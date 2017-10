TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Oct 23

Oct 23 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10428.50 NSE 47809.40 ============= TOTAL 58237.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE248U07103 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 14.26% 24-Nov-17 113.3600 9.2500 90.00 INE721A07LT7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 29-Jun-18 104.7800 7.4000 1000.00 INE148I07BJ8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 09-Sep-18 102.3800 7.5000 650.00 INE660A07OE3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.72% 08-Oct-18 100.3500 7.3000 500.00 INE261F08618 NABARD 7.65% 09-May-19 100.0500 6.3700 800.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 101.1800 7.2600 100.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.9800 7.2600 50.00 INE115A07KD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Dec-19 101.2000 7.2600 250.00 INE860H07EL0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 0.00% 02-Mar-20 105.4400 7.7000 250.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 100.6800 6.9200 250.00 INE756I07BP5 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.30% 08-Sep-20 99.3900 7.5300 250.00 INE477A07266 CANFIN HOMES LIMITED 7.44% 17-Jan-21 100.0000 7.4500 50.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 103.6500 7.4500 50.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 102.2000 8.0600 510.50 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 100.4800 7.0200 200.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.20% 25-Jan-22 108.7900 5.8100 100.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 108.2000 5.8100 150.00 INE090A08TZ5 ICICI BANK LIMITED 8.55% 20-Sep-22 99.8000 8.5900 2500.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 107.0000 7.8200 550.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 104.9500 8.4500 3.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.8000 8.8800 16.00 INE641O08035 PIRAMAL FINANCE LIMITED 9.55% 08-Mar-27 101.1100 9.3500 750.00 INE514E08FN1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.56% 18-May-27 100.4400 7.4800 100.00 INE871D07QO4 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 7.85% 20-Sep-27 102.0200 7.5500 0.00 INE695A08048 UNITED BANK OF INDIA 10.50% 27-Sep-27 100.0000 10.4900 3.00 INE896W08020 INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA 7.47% 13-Oct-27 100.1000 7.5900 250.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% 25-Oct-21 100.1500 8.3400 500.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 101.3700 7.8500 0.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% 31-Dec-50 101.9900 8.9000 500.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 99.2500 11.3300 5.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 95.5000 12.3300 1.00 NSE === INE093J07AN8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 14-Nov-17 162.8200 0.0000 10.00 INE093J07AM0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 14-Nov-17 151.9000 0.0000 5.00 INE093J07AF4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 17-Nov-17 171.5800 0.0000 2.50 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.1790 6.1500 250.00 INE001A07AU5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 08-Dec-17 100.0865 6.7001 50.00 INE001A07AU5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 08-Dec-17 100.0865 6.7010 50.00 INE093J07AP3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 23-Dec-17 182.0600 0.0000 2.50 INE526S07031 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.50% 13-Apr-18 100.5214 7.3300 50.00 INE526S07239 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.75% 13-Apr-18 100.4929 7.6400 45.00 INE093J07BX5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 09-May-18 174.0000 0.0000 2.50 INE721A07LT7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 29-Jun-18 104.7753 7.3999 1000.00 INE909H07DL7 SHEBA PROPERTIES LIMITED 8.58% 17-Aug-18 100.8215 7.4000 250.00 INE909H07DL7 SHEBA PROPERTIES LIMITED 8.58% 17-Aug-18 100.8215 7.4494 250.00 INE148I07BJ8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 09-Sep-18 102.3786 7.5000 650.00 INE115A07JZ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.18% 27-Sep-18 100.8939 7.1350 500.00 INE660A07OE3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.72% 08-Oct-18 100.3547 7.3000 500.00 INE526S07247 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.75% 12-Oct-18 101.0529 7.7400 55.00 INE526S07049 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.50% 12-Oct-18 101.1002 7.4300 50.00 INE093J07EQ3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 24-Oct-18 110.4720 0.0000 3.50 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 102.9625 6.7220 200.00 INE502K07070 TALWALKARS BETTER VALUE FITNESS LTD10.00% 07-Dec-18 100.9536 9.0200 250.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 100.2868 7.2000 1750.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 100.2868 7.2000 1500.00 INE001A07ON1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 22-Mar-19 101.8421 7.2400 250.00 INE804I079H1 ECL FINANCE LIMITED 29-Mar-19 108.4120 0.0000 5.00 INE526S07254 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.75% 12-Apr-19 101.3041 7.9400 70.00 INE526S07056 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.50% 12-Apr-19 101.3743 7.6300 50.00 INE093J07KM9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 24-May-19 131.8500 0.0000 0.40 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.9893 6.9900 30.00 INE115A07MH5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.06% 19-Jun-19 99.6983 7.2500 2500.00 INE148I07HW8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 22-Aug-19 101.7766 7.6752 1200.00 INE548V07021 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.47% 14-Sep-19 101.6380 7.6540 250.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 101.0861 7.3100 1000.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 101.0861 7.3100 1000.00 INE526S07262 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.75% 14-Oct-19 101.7224 7.9400 80.00 INE526S07064 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.50% 14-Oct-19 101.8164 7.6300 50.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.8892 7.3100 500.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.8892 7.3100 500.00 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 27-Nov-19 100.9000 8.5000 2.00 INE205A07105 VEDANTA LIMITED 7.50% 29-Nov-19 100.0693 7.4500 150.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 103.4183 6.9300 2.00 INE657N07241 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD 8.50% 31-Jan-20 100.1805 8.2650 540.00 INE146O07052 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 10.65% 16-Feb-20 104.0741 8.5900 15.00 INE860H07EL0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 7.88% 02-Mar-20 105.4405 7.7000 250.00 INE526S07270 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.75% 14-Apr-20 101.9390 8.0200 90.00 INE526S07072 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.50% 14-Apr-20 102.0553 7.7100 50.00 INE306N07JJ5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.87% 09-Jun-20 100.3505 7.6800 100.00 INE306N07JJ5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.87% 09-Jun-20 100.3505 7.6800 100.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 07-Jul-20 100.1236 7.4200 250.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 07-Jul-20 100.1236 7.4200 250.00 INE155A08357 TATA MOTORS LIMITED 7.28% 29-Jul-20 99.5894 7.4228 500.00 INE213W07038 FULLERTON INDIA HOME FINANCE 7.95% 28-Aug-20 99.8008 8.0200 150.00 INE519U08014 MORGAN CREDITS PRIVATE LIMITED 8.75% 28-Aug-20 99.9848 8.7300 40.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.20% 01-Sep-20 99.3932 7.4250 1750.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.20% 01-Sep-20 99.3932 7.4250 1500.00 INE860H07FI3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 7.60% 16-Sep-20 99.5059 7.7800 250.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.9947 6.9700 750.00 INE526S07288 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.75% 14-Oct-20 102.1802 8.0600 55.00 INE526S07080 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.50% 14-Oct-20 102.3185 7.7500 50.00 INE092T08CC6 IDFC BANK LIMITED 8.00% 12-Nov-20 100.2300 7.9100 1.20 INE001A07RC7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 17-Nov-20 100.0000 7.4000 4800.00 INE477A07266 CANFIN HOMES LIMITED 7.44% 17-Jan-21 100.0000 7.4465 260.00 INE092T08CG7 IDFC BANK LIMITED 8.00% 21-Feb-21 100.2000 7.9100 1.20 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 103.6510 7.4500 50.00 INE526S07296 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.75% 14-Apr-21 102.2696 8.1400 55.00 INE526S07098 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.50% 14-Apr-21 102.4279 7.8300 50.00 INE688I07253 CAPITAL FIRST LIMITED 9.10% 31-May-21 102.4100 8.2700 15.00 INE155A08365 TATA MOTORS LIMITED 7.40% 29-Jun-21 99.8400 7.4350 500.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 103.6400 7.4600 10.00 INE205A07071 VEDANTA LIMITED 8.75% 15-Sep-21 104.2102 7.6944 50.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 102.2010 8.0600 1010.50 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 102.2010 8.0600 250.00 INE526S07304 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.75% 14-Oct-21 102.4866 8.1600 75.00 INE526S07106 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.50% 14-Oct-21 102.6655 7.8500 50.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 100.5112 7.0100 450.00 INE092T08CK9 IDFC BANK LIMITED 9.00% 30-Dec-21 103.7300 7.9100 1.20 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.0700 7.1570 18.00 INE526S07312 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.75% 14-Apr-22 102.2093 8.3100 95.00 INE526S07114 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.50% 14-Apr-22 102.8400 7.8800 50.00 INE975G08223 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 101.4100 8.9395 430.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 107.0842 7.6051 100.00 INE155A08340 TATA MOTORS LIMITED 7.50% 22-Jun-22 99.7487 7.5454 450.00 INE115A07MG7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.42% 15-Jul-22 99.7415 7.4700 300.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.2744 7.2700 200.00 INE537P07380 INDIA INFRADEBT LIMITED 7.75% 30-Aug-22 100.3300 7.6532 4.