.0000 257.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 100.8182 8.8756 30.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 98.8962 9.3800 20.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 103.8874 10.1500 20.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 99.3000 8.3200 14.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 98.6784 10.3000 9.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK SR-I 10.90% PERPETUAL 99.3552 11.0400 6.00 INE428A08077 ALLAHABAD BANK 11.85% PERPETUAL 100.6200 11.6600 3.00 INE688I08186 CAPITAL FIRST LIMITED 8.60% PERPETUAL 100.7900 8.4700 2.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% PERPETUAL 100.6600 10.2600 1.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 101.7298 8.3500 2050.00 INE090A08TZ5 ICICI BANK LIMITED 8.55% PERPETUAL 99.7627 8.6000 1950.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 102.0166 8.6000 589.00 INE804I08734 ECL FINANCE LIMITED 10.25% PERPETUAL 100.0588 10.2129 60.00 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 7.49% 21-Jan-31 114.5900 5.8700 22.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 100.0000 10.0300 7.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.6250 8.2600 73.00 INE945S07181 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-33 106.5500 8.8100 140.00 INE128M08011 L&T METRO RAIL 9.81% 18-Jun-35 122.1884 8.2300 250.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 104.3100 9.8685 450.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.0000 9.1260 30.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange