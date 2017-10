TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Oct 24

Oct 24 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 17963.30 NSE 32150.60 ============= TOTAL 50113.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE248U07020 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 14.26% 20-Nov-17 113.5300 9.0000 30.00 INE976I08219 TATA CAPITAL LIMITED 8.75% 17-Aug-18 100.9400 7.4000 750.00 INE121A07MG5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.70% 17-Sep-18 101.0900 7.3700 250.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 102.4600 6.7000 250.00 INE774D07QW3 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 7.78% 15-Feb-19 100.2413 7.5300 250.00 INE001A07QU1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.28% 25-Mar-19 100.0532 7.2300 310.00 INE931S07025 ADANI TRANSMISSION LIMITED 9.25% 16-Apr-19 101.9500 7.7400 50.00 INE115A07MK9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.09% 23-Apr-19 99.8000 7.2500 350.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-19 103.4500 10.5000 0.50 INE774D07NO7 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 8.61% 11-Oct-19 101.7700 7.6000 250.00 INE296A07NL3 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.65% 10-Jan-20 100.2400 7.5100 350.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 103.3800 9.1100 0.50 INE149A07253 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 7.55% 20-Feb-20 100.1100 7.4700 50.00 INE721A07LX9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.10% 27-Mar-20 100.7100 7.7300 150.00 INE205A07048 VEDANTA LIMITED 8.70% 20-Apr-20 102.6700 7.6500 1850.00 INE961V08016 KRIBHCO INFRASTRUCTURE LIMITED 8.15% 30-Apr-20 100.3100 8.2500 120.00 INE299U07023 CROMPTON GREAVES CONSUMER 8.95% 24-Jun-20 102.7300 7.7400 110.00 INE674N07097 MAHINDRA WORLD CITY (JAIPUR) LTD 0.00% 07-Jul-20 115.5700 8.3900 100.00 INE484J08014 GODREJ PROPERTIES LIMITED 7.82% 25-Sep-20 99.9661 7.8200 120.00 INE523H07866 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 8.80% 28-Sep-20 100.0605 8.7600 120.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.0500 6.9500 500.00 INE530Y15018 SOLSTICE TRUST SERIES I 2017 0.00% 17-Dec-20 99.9844 10.4200 50.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 103.6400 7.4400 4.00 INE326Y15011 IIERT TRUST -SREI EQUIP FIN TRUSTE 8.99% 16-Feb-22 92.2400 9.0300 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 108.2000 5.8100 50.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 107.7900 5.8700 2.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 101.4100 9.1100 430.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.28% 10-Jun-22 99.8100 7.3100 50.00 INE787H07107 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.21% 21-Nov-22 106.0200 5.8000 50.00 INE031A07873 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENTCORP 7.03% 28-Mar-23 105.2000 5.8700 1.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 106.7900 7.2500 500.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 102.1600 8.5500 150.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.0200 7.5900 50.00 INE623B07545 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.28% 26-Apr-24 103.2200 8.8000 1.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 104.9400 9.8900 0.50 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 104.3100 9.8700 450.00 INE774D08LK7 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 103.0000 8.5900 9.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.5800 7.6300 98.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 105.7600 9.0000 60.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-26 103.0900 8.5700 142.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.8600 8.8800 37.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 99.9600 7.5400 15.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-27 106.0700 8.2500 8750.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 114.6800 6.0000 5.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 115.3300 6.0000 118.40 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 102.5100 7.5500 30.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 114.8700 6.0000 4.90 INE804I08726 ECL FINANCE LIMITED 9.75% 30-Apr-27 101.6000 9.5900 22.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 99.6100 7.5400 50.00 INE528S08035 EDELWEISS RETAIL FINANCE LIMITED 9.25% 31-Jul-27 99.2900 9.3500 3.00 INE896W08020 INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA 7.47% 13-Oct-27 100.2400 7.5700 6.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 111.2700 5.8700 1.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 110.0900 6.0000 13.30 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 121.1000 5.8000 4.00 INE787H07420 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.80% 27-Mar-29 122.3500 5.8100 1.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 100.1500 8.3400 250.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% 22-Mar-30 100.8200 0.0000 16.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% 31-Dec-30 99.5000 9.2100 2.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED 9.80% 30-Mar-31 100.1000 10.0200 4.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 115.0600 5.8700 2.00 INE020B07JT6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.18% 05-Nov-35 114.2800 5.8700 1.10 INE053F07819 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORPORATION 7.25% 21-Dec-35 115.1200 5.8700 1.10 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% 31-Dec-50 102.0500 8.5900 250.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 108.6800 8.7000 250.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 21-Jul-99 101.8100 8.4100 6.00 INE688I08186 CAPITAL FIRST LIMITED 8.60% 31-Dec-99 100.8800 8.4600 6.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 100.0000 10.8000 3.00 INE428A08077 ALLAHABAD BANK 11.85% 31-Dec-99 102.3500 11.1900 3.00 NSE === INE093J07AM0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Nov-17 151.9000 0.0000 4.50 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.00% 15-Jan-18 100.2190 6.6150 250.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.5104 6.4001 5.00 INE093J07BH8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 16-Feb-18 159.2630 0.0000 5.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 100.9460 6.4001 60.00 INE134E08HE3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.34% 27-Apr-18 100.7456 6.6971 7.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.1895 6.9500 50.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.1895 7.0375 50.00 INE976I08219 TATA CAPITAL LIMITED 8.75% 17-Aug-18 100.9449 7.4000 250.