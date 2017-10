TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Oct 27

Oct 27 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 23420.30 NSE 65982.30 ============= TOTAL 89402.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07KP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 15-Nov-17 107.8700 6.3600 18.00 INE248U07020 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 14.26% 20-Nov-17 113.6000 9.2500 10.00 INE233B08087 THE BLUE DART EXPRESS LIMITED 9.30% 20-Nov-17 100.1100 7.1700 1.00 INE092T08915 IDFC BANK LIMITED 8.43% 11-Dec-17 100.1800 6.3500 50.00 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 15-Jan-18 100.2300 6.5400 1000.00 INE115A07JR0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.46% 23-Feb-18 100.4600 6.6300 1000.00 INE306N07IS8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.88% 26-Mar-18 100.1400 7.3400 300.00 INE296A07LD4 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.48% 27-Apr-18 100.4600 7.2000 250.00 INE774D07QP7 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 7.62% 29-Jun-18 100.2400 7.2600 400.00 INE134E08EA8 POWER FINANC CORPORATION LTD 9.70% 15-Dec-18 102.8500 6.9500 250.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 08-Feb-19 101.4100 7.2400 220.00 INE094O08045 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA 8.22% 15-Feb-19 100.6800 7.6000 42.00 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 101.4100 7.2500 18.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 101.6200 6.7200 500.00 INE220J07071 FUTURE CONSUMER LIMITED 10.55% 16-Mar-19 102.0000 9.3000 0.20 INE660A07OV7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.69% 24-Apr-19 100.1300 7.5400 300.00 INE227R08010 SHRIRAM INDUSTRIAL HOLDINGS LTD 0.00% 28-Jun-19 130.7500 7.9100 150.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 101.8000 7.9500 150.00 INE909H08253 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 24-Jan-20 108.3500 7.7300 300.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.5200 7.1200 10.00 INE296A07PR5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.77% 20-May-20 100.4500 7.5300 350.00 INE296A07OY4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 29-Jun-20 100.6800 7.5300 250.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 07-Jul-20 100.0700 7.4400 500.00 INE756I07BL4 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.52% 17-Aug-20 99.9200 7.5300 25.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.50% 17-Sep-20 100.8900 7.1400 900.00 INE580B07430 GRUH FINANCE LIMITED 7.40% 30-Sep-20 99.7500 7.6200 100.00 INE296A07QC5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.25% 10-Nov-20 99.3674 7.4900 500.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 102.2200 8.0500 250.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% 23-Dec-21 103.7900 8.3600 1.00 INE028A08083 BANK OF BARODA 8.50% 31-Dec-21 99.9500 8.5000 100.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% 03-Mar-22 101.8500 8.6000 750.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 101.7500 7.1000 211.00 INE692A08078 UNION BANK OF INDIA 9.10% 31-Mar-22 101.4800 8.6800 500.00 INE095A08074 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% 18-Apr-22 102.5600 8.7500 750.00 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.27% 06-Jun-22 100.6100 7.0900 50.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.28% 10-Jun-22 99.8500 7.3000 20.00 INE516Q08182 ASIRVAD MICRO FINANCE LIMITED 13.00% 15-Jul-22 100.0000 13.7900 248.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.1600 7.3000 222.00 INE028A08117 BANK OF BARODA 8.65% 11-Aug-22 100.6800 8.4500 500.00 INE020B08AM8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.09% 17-Oct-22 99.8900 7.1100 40.00 INE667A08088 SYNDICATE BANK 9.95% 31-Dec-22 103.0400 9.0000 1250.00 INE053F07587 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.88% 23-Mar-23 104.5800 5.8700 1.00 INE053F07603 IRFC LTD 8.83% 25-Mar-23 106.6800 7.2700 300.00 INE020B07GY2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.88% 25-Mar-23 104.5700 5.8700 1.00 INE787H07164 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.86% 26-Mar-23 104.4200 5.8700 1.00 INE134E07356 POWER FINANCE CORPORATION LTD 6.88% 28-Mar-23 104.5100 5.8700 1.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 102.9900 8.5700 300.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 102.2600 8.5400 57.20 INE667A08104 SYNDICATE BANK 9.80% 31-Dec-23 102.8800 9.0000 1200.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 104.9300 9.8900 0.50 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 107.7500 7.5100 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 104.3100 9.8600 450.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 103.6000 7.5300 3.00 INE134E08CV8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-25 107.8700 7.5100 4.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 104.9700 8.4500 1.00 INE848E07864 NHPC LIMITED 8.50% 14-Jul-26 106.0400 7.5200 50.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 104.2000 8.4500 30.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 01-Oct-26 100.4400 8.0700 250.00 INE235P07555 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 8.30% 20-Oct-26 101.8000 8.0400 2.50 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.8000 8.8800 36.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.90% 18-Nov-26 100.2700 7.8500 50.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.9600 7.5300 20.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 98.2900 7.5200 5.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 98.5000 7.5100 20.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.1500 8.1100 15.00 INE514E08FP6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.22% 03-Aug-27 97.7700 7.5400 750.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.20% 09-Aug-27 97.5600 7.5500 100.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 08-Sep-27 99.3600 8.4400 30.00 INE695A08048 UNITED BANK OF INDIA 10.50% 27-Sep-27 101.4000 10.2000 25.00 INE721A08CY4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.20% 15-Oct-27 100.0000 8.1900 10.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.9600 7.7400 6.00 INE039A09PU9 IFCI LTD 8.76% 31-Mar-29 119.9500 6.2500 5.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 100.7700 8.1500 500.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% 22-Mar-30 102.2700 8.0800 2250.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.35% 11-Jan-31 112.6800 5.9300 3.90 INE031A07AO5 HOUSING N URBAN DEVELOPMENT CORPOR 7.64% 08-Feb-31 113.6800 5.8700 0.50 INE261F08782 NABARD 7.71% 17-Mar-32 102.2900 7.5800 1000.00 INE261F08824 NABARD 7.54% 29-Mar-32 100.8100 7.5800 550.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.4400 8.2300 37.50 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 101.0000 11.9300 453.00 INE160A08126 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% 31-Dec-50 101.7300 8.6900 250.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 100.2500 11.0800 3.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.4500 8.4000 2.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 101.3700 10.5000 7.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 106.7200 9.0000 250.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 21-Jul-99 101.6600 8.4300 10.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 105.7000 9.1000 57.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.2500 11.5000 4.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 30-Dec-99 102.1200 8.3500 440.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 102.1100 10.4300 550.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-99 99.9700 9.0000 500.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.9800 9.0000 241.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% 31-Dec-99 104.9600 9.0000 97.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 107.3100 9.4700 1.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 31-Dec-99 102.4700 8.1500 1.00 NSE === INE804I075D8 ECL FINANCE LIMITED - 13-Nov-17 110.9980 8.1500 20.00 INE013A07TD6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 20-Dec-17 100.3121 7.2500 370.00 INE918K07268 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 12-Jan-18 143.0410 8.1500 10.00 INE918K07250 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 15-Jan-18 153.6880 9.0000 1.40 INE296A07LD4 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.48% 27-Apr-18 100.4629 7.2000 250.00 INE774D07QP7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.62% 29-Jun-18 100.2407 7.2601 400.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 100.9798 6.6900 250.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.64% 08-Jul-18 101.2212 6.6300 100.00 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.90% 16-Jul-18 100.0476 6.7000 600.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 101.0477 6.7000 1000.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 101.1812 6.7200 500.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 101.1812 6.7200 500.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 101.2123 6.7000 745.00 INE115A07MI3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.95% 06-Sep-18 99.8634 7.0500 250.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 100.3227 7.1200 300.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 102.4077 6.7350 150.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 102.4077 6.7350 150.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.5642 6.7000 1700.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.5642 6.7000 1700.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.5010 6.7700 1500.00 INE479R07035 KARELIDES TRADERS PRIVATE LIMITED 9.50% 25-Nov-18 100.0877 8.8700 760.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 101.1969 6.7000 500.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 101.1969 6.7000 500.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 104.4148 6.8700 150.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 102.9387 6.7200 450.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 101.3049 6.7701 350.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 102.8471 6.9500 250.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 92.7699 6.6900 185.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.0885 6.7700 200.00 INE755K07181 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 9.91% 08-Jan-19 102.4802 7.8349 50.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 102.7564 7.2400 250.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 91.9775 6.8300 236.00 INE115A07HN3 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.65% 08-Feb-19 101.6694 7.2450 500.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 101.8699 6.7200 2500.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 101.8593 6.7200 2500.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 91.5125 6.8300 323.20 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.4760 6.8400 169.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 101.6163 6.7200 500.00 INE148I07HM9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 19-Mar-19 105.5794 7.6500 345.00 INE658R07133 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION LTD10.70% 08-Apr-19 102.0240 9.0786 30.00 INE660A07OV7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.69% 24-Apr-19 100.1344 7.5400 300.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% 30-Apr-19 148.4703 7.9099 260.00 INE115A07MH5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.06% 19-Jun-19 99.7250 7.2325 1000.00 INE306N07JN7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.67% 18-Jul-19 99.8958 7.7000 500.00 INE306N07JN7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.67% 18-Jul-19 99.8958 7.7000 500.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 101.7991 7.9500 400.00 INE756I07BN0 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.28% 28-Aug-19 99.7322 7.4200 1000.00 INE774D07NO7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.61% 11-Oct-19 101.7902 7.5853 250.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 101.4222 8.2500 250.00 INE752E07GK3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.90% 25-Feb-20 103.5716 7.1500 1.30 INE296A07PR5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.77% 20-May-20 100.4495 7.5300 350.00 INE296A07OY4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 29-Jun-20 100.6823 7.5300 250.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 07-Jul-20 100.0940 7.4316 500.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.8655 7.1478 2300.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.8655 7.1478 1400.00 INE296A07QC5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.25% 10-Nov-20 99.3674 7.4900 500.00 INE859C08020 IKF FINANCE LIMITED 11-Nov-20 105.3425 11.7500 188.00 INE155A08365 TATA MOTORS LIMITED 7.40% 29-Jun-21 99.7545 7.4700 40.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 107.1758 7.9731 50.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 102.2213 8.0500 250.00 INE669E08292 IDEA CELLULAR LIMITED 8.03% 31-Jan-22 99.2993 8.2091 1000.00 INE669E08292 IDEA CELLULAR LIMITED 8.03% 31-Jan-22 99.2993 8.2091 1000.00 INE540P07053 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-22 103.3491 8.2000 500.00 INE020B08AF2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.46% 28-Feb-22 101.1929 7.1200 250.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 101.7496 7.1000 200.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 108.1124 7.2000 200.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY LIMITED 7.72% 11-Jul-22 99.7700 7.7598 171.00 INE516Q08182 ASIRVAD MICRO FINANCE LIMITED 15-Jul-22 100.0000 13.7946 248.00 INE871D07QD7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 7.65% 02-Aug-22 99.0832 7.8700 250.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.1570 7.3000 400.00 INE537P07380 INDIA INFRADEBT LIMITED 7.75% 30-Aug-22 100.0600 7.7200 800.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 106.9000 7.6000 1.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 106.6849 7.2700 300.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 101.9451 8.6000 555.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 102.9946 8.5650 305.50 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 102.9946 8.5650 150.00 INE871D07QB1 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 7.70% 26-Jul-24 99.4100 7.8000 1.70 INE871D07QE5 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 7.70% 02-Aug-24 99.5000 7.7800 9.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 108.7254 7.6600 100.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 108.7254 7.6600 100.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 109.1916 7.5500 100.00 INE115A07ML7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 06-Sep-24 100.0200 7.3900 4.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 107.4700 7.5482 53.00 INE540P07087 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 14-Feb-25 105.0498 8.2500 400.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 108.2300 8.4800 3.20 INE688T07011 K.RAHEJA IT PARK (HYDERABAD) LTD 09-Feb-26 100.2500 8.5600 550.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 105.5187 8.2600 600.00 INE238A08393 AXIS BANK LIMITED 8.50% 27-May-26 105.0800 7.6600 17.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 105.0000 8.4400 37.00 INE848E07864 NHPC LIMITED SR-T STRRP H 8.50% 14-Jul-26 106.1328 7.5000 100.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.2087 7.5900 50.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.85% 26-Sep-26 103.8400 8.2200 290.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.85% 26-Sep-26 103.8098 8.2200 250.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 100.4438 8.0700 250.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 100.6028 8.0500 50.00 INE013A074H7 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 05-Oct-26 99.8000 8.8800 1.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.8000 8.8800 36.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 100.2702 7.8500 50.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 103.0300 8.6500 1.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 100.0000 9.1400 1.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 116.5636 5.8400 200.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.89% 09-Mar-27 102.0593 7.5600 500.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 102.3791 7.5700 250.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 102.3791 7.5700 250.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 102.0400 7.5189 50.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 99.8200 7.5089 50.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 99.1900 7.5500 50.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 99.7000 8.1800 350.00 INE871D07QF2 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 7.70% 02-Aug-27 98.5300 7.9100 200.00 INE514E08FP6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.22% 03-Aug-27 97.7659 7.5400 750.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.20% 09-Aug-27 97.5645 7.5500 600.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.20% 09-Aug-27 97.5645 7.5500 500.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 08-Sep-27 99.4000 8.4300 28.00 INE896W08020 INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA 7.47% 13-Oct-27 100.2200 7.5700 17.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.0000 7.9700 1184.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% PERPETUAL 101.8459 8.6000 2000.00 INE028A08117 BANK OF BARODA PERPETUAL 100.2997 8.5500 1750.00 INE667A08088 SYNDICATE BANK 9.95% PERPETUAL 103.0407 9.0002 1250.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 102.2661 8.4700 1250.00 INE667A08104 SYNDICATE BANK 9.80% PERPETUAL 102.8753 9.0000 1200.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK SR-I 10.90% PERPETUAL 102.1057 10.2500 1050.00 INE095A08074 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 102.5581 8.7500 750.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% PERPETUAL 101.8459 8.5900 750.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 106.7151 9.0000 600.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 101.3051 8.7000 600.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 100.7671 8.1500 500.00 INE692A08078 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 101.4835 8.6500 500.00 INE692A08086 UNION BANK OF INDIA 9.08% PERPETUAL 102.1341 8.4600 500.00 INE028A08109 BANK OF BARODA 8.60% PERPETUAL 99.0560 8.8285 500.00 INE160A08126 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 101.7284 8.6900 250.00 INE428A08077 ALLAHABAD BANK 11.85% PERPETUAL 103.9646 10.7500 150.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 104.7609 9.5000 100.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% PERPETUAL 104.9629 9.0000 97.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% PERPETUAL 105.6989 9.1000 57.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 99.9597 8.1400 50.00 INE688I08186 CAPITAL FIRST LIMITED 8.60% PERPETUAL 100.8200 8.4700 5.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% PERPETUAL 101.6700 8.4300 5.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 8.61% PERPETUAL 101.0000 8.4500 5.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 102.5449 8.4500 3.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% PERPETUAL 100.0000 11.9800 3.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 96.7800 12.1500 2.00 INE028A08117 BANK OF BARODA -- PERPETUAL 100.2997 8.5500 500.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 99.9597 8.1404 50.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 100.5000 9.7166 7.50 INE261F08782 NABARD 7.71% 17-Mar-32 102.2896 7.5800 1000.00 INE261F08824 NABARD 7.54% 29-Mar-32 100.8087 7.5800 550.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.6025 8.2650 359.00 INE945S07223 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-37 106.6500 8.4300 10.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-99 100.0000 8.9925 3000.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 102.1239 8.3500 440.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.9815 9.0000 241.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 