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.4950 7.1150 1000.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.4950 7.1150 1000.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.5516 7.1009 450.00 INE526S07320 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.75% 14-Oct-22 102.3740 8.3200 100.00 INE526S07122 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.50% 14-Oct-22 103.0645 7.8900 50.00 INE020B08AM8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.09% 17-Oct-22 99.9500 7.0973 1900.00 INE115A07MO1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.45% 17-Oct-22 100.0000 7.4445 750.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITED 9.40% 27-Nov-22 100.2014 6.7154 650.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITED 9.24% 20-Dec-22 100.2374 6.7095 900.00 INE526S07338 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.75% 14-Apr-23 101.7644 8.5100 110.00 INE526S07130 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.50% 14-Apr-23 102.4987 8.0800 50.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 102.5900 8.4800 20.00 INE526S07346 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.75% 13-Oct-23 101.6666 8.5600 80.00 INE526S07148 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.50% 13-Oct-23 102.4509 8.1300 50.00 INE540P07079 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-24 104.7205 8.2000 12.00 INE526S07353 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.75% 12-Apr-24 101.5287 8.6100 100.00 INE526S07155 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.50% 12-Apr-24 102.3601 8.1800 100.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 107.0044 7.8350 100.00 INE871D07QE5 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 7.70% 02-Aug-24 99.5200 7.7800 6.50 INE526S07163 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.50% 14-Oct-24 102.2367 8.2300 200.00 INE526S07361 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.75% 14-Oct-24 101.3603 8.6600 70.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7300 2.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 108.9500 7.4869 10.00 INE105N07175 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-25 100.0000 8.4436 200.00 INE526S07171 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.50% 14-Apr-25 102.3563 8.2300 200.00 INE526S07379 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.75% 14-Apr-25 101.4327 8.6600 85.00 INE105N07183 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-25 100.0000 8.4439 250.00 INE526S07189 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.50% 14-Oct-25 102.4716 8.2300 160.00 INE526S07387 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.75% 14-Oct-25 101.5023 8.6600 100.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 107.0300 8.0000 250.00 INE540P07160 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 13-Mar-26 103.1820 8.1724 210.00 INE105N07191 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-26 100.0000 8.4443 250.00 INE105N07464 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.78% 30-Mar-26 104.4900 8.2000 50.00 INE556S07376 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 31-Mar-26 104.7700 8.4100 10.00 INE134E08IK8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.56% 16-Sep-26 100.6100 7.4600 50.00 INE105N07209 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-26 100.0000 8.4445 400.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 101.1000 8.6700 43.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 100.0774 7.5000 100.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 100.0774 7.5000 100.00 INE540P07103 U.P. INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-27 106.0698 8.2500 190.00 INE641O08035 PIRAMAL FINANCE LIMITED 9.55% 08-Mar-27 101.1066 9.3450 750.00 INE067X08018 TATA AIG GENERAL INSURANCE COMPANY 8.52% 21-Mar-27 101.0000 8.2100 5.00 INE105N07217 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-27 100.0000 8.4448 309.40 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 102.0900 9.2600 70.00 INE514E08FN1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.56% 18-May-27 100.4351 7.4800 100.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 08-Sep-27 99.5000 8.4150 80.00 INE105N07225 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-27 100.0000 8.4450 300.00 INE896W08020 INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA 7.47% 13-Oct-27 100.1900 7.5800 113.00 INE090A08TZ5 ICICI BANK LIMITED 8.55% 20-Sep-22 99.7964 8.5900 2500.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 100.1465 8.3400 500.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.9939 8.9000 500.00 INE028A08117 BANK OF BARODA - PERPETUAL 98.2307 9.1000 300.00 INE028A08109 BANK OF BARODA 8.60% 01-Aug-22 98.8267 8.8900 120.00 INE688I08186 CAPITAL FIRST LIMITED 8.60% PERPETUAL 100.8600 8.4600 3.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% PERPETUAL 101.7800 8.4100 3.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 94.2194 12.7500 1.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 101.0176 8.8300 250.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.5300 8.2764 65.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 104.3100 9.8577 450.00