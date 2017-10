TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Oct 25

Oct 25 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 16574.00 NSE 68920.10 ============= TOTAL 85494.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07C85 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 13-Nov-17 123.3400 10.7400 7.50 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.0600 6.4200 30.00 INE851M07077 VOLKSWAGEN FINANCE PVT LTD 8.85% 01-Dec-17 100.1500 6.8000 15.00 INE121A07MA8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.13% 05-Jun-18 100.8700 7.3800 250.00 INE094O08045 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA 8.22% 15-Feb-19 100.6800 7.6000 164.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 102.1000 6.7700 8.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 101.6600 6.7500 3.00 INE774D07RN0 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 7.40% 01-Aug-19 99.6600 7.5800 500.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-19 104.6000 9.7700 1.00 INE756I07BN0 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.28% 28-Aug-19 99.7700 7.4000 500.00 INE148I07GA6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 26-Sep-19 101.7000 7.7000 100.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.96% 21-Oct-19 103.5200 7.0000 7.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.80% 11-Nov-19 100.9400 7.2900 250.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 103.8000 9.0400 2.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.20% 23-Jan-20 102.5300 6.9200 15.00 INE092T08964 IDFC BANK LIMITED 8.63% 18-Feb-20 102.3400 7.4600 40.00 INE514E08FK7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.09% 02-Mar-20 100.2900 6.9200 26.00 INE296A07PM6 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.74% 30-Jun-20 100.3500 7.5700 500.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.50% 17-Sep-20 100.9100 7.1300 750.00 INE013A076O8 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.32% 28-Oct-20 99.1900 8.6400 10.00 INE039A09MU6 IFCI LIMITED 8.00% 31-Jan-21 112.5500 11.5000 0.50 INE848E07419 NHPC LTD 8.78% 11-Feb-21 105.0000 7.0000 20.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.47% 16-Sep-21 100.7500 7.2300 250.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 106.0800 10.7500 1.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 100.4400 7.0400 1500.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% 23-Dec-21 101.6000 9.0000 254.00 INE084A08102 BANK OF INDIA SR-4 9.95% 15-Mar-22 99.1900 10.1500 1.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 101.7500 7.1000 32.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 101.4100 9.1100 184.00 INE095A08074 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% 18-Apr-22 102.3100 6.3000 350.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.28% 10-Jun-22 99.8500 7.3000 1000.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% 28-Jun-22 100.0100 8.7300 1750.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY LIMITED 7.72% 11-Jul-22 99.7000 7.7800 25.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% 02-Aug-22 99.5400 8.2500 500.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.1600 7.3000 1100.00 INE028A08117 BANK OF BARODA 8.65% 11-Aug-22 98.2500 9.1000 300.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.3600 7.1500 500.00 INE090A08TZ5 ICICI BANK LIMITED 8.55% 20-Sep-22 99.9900 8.5400 250.00 INE020B08AM8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.09% 17-Oct-22 99.8766 7.1200 250.00 INE206D08139 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 18-Mar-23 106.3100 7.2500 250.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.0600 7.5800 550.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.8400 7.6300 120.00 INE667A08104 SYNDICATE BANK 9.80% 31-Dec-23 100.2600 8.7000 100.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 09-Jul-24 112.2400 10.2500 1.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 109.1900 7.6000 4.00 INE623B07602 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 8.91% 26-Sep-24 100.3500 8.8300 350.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 92.1100 9.8700 451.00 INE871D07NK9 ILFS 9.00% 29-Dec-24 104.9000 8.0600 250.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 103.6400 7.5900 27.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 105.2300 7.5800 10.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 104.9700 8.4500 10.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 104.2800 8.5800 320.00 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY 9.10% 17-Aug-26 100.5000 9.0100 600.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.90% 18-Nov-26 100.2000 7.8600 100.00 INE641O08035 PIRAMAL FINANCE LIMITED 9.55% 08-Mar-27 101.1000 9.3500 617.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 98.2900 7.5200 20.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LIMITED 7.47% 25-Jun-27 98.7100 7.6500 100.00 INE695A08048 UNITED BANK OF INDIA 10.50% 27-Sep-27 99.5000 10.5900 4.00 INE126D08022 RELIANCE COMMERCIAL FINANCE LIMITED 8.69% 06-Oct-27 99.6000 9.0100 16.00 INE896W08020 INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA 7.47% 13-Oct-27 99.8000 7.6300 45.00 INE787H07198 IIFCL 8.26% 23-Aug-28 118.7700 5.8600 15.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.46% 30-Aug-28 120.3700 5.8600 10.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED 9.80% 30-Mar-31 100.0200 9.8000 50.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% 31-Dec-50 102.2800 8.8600 500.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% 31-Dec-50 102.3300 8.5100 250.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.6500 10.9300 2.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 96.4100 12.0400 179.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 102.8900 10.0000 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 99.6000 11.6900 1.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 94.4100 12.4800 166.00 INE688I08186 CAPITAL FIRST LIMITED 8.60% 31-Dec-99 100.8700 8.4600 6.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 100.0000 10.8500 1.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 107.3500 10.1600 1.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 107.4600 9.4000 1.00 NSE === INE013A07M96 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 10-Nov-17 123.6057 7.2500 3000.00 INE093J07AM0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Nov-17 151.9000 0.0000 4.50 INE093J07AN8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 14-Nov-17 162.9400 0.0000 1.90 INE092T08915 IDFC BANK LIMITED 8.43% 11-Dec-17 100.1818 6.5297 100.00 INE093J07AP3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 23-Dec-17 182.0600 0.0000 2.50 INE918K07250 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD 15-Jan-18 153.5840 9.0000 3.00 INE093J07BT3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 15-Mar-18 152.6800 0.0000 2.50 INE121A07MA8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.13% 05-Jun-18 100.8725 7.3800 250.00 INE093J07CQ7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 23-Jun-18 162.7010 0.0000 6.50 INE115A07MD4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.98% 27-Jun-18 99.8867 7.0000 250.00 INE001A07QO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.20% 26-Jul-18 100.0374 6.9750 50.00 INE093J07DO0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 06-Sep-18 166.6850 0.0000 3.50 INE692A09159 UNION BANK OF INDIA RESET 09-Sep-18 98.0000 12.3342 2.00 INE115A07MN3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.06% 15-Oct-18 99.9781 7.0800 500.00 INE310L07449 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Oct-18 103.9318 7.2742 9.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 102.4410 6.7001 150.00 INE721A07GS9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-18 99.2500 0.0000 2.00 INE310L07456 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Nov-18 104.2716 7.2803 2.00 INE202B07CS7 DEWAN HSG 0.00% 25-Nov-18 134.4298 7.8500 250.00 INE202B07CS7 DEWAN HSG 0.00% 25-Nov-18 134.4298 7.8500 250.00 INE093J07FJ5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 29-Dec-18 150.5350 0.0000 7.50 INE093J07FP2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 10-Jun-19 149.9700 0.0000 5.00 INE115A07MH5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.06% 19-Jun-19 99.6985 7.2500 3250.00 INE774D07RN0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.40% 01-Aug-19 99.6644 7.5800 500.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-19 103.4503 10.5000 1.00 INE756I07BN0 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.28% 28-Aug-19 99.7656 7.4000 500.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 102.7500 9.4200 1.00 INE657N07241 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD 8.50% 31-Jan-20 100.1907 8.2500 1000.00 INE657N07241 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD 8.50% 31-Jan-20 100.1945 8.2450 450.00 INE115A07KC0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.02% 18-Feb-20 101.1934 7.4100 1000.00 INE115A07KC0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.02% 18-Feb-20 101.1934 7.4100 1250.00 INE752E07GK3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.90% 25-Feb-20 100.0000 8.8584 1.30 INE657N07183 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD 9.00% 17-Apr-20 103.3037 8.2200 3500.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 100.6298 6.9400 650.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 100.6298 6.9443 650.00 INE306N07JJ5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.87% 09-Jun-20 100.3263 7.6900 50.00 INE306N07JJ5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.87% 09-Jun-20 100.3263 7.6900 50.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 26-Jun-20 100.3401 7.4215 2000.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 26-Jun-20 100.3401 7.4215 2000.00 INE296A07PM6 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.74% 30-Jun-20 100.3543 7.5700 500.00 INE115A07JV2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 07-Jul-20 102.3053 7.4600 750.00 INE115A07JV2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 07-Jul-20 102.3053 7.4600 1500.00 INE572E09460 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.63% 14-Jul-20 100.0922 7.5600 250.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.9116 7.1300 750.00 INE020B08AJ4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.87% 24-Sep-20 99.7391 6.9600 90.00 INE001A07RC7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 17-Nov-20 99.9971 7.4000 3250.00 INE001A07RC7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 17-Nov-20 99.9971 7.4000 1750.00 INE477A07266 CANFIN HOMES LIMITED 7.44% 17-Jan-21 100.0000 7.4500 200.00 INE688I07204 CAPITAL FIRST LIMITED 9.20% 22-Jan-21 102.5500 8.2413 30.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.5700 9.0100 3.00 INE155A08365 TATA MOTORS LIMITED 7.40% 29-Jun-21 99.6994 7.4800 150.00 INE530L07194 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 19-Jul-21 103.7500 8.5100 60.00 INE752E07BB3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.25% 24-Jul-21 101.9500 0.0000 5.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 105.5800 8.9231 60.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 107.1158 7.9940 50.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.7474 7.2300 250.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 107.5500 7.1000 1.00 INE517Q08016 INTREPID FINANCE AND LEASING PVT 16.10% 30-Sep-21 100.0000 18.40 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 100.4411 7.0300 2000.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.20% 25-Jan-22 108.8216 5.8025 104.90 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 108.1846 5.8125 100.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 108.4200 5.8384 3.50 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.9649 7.1800 200.00 INE092T08CM5 IDFC BANK LIMITED 8.70% 21-Mar-22 100.0000 8.6754 2.60 INE691I07299 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.70% 24-Mar-22 101.9000 8.1500 3.60 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.27% 06-Jun-22 100.6501 7.0800 500.00 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.27% 06-Jun-22 100.6676 7.0756 50.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 99.8478 7.3000 1000.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY LIMITED 7.72% 11-Jul-22 99.7000 7.7782 65.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.1570 7.3000 2100.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.1570 7.3000 1000.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.2762 7.1700 1300.