TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Oct 30

Oct 30 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 22497.70 NSE 50487.50 ============= TOTAL 72985.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE523H07460 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 8.70% 15-Nov-17 110.7000 8.8000 445.00 INE248U07020 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 14.26% 20-Nov-17 113.7400 8.4300 107.50 INE001A07PP3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.70% 09-Feb-18 100.1900 6.6500 750.00 INE001A07PO6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.70% 26-Feb-18 100.2300 6.6500 250.00 INE092T08774 IDFC BANK LIMITED 8.34% 09-May-18 100.4800 7.1000 65.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.15% 27-Jul-18 100.6100 7.1200 500.00 INE148I07BJ8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.80% 09-Sep-18 102.3600 7.4500 100.00 INE523H07791 JM FINANCIAL PRODUCTS LTD 0.00% 10-Dec-18 110.7000 8.8000 5.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.61% 03-Jan-19 102.9700 6.8500 250.00 INE774D07QN2 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 7.65% 18-Jan-19 100.0761 7.5400 250.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.39% 15-Mar-19 101.4700 7.2500 200.00 INE916DA7OA5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.76% 29-May-19 100.4800 7.3800 500.00 INE306N08243 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.90% 27-Jun-19 100.2500 7.6900 500.00 INE306N07JJ5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.87% 09-Jun-20 100.3200 7.6900 50.00 INE296A07PM6 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.74% 30-Jun-20 100.4500 7.5300 250.00 INE001A07RC7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.40% 17-Nov-20 99.9145 7.4300 250.00 INE202B07951 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 10.70% 05-Feb-21 106.5100 8.3100 1.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION 7.40% 30-Sep-21 100.3600 7.2800 250.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.24% 21-Oct-21 100.5600 7.0700 500.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.44% 04-Dec-21 104.3600 7.1700 300.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.17% 23-Dec-21 100.3400 7.0600 1000.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.60% 18-Mar-22 101.6700 7.1200 1000.00 INE692A08078 UNION BANK OF INDIA 9.10% 31-Mar-22 101.9900 8.5100 250.00 INE095A08074 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% 18-Apr-22 102.5600 8.7500 500.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% 02-Aug-22 99.4600 8.2700 350.00 INE020B08AM8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.09% 17-Oct-22 99.8100 7.1300 2252.00 INE667A08088 SYNDICATE BANK 9.95% 31-Dec-22 103.0400 9.0000 250.00 INE031A07873 HOUSING AND URBANK DEVELOP 7.03% 28-Mar-23 105.0000 5.9100 12.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 102.1200 8.5600 50.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 12.90% 09-Jul-24 112.4800 10.2000 1.00 INE871D07QB1 INFRASTRUCTURE LEASING N FIN 7.70% 26-Jul-24 99.2500 7.8300 149.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.0000 10.1300 35.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 107.7000 7.5200 4.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 104.3100 9.8600 450.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.57% 21-Dec-24 105.7500 7.4900 250.00 INE804I08643 ECL FINANCE LTD 11.25% 03-May-25 109.2000 9.4700 3.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-25 99.9700 9.0000 1453.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.45% 18-May-26 105.6000 7.5600 20.00 INE238A08393 AXIS BANK LIMITED 8.50% 27-May-26 104.7800 7.7000 13.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.30% 29-Jun-26 105.2500 8.4200 16.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-26 104.3800 8.3600 150.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.85% 26-Sep-26 103.9000 7.8000 2.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.8800 8.8400 40.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.95% 12-Mar-27 102.3800 7.5700 50.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.83% 21-Mar-27 101.8300 7.5600 300.00 INE067X08018 TATA AIG GENERAL INSURANCE 8.52% 21-Mar-27 100.9700 8.2200 10.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.49% 30-May-27 99.4800 7.5600 250.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.27% 15-Jun-27 98.0900 7.5500 600.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.0500 8.3000 50.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF IND 7.20% 09-Aug-27 97.5600 7.5500 200.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.33% 28-Aug-27 98.6000 7.5400 250.00 INE695A08048 UNITED BANK OF INDIA 10.50% 27-Sep-27 101.7100 10.0200 1.00 INE721A08CY4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.20% 15-Oct-27 100.0000 8.1900 10.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.9000 7.8300 319.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% -- 100.3700 8.2600 2500.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION 8.20% 23-Jan-30 104.6600 7.5900 535.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% 22-Mar-30 102.4100 8.4300 100.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION 8.32% 23-Dec-30 105.6900 8.6100 200.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% 31-Dec-30 101.6600 8.6000 1.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.60% 11-Jan-31 112.8700 5.9100 20.00 INE031A07AO5 HOUSING N URBAN DEVELOPMENT 7.64% 08-Feb-31 113.2800 5.9100 7.50 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.69% 15-Mar-31 113.3800 5.9100 11.50 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.64% 22-Mar-31 113.0500 5.9100 24.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 112.9800 5.9100 23.00 INE886F08034 JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.70% 30-Mar-31 99.2300 10.0500 200.00 INE261F08782 NABARD 7.71% 17-Mar-32 102.2900 7.5800 400.00 INE261F08824 NABARD 7.54% 29-Mar-32 100.8100 7.5800 250.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.6500 8.2600 30.10 INE733E07JG5 NTPC LTD 8.66% 16-Dec-33 128.5100 5.8700 0.60 INE733E07JW2 NTPC LIMITED 7.62% 05-Oct-35 115.8200 5.9100 3.10 INE134E07588 POWER FINANCE CORPORATION 7.60% 17-Oct-35 115.6300 5.9100 2.90 INE053F07843 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.50% 21-Dec-35 114.6300 5.9100 17.50 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 100.4800 11.8000 250.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 100.0000 11.1000 251.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 104.7000 9.3500 1.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 103.5000 10.0300 140.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 105.7000 9.2300 1000.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 30-Dec-99 102.2200 8.3000 250.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% 30-Dec-99 101.9000 8.1500 200.00 INE692A08086 UNION BANK OF INDIA 9.08% 31-Dec-99 100.2800 8.9800 250.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 107.6000 10.1200 12.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 98.5000 11.7400 3.00 INE688I08186 CAPITAL FIRST LIMITED 8.60% 31-Dec-99 100.7900 8.4700 1.00 NSE === INE918K07DL2 EDELWEISS FINANCE & INVEST -- 17-Nov-17 121.0850 9.0000 20.00 INE013A07TD6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 20-Dec-17 100.2941 7.2500 150.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 100.4650 6.7283 850.00 INE660A07JF0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.50% 29-Jan-18 100.4552 7.1347 100.00 INE953L07107 JANALAKSHMI FINANCIAL SERV 13.50% 05-Feb-18 99.8548 12.7959 450.00 INE001A07PP3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.70% 09-Feb-18 100.1868 6.6500 750.00 INE195S08017 SUNNY VIEW ESTATES PRIVATE 10.60% 24-Feb-18 100.7549 8.4445 50.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.38% 09-Mar-18 100.4771 6.6499 750.00 INE140A08SB1 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.43% 16-Mar-18 100.7094 7.2321 893.00 INE115A07JX8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 27-Apr-18 100.5430 6.9800 750.00 INE931S07017 ADANI TRANSMISSION LTD 9.45% 28-Jun-18 101.0299 7.5693 100.00 INE958G07AI8 RELIGARE FINVEST LIMITED -- 13-Jul-18 127.1113 10.6000 1.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.15% 22-Jul-18 100.6144 7.1200 1000.00 INE148I07BJ8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.80% 09-Sep-18 102.3568 7.4500 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION 9.81% 07-Oct-18 102.5826 6.8300 150.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.33% 11-Dec-18 100.1212 7.2200 1000.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.33% 11-Dec-18 100.1212 7.2200 1000.00 INE658R08016 ASPIRE HOME FINANCE CORP 10.82% 14-Dec-18 101.4814 9.3192 150.00 INE216P07084 AU HOUSING FINANCE LIMITED 10.70% 27-Dec-18 101.9488 8.8650 200.00 INE216P07092 AU HOUSING FINANCE LIMITED 10.70% 31-Dec-18 101.9734 8.8650 250.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 92.3729 7.0000 26.70 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.61% 03-Jan-19 102.9722 6.8500 250.00 INE774D07QN2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.65% 18-Jan-19 100.0761 7.5400 250.00 INE774D07QW3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.78% 15-Feb-19 100.2519 7.5199 150.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.65% 20-Mar-19 100.3814 7.3000 750.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.65% 20-Mar-19 100.3814 7.3000 750.00 INE148I07HP2 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.37% 25-Mar-19 100.8361 7.6756 100.00 INE115A07MH5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.06% 19-Jun-19 99.7135 7.2400 3000.00 INE134E08HO2 POWER FINANCE CORPORATION 8.50% 29-Jun-19 102.2709 6.9700 100.00 INE306N07JN7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.67% 18-Jul-19 99.8955 7.7000 250.00 INE306N07JN7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.67% 18-Jul-19 99.8955 7.7000 250.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE 12.25% 11-Aug-19 103.4463 10.5000 1.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-19 101.7170 8.0000 250.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-19 101.8076 7.9400 50.00 INE860H07DI8 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.86% 13-Sep-19 101.5625 7.9100 10.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 102.2000 9.7000 1.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 103.2898 7.1900 100.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 103.2898 7.1900 100.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 103.2961 7.1900 100.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 103.2961 7.1900 100.00 INE306N07JJ5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.87% 09-Jun-20 100.3233 7.6900 50.00 INE134E08JA7 POWER FINANCE CORPORATION 7.30% 30-Jun-20 100.3138 7.1400 250.00 INE296A07PM6 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.74% 30-Jun-20 100.4469 7.5300 250.00 INE018E08094 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 7.55% 07-Aug-20 99.8205 7.6050 100.00 INE001A07QR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 1.50% 16-Sep-20 102.3211 7.4500 750.00 INE001A07QR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 1.50% 16-Sep-20 102.3211 0.6816 750.00 INE001A07RC7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.40% 17-Nov-20 99.8881 7.4400 1000.00 INE001A07RC7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.40% 17-Nov-20 99.8881 7.4400 750.00 INE069R07125 SPRIT TEXTILES PRIVATE -- 25-Mar-21 100.0000 8.4389 1500.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 105.3432 8.9900 15.00 INE515Q08028 ANNAPURNA MICROFINANCE PVT 14.90% 15-Sep-21 106.5844 13.5000 13.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION 7.40% 30-Sep-21 100.3633 7.2800 250.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.24% 21-Oct-21 100.5602 7.0700 500.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.44% 04-Dec-21 104.3562 7.1650 300.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.3368 7.0600 1000.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.3097 7.0700 250.00 INE752E07JH3 POWER GRID CORPORATION 9.25% 26-Dec-21 107.4000 7.1133 10.00 INE540P07129 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.48% 15-Mar-22 101.5179 8.2700 10.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.6747 7.1200 1000.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 100.6183 7.0900 250.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION 7.28% 10-Jun-22 99.8092 7.3100 2250.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION 7.28% 10-Jun-22 99.8092 7.3100 2250.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION 7.10% 08-Aug-22 99.2155 7.2850 250.00 INE020B08AM8 REC 7.09% 17-Oct-22 99.8122 7.1300 2250.00 INE115A07MO1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.45% 17-Oct-22 100.0000 7.4400 25.00 INE540P07137 U.P. POWER CORPORATION 8.48% 15-Mar-23 101.8329 8.2700 24.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) 9.10% 05-Apr-23 100.6657 7.1349 550.00 INE515Q08051 ANNAPURNA MICROFINANCE PRIVATE 13.99% 15-May-23 104.9614 13.5000 29.50 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 102.3077 8.5200 500.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 103.0365 8.5550 150.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 102.3077 8.5200 500.00 INE871D07QB1 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.70% 26-Jul-24 99.4000 7.8000 2.40 INE871D07QE5 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.70% 02-Aug-24 99.4100 7.8000 2.70 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 107.7000 7.5100 17.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 98.0000 10.2960 42.50 INE020B08880 REC 8.57% 21-Dec-24 105.7450 7.4900 1000.00 INE020B08880 REC 8.57% 21-Dec-24 105.8327 7.4740 250.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 103.3031 7.5300 50.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 103.3031 7.5300 50.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 103.3400 7.5800 3.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 104.3728 7.6000 155.00 INE804I08643 ECL FINANCE LIMITED SR-II 11.25% 03-May-25 109.2400 9.4943 3.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 13-Feb-26 105.5380 8.2500 200.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.45% 18-May-26 105.2000 7.5800 20.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.30% 29-Jun-26 105.2500 8.4000 18.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.85% 26-Sep-26 103.8400 8.2100 34.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.8800 8.8700 40.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 15-Feb-27 106.0351 8.2500 600.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.95% 12-Mar-27 102.3789 7.5700 50.00 INE540P07178 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.48% 15-Mar-27 102.9300 8.2600 100.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.83% 21-Mar-27 101.6966 7.5700 300.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.12% 27-Mar-27 116.0100 5.8510 1.20 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.49% 30-May-27 99.4800 7.5600 250.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.27% 15-Jun-27 98.0935 7.5500 300.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 99.5067 8.1200 415.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 99.9847 8.1400 50.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.00% 24-Jul-27 98.4100 8.2300 56.80 INE871D07QF2 INFRASTRUCTURE LEASING 7.70% 02-Aug-27 98.8500 7.8600 3.20 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION 7.20% 09-Aug-27 97.3987 7.5750 700.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION 7.20% 09-Aug-27 97.3987 7.5750 500.00 INE688I08178 CAPITAL FIRST LIMITED 8.25% 24-Aug-27 100.0000 8.2400 2.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.33% 28-Aug-27 98.6000 7.5395 250.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.35% 08-Sep-27 99.4000 8.4300 2.00 INE558T07024 RENEW AKSHAY URJA PRIVATE 8.65% 30-Sep-27 100.0000 8.9282 250.00 INE896W08020 INLAND WATERWAYS AUTHORITY 7.47% 13-Oct-27 100.2000 7.5750 110.00 INE126D07073 RELIANCE COMMERCIAL FINANCE 9.23% 13-Oct-27 100.0000 9.2200 2.00 INE721A08CY4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.20% 15-Oct-27 100.0642 8.1849 10.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.7000 7.8000 122.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 107.2507 8.2500 30.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION 8.20% 23-Jan-30 104.6581 7.5900 750.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION 8.20% 23-Jan-30 104.7389 7.5800 200.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION 8.32% 23-Dec-30 105.6924 7.6101 200.00 INE886F08034 JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.70% 30-Mar-31 99.1500 10.0827 200.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 100.0000 10.0305 2.00 INE261F08782 NABARD 7.71% 17-Mar-32 102.2896 7.5794 400.00 INE261F08824 NABARD 7.54% 29-Mar-32 100.8087 7.5794 250.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.6300 8.2607 134.50 INE945S07223 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-37 101.0000 9.3100 150.00 INE945S07231 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-38 101.0000 9.3100 350.00 INE101A08070 MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 115.1681 8.2600 35.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 102.2205 8.3000 500.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-99 99.9650 9.0000 500.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 101.7464 8.6000 250.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 95.2793 12.0000 28.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 92.8000 12.3363 24.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 102.2205 8.3000 250.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 101.7464 8.6016 250.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 102.2225 8.3000 150.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 100.3696 8.2700 1500.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% PERPETUAL 102.6394 10.1000 500.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 10.75% PERPETUAL 104.7500 10.2552 400.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 99.4635 8.2704 350.00 INE028A08117 BANK OF BARODA -- PERPETUAL 100.8728 8.4000 250.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 107.4015 9.0000 250.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 100.1760 8.6800 250.00 INE667A08088 SYNDICATE BANK 9.95% PERPETUAL 103.0407 9.0000 250.00 INE692A08078 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 101.9887 8.5100 250.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 93.9475 12.9900 197.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 95.8000 12.4954 44.00 INE688I08186 CAPITAL FIRST LIMITED 8.60% PERPETUAL 100.8000 8.4600 40.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 8.61% PERPETUAL 101.0400 8.4400 9.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% PERPETUAL 101.7100 8.4200 2.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% PERPETUAL 100.0000 11.9419 1.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% PERPETUAL 102.6394 10.1000 500.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 100.1760 8.6800 250.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 107.4015 8.9994 250.00 INE028A08117 BANK OF BARODA -- PERPETUAL 100.8728 8.4000 250.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.5929 9.0073 250.00 INE667A08104 SYNDICATE BANK 9.80% PERPETUAL 102.8961 9.0000 100.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 102.4497 8.4200 100.00 INE095A08074 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% -- 102.5581 8.7500 500.00 INE095A08074 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% -- 102.5788 8.7500 150.00 INE558T07032 RENEW AKSHAY URJA PRIVATE 8.75% -- 100.0000 9.0348 150.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 