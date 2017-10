TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Oct 4

Oct 4 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 30358.60 NSE 91664.80 ============= TOTAL 122023.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07LE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.51% 14-Aug-18 100.3400 7.0200 250.00 INE756I07AO0 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.58% 22-Nov-18 100.3200 7.2500 450.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 91.9300 7.0000 24.00 INE220J07071 FUTURE CONSUMER LIMITED 10.55% 16-Mar-19 103.0000 8.5900 1.00 INE723X07018 TRUST INVESTMENT ADVISORS 9.25% 31-May-19 99.9500 9.4300 750.00 INE265J07167 JM FINANCIAL ASSET RECONST 0.00% 05-Sep-19 100.6800 8.5500 8.00 INE296A07MK7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.90% 16-Sep-19 100.8200 7.4300 100.00 INE804I071H8 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 20-Feb-20 105.3300 15.5000 10.00 INE261F08865 NABARD 7.07% 25-May-20 100.2100 6.7700 250.00 INE261F08873 NABARD 7.07% 01-Jun-20 100.2100 6.7700 500.00 INE261F08899 NABARD 6.85% 29-Jun-20 100.0352 6.7700 500.00 INE476M07BG1 -- 7.70% 20-Jul-20 100.1796 7.6000 100.00 INE155A08357 TATA MOTORS LIMITED 7.28% 29-Jul-20 99.8900 7.3000 1000.00 INE848E07AF2 NHPC LIMITED 6.91% 15-Sep-20 100.0800 6.8700 500.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 99.5300 6.9100 500.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.0300 6.9300 4050.00 INE013A076O8 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.32% 28-Oct-20 99.0800 8.6800 200.00 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.74% 22-Dec-20 102.8400 6.8600 100.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-21 102.6400 8.2000 500.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.32% 08-Jul-21 103.6100 7.1800 1500.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.75% 26-Sep-21 102.4100 8.0100 100.00 INE972T07043 SINTEX PREFAB AND INFRA 10.70% 30-Sep-21 101.6100 10.1700 375.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% 04-Nov-21 100.8000 11.4200 1.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.5100 7.0200 3850.00 INE879Q08036 ESAF MICROFINANCE AND INVEST 16.83% 28-Dec-21 115.1400 12.0000 1.00 INE906B07CA1 NHAI 8.20% 25-Jan-22 108.6300 5.8800 6.20 INE540P07053 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 15-Feb-22 102.0000 8.5600 1900.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.7700 7.1100 3050.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.93% 27-Mar-22 107.7600 5.9000 0.60 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS 9.20% 15-Apr-22 101.4100 9.1100 570.00 INE688V08015 ENERGY EFFICIENCY SERVICES 7.80% 18-Jul-22 99.4700 7.9300 30.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.5500 7.2000 300.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.7200 7.0800 1750.00 INE020B08AK2 REC 7.03% 07-Sep-22 99.9100 7.0500 650.00 INE020B07GW6 REC 7.22% 19-Dec-22 105.7400 5.9000 0.50 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 105.8600 5.8600 3.20 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEV 7.34% 16-Feb-23 106.5000 5.8800 1.20 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEV 8.44% 10-May-23 103.1700 7.7000 1.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 102.5800 8.4700 250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 103.5700 8.4500 100.00 INE667A08104 SYNDICATE BANK 9.80% 31-Dec-23 100.1300 9.7400 1.00 INE787H07388 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.16% 27-Mar-24 112.0200 5.8600 2.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 105.4600 9.7900 0.50 INE001A07MX4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.50% 13-Aug-24 110.3500 7.5000 500.00 INE115A07ML7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 06-Sep-24 100.0000 7.4000 10.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 104.3100 9.8700 450.00 INE906B07EH2 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.39% 11-Jan-26 105.5500 6.2500 1.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.40% 08-May-26 102.3800 8.9700 14.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.8500 8.8600 6.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 7.90% 18-Nov-26 100.6400 7.7900 750.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.83% 21-Mar-27 102.8600 7.4000 100.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION 7.75% 22-Mar-27 102.3000 7.5400 1200.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.12% 27-Mar-27 115.7200 5.9000 0.50 INE514E08FN1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.56% 18-May-27 100.5700 7.4600 600.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.49% 30-May-27 100.5900 7.4000 200.00 INE950O08147 MAHINDRA RURAL HOUSING FIN 8.50% 15-Jun-27 100.7000 8.3800 14.00 INE881J08631 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 9.50% 08-Aug-27 99.9200 9.9400 0.50 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.33% 28-Aug-27 99.3500 7.4300 850.00 INE695A08048 UNITED BANK OF INDIA 10.50% 27-Sep-27 100.0000 10.5000 14.00 INE020B07GX4 REC 7.38% 19-Dec-27 111.3900 5.8600 1.80 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.51% 16-Feb-28 112.4800 5.8800 2.80 INE053F07579 IRFC 7.34% 19-Feb-28 110.7900 5.9200 1.00 INE020B07GZ9 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.04% 25-Mar-28 108.7700 5.8900 1.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.46% 24-Sep-28 120.3900 5.8800 1.00 INE557F07124 NATIONAL HOUSING BANK 8.88% 13-Jan-29 121.9400 5.9000 0.30 INE906B07DF8 NHAI 8.75% 05-Feb-29 117.8500 6.2500 1.00 INE787H07420 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.80% 27-Mar-29 121.8300 5.8700 1.30 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% -- 100.2800 8.3000 250.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% 31-Dec-30 100.0000 9.0700 2.00 INE906B07EJ8 NHAI 7.60% 11-Jan-31 110.6900 5.9200 2.00 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEV 7.49% 21-Jan-31 113.9900 5.9300 10.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.64% 22-Mar-31 109.8000 6.2500 1.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 115.8000 6.0800 2.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 105.4000 9.7800 12.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 101.9700 7.4500 150.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 115.2000 5.8800 3.60 INE053F07843 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.50% 21-Dec-35 114.5600 5.9200 1.60 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 103.8000 10.7400 384.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.6500 11.6000 11.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-98 99.9000 0.0000 16.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 102.0200 9.1500 5.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.0500 10.6300 50.00 INE695A08014 UNITED BANK OF INDIA 11.95% 31-Dec-99 104.5300 10.1100 500.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 10.75% 31-Dec-99 105.0000 9.8600 1.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 100.0000 10.8500 1.00 NSE === INE093J07AI8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 04-Nov-17 151.4400 0.0000 2.50 INE093J07AB3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 04-Nov-17 166.2350 0.0000 2.50 INE093J07AR9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 12-Dec-17 160.2100 0.0000 2.50 INE093J07BF2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 07-Jan-18 158.8300 0.0000 2.50 INE093J07BI6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 07-Jan-18 158.8850 0.0000 2.50 INE020B08815 REC 8.70% 01-Feb-18 100.6100 6.4299 2.00 INE001A07PP3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.70% 09-Feb-18 100.1882 6.8100 120.00 INE756I07498 HDB FINANCIAL SERVICES 9.29% 16-Mar-18 100.8588 6.9500 1000.00 INE148I07233 INDIABULLS HOUSING FINANCE 10.10% 19-Mar-18 100.9970 7.4250 434.00 INE115A07GV8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 20-Mar-18 124.3306 6.8150 42.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 100.8846 7.0099 75.00 INE001A07LA4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.05% 10-Apr-18 100.8795 6.9750 6.00 INE093J07CH6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 24-May-18 165.8530 0.0000 2.50 INE931S07017 ADANI TRANSMISSION LTD 9.45% 28-Jun-18 101.1525 7.5942 150.00 INE115A07LE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.51% 14-Aug-18 100.3520 7.0000 500.00 INE115A07LE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.51% 14-Aug-18 100.3520 7.0000 250.00 INE115A07JA6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 14-Sep-18 101.4250 7.0800 1250.00 INE115A07JA6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 14-Sep-18 101.4250 7.0800 500.00 INE115A07MM5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.92% 15-Nov-18 99.9364 7.0000 1500.00 INE756I07AO0 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.58% 22-Nov-18 100.3160 7.2500 450.00 INE020B08971 REC 8.05% 07-Dec-18 101.3119 6.8200 2.00 INE804I070B3 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 16-Jan-19 110.8870 9.0000 1.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.3295 6.8000 750.00 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 101.6087 7.1400 50.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT 8.06% 28-Mar-19 101.6530 6.8000 5.00 INE114A07448 STEEL AUTHORITY OF INDIA 8.90% 01-May-19 100.8756 8.2250 100.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.5037 6.8200 1000.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.5037 6.8200 1000.00 INE660A07OW5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.65% 07-Jun-19 100.2757 7.4300 950.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION 9.30% 04-Sep-19 104.2087 6.8700 500.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION 9.30% 04-Sep-19 104.2087 6.8700 500.00 INE296A07MK7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.90% 16-Sep-19 100.8150 7.4300 100.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.48% 18-Nov-19 100.2651 7.3548 750.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 102.6331 6.9000 1500.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 102.6331 6.9000 1500.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.87% 08-Mar-20 104.0803 6.9424 30.00 INE301A08423 RAYMOND LIMITED 8.35% 21-Apr-20 100.4992 8.0800 34.00 INE321N07087 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES -- 23-Apr-20 129.2927 9.7800 20.00 INE001A07NU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.49% 27-Apr-20 102.5288 7.3300 50.00 INE001A07NU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.49% 27-Apr-20 102.5288 7.3300 50.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.3828 6.9300 250.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.3828 6.9300 250.00 INE261F08899 NABARD 6.85% 29-Jun-20 100.0352 6.7700 500.00 INE261F08899 NABARD 6.85% 29-Jun-20 100.0352 6.7700 1500.00 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.79% 21-Jul-20 103.5013 7.3300 50.00 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.79% 21-Jul-20 103.5013 7.3300 50.00 INE155A08357 TATA MOTORS LIMITED 7.28% 29-Jul-20 99.8940 7.3000 1500.00 INE155A08357 TATA MOTORS LIMITED 7.28% 29-Jul-20 99.8940 7.3000 500.00 INE694L07107 TALWANDI SABO POWER LIMITED 7.85% 04-Aug-20 100.0000 7.8334 550.00 INE020B08948 REC 8.37% 14-Aug-20 103.6185 6.9300 250.00 INE020B08948 REC 8.37% 14-Aug-20 103.6185 6.9300 250.00 INE202B07IR6 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. 8.00% 17-Aug-20 100.0993 7.9300 750.00 INE866I08196 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. 11.25% 05-Sep-20 106.0313 8.8000 2.00 INE333L07037 BUSINESS BROADCAST NEWS HOLD 9.50% 11-Sep-20 108.1057 9.5100 40.00 INE848E07AF2 NHPC LIMITED 6.91% 15-Sep-20 100.0764 6.8700 500.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 99.5325 6.9500 750.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 99.7264 6.8750 250.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.65% 18-Sep-20 103.3647 7.3300 100.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.65% 18-Sep-20 103.3647 7.3300 100.00 INE020B08AJ4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.87% 24-Sep-20 99.9264 6.8900 1750.00 INE020B08AJ4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.87% 24-Sep-20 99.9258 6.8900 250.00 INE523H07783 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED -- 29-Sep-20 103.1412 9.0000 300.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.0269 6.9600 9050.00 INE580B07430 GRUH FINANCE LIMITED 7.40% 30-Sep-20 100.0000 7.5298 1500.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.0269 6.9600 1250.00 INE013A076O8 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.32% 28-Oct-20 99.2657 8.6000 400.00 INE859C08020 IKF FINANCE LIMITED -- 11-Nov-20 103.4500 12.0700 90.00 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.74% 22-Dec-20 102.8380 6.8600 100.00 INE688I07204 CAPITAL FIRST LIMITED 9.20% 22-Jan-21 102.5552 8.2500 150.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 15-Feb-21 102.6413 8.2000 2000.00 INE069R07125 SPRIT TEXTILES PRIVATE LTD -- 25-Mar-21 100.0000 8.4920 3300.00 INE134E07075 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 31-Mar-21 102.6000 7.4000 1.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION 9.61% 29-Jun-21 106.6700 7.4800 8.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 103.0173 7.3500 1750.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION 9.36% 01-Aug-21 106.8678 7.2200 300.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION 9.36% 01-Aug-21 106.8678 7.2200 300.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.75% 26-Sep-21 102.4094 8.0100 100.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION 7.40% 30-Sep-21 100.6563 7.2000 1750.00 INE972T07043 SINTEX PREFAB AND INFRA 10.70% 30-Sep-21 101.6068 10.1650 375.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION 7.40% 30-Sep-21 100.6563 7.2000 1750.00 INE155A08316 TATA MOTORS LIMITED 7.50% 20-Oct-21 100.1479 7.4500 50.00 INE020B08997 REC 7.24% 21-Oct-21 100.7062 7.0250 100.00 INE020B08AB1 REC 7.14% 09-Dec-21 100.4358 7.0000 250.00 INE020B08AB1 REC 7.14% 09-Dec-21 100.4358 7.0000 250.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.5096 7.0100 4200.00 INE540P07053 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-22 103.2390 8.2500 1150.00 INE540P07129 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.48% 15-Mar-22 101.6084 8.2500 600.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.7714 7.1000 3050.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORPORATION 9.48% 15-Apr-22 107.3700 7.4800 1.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 100.1995 7.2100 50.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 100.1995 7.2100 50.00 INE248U08119 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED -- 13-Jun-22 105.6337 9.2500 6.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY 7.72% 11-Jul-22 100.3636 7.6132 200.00 INE688V08015 ENERGY EFFICIENCY SERVICES 7.80% 18-Jul-22 99.5000 7.9100 200.00 INE248U08093 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 9.10% 22-Jul-22 99.9992 9.4895 101.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION 7.10% 08-Aug-22 99.5539 7.2000 800.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION 7.10% 08-Aug-22 99.5536 7.2000 250.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.5204 7.1100 4850.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.5204 7.1100 2850.00 INE020B08AK2 REC 7.03% 07-Sep-22 99.7244 7.0900 2550.00 INE020B08AK2 REC 7.03% 07-Sep-22 99.7244 7.0900 1750.00 INE623B07594 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 8.80% 26-Sep-22 100.0153 8.7868 400.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 107.3083 7.0500 100.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 107.3083 7.0500 100.00 INE105N07407 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.78% 30-Mar-23 101.9438 8.5000 72.40 INE733E07JD2 NTPC LIMITED 8.80% 04-Apr-23 107.2872 7.1300 200.00 INE733E07JD2 NTPC LIMITED 8.80% 04-Apr-23 107.2872 7.1300 200.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 103.5295 8.4600 400.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 102.5788 8.4700 350.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 102.5788 8.4700 350.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 103.5295 8.4600 50.00 INE871D07QE5 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.70% 02-Aug-24 99.6500 7.7500 20.00 INE197P07144 A. K. CAPITAL FINANCE PRIVATE -- 10-Aug-24 99.9100 9.0296 3.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 110.0000 7.4700 6.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-24 109.8305 7.5000 50.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.34% 28-Aug-24 109.4067 7.5300 100.00 INE115A07ML7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 06-Sep-24 100.0000 7.3900 10.00 INE623B07602 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 8.91% 26-Sep-24 100.0121 8.8993 500.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 98.0000 10.2879 10.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION 8.20% 23-Jan-25 104.4119 7.3800 150.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 04-Mar-25 104.8096 7.5400 250.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 13-Feb-26 105.3223 8.3000 1500.00 INE514E08FB6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 20-Apr-26 103.7217 7.4000 500.00 INE514E08FB6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 20-Apr-26 103.7217 7.4000 250.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.35% 13-May-26 104.8900 7.5400 200.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.35% 13-May-26 104.8900 7.5400 100.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-26 103.9000 8.4400 150.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 104.9600 8.4694 31.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.8192 7.5000 100.00 INE105N07514 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.78% 30-Sep-26 103.1787 8.5000 100.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.9500 8.8500 5.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS 7.90% 18-Nov-26 100.5737 7.8000 950.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-27 104.1980 8.5575 500.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.95% 12-Mar-27 103.0269 7.4750 250.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.83% 21-Mar-27 102.8638 7.4000 100.00 INE067X08018 TATA AIG GENERAL INSURANCE 8.52% 21-Mar-27 100.8600 8.2531 100.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION 7.75% 22-Mar-27 102.2965 7.5400 1950.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.12% 27-Mar-27 116.2312 5.8348 50.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.33% 31-Mar-27 102.3500 9.2153 2.00 INE514E08FN1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.56% 18-May-27 101.1828 7.3700 1200.00 INE017A08292 THE GREAT EASTERN SHIPPING 8.25% 25-May-27 100.9000 8.1000 7.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.49% 30-May-27 100.5895 7.3900 200.00 INE950O08147 MAHINDRA RURAL HOUSING FIN 8.50% 15-Jun-27 100.7000 8.3800 14.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.0991 8.1200 75.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.8314 8.1800 150.00 INE514E08FP6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.22% 03-Aug-27 98.4372 7.4400 200.00 INE514E08FP6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.22% 03-Aug-27 98.4372 7.4400 200.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION 7.20% 09-Aug-27 98.2686 7.4445 892.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION 7.20% 09-Aug-27 98.2686 7.4450 400.00 INE688I08178 CAPITAL FIRST LIMITED 8.25% 24-Aug-27 100.0500 8.2375 672.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.33% 28-Aug-27 99.7256 7.3750 900.00 INE695A08048 UNITED BANK OF INDIA 10.50% 27-Sep-27 100.0000 10.4914 20.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.38% 19-Dec-27 106.7200 6.4500 25.00 INE595I07011 DURG SHIVNATH EXPRESSWAYS 8.75% 03-Aug-29 101.7823 8.2500 50.00 INE105N07530 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGH 8.78% 30-Sep-29 103.3527 8.5000 127.60 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEV 7.49% 21-Jan-31 109.6100 5.8700 20.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.39% 15-Mar-31 109.2100 5.8300 15.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 100.0000 10.0416 2.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 105.0063 7.5050 100.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 105.0063 7.5050 100.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 104.9895 7.5050 50.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 104.9895 7.5050 50.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION 7.55% 21-Sep-31 100.2044 7.5200 50.00 INE261F08782 NABARD 7.71% 17-Mar-32 103.8700 7.4000 20.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 102.0361 7.4400 1102.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FIN 8.05% 24-Jul-32 98.6300 8.2600 258.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION 8.67% 16-Nov-33 110.0000 7.5700 0.80 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.2498 9.9000 126.00 INE121A08OD6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT -- PERPETUAL 101.1095 8.5900 300.00 INE090A08TX0 ICICI BANK LIMITED 7.42% PERPETUAL 99.4286 7.5150 250.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 100.2794 8.2950 250.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 98.9747 8.4000 250.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 102.0047 8.2800 200.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK SR-I 10.90% PERPETUAL 99.4809 11.0034 76.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.9000 8.7569 16.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 101.4224 9.2500 14.00 INE688I08186 CAPITAL FIRST LIMITED 8.60% PERPETUAL 100.8100 8.4700 5.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 98.7000 10.2800 4.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 99.6000 11.2179 3.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 96.0486 12.4000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com