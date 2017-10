TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Oct 26

Oct 26 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 24788.60 NSE 54638.80 ============= TOTAL 79427.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07KP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 15-Nov-17 107.8500 6.3600 7.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 100.4900 6.7400 100.00 INE001A07JZ5 HDFC LTD 9.05% 04-Feb-18 100.5400 6.6200 350.00 INE115A07LA2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.35% 16-Feb-18 100.1200 6.6200 500.00 INE121A07ME0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.90% 28-Feb-18 100.4700 7.3100 500.00 INE866I07966 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 02-Apr-18 129.1600 7.7500 80.00 INE866I07AZ3 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 9.34% 30-Apr-18 100.8000 7.7500 20.00 INE774D07PB9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.51% 22-Jun-18 100.7200 7.1900 50.00 INE001A07OK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 27-Feb-19 101.5400 7.3200 1100.00 INE721A07MJ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 7.95% 13-Jun-19 100.3800 7.6500 250.00 INE115A07KF3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.96% 12-Dec-19 101.3000 7.2900 750.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPEMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 102.6100 7.4000 250.00 INE909H08253 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 24-Jan-20 108.3300 7.7300 80.00 INE115A07KC0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.02% 18-Feb-20 101.1900 7.4100 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.5200 7.1200 20.00 INE721A07LX9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.10% 27-Mar-20 100.8500 7.6600 150.00 INE721A07KX1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.82% 27-Apr-20 102.3800 7.7300 220.00 INE121A07MH3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 29-Apr-20 112.4035 7.7300 70.00 INE296A07OY4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 29-Jun-20 100.6100 7.5600 500.00 INE572E09460 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 7.63% 14-Jul-20 100.1500 7.5400 250.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.45% 10-Aug-20 103.1700 7.1300 85.00 INE121H07BR0 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.22% 28-Sep-21 100.9000 7.9400 2.30 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% 23-Dec-21 101.5600 9.0100 500.00 INE028A08083 BANK OF BARODA 8.50% 31-Dec-21 99.3200 8.6900 50.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% 03-Mar-22 101.1600 8.7300 1000.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 101.7900 7.0900 400.00 INE095A08074 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% 18-Apr-22 102.3100 8.8300 1850.00 INE038A07266 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.55% 27-Jun-22 107.4800 7.5700 50.00 INE537P07356 INDIA INFRADEBT LIMITED 7.75% 22-Jul-22 99.9300 7.7500 100.00 INE028A08109 BANK OF BARODA 8.60% 01-Aug-22 99.0100 8.8400 2250.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% 02-Aug-22 99.7400 8.2000 1.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.1600 7.3000 700.00 INE028A08117 BANK OF BARODA 8.65% 11-Aug-22 99.7700 9.0700 328.00 INE537P07380 INDIA INFRADEBT LIMITED 7.75% 30-Aug-22 99.9400 7.7500 100.00 INE020B08AM8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.09% 17-Oct-22 99.9200 7.1100 1750.00 INE134E07331 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.19% 04-Jan-23 104.9100 6.0500 2.00 INE248U08127 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 02-May-23 101.3154 9.0000 19.00 INE859N08043 TAMIL NADU POWER FINANCE 9.19% 29-May-23 100.0000 9.3900 5.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.4900 8.5100 1124.20 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 102.2600 8.5400 10.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.2500 7.5400 100.00 INE667A08104 SYNDICATE BANK 9.80% 31-Dec-23 101.9300 9.4500 1248.00 INE540P07145 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-24 102.0000 8.3000 5.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 107.1300 9.3000 2050.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 109.7000 7.5100 4.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 04-Sep-24 109.2000 7.5200 300.00 INE115A07ML7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 06-Sep-24 99.9500 7.4000 4.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 107.5900 7.5400 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 104.3100 9.8600 450.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 103.6000 7.5300 3.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 9.30% 09-Oct-25 104.0000 8.5800 12.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.85% 26-Sep-26 104.0500 8.2000 50.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.8000 8.8800 8.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-27 107.8900 7.9600 450.00 INE641O08035 PIRAMAL FINANCE LIMITED 9.55% 08-Mar-27 102.3000 9.1500 100.00 INE804I08759 ECL FINANCE LIMITED 9.65% 08-Jun-27 100.1600 9.6300 300.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.2300 8.1000 31.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.3100 8.2500 2.00 INE514E08FP6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.22% 03-Aug-27 98.1000 7.4900 100.00 INE695A08048 UNITED BANK OF INDIA 10.50% 27-Sep-27 101.0000 10.4100 2.00 INE896W08020 INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA 7.47% 13-Oct-27 100.2300 7.5700 5.00 INE434A08075 -- 7.98% 24-Oct-27 100.0000 7.9800 290.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 8.61% 31-Dec-27 101.0600 8.4400 1.00 INE787H07297 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.63% 12-Nov-28 118.3400 6.0500 3.50 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% 22-Mar-30 101.6200 8.6500 350.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.6600 8.2600 1.00 INE733E07JW2 NTPC LIMITED 7.62% 05-Oct-35 114.1600 6.0500 1.10 INE020B07JU4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.43% 05-Nov-35 112.1400 6.0500 1.50 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.6500 11.0400 4.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-98 100.2700 8.6900 350.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 21-Jul-99 101.7400 8.4200 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.0000 11.5700 1.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 100.6900 10.6500 1651.00 INE528G08394 -- 9.00% 31-Dec-99 100.5500 8.9800 581.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.0200 10.1000 500.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 109.6500 9.7800 1.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 109.6100 8.6400 1.00 INE428A08077 ALLAHABAD BANK 11.85% 31-Dec-99 100.5000 11.6900 1.00 NSE === INE093J07AN8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 14-Nov-17 163.1600 0.0000 3.50 INE115A07KP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 15-Nov-17 107.8442 6.4000 500.00 INE756P08012 JYOTHY FABRICARE SERVICES LIMITED 12-Jan-18 131.7862 8.0200 50.00 INE572E09254 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.60% 24-Jan-18 100.4783 6.5700 250.00 INE572E09254 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.60% 24-Jan-18 100.4783 6.5700 250.00 INE261F09EC0 NABARD 0.00% 01-Feb-18 98.3019 6.5000 100.00 INE115A07494 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 24-Mar-18 100.8465 7.2000 3.00 INE866I07966 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 02-Apr-18 129.1585 7.7500 50.00 INE692A09159 UNION BANK OF INDIA RESET 09-Sep-18 100.0000 10.9900 2.00 INE115A07MN3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.06% 15-Oct-18 99.9588 7.1000 250.00 INE434A09099 ANDHRA BANK RESET 31-Dec-18 96.2500 9.8634 6.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 91.9557 6.8500 236.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 101.8699 6.7200 800.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 101.8699 6.7200 800.00 INE001A07OK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 27-Feb-19 101.5383 7.3200 1100.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 91.4895 6.8500 323.20 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 101.5892 6.7840 10.00 INE115A07FE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 25-Mar-19 103.0378 7.2500 5.00 INE428A09091 ALLAHABAD BANK RESET 30-Mar-19 95.7500 0.0000 10.00 INE721A07MJ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 7.95% 13-Jun-19 100.3750 7.6500 250.00 INE115A07MH5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.06% 19-Jun-19 99.7135 7.2400 4500.00 INE660A07PB6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.29% 28-Jun-19 99.6717 7.4900 2000.00 INE774D07RN0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.40% 01-Aug-19 99.6644 7.5800 400.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 101.8288 7.9400 50.00 INE115A07KF3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.96% 12-Dec-19 101.2986 7.2850 750.00 INE660A07OX3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.62% 16-Dec-19 100.0809 7.5800 500.00 INE660A07OX3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.62% 16-Dec-19 100.0809 7.5800 500.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 102.6138 7.4000 250.00 INE528G08147 YES BANK LIMITED 9.65% 22-Jan-20 101.9500 8.6100 1.00 INE115A07KC0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.02% 18-Feb-20 101.1934 7.4100 250.00 INE752E07GK3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.90% 25-Feb-20 102.6500 7.5800 1.30 INE721A07LX9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.10% 27-Mar-20 100.8476 7.6600 200.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 102.7205 7.4500 400.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 102.7205 7.4500 400.00 INE296A07OY4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 29-Jun-20 100.6132 7.5600 500.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.46% 05-Jul-20 100.6957 7.1300 750.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.46% 05-Jul-20 100.6957 7.1300 750.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 102.5475 7.4500 350.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 102.5475 7.4500 350.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 102.9766 7.4500 500.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 102.9766 7.4500 500.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.4646 7.0000 78.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 103.7218 7.5000 50.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 103.7218 7.5000 50.00 INE859C08020 IKF FINANCE LIMITED -- 11-Nov-20 106.3000 11.4100 40.00 INE001A07RC7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 17-Nov-20 99.9964 7.4000 1250.00 INE001A07RC7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 17-Nov-20 99.9964 7.4000 1250.00 INE896L07298 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 10.05% 08-Jan-21 103.5007 8.7180 250.00 INE477A07266 CANFIN HOMES LIMITED 7.44% 17-Jan-21 99.9328 7.4700 200.00 INE752E07BB3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.25% 24-Jul-21 105.2000 7.5800 5.00 INE515Q08028 ANNAPURNA MICROFINANCE PRIVATE LTD 14.90% 15-Sep-21 100.7269 13.5000 13.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.7298 7.2350 1250.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.7463 7.2300 750.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.5331 7.2299 500.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 100.4061 7.0400 500.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 108.2141 5.8050 100.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 101.7893 7.0900 400.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 107.9452 5.8300 1.00 INE018E08060 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES PVT 9.65% 25-Apr-22 106.0808 7.9700 80.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 107.4759 7.5650 50.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY LIMITED 7.72% 11-Jul-22 101.2000 7.3900 12.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.1570 7.3000 700.00 INE537P07380 INDIA INFRADEBT LIMITED 7.75% 30-Aug-22 99.9438 7.7500 114.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.3945 7.1400 100.00 INE623B07594 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 8.80% 26-Sep-22 100.0000 8.7854 500.00 INE020B08AM8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.09% 17-Oct-22 99.8958 7.1100 2250.00 INE020B08AM8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.09% 17-Oct-22 99.8958 7.1100 250.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 18-Dec-22 106.0068 5.8300 1.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 106.4700 7.7000 1.00 INE134E07331 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.19% 04-Jan-23 105.3555 5.9500 2.00 INE872A08CT5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED11.80% 28-Jan-23 100.5000 11.6346 5.00 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENTCORP 7.34% 16-Feb-23 106.5311 5.8600 0.70 INE515Q08051 ANNAPURNA MICROFINANCE PRIVATE LTD 13.99% 15-May-23 104.9684 13.5000 64.50 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.5500 9.1406 5.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 103.1144 8.5400 253.60 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 102.2600 8.5300 15.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.2454 7.5400 100.00 INE787H07412 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE RESET 31-Mar-24 111.8729 5.8700 1.00 INE871D07QE5 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 7.70% 02-Aug-24 99.4100 7.8000 27.50 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 107.1343 9.5000 64.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 109.7000 7.5100 4.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 04-Sep-24 109.1973 7.5200 300.00 INE115A07ML7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 06-Sep-24 100.0000 7.3900 1.00 INE623B07602 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 8.91% 26-Sep-24 100.4000 8.8200 350.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 107.5400 7.5377 24.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 105.7997 7.4800 500.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 105.7997 7.4800 500.00 INE871D07NK9 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.00% 29-Dec-24 105.3309 7.9800 250.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 105.1112 7.4601 10.00 INE134E08CV8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-25 107.3380 7.6000 14.00 INE804I08643 ECL FINANCE LIMITED SR-II 11.25% 03-May-25 109.3300 9.4400 1.00 INE848E07856 NHPC LIMITED SR-T STRRP G 8.50% 14-Jul-25 105.6502 7.4925 100.00 INE848E07856 NHPC LIMITED SR-T STRRP G 8.50% 14-Jul-25 105.6057 7.5000 50.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. LTD 9.30% 09-Oct-25 106.8000 8.0987 12.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 103.8742 7.5800 57.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.32% 23-Dec-25 104.8318 7.4950 50.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.32% 23-Dec-25 104.8318 7.4950 50.00 INE238A08393 AXIS BANK LIMITED 8.50% 27-May-26 104.7849 7.7000 17.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 105.1800 7.5800 40.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 104.9800 8.4500 32.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-26 103.0300 8.5900 69.90 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 104.2300 8.5900 53.50 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.85% 26-Sep-26 103.6251 8.2500 156.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.0500 8.8352 4.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-27 105.8794 8.2800 4625.00 INE641O08035 PIRAMAL FINANCE LIMITED 9.55% 08-Mar-27 101.1068 9.3450 180.00 INE540P07178 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-27 102.6700 8.3000 15.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.9649 7.5300 50.00 INE067X08018 TATA AIG GENERAL INSURANCE COMPANY 8.52% 21-Mar-27 100.8600 8.2508 20.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 102.1400 9.2500 9.00 INE439H08012 CHOLAMANDALAM MS GENERAL INSURANCE 25-May-27 101.6500 8.4732 13.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 99.7793 7.5100 50.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 99.1394 7.5550 50.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 98.3200 7.5377 30.00 INE477L08089 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 8.85% 24-Jul-27 101.4000 8.6161 20.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.3100 8.2600 1.00 INE688I08178 CAPITAL FIRST LIMITED 8.25% 24-Aug-27 100.0000 8.2500 250.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 08-Sep-27 99.4000 8.4300 4.00 INE896W08020 INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA 7.47% 13-Oct-27 100.2000 7.5750 14.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.9000 7.8400 959.00 INE787H07297 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.63% 12-Nov-28 119.3604 5.9347 3.50 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 120.4748 5.9000 10.00 INE028A08117 BANK OF BARODA -- PERPETUAL 100.4931 8.5000 1864.00 INE095A08074 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 102.3067 8.8200 1850.00 INE692A08086 UNION BANK OF INDIA 9.08% PERPETUAL 101.4388 8.6500 1750.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% PERPETUAL 101.8495 8.6000 1750.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% PERPETUAL 102.1093 10.2500 1302.00 INE667A08104 SYNDICATE BANK 9.80% PERPETUAL 101.9341 9.2500 1250.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 104.0178 10.1000 1000.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 103.3800 10.6200 1000.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED PERPETUAL 99.9709 9.0000 1000.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.5642 9.0100 500.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 100.2745 8.6500 350.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 101.6213 8.6500 350.00 INE428A08077 ALLAHABAD BANK 11.85% PERPETUAL 104.1915 10.6900 240.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 105.1507 9.5000 150.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 100.0000 9.0666 113.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 101.3877 10.6900 110.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% PERPETUAL 101.6600 8.4300 52.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 8.61% PERPETUAL 100.9900 8.4500 10.00 INE688I08186 CAPITAL FIRST LIMITED 8.60% PERPETUAL 100.8200 8.4600 5.00 INE028A08117 BANK OF BARODA PERPETUAL 100.2447 8.5650 250.00 INE090A08TZ5 ICICI BANK LIMITED 8.55% PERPETUAL 100.0467 8.5300 100.00 INE028A08083 BANK OF BARODA 8.50% PERPETUAL 99.4175 8.6700 100.00 INE514E08FL5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.60% PERPETUAL 101.1178 8.2650 50.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 102.5193 8.2000 50.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 99.5232 8.2600 50.00 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 7.49% 21-Jan-31 114.2900 5.8966 21.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 100.0500 10.0200 0.50 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 99.1500 8.1805 136.50 INE733E07JW2 NTPC LIMITED 7.62% 05-Oct-35 115.3480 5.9500 1.10 INE020B07JU4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.43% 05-Nov-35 113.3210 5.9500 1.50 INE945S07223 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-37 106.5056 8.7715 5.00 INE651A09072 STATE BANK OF MYSORE RESET 31-Dec-99 99.0000 9.6300 4.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.5495 8.6450 90.00 ===============================================================================================