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.2762 7.1700 800.00 INE020B08AK2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.03% 07-Sep-22 99.5961 7.1200 700.00 INE020B08AK2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.03% 07-Sep-22 99.5961 7.1200 700.00 INE623B07594 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 8.80% 26-Sep-22 99.9800 8.7915 250.00 INE020B08AM8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.09% 17-Oct-22 99.8766 7.1150 250.00 INE115A07MO1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.45% 17-Oct-22 100.0000 7.4444 150.00 INE160A09173 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 12-Dec-22 97.8500 9.8916 3.00 INE206D08139 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 18-Mar-23 106.3113 7.2500 250.00 INE652A09062 STATE BANK OF PATIALA RESET 27-Mar-23 98.0000 9.7225 6.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 102.4500 7.6235 5.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-VI 8.57% 26-Jul-23 104.7300 7.6800 3.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.0620 7.5800 400.00 INE871D07QE5 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 7.70% 02-Aug-24 99.5000 7.7800 32.80 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.4300 10.0400 2.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 109.6300 7.5200 4.00 INE623B07602 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 8.91% 26-Sep-24 100.4000 8.8180 100.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 104.2868 7.5800 250.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 105.7735 7.4850 55.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7300 2.00 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 97.1000 9.3351 2.00 INE540P07087 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 14-Feb-25 105.0498 8.2500 700.00 INE134E08CV8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-25 107.3100 7.6049 10.00 INE804I08643 ECL FINANCE LIMITED SR-II 11.25% 03-May-25 109.2300 9.4600 1.00 INE217K08172 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.50% 01-Jul-25 101.2400 9.2400 100.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 104.0200 7.5600 10.00 INE688T07011 K.RAHEJA IT PARK (HYDERABAD) LTD 09-Feb-26 100.1744 7.5500 1000.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 105.3511 8.2900 2600.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 102.1000 9.0200 115.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.40% 27-May-26 105.4138 7.5050 100.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-26 103.0940 8.5700 100.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 104.4200 8.5500 0.50 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY 9.10% 17-Aug-26 99.9800 9.0900 70.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.8000 8.8800 27.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 100.2043 7.8600 100.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 100.0300 7.5300 50.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-27 106.3781 8.2000 5150.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 116.2163 5.8000 240.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 116.2163 5.8000 240.00 INE641O08035 PIRAMAL FINANCE LIMITED 9.55% 08-Mar-27 101.1067 9.3450 500.00 INE540P07178 U.P. INE067X08018 TATA AIG GENERAL INSURANCE COMPANY 8.52% 21-Mar-27 100.8600 8.2509 10.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.2223 8.1000 70.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LIMITED 7.47% 25-Jun-27 98.7103 7.6500 720.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LIMITED 7.47% 25-Jun-27 98.7103 7.6500 460.00 INE688I08178 CAPITAL FIRST LIMITED 8.25% 24-Aug-27 100.0000 8.2400 120.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.33% 28-Aug-27 98.7352 7.5200 600.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.33% 28-Aug-27 98.7352 7.5200 250.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 08-Sep-27 99.4000 8.4300 28.00 INE896W08020 INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA 7.47% 13-Oct-27 100.2000 7.5749 300.00 INE721A08CY4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.20% 15-Oct-27 100.0395 8.1875 250.00 INE028A08109 BANK OF BARODA 8.60% PERPETUAL 99.0000 8.8400 2250.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 100.2000 8.6700 2151.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 103.3500 10.6300 1000.00 INE028A08117 BANK OF BARODA -- PERPETUAL 98.6034 9.0000 950.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 99.5424 8.2500 502.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 102.2780 8.8200 500.00 INE095A08074 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 102.3079 8.8200 350.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 101.3346 8.7300 305.00 INE090A08TZ5 ICICI BANK LIMITED 8.55% PERPETUAL 99.9887 8.5400 250.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 102.3327 8.5100 250.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.5984 9.0000 250.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 96.4000 12.0402 186.00 INE667A08104 SYNDICATE BANK 9.80% PERPETUAL 100.2594 9.7000 100.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 99.6000 9.1802 5.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 101.6500 9.2100 2.00 INE428A08077 ALLAHABAD BANK 11.85% PERPETUAL 100.7500 11.6200 2.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 103.5648 10.2493 1.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 100.0110 8.7200 250.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 101.3347 8.7300 200.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 99.8500 10.0586 455.50 INE514E08FE0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 23-Jun-31 105.3800 7.5955 5.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.5500 8.2732 115.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 115.0567 5.8700 1.10 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 129.0962 5.8200 463.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 129.0962 5.8200 463.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 94.4000 12.4900 166.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.2961 9.0700 10.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 102.0000 8.9500 4.00 INE651A09072 STATE BANK OF MYSORE RESET 31-Dec-99 97.1000 0.0000 4.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 91.0500 12.7500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange