TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Oct 31

Oct 31 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 33479.80 NSE 67920.50 ============= TOTAL 101400.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE248U07020 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 14.26% 20-Nov-17 113.7100 7.6600 82.50 INE233B08087 THE BLUE DART EXPRESS LIMITED 9.30% 20-Nov-17 100.1000 7.1600 2.50 INE001A07KI9 HDFC LTD 9.25% 26-Feb-18 100.6500 6.7500 450.00 INE657N07019 EDELWEISS COMMODITY SERVICES 0.00% 03-Apr-18 131.4119 8.2600 750.00 INE296A07LD4 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.48% 27-Apr-18 100.4500 7.2300 250.00 INE774D07PB9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.51% 22-Jun-18 100.6800 7.2300 150.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.1400 6.8000 1500.00 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.88% 03-Sep-18 100.0900 6.7000 300.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 10.60% 11-Sep-18 103.3300 6.7300 300.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 12-Oct-18 100.2900 7.1500 400.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.25% 23-Oct-18 101.0100 7.1300 750.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 102.3900 6.7300 150.00 INE756I07AP7 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.41% 29-Nov-18 100.0900 7.3000 250.00 INE115A07MP8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.20% 12-Feb-19 100.0000 7.2400 2000.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION 7.95% 13-May-19 101.3600 6.9400 1000.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-19 101.7100 8.0000 50.00 INE804I07I30 ECL FINANCE LIMITED 9.80% 31-Dec-19 102.3200 8.5500 500.00 INE306N07JJ5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.87% 09-Jun-20 100.2500 7.7200 500.00 INE115A07KT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.59% 11-Jun-20 100.4000 7.4300 750.00 INE859C08020 IKF FINANCE LIMITED 0.00% 11-Nov-20 105.3800 0.0000 188.00 INE774D07RO8 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 7.39% 22-Dec-20 99.4308 7.6000 200.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 28-Dec-20 103.2300 7.4000 392.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.6500 7.2800 1000.00 INE548V07047 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.66% 14-Sep-21 102.6100 8.0100 50.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 12.75% 23-Sep-21 108.9400 9.8600 1.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.90% 26-Sep-21 102.6100 8.0800 1000.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.17% 23-Dec-21 100.3200 7.0700 250.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% 23-Dec-21 101.9400 8.9000 2.00 INE028A08083 BANK OF BARODA 8.50% 31-Dec-21 99.6200 8.6000 400.00 INE669E08300 IDEA CELLULAR LIMITED 8.03% 14-Feb-22 99.4100 9.4900 1000.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% 03-Mar-22 101.8400 8.6000 250.00 INE092T08CM5 IDFC BANK LIMITED 8.70% 21-Mar-22 102.7000 7.8900 2.40 INE692A08078 UNION BANK OF INDIA 9.10% 31-Mar-22 101.1200 8.7500 500.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION 7.28% 10-Jun-22 99.7300 7.3300 1000.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.35% 15-Jun-22 107.9900 7.2300 50.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% 02-Aug-22 99.3100 8.3100 2413.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.2000 7.3000 350.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.2600 7.1800 1000.00 INE020B07GU0 RECL 7.21% 21-Nov-22 106.0500 5.7900 50.00 INE667A08088 SYNDICATE BANK 9.95% 31-Dec-22 103.0400 9.0000 120.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 102.3000 8.5300 20.10 INE031A07964 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.51% 13-Jan-24 112.9100 5.9500 0.20 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 105.6100 9.8000 1.00 INE115A07ML7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 06-Sep-24 99.9000 7.4100 8.00 INE721A07HY5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 10.25% 18-Sep-24 109.8400 8.3000 150.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 107.6500 7.5200 10.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.3600 9.8800 458.00 INE540P07152 U.P. POWER CORPORATION 8.48% 14-Mar-25 102.4800 8.2500 1.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 104.0000 7.6700 45.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-25 101.1400 8.7000 5.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.40% 08-May-26 99.0000 9.5600 167.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.30% 29-Jun-26 105.1800 8.4200 12.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-26 102.9500 8.5500 430.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.7600 7.6600 150.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.85% 26-Sep-26 104.0000 8.1900 2.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 01-Oct-26 100.2600 8.1000 250.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION 7.60% 20-Feb-27 100.8800 7.6000 750.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.95% 12-Mar-27 102.1800 7.6000 250.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.12% 27-Mar-27 116.0100 5.8500 31.10 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.27% 15-Jun-27 97.9600 7.5700 500.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.0200 8.1300 50.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.5000 8.2200 2.00 INE695A08048 UNITED BANK OF INDIA 10.50% 27-Sep-27 103.1400 9.6500 2.00 INE896W08020 INLAND WATERWAYS AUTHORITY 7.47% 13-Oct-27 100.3600 7.5500 2.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.8300 7.7700 13.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.38% 19-Dec-27 110.6200 5.9500 0.20 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.51% 16-Feb-28 111.6900 5.9500 0.30 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.34% 19-Feb-28 111.5600 5.8500 2.30 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% -- 100.2400 8.3100 1300.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% 22-Mar-30 101.8000 8.6000 150.00 INE141A08068 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-30 103.0600 9.9500 250.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% 31-Dec-30 101.3000 8.7000 7.00 INE906B07EJ8 NHAI 7.60% 11-Jan-31 110.0900 6.0300 1.50 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEV 7.74% 21-Jan-31 110.8600 6.2500 0.10 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 130.8300 5.7700 100.00 INE557F07199 NATIONAL HOUSING BANK 8.90% 24-Mar-34 124.6600 6.2000 0.50 INE733E07JW2 NTPC LIMITED 7.62% 05-Oct-35 112.3900 6.2000 0.10 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 100.5000 11.7900 181.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.6500 11.1000 253.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-98 99.8400 8.7800 250.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 103.0100 9.9500 100.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 98.0000 11.5400 17.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 106.9300 9.3500 1.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 31-Dec-99 101.7100 8.3500 5500.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 101.7100 8.8000 1500.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 10.75% 31-Dec-99 104.7500 9.9000 200.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 107.5600 9.3600 2.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 97.2200 12.0000 1.00 NSE === INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LTD 9.32% 17-Nov-17 100.1003 6.5748 50.00 INE013A07TD6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 20-Dec-17 100.2822 7.2498 400.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.70% 01-Feb-18 100.4652 6.4200 1.00 INE115A07LA2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.35% 16-Feb-18 100.0868 6.7000 250.00 INE115A07JR0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.46% 23-Feb-18 100.4192 6.7000 750.00 INE115A07JR0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.46% 23-Feb-18 100.4192 6.7000 750.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.25% 26-Feb-18 100.6513 6.7500 450.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 100.6321 6.3964 50.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 100.6276 6.7000 500.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.38% 09-Mar-18 100.4326 6.7500 500.00 INE148I07233 INDIABULLS HOUSING FINANCE 10.10% 19-Mar-18 100.8565 7.3299 464.00 INE958G07BN6 RELIGARE FINVEST LIMITED 10.30% 22-Mar-18 100.0000 9.9300 500.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.45% 14-Jun-18 100.1645 6.9750 500.00 INE148I07HS6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 24-Aug-18 99.8662 7.4720 500.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION 8.28% 04-Sep-18 101.1471 6.7500 550.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION 8.28% 04-Sep-18 101.1471 6.7500 550.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION 9.81% 07-Oct-18 102.5787 6.8200 850.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION 9.81% 07-Oct-18 102.5787 6.8200 850.00 INE957N07237 HERO FINCORP LIMITED 7.82% 12-Oct-18 100.4377 7.3000 1500.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 12-Oct-18 100.2872 7.1500 400.00 INE957N07237 HERO FINCORP LIMITED 7.82% 12-Oct-18 100.4377 7.3142 1500.00 INE721A07GS9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COM 10.75% 24-Oct-18 101.0000 0.0000 2.00 INE535N08049 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.7200 8.6500 24.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.33% 11-Dec-18 100.1419 7.2000 1000.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.63% 05-Feb-19 103.1661 6.8800 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.63% 05-Feb-19 103.1661 6.8796 50.00 INE115A07MP8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.20% 12-Feb-19 100.0000 7.2404 5000.00 INE001A07ON1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.70% 22-Mar-19 101.7799 7.2705 50.00 INE953L07313 JANALAKSHMI FINANCIAL SERV 12.50% 28-Mar-19 99.0712 13.1566 99.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT 8.06% 28-Mar-19 101.6394 6.7499 50.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION 7.95% 13-May-19 101.3539 6.9400 350.00 INE277L07028 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS 1.25% 30-May-19 117.5237 14.6274 35.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.3933 6.8467 250.00 INE148I07HQ0 INDIABULLS HOUSING FINANCE 7.85% 17-Jun-19 100.1819 7.6800 250.00 INE115A07MH5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.06% 19-Jun-19 100.2539 7.7200 100.00 INE134E08BO5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-19 101.3000 7.7500 1.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE 12.25% 11-Aug-19 103.4263 10.5096 1.00 INE277L07036 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS 1.25% 28-Aug-19 114.2022 14.6249 45.30 INE860H07DI8 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.86% 13-Sep-19 101.6647 7.8500 10.00 INE146O08035 HINDUJA LEYLAND FINANCE 12.40% 03-Nov-19 106.0949 8.9400 1100.00 INE311I07039 TANGLIN DEVELOPMENTS LIMITED 0.00% 22-Nov-19 115.4700 12.6796 108.10 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 101.7100 9.3000 1.00 INE277L07051 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS 1.25% 20-Dec-19 110.0774 14.6355 1.10 INE804I07I30 ECL FINANCE LIMITED SR-II 9.80% 31-Dec-19 102.3235 8.5500 500.00 INE031A08483 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.35% 22-Jan-20 100.6624 7.0275 40.00 INE311I07047 TANGLIN DEVELOPMENTS LIMITED 1.25% 23-Jan-20 113.4381 13.1155 200.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 8.41% 24-May-20 112.8514 5.8450 8.30 INE306N07JJ5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.87% 09-Jun-20 100.2539 7.7200 750.00 INE306N07JJ5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.87% 09-Jun-20 100.2539 7.7200 250.00 INE115A07KT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 11-Jun-20 100.4011 7.4250 750.00 INE306N07JK3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.75% 06-Aug-20 100.0336 7.7100 50.00 INE306N07JK3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.75% 06-Aug-20 100.0336 7.7100 50.00 INE657N07415 EDELWEISS COMMODITIES SERV 8.40% 26-Oct-20 100.0000 8.4000 600.00 INE092T08CD4 IDFC BANK LIMITED 0.00% 12-Nov-20 169.8024 8.2500 2.50 INE001A07RC7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.40% 17-Nov-20 99.8876 7.4400 1050.00 INE001A07RC7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.40% 17-Nov-20 99.8876 7.4400 1000.00 INE774D07RO8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.39% 22-Dec-20 99.4308 7.6000 200.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 28-Dec-20 103.2250 7.4000 392.00 INE093J07TG2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 03-Jan-21 100.0000 0.0000 107.10 INE093J07TH0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 03-Jan-21 100.0000 0.0000 47.90 INE093J07TF4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 03-Jan-21 100.0000 0.0000 31.70 INE093J07TE7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 03-Jan-21 100.0000 0.0000 24.50 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-21 102.7103 8.1500 1472.00 INE540P07111 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.48% 15-Mar-21 101.4815 8.1500 165.00 INE069R07125 SPRIT TEXTILES PRIVATE LTD -- 25-Mar-21 100.0000 8.4389 150.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 105.4600 8.9500 15.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.6457 7.2800 2000.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.6457 7.2800 1000.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.90% 26-Sep-21 102.6028 8.0800 100.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.3196 7.0650 250.00 INE691I07273 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.00% 10-Jan-22 168.7470 8.4001 6.00 INE906B07CA1 NHAI 8.20% 25-Jan-22 108.7728 5.8050 197.80 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.5700 7.5400 23.00 INE092T08CN3 IDFC BANK LIMITED 0.00% 21-Mar-22 162.6256 8.2500 3.70 INE092T08CM5 IDFC BANK LIMITED 8.70% 21-Mar-22 102.7000 7.9200 1.20 INE975G08223 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.20% 15-Apr-22 101.3800 9.1100 15.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 99.7331 7.3300 1000.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.35% 15-Jun-22 108.0275 7.2200 100.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY LTD 7.72% 11-Jul-22 99.6500 7.7900 168.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.1960 7.2900 850.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-22 103.4100 9.7900 2.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.2161 7.1850 3050.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.2161 7.1850 1800.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.2261 7.1825 50.00 INE020B07GU0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.21% 21-Nov-22 106.0480 5.7900 50.00 INE160A09173 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 12-Dec-22 100.5000 9.2123 3.00 INE652A09062 STATE BANK OF PATIALA RESET 27-Mar-23 101.0000 8.9918 6.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.57% 26-Jul-23 105.1200 7.4500 3.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 102.4000 8.5000 40.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 103.2400 8.5109 1.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 108.7354 7.6600 100.00 INE721A07HY5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 10.25% 18-Sep-24 109.8422 8.3000 150.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 107.3900 7.5621 16.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 98.3500 10.2200 40.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 104.9600 7.7300 166.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7300 1.00 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 99.1000 8.9418 2.00 INE540P07087 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 14-Feb-25 105.0700 8.2443 800.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 103.9972 7.6725 220.50 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION 8.32% 23-Dec-25 104.6755 7.5200 100.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 13-Feb-26 105.5400 8.2552 946.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.45% 18-May-26 105.6000 7.5200 10.00 INE238A08393 AXIS BANK LIMITED 8.50% 27-May-26 105.0000 7.6700 13.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 104.1300 8.5950 300.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-26 103.2500 8.5400 14.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.7918 7.6550 1150.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.85% 26-Sep-26 103.8400 8.2100 16.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 100.2560 8.1000 250.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.0000 8.8400 21.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-27 106.0400 8.2531 200.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 100.8753 7.6000 1050.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 100.8753 7.6000 300.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.95% 12-Mar-27 102.3789 7.5700 300.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.95% 12-Mar-27 102.3789 7.5700 50.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.83% 21-Mar-27 101.6300 7.5795 59.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 7.75% 22-Mar-27 101.8849 7.6000 100.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 7.75% 22-Mar-27 101.8849 7.6000 100.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.12% 27-Mar-27 116.2500 5.8200 40.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.27% 15-Jun-27 97.9618 7.5700 500.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 99.6340 8.1900 159.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.5000 8.2200 4.00 INE881J08631 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 9.50% 08-Aug-27 100.2700 9.8800 0.80 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF IND 7.20% 09-Aug-27 100.3769 7.1345 350.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF IND 7.20% 09-Aug-27 97.3987 7.5750 100.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF IND 7.20% 09-Aug-27 97.5633 7.5500 200.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.35% 08-Sep-27 99.4000 8.4300 14.00 INE896W08020 INLAND WATERWAYS AUTHORITY 7.47% 13-Oct-27 100.8900 7.4800 12.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.9000 7.8400 416.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE 7.34% 19-Feb-28 111.2827 5.8500 1.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.50% 05-Feb-29 121.4293 5.8400 12.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 101.7146 8.3500 3550.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 99.3129 8.3100 2400.00 INE692A08086 UNION BANK OF INDIA 9.08% -- 101.4356 8.6500 1750.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 100.2372 8.3100 1300.00 INE558T07032 RENEW AKSHAY URJA PRIVATE 8.75% PERPETUAL 100.0000 9.0348 1290.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% PERPETUAL 101.6953 8.2100 1150.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 101.3000 8.7006 517.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% PERPETUAL 101.8435 8.5900 460.00 INE028A08083 BANK OF BARODA 8.50% PERPETUAL 99.6208 8.6000 400.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 103.0118 9.9500 320.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 103.7600 10.0000 297.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK SR-I 10.90% PERPETUAL 100.7004 10.6500 260.00 INE141A08068 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% -- 103.0602 9.9500 250.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.8420 8.7800 250.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 101.7964 8.6000 150.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 105.1500 9.4941 101.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% PERPETUAL 101.6000 8.4400 60.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 8.61% PERPETUAL 100.9400 8.4600 30.00 INE688I08186 CAPITAL FIRST LIMITED 8.60% PERPETUAL 100.8000 8.4600 3.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.3723 11.2500 2.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 107.1235 8.7000 1.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.9367 8.9000 1.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 97.2171 12.0000 1.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% PERPETUAL 100.6360 11.7500 1.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 101.7146 8.3500 500.00 INE476A08068 CANARA BANK -- PERPETUAL 100.4675 8.4444 3000.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 102.1834 8.2941 50.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.39% 15-Mar-31 113.8866 5.8583 75.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 100.0000 10.0390 10.00 INE556S07582 EAST-NORTH INTERCONNECTION 9.25% 30-Jun-31 103.8800 8.5581 200.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.9100 8.2174 488.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 101.7137 8.8000 1500.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-99 99.9800 8.9966 250.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 102.0000 8.9400 2.00