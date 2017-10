TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Oct 18

Oct 18 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3143.60 NSE 24934.00 ============= TOTAL 28077.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% 22-Mar-30 101.6400 8.6500 30.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORPORATION 7.28% 21-Dec-30 112.0800 5.9300 3.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.60% 11-Jan-31 112.7000 5.9300 1.00 INE031A07AO5 HOUSING N URBAN DEVELOPMENT CORP 7.64% 08-Feb-31 112.7100 5.9700 0.50 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED 9.80% 30-Mar-31 100.1500 10.0300 10.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 101.3700 7.8500 0.00 INE848E07567 NHPC LIMITED 8.92% 02-Nov-33 129.3700 5.8000 1.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% 31-Dec-50 101.9900 8.9000 200.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.6500 10.6100 5.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 98.0500 11.5100 1.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 105.3500 9.4500 2.00 INE428A08077 ALLAHABAD BANK 11.85% 31-Dec-99 100.8500 2.7900 4.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 100.1000 10.8300 2.00 INE721A07IK2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 9.55% 10-Nov-17 100.1300 6.8800 6.00 INE013A07V04 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 10-Nov-17 131.1000 0.0000 1.00 INE121A07IQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 9.55% 14-Nov-17 100.1500 6.8800 6.00 INE233B08087 THE BLUE DART EXPRESS LIMITED 9.30% 20-Nov-17 100.1600 7.1900 6.00 INE001A07JZ5 HDFC LTD 9.05% 04-Feb-18 100.5700 6.7000 350.00 INE445L08326 NABHA POWER LIMITED 7.81% 16-Aug-19 101.1462 7.0900 250.00 INE756I07AE1 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.95% 17-Sep-19 100.8904 7.4200 250.00 INE148I07FZ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 26-Sep-19 101.8500 7.5600 13.00 INE976I08102 TATA CAPITAL LIMITED 9.80% 18-Dec-19 101.5500 8.9500 1.00 INE721A08901 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.00% 20-Apr-20 106.9500 7.8300 10.00 INE306N07JK3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.75% 06-Aug-20 100.1100 7.6800 100.00 INE084A08102 BANK OF INDIA SR-4 9.95% 15-Mar-22 99.1000 10.1800 3.00 INE688V08015 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 7.80% 18-Jul-22 99.7500 7.8500 100.00 INE028A08117 BANK OF BARODA 8.65% 11-Aug-22 99.6300 8.7300 10.00 INE053F07587 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.88% 23-Mar-23 104.7000 5.8500 6.60 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITED 9.10% 05-Apr-23 100.7200 7.1300 500.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 102.1500 8.5600 66.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 107.0900 7.8200 100.00 INE540P07178 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-27 102.6800 8.3000 2.00 INE975G08231 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LIMI 9.33% 31-Mar-27 102.1500 9.2500 2.00 INE848E07AC9 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-27 100.2700 7.4700 200.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.33% 28-Aug-27 99.0700 7.4700 150.00 INE871D07QO4 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 7.85% 20-Sep-27 102.0200 7.5500 0.00 INE787H07297 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.63% 12-Nov-28 120.6000 5.8000 1.00 INE787H07420 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.80% 27-Mar-29 122.4400 5.8000 0.50 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% 25-Oct-21 100.1500 8.3400 750.00 NSE === INE540P08028 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.70% 04-Jul-31 100.0300 9.9178 5.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.6500 8.2400 89.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 104.3100 9.8680 450.00 INE774D07NS8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL - 23-Oct-17 100.0204 6.5032 1100.00 INE093J07AA5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 04-Nov-17 155.0400 0.0000 5.00 INE093J07AJ6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 04-Nov-17 162.9900 0.0000 2.50 INE804I07VH8 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 13-Nov-17 160.5360 0.0000 10.50 INE804I07VG0 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 13-Nov-17 168.4640 0.0000 2.50 INE660A07NO4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.85% 22-Dec-17 100.2977 6.7000 150.00 INE580B07364 GRUH FINANCE LIMITED 8.40% 01-Jan-18 100.2625 6.6605 500.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 100.5686 6.7000 350.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 100.7545 6.7000 50.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 100.7545 6.7000 50.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.7763 7.9600 110.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.1824 6.8000 2000.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.1824 6.8000 2000.00 INE916DA7LQ7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.25% 16-Aug-18 100.7558 7.1800 250.00 INE522D07AB4 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 10.05% 20-Mar-19 101.8288 8.6800 1000.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.2336 6.8400 800.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.2336 6.8400 800.00 INE445L08326 NABHA POWER LIMITED 7.81% 16-Aug-19 101.1462 7.0900 500.00 INE445L08326 NABHA POWER LIMITED 7.81% 16-Aug-19 101.1962 7.0600 250.00 INE445L08326 NABHA POWER LIMITED 7.81% 16-Aug-19 101.1569 7.0900 1250.00 INE752E07MX4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.40% 14-Sep-19 102.7301 6.8100 500.00 INE756I07AE1 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.95% 17-Sep-19 100.8904 7.4200 250.00 INE114A07646 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.60% 19-Nov-19 100.8155 8.1449 200.00 INE976I08102 TATA CAPITAL LIMITED 9.80% 18-Dec-19 101.5500 8.9500 1.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 102.7500 9.4400 5.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 101.4331 8.2500 578.00 INE093J07ON9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 12-Feb-20 112.6180 0.0000 2.50 INE901T07125 ARM INFRA & UTILITIES PRIVATE LTD - 30-Mar-20 107.3218 9.3900 28.00 INE027E07394 L & T FINANCE LIMITED 8.07% 29-May-20 100.9436 7.6321 250.00 INE296A07PM6 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.74% 30-Jun-20 100.5210 7.5000 500.00 INE306N07JK3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.75% 06-Aug-20 100.1125 7.6800 100.00 INE298T07019 HANSDEEP INDUSTRIES & TRADING 11.25% 13-Aug-20 102.7058 9.7700 10.00 INE477L07768 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 17-Aug-20 101.6537 8.1500 19.00 INE202B07IS4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 7.69% 26-Aug-20 99.1446 8.0000 20.00 INE668E07049 HERO CYCLES LIMITED 9.20% 07-Sep-20 103.4731 7.7900 58.00 INE298T07027 HANSDEEP INDUSTRIES & TRADING 11.25% 28-Sep-20 102.9003 9.7700 73.00 INE093J07TC1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 24-Dec-20 100.0000 0.0000 100.20 INE093J07TD9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 24-Dec-20 100.0000 0.0000 83.70 INE477A07266 CANFIN HOMES LIMITED 7.44% 17-Jan-21 100.0000 7.4400 250.00 INE155A08365 TATA MOTORS LIMITED 7.40% 29-Jun-21 99.9342 7.4050 50.00 INE155A08365 TATA MOTORS LIMITED 7.40% 29-Jun-21 99.9342 7.4050 50.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 102.1485 8.0800 250.00 INE623B07461 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.50% 21-Dec-21 102.3000 8.8271 4.00 INE540P07129 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-22 100.7654 8.5064 250.00 INE975G08223 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 101.4100 9.1120 430.00 INE321N07103 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 22-Apr-22 130.6243 8.9200 100.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY LIMITED 7.72% 11-Jul-22 99.8000 7.7500 36.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-22 103.4300 9.8000 2.00 INE020B08AM8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.09% 17-Oct-22 100.0000 7.0900 1550.00 INE540P07137 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-23 101.9200 8.2500 244.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITED 9.10% 05-Apr-23 100.7159 7.1001 500.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 102.6500 8.4500 100.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 107.0862 7.8200 100.00 INE871D07QB1 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 7.70% 26-Jul-24 99.1522 7.8500 149.00 INE871D07QE5 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 7.70% 02-Aug-24 99.5200 7.7844 7.30 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 104.9700 7.5800 10.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 107.0300 8.0000 250.00 INE105N07464 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.78% 30-Mar-26 102.7300 8.4900 60.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-26 104.3000 8.3800 410.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.3700 8.9300 100.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.5378 7.5400 200.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.85% 26-Sep-26 104.1600 8.1730 4.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 100.0774 7.5000 100.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 104.9800 7.1900 10.00 INE540P07178 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-27 103.6100 8.1500 254.00 INE067X08018 TATA AIG GENERAL INSURANCE COMPANY 8.52% 21-Mar-27 100.9400 8.2300 35.00 INE115A07LU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.86% 17-May-27 101.8902 7.5600 50.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 99.9800 7.4833 150.00 INE848E07AC9 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-27 100.2700 7.4700 300.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 98.7699 7.4700 78.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.33% 28-Aug-27 99.0729 7.4700 150.00 INE896W08020 INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA 7.47% 13-Oct-27 100.0000 7.6300 262.00 INE552Y15053 SANSAR TRUST - 100.0000 7.7497 1261.40 INE552Y15061 SANSAR TRUST - 100.0000 7.7490 1081.40 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 100.1527 8.3400 750.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 99.2013 8.3400 264.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.9939 8.9000 200.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% PERPETUAL 101.6800 8.4255 56.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 100.8482 8.8700 30.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 99.9500 9.0800 20.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 8.61% PERPETUAL 101.0200 8.4400 10.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.0200 8.4400 10.00 INE428A08077 ALLAHABAD BANK 11.85% PERPETUAL 100.8500 11.6000 3.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 99.2013 8.3400 250.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com