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 101.1936 6.7400 750.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 100.2573 6.6800 500.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 103.5927 6.6599 28.00 INE121A07MG5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.70% 17-Sep-18 101.0884 7.3700 250.00 INE093J07EB5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 27-Sep-18 105.0000 0.0000 2.50 INE657N07134 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD 11.00% 04-Oct-18 126.8928 8.3950 12.00 INE115A07MN3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.06% 15-Oct-18 100.0000 7.0586 1500.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 102.3496 6.7000 750.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 102.3496 6.7000 750.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 102.4569 6.7000 250.00 INE915D07WO7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 29-Oct-18 108.3100 - 1000.00 INE756I07696 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.50% 29-Oct-18 101.1290 7.3000 7.00 INE093J07JL3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 16-Nov-18 149.5200 0.0000 2.50 INE202B07CS7 DEWAN HSG 0.00% 25-Nov-18 134.4298 7.8500 550.00 INE202B07CS7 DEWAN HSG 0.00% 25-Nov-18 134.4298 7.8500 550.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 101.2017 6.7000 750.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 101.2017 6.7000 750.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 102.9581 6.7200 2.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.1078 6.7700 10.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 102.2525 6.7297 100.00 INE774D07QW3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.78% 15-Feb-19 100.2413 7.5300 250.00 INE001A07QU1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.28% 25-Mar-19 100.0532 7.2300 310.00 INE115A07MK9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.08% 23-Apr-19 99.7971 7.2500 350.00 INE261F08667 NABARD 7.65% 01-Jul-19 100.2007 6.3200 250.00 INE774D07NO7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.61% 11-Oct-19 101.7702 7.6000 250.00 INE093J07NH3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 22-Oct-19 121.4870 0.0000 2.50 INE093J07NF7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 22-Oct-19 117.4290 0.0000 2.50 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 100.3280 7.3100 300.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 100.3280 7.3100 300.00 INE093J07OH1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 06-Jan-20 116.6880 0.0000 4.00 INE261F08808 NABARD 7.18% 23-Mar-20 100.4208 6.6863 150.00 INE205A07048 VEDANTA LIMITED 8.70% 20-Apr-20 102.6711 7.6500 1850.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 100.6784 6.9200 250.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 100.6784 6.9200 250.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.20% 01-Sep-20 99.3809 7.4300 2000.00 INE756I07BP5 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.30% 08-Sep-20 99.3910 7.5250 250.00 INE020B08AJ4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.87% 24-Sep-20 99.7394 6.9600 50.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.0457 6.9517 500.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.0028 6.9731 500.00 INE013A076O8 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.32% 28-Oct-20 99.0228 8.7000 10.00 INE859C08020 IKF FINANCE LIMITED -- 11-Nov-20 104.6000 11.9800 58.00 INE001A07RC7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 17-Nov-20 100.0000 7.4000 2650.00 INE756I07BR1 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.50% 18-Nov-20 100.0000 7.5000 250.00 INE688I07204 CAPITAL FIRST LIMITED 9.20% 22-Jan-21 102.5255 8.2500 30.00 INE115A07IY8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 08-Mar-21 103.6286 7.4600 50.00 INE115A07IY8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 08-Mar-21 103.6286 7.4600 50.00 INE688I07253 CAPITAL FIRST LIMITED 9.10% 31-May-21 102.4800 8.2470 15.00 INE155A08365 TATA MOTORS LIMITED 7.40% 29-Jun-21 99.7932 7.4500 50.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 103.6400 7.4600 2.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 107.0958 8.0000 50.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 107.4500 7.1300 1.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 100.4600 7.0246 10.00 INE691I07265 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.00% 10-Jan-22 102.9400 8.1250 6.60 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.20% 25-Jan-22 108.9340 5.7750 200.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 108.3177 5.7800 450.00 INE975G08223 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 101.4200 9.1000 10.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 99.8099 7.3100 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 108.3007 7.1600 200.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY LIMITED 7.72% 11-Jul-22 100.0000 7.7000 1.00 INE115A07MG7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.42% 15-Jul-22 99.8962 7.4300 300.00 INE121H07BZ3 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.75% 01-Sep-22 99.9900 7.7390 10.00 INE020B08AK2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.03% 07-Sep-22 99.6763 7.1000 500.00 INE020B08AK2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.03% 07-Sep-22 99.6763 7.1000 500.00 INE020B08AM8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.09% 17-Oct-22 99.9500 7.0971 2000.00 INE115A07MO1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.45% 17-Oct-22 100.0000 7.4444 500.00 INE787H07107 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.21% 21-Nov-22 106.0199 5.8000 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 106.7861 7.2500 550.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 102.1794 8.5500 400.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 103.2140 8.5200 134.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 102.1794 8.5500 250.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.0162 7.5900 50.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 04-Sep-24 108.9833 7.5600 300.00 INE115A07ML7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 06-Sep-24 99.6800 7.4500 250.00 INE105N07167 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-24 100.4664 8.3500 200.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 98.3500 10.2214 4.50 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 105.7893 7.4825 400.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 105.7700 7.5700 8.00 INE774D08LK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 104.8000 8.2623 9.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 103.4700 7.5600 1.00 INE540P07152 U.P. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange