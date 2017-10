TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Oct 3

Oct 3 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 27258.50 NSE 90667.70 ============= TOTAL 117926.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE217K07489 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 0.00% 23-Oct-17 116.0626 0.0000 12.50 INE115A07KP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 15-Nov-17 107.4400 6.3000 250.00 INE523H07460 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 8.70% 15-Nov-17 110.0800 7.2000 75.00 INE126X07055 CYQUATOR MEDIA SERVICES PVT 0.00% 29-Dec-17 100.4556 8.1900 1250.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 101.1787 7.0500 250.00 INE115A07JZ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.18% 27-Sep-18 101.0300 7.0500 250.00 INE020B08AL0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.75% 26-Mar-19 100.0000 6.7900 500.00 INE205A07105 VEDANTA LIMITED 7.50% 29-Nov-19 100.1600 7.4000 250.00 INE134E08CU0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-20 104.0400 7.0800 50.00 INE115A07KV0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.20% 24-Apr-20 99.7900 7.3000 200.00 INE053F09GJ1 IRFC 8.20% 27-Apr-20 104.7000 7.1000 150.00 INE721A07LZ4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.10% 29-May-20 100.6300 7.8000 250.00 INE296A07PZ8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.62% 15-Jun-20 100.2900 7.4700 110.00 INE691I07EB8 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE 7.67% 20-Aug-20 99.9600 7.6700 900.00 INE848E07AF2 NHPC LIMITED 6.91% 15-Sep-20 99.7402 7.0000 150.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 99.6600 6.9100 500.00 INE053F09EF4 IRFC 7.74% 22-Dec-20 102.5900 6.9500 100.00 INE733E07EP7 NTPC LIMITED 8.93% 19-Jan-21 105.3600 7.0500 150.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 15-Feb-21 103.4000 7.9000 500.00 INE931S07157 ADANI TRANSMISSION LIMITED 10.25% 15-Apr-21 107.1400 7.8300 400.00 INE915U07016 ESSEL HIGHWAYS LIMITED 0.00% 29-Jun-21 100.0000 15.7500 739.00 INE848E07AG0 NHPC LIMITED 6.91% 15-Sep-21 99.4000 7.0800 150.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.90% 26-Sep-21 102.6100 8.1000 250.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.1500 7.1100 100.00 INE879Q08036 ESAF MICROFINANCE AND INVEST 16.83% 28-Dec-21 115.1400 12.0000 2.00 INE020B08AF2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.46% 28-Feb-22 101.3200 7.0800 450.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 105.1500 8.4700 2.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.6200 7.1200 1500.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS 9.20% 15-Apr-22 101.4100 9.1100 570.00 INE053A07182 THE INDIAN HOTELS COMPANY 7.85% 15-Apr-22 100.9067 7.6000 35.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION 7.28% 10-Jun-22 100.0300 7.2600 250.00 INE155A08340 TATA MOTORS LIMITED 7.50% 22-Jun-22 100.0000 7.4800 500.00 INE688V08015 ENERGY EFFICIENCY SERVICES 7.80% 18-Jul-22 99.7400 7.8500 120.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% 02-Aug-22 99.3600 8.3000 750.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.4400 7.2500 3350.00 INE028A08117 BANK OF BARODA 8.65% 11-Aug-22 99.0500 8.8800 250.00 INE848E07AH8 NHPC LIMITED 6.91% 15-Sep-22 99.1200 7.1200 150.00 INE053F07561 IRFC 7.18% 19-Feb-23 105.8400 5.8900 20.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 103.4900 8.4700 101.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 102.5800 8.4700 100.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 100.4400 7.5000 50.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 109.7600 7.5200 2.00 INE195M07053 MYTRAH ENERGY (INDIA) PRIVATE 0.00% 14-Sep-24 100.0000 15.8800 4205.00 INE572X07019 MYTRAH UJJVAL POWER PRIVATE 0.00% 14-Sep-24 100.0000 15.8800 3518.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 108.0000 7.4700 9.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 87.9000 9.8800 401.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 107.5800 7.4000 2.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA 9.50% 04-Nov-25 103.0000 8.9600 0.80 INE804I08692 ECL FINANCE LIMITED 10.15% 16-Jun-26 103.0000 9.6000 30.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-26 103.2500 8.5500 200.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 102.7500 8.8300 0.80 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE 9.10% 17-Aug-26 100.0000 9.0500 6.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.9500 8.8600 10.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 7.90% 18-Nov-26 100.4500 7.8400 200.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 15-Feb-27 105.7800 8.3000 500.00 INE540P07178 U.P. POWER CORPORATION 8.48% 15-Mar-27 102.0800 8.4000 120.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.83% 21-Mar-27 102.7300 7.4200 1250.00 INE957N08037 HERO FINCORP LIMITED 8.52% 18-Jun-27 100.8200 8.3800 62.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION 7.20% 09-Aug-27 98.5700 7.4000 250.00 INE695A08048 UNITED BANK OF INDIA 10.50% 27-Sep-27 100.0000 10.5300 271.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.51% 16-Feb-28 111.9900 5.9200 2.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.34% 19-Feb-28 110.7900 5.9200 2.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% 22-Mar-30 100.9500 8.9300 256.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 95.0000 10.7000 1.00 INE906B07EJ8 NHAI 7.60% 11-Jan-31 112.8200 5.9200 3.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 99.3200 7.4400 100.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 101.3700 7.8500 0.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 114.5400 5.9200 2.00 INE053F07843 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.50% 21-Dec-35 114.5600 5.9200 2.40 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.8800 11.1600 6.00 INE008A08S39 IDBI BANK LIMITED 9.25% 29-Jan-99 93.8000 12.4300 4.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 98.0500 11.5000 2.00 INE084A09191 BANK OF INDIA 9.00% 09-Dec-99 94.5000 11.9700 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 99.5000 11.7200 1.00 INE008A08S21 IDBI BANK LIMITED 9.20% 23-Dec-99 94.0000 12.4100 1.00 INE160A09249 PUNJAB NATIONAL BANK 8.90% 30-Dec-99 96.2500 12.1100 1.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 31-Dec-99 101.7400 8.3500 100.00 NSE === INE093J07965 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE 0.00% 17-Oct-17 167.2300 0.0000 2.90 INE093J07AD9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 20-Oct-17 152.1140 0.0000 2.50 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION 7.88% 21-Oct-17 100.0549 6.2900 350.00 INE115A07KP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- 15-Nov-17 107.4435 6.3001 500.00 INE916DA7LU9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.70% 11-Dec-17 100.2006 6.6100 200.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 100.6181 6.7791 1050.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 98.4393 6.4299 400.00 INE918K07052 EDELWEISS FINANCE & INVEST -- 29-Jan-18 97.0203 0.0000 11.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.05% 04-Feb-18 100.6244 6.7500 350.00 INE093J07CH6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 24-May-18 165.8530 0.0000 2.50 INE115A07LE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.51% 14-Aug-18 100.3049 7.0600 500.00 INE916DA7LR5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.00% 23-Aug-18 100.5458 7.2800 150.00 INE148I07HS6 INDIABULLS HOUSING FINANCE 7.40% 24-Aug-18 99.8800 7.4846 500.00 INE094O08011 DAIMLER FINANCIAL SERVICES 8.35% 31-Aug-18 100.7620 7.4000 150.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 101.1787 7.0500 250.00 INE115A07JZ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.18% 27-Sep-18 101.0301 7.0500 250.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 12-Oct-18 100.4842 7.0000 250.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.65% 15-Jan-19 102.1306 6.8100 350.00 INE477A07126 CANFIN HOMES LIMITED SR-4 8.41% 30-Jan-19 101.4831 7.2200 250.00 INE093J07GS4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 18-Feb-19 138.0110 0.0000 4.00 INE121A07NO7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 7.96% 26-Feb-19 100.3777 7.6400 500.00 INE020B08AL0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.75% 26-Mar-19 100.0000 6.7860 1500.00 INE953L07313 JANALAKSHMI FINANCIAL SERV 12.50% 28-Mar-19 99.0298 13.1609 99.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.2400 6.9200 1450.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.2400 6.9200 1450.00 INE115A07MK9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.08% 23-Apr-19 99.8558 7.2100 250.00 INE115A07MK9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.08% 23-Apr-19 99.8558 7.2100 250.00 INE114A07448 SAIL 8.90% 01-May-19 100.8556 8.2450 100.00 INE093J07IT8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 15-May-19 137.7300 0.0000 7.50 INE093J07JA6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 28-May-19 134.2320 0.0000 2.50 INE277L07028 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS 1.25% 30-May-19 116.4861 14.5456 35.00 INE774D07QH4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.60% 03-Jun-19 100.3400 7.3900 250.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.55% 05-Jun-19 100.4237 7.2300 750.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.55% 05-Jun-19 100.4237 7.2300 750.00 INE660A07OW5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.65% 07-Jun-19 100.2613 7.4399 950.00 INE860H07FE2 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 7.65% 14-Jun-19 100.0338 7.5900 500.00 INE148I07HQ0 INDIABULLS HOUSING FINANCE 7.85% 17-Jun-19 100.2300 7.6613 250.00 INE121A07NW0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 7.80% 26-Jul-19 100.2192 7.6400 250.00 INE093J07KO5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 02-Aug-19 133.7000 0.0000 5.00 INE660A07PC4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.30% 16-Aug-19 99.7340 7.4400 300.00 INE277L07036 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS 1.25% 28-Aug-19 113.2600 14.5218 45.30 INE093J07MU8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 02-Sep-19 129.0190 0.0000 7.50 INE093J07LC8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 09-Sep-19 147.6560 0.0000 4.00 INE093J07MZ7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 12-Sep-19 136.0460 0.0000 2.50 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.04% 12-Oct-19 103.9182 6.9000 1000.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.04% 12-Oct-19 103.9182 6.9000 1000.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION 8.96% 21-Oct-19 103.8013 6.9000 250.00 INE093J07NC4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 22-Oct-19 134.0340 0.0000 3.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.80% 11-Nov-19 101.0137 7.2500 250.00 INE311I07039 TANGLIN DEVELOPMENTS LIMITED 0.00% 22-Nov-19 114.9632 12.4700 108.10 INE205A07105 VEDANTA LIMITED 7.50% 29-Nov-19 100.1574 7.4000 250.00 INE277L07051 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS 1.25% 20-Dec-19 109.2071 14.5258 1.10 INE115A07GN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 14-Jan-20 102.7410 7.3500 250.00 INE093J07OL3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 14-Jan-20 114.9580 0.0000 2.50 INE115A07GN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 14-Jan-20 102.7410 7.3500 250.00 INE311I07047 TANGLIN DEVELOPMENTS LIMITED 1.25% 23-Jan-20 112.6841 13.0200 250.00 INE134E08CU0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-20 104.0351 7.0800 50.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 99.2804 7.1200 45.00 INE115A07KV0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.20% 24-Apr-20 99.7875 7.3000 200.00 INE721A07LZ4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.10% 29-May-20 100.6335 7.8000 250.00 INE115A07KT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 11-Jun-20 100.3931 7.4250 250.00 INE027E07477 L&T FINANCE LIMITED 7.85% 19-Jun-20 100.3965 7.6500 500.00 INE115A07KI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.79% 19-Jun-20 101.0449 7.3200 250.00 INE027E07477 L&T FINANCE LIMITED 7.85% 19-Jun-20 100.3965 7.6500 250.00 INE476M07BF3 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 7.85% 19-Jun-20 100.3965 7.6500 250.00 INE115A07KI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.79% 19-Jun-20 101.0449 7.3200 250.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.60% 26-Jun-20 100.6007 7.3200 700.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.60% 26-Jun-20 100.6007 7.3200 450.00 INE020B08AD7 REC 6.83% 29-Jun-20 99.6986 6.9500 2.00 INE306N07JK3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.75% 06-Aug-20 99.9467 7.7500 150.00 INE018E08094 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 7.55% 07-Aug-20 99.8549 7.5950 100.00 INE691I07EB8 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 7.67% 20-Aug-20 99.9557 7.6700 900.00 INE823G07045 J.K.CEMENT LIMITED 11.00% 09-Sep-20 102.8555 9.3707 30.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 99.6619 6.9000 1000.00 INE860H07FI3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 7.60% 16-Sep-20 99.8608 7.6400 500.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 99.6619 6.9000 500.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.65% 18-Sep-20 103.2927 7.3600 250.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.65% 18-Sep-20 103.2927 7.3600 250.00 INE020B08AJ4 REC 6.87% 24-Sep-20 99.7694 6.9500 250.00 INE020B08AJ4 REC 6.87% 24-Sep-20 99.7694 6.9500 250.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.0011 6.9700 6750.00 INE860H07FJ1 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 6.00% 16-Oct-20 99.8706 7.6400 250.00 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.74% 22-Dec-20 102.5887 6.9500 100.00 INE090A08HI6 ICICI BANK LIMITED 7.80% 30-Dec-20 100.4900 7.7600 2.00 INE733E07EP7 NTPC LIMITED 8.93% 19-Jan-21 105.3634 7.0500 150.00 INE823G07078 J.K.CEMENT LIMITED 11.00% 24-Jan-21 102.5408 9.4500 300.00 INE931S07157 ADANI TRANSMISSION LIMITED 10.25% 15-Apr-21 107.2008 7.8200 600.00 INE915U07016 ESSEL HIGHWAYS LIMITED -- 29-Jun-21 100.0000 15.7500 739.00 INE476M07AG3 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 28-Jul-21 102.8553 7.7877 500.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.48% 10-Aug-21 107.0602 7.3000 43.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.48% 10-Aug-21 107.0602 7.3000 43.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.90% 26-Sep-21 102.6061 8.1000 250.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.75% 26-Sep-21 102.5460 7.9700 200.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.75% 26-Sep-21 102.5460 10.1225 200.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 104.9697 9.2000 10.00 INE020B08AF2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.46% 28-Feb-22 101.3171 7.0800 450.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.2818 7.1300 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.2818 7.1300 50.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.7732 7.1000 1000.00 INE053A07182 THE INDIAN HOTELS COMPANY 7.85% 15-Apr-22 100.8881 7.6000 1175.00 INE053F09GL7 IRFC 8.20% 27-Apr-22 104.6962 7.1000 150.00 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.27% 06-Jun-22 100.7021 7.0700 500.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 100.0258 7.2550 250.00 INE155A08340 TATA MOTORS LIMITED 7.50% 22-Jun-22 100.0000 7.4813 500.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY 7.72% 11-Jul-22 100.0000 7.7022 1.00 INE115A07MG7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.42% 15-Jul-22 100.0206 7.4000 100.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.4350 7.2300 8450.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.4746 7.2200 3000.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.6200 7.0850 3250.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.5613 7.1000 1750.00 INE020B08AK2 REC 7.03% 07-Sep-22 100.0000 7.0220 1350.00 INE053F07561 IRFC 7.18% 19-Feb-23 105.9727 5.8600 40.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 103.4832 8.4700 160.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 102.5806 8.4700 100.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 103.4832 8.4700 50.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 100.4438 7.5000 600.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 100.4428 7.5000 500.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 109.7500 7.6500 2.00 INE906B07DC5 NHAI 8.27% 15-Feb-24 112.7406 5.8000 3.80 INE129A07214 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-24 104.2337 7.1300 50.00 INE752E07OG5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.50% 30-May-24 98.5726 7.4000 2058.00 INE752E07OG5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.50% 30-May-24 98.5726 7.4000 1000.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.50% 21-Jun-24 103.2500 11.0900 3.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 109.7624 7.5097 2.00 INE752E07LQ0 PGC 9.30% 04-Sep-24 109.1200 7.5500 8.00 INE134E08GK2 PFC 8.98% 08-Oct-24 108.0000 7.4600 13.00 INE134E08GV9 PFC 8.65% 28-Dec-24 105.8900 7.5500 3.00 INE020B08930 REC 8.30% 10-Apr-25 104.2000 7.5400 8.00 INE514E08ES3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 19-Nov-25 103.6866 7.4700 250.00 INE752E07NK9 PGC 8.32% 23-Dec-25 105.2861 7.4300 30.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.35% 13-May-26 104.4492 7.6100 100.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 104.8435 8.1800 50.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-26 103.4955 8.5100 150.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 104.9000 8.4792 127.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.6910 7.5200 1750.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.6923 7.5200 500.00 INE139F07105 KONKAN RAILWAY CORPORATION 7.65% 22-Sep-26 100.5700 7.5500 50.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.85% 26-Sep-26 103.7890 8.2300 315.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.8500 8.8600 5.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS 7.90% 18-Nov-26 100.4450 7.8200 450.00 INE020B08AH8 REC 7.95% 12-Mar-27 103.0436 7.4727 250.00 INE053F07983 IRFC 7.83% 21-Mar-27 102.7302 7.4200 1750.00 INE053F07AA7 IRFC 7.49% 30-May-27 100.5700 7.3979 257.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION 7.44% 11-Jun-27 100.5400 7.3474 1750.00 INE053F07AB5 IRFC 7.27% 15-Jun-27 100.2300 7.2316 2550.00 INE957N08037 HERO FINCORP LIMITED 8.52% 18-Jun-27 100.8800 8.3682 124.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION 7.30% 19-Jun-27 99.3077 7.3900 800.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION 7.30% 19-Jun-27 99.2407 7.4000 100.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LIMITED 7.47% 25-Jun-27 99.1116 7.5900 1000.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LIMITED 7.47% 25-Jun-27 99.1116 7.5900 1000.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.8300 8.1803 100.00 INE134E08JE9 POWER FINANCE CORPORATION 7.30% 07-Aug-27 100.0800 7.2792 1500.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE 7.33% 28-Aug-27 100.0800 7.3234 500.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.35% 08-Sep-27 99.5900 8.4100 2.00 INE695A08048 UNITED BANK OF INDIA 10.50% 27-Sep-27 100.0000 10.4918 105.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION 8.40% 27-May-28 107.0808 7.4000 100.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 99.3578 8.3000 1700.00 INE028A08117 BANK OF BARODA -- PERPETUAL 99.0189 8.8905 450.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.9085 8.7500 350.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 100.9514 8.8400 256.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.9229 8.7500 244.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 101.7440 8.3500 200.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 100.5500 11.5000 1.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 99.2618 8.3250 500.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.9085 8.7500 350.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.9229 8.7500 244.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 101.7440 8.3500 100.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 101.4552 8.4273 200.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 100.7293 8.9077 50.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION 8.15% 09-Mar-30 104.7262 7.5300 150.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 104.9854 7.5100 200.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 104.9854 7.5075 100.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 104.9688 7.5100 100.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 104.9688 7.5075 50.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION 7.55% 21-Sep-31 103.4300 7.2600 1000.00 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 100.0600 7.3670 600.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.8969 7.2619 1000.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 99.3188 7.4400 50.00 INE261F08782 NABARD 7.71% 17-Mar-32 103.7937 7.4076 20.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.05% 24-Jul-32 98.6921 8.2043 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange