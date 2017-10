TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Oct 5

Oct 5 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 18980.40 NSE 55601.00 ============= TOTAL 74581.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION 7.88% 21-Oct-17 100.0500 6.2700 1315.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 21-Oct-17 100.0900 6.2500 1100.00 INE013A076E9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 23-Oct-17 100.7190 0.0000 25.00 INE774D07NS8 MAHINDRA AND MAHINDRA FIN 8.54% 23-Oct-17 100.0700 6.5400 2.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.67% 23-Nov-17 100.1400 6.2000 250.00 INE915T08016 SUN PHARMA LABORATORIES LTD 7.94% 22-Dec-17 100.2600 6.3400 318.00 INE001A07PO6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.70% 26-Feb-18 100.2100 6.8200 250.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE COMPANY 9.11% 09-Apr-18 100.8500 7.0500 100.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.50% 15-May-18 100.7000 7.0500 250.00 INE774D07PB9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.51% 22-Jun-18 100.7600 7.2500 500.00 INE203S07011 RADIUS ESTATES AND DEVELOPERS 13.00% 27-Jun-18 107.0100 17.6000 1.70 INE115A07MI3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.95% 06-Sep-18 100.0100 6.9000 100.00 INE115A07JZ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.18% 27-Sep-18 101.0200 7.0500 500.00 INE635T07038 SARA ESTATES PRIVATE LIMITED 0.00% 11-Jul-19 112.0500 14.2900 770.00 INE115A07LV8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.59% 12-Jul-19 100.4900 7.2500 250.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE 12.25% 11-Aug-19 103.6500 10.4300 2.00 INE296A07MK7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.90% 16-Sep-19 100.6200 7.5400 50.00 INE296A07DQ3 BAJAJ FINANCE LTD 9.47% 22-Oct-19 103.4500 7.5800 50.00 INE635T07046 SARA ESTATES PRIVATE LIMITED 0.00% 11-Jan-20 112.4500 14.2400 600.00 INE149A07253 TUBE INVESTMENTS OF INDIA 7.55% 20-Feb-20 100.1300 7.4600 300.00 INE296A07PR5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.77% 20-May-20 100.5700 7.4900 300.00 INE756I07BJ8 HDB FINANCIAL SERVICES 7.70% 12-Jun-20 100.4300 7.4900 1000.00 INE296A07PM6 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.74% 30-Jun-20 100.5800 7.4800 250.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 15-Feb-21 103.2400 7.9600 350.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 101.9500 8.3800 333.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION 7.40% 30-Sep-21 100.7200 7.1800 700.00 INE115A07KK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 19-Oct-21 101.2200 7.4500 250.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.17% 23-Dec-21 100.2600 7.0800 1000.00 INE029A07075 BHARAT PETROLEUM CORPORATION 7.35% 10-Mar-22 101.5200 7.0600 250.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.60% 18-Mar-22 101.7000 7.1200 250.00 INE692A08078 UNION BANK OF INDIA 9.10% 31-Mar-22 98.5400 9.4800 320.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS 9.20% 15-Apr-22 101.4100 9.1100 570.00 INE514E08FM3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.35% 18-May-22 100.9600 7.0800 250.00 INE248U08093 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 9.10% 22-Jul-22 101.7700 8.9800 60.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% 02-Aug-22 99.2800 8.3200 250.00 INE871D07QE5 INFRASTRUCTURE LEASING N FIN 7.70% 02-Aug-22 99.6500 7.7400 6.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.4400 7.1300 1495.00 INE020B08AK2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.03% 07-Sep-22 99.8900 7.0500 850.00 INE090A08TX0 ICICI BANK LIMITED 7.42% 27-Jun-24 99.0196 7.6000 250.00 INE115A07ML7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 06-Sep-24 100.0400 7.3900 10.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 104.3100 9.8700 450.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.23% 23-Jan-25 103.6500 7.5500 400.00 INE540P07178 U.P. POWER CORPORATION 8.48% 15-Mar-27 102.8100 8.2800 350.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.83% 21-Mar-27 102.2600 7.4900 250.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION 7.75% 22-Mar-27 102.3000 7.5400 350.00 INE804I08726 ECL FINANCE LIMITED 9.75% 30-Apr-27 101.7800 9.5700 34.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.49% 30-May-27 99.9500 7.5000 350.00 INE950O08147 MAHINDRA RURAL HOUSING FIN 8.50% 15-Jun-27 100.7500 8.3700 14.00 INE881J08631 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 9.50% 08-Aug-27 99.9200 9.9400 0.50 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION 7.20% 09-Aug-27 98.1000 7.4700 50.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.33% 28-Aug-27 99.0800 7.4700 100.00 INE695A08048 UNITED BANK OF INDIA 10.50% 27-Sep-27 99.2500 10.5700 24.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.51% 16-Feb-28 111.9900 5.9200 1.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.34% 19-Feb-28 110.7800 5.9200 1.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 109.4500 7.4600 7.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION 8.40% 26-May-29 105.9500 7.6000 400.00 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEV 7.49% 21-Jan-31 113.8000 5.9500 21.40 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 98.5500 7.5300 250.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 114.5400 5.9200 1.00 INE053F07843 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.50% 21-Dec-35 114.5500 5.9200 0.80 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 100.0000 11.9400 8.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.8800 11.3300 12.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-98 100.2700 8.6500 16.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.0600 10.6400 410.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 10.75% 31-Dec-99 105.3800 9.8000 1.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 101.5000 10.4300 1.00 NSE === INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.67% 23-Nov-17 100.1409 6.2000 250.00 INE092T08915 IDFC BANK LIMITED 8.43% 11-Dec-17 100.2598 6.5499 1000.00 INE092T08915 IDFC BANK LIMITED 8.43% 11-Dec-17 100.2598 6.5500 1000.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORPORATION 9.25% 26-Dec-17 100.5628 6.2606 50.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 98.4804 6.4000 500.00 INE918K07250 EDELWEISS FINANCE & INVEST CNX NI 15-Jan-18 152.5440 9.0000 1.50 INE093J07BO4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 02-Mar-18 149.6600 0.0000 2.50 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORP 8.77% 13-Mar-18 100.9038 6.3250 10.00 INE148I07233 INDIABULLS HOUSING FINANCE 10.10% 19-Mar-18 100.9903 7.4250 230.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.20% 19-Mar-18 100.8906 6.8250 80.00 INE115A07GV8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 20-Mar-18 124.3449 6.8300 10.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 100.8531 7.0500 100.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 100.8662 7.0351 60.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.50% 15-May-18 100.7047 7.0500 250.00 INE660A07JS3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 6.90% 29-May-18 100.9806 7.2700 500.00 INE660A07JS3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 6.90% 29-May-18 100.9806 7.3635 500.00 INE093J07CL8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 08-Jun-18 143.2160 0.0000 2.50 INE115A07LY2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.18% 29-Jun-18 100.0374 6.9900 500.00 INE081T08025 AASAN DEVELOPERS & CONST 11.80% 29-Jun-18 101.1983 9.7400 100.00 INE115A07MI3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.95% 06-Sep-18 100.0103 6.9000 50.00 INE093J07HX2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 07-Sep-18 123.0000 0.0000 2.50 INE115A07JZ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.18% 27-Sep-18 101.0235 7.0500 500.00 INE804I07Q48 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 30-Oct-18 115.8650 0.0000 2.50 INE115A07MM5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.92% 15-Nov-18 99.8329 7.1000 3500.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.49% 25-Jan-19 100.3181 7.1800 1000.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.49% 25-Jan-19 100.3181 7.1800 1000.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT 8.28% 26-Feb-19 101.8645 6.7840 15.00 INE093J07KC0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 10-May-19 128.7600 0.0000 2.50 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.55% 05-Jun-19 100.3912 7.2500 1250.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.55% 05-Jun-19 100.3912 7.2500 1250.00 INE916DA7NI0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.65% 13-Jun-19 100.3191 7.4180 750.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.02% 18-Jun-19 103.2918 6.8650 24.00 INE572E09379 PNB HOUSING FINANCE LTD -- 28-Jun-19 102.0542 7.3700 160.00 INE115A07LV8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 12-Jul-19 100.4893 7.2500 250.00 INE721A07MR9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 7.71% 16-Aug-19 100.0600 7.6344 1000.00 INE148I07HW8 INDIABULLS HOUSING FINANCE -- 22-Aug-19 101.8434 7.6638 1050.00 INE774D07RR1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.32% 06-Sep-19 99.7560 7.4500 250.00 INE296A07MK7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.90% 16-Sep-19 100.6192 7.5400 50.00 INE296A07DQ3 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.47% 22-Oct-19 103.4475 7.5800 50.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.48% 18-Nov-19 100.2851 7.3400 750.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.02% 19-Nov-19 104.0654 6.8800 20.00 INE660A07OX3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.62% 16-Dec-19 100.2444 7.5000 500.00 INE660A07OX3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.62% 16-Dec-19 100.2444 7.5000 500.00 INE556F08IV6 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT 7.25% 30-Apr-20 100.6906 6.9280 150.00 INE296A07PR5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.77% 20-May-20 100.5697 7.4850 150.00 INE296A07PM6 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.74% 30-Jun-20 100.5786 7.4800 250.00 INE115A07HQ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 22-Jul-20 102.8652 7.4000 250.00 INE115A07HQ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 22-Jul-20 102.8652 7.4000 250.00 INE660A07PE0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.47% 01-Sep-20 99.6817 7.5800 1000.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.20% 01-Sep-20 99.4551 7.4000 750.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.20% 01-Sep-20 99.4551 7.4000 550.00 INE660A07PE0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.47% 01-Sep-20 99.6817 7.5800 500.00 INE774D07RQ3 MAHINDRA & MAHINDRA FIN 7.35% 04-Sep-20 100.0000 7.3400 500.00 INE756I07BP5 HDB FINANCIAL SERVICES 7.30% 08-Sep-20 100.1000 7.2475 500.00 INE020B08AJ4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.87% 24-Sep-20 99.7690 6.9500 1000.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.0007 6.9700 1750.00 INE580B07430 GRUH FINANCE LIMITED 7.40% 30-Sep-20 100.0000 7.5298 250.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.0433 6.9600 250.00 INE115A07LF1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.65% 17-Nov-20 100.6600 7.3923 500.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.80% 29-Nov-20 104.9283 6.9900 5.00 INE090A08HI6 ICICI BANK LIMITED 7.80% 30-Dec-20 100.4900 7.7500 2.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-21 101.7716 8.5444 161.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.32% 08-Jul-21 103.5800 7.1770 500.00 INE530L07194 EDELWEISS HOUSING FINANCE 9.75% 19-Jul-21 103.7800 8.5200 20.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION 7.47% 16-Sep-21 100.7471 7.2365 1000.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION 7.47% 16-Sep-21 100.7471 7.2365 1000.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION 7.40% 30-Sep-21 100.5877 7.2200 1250.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 108.8100 8.0700 20.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.5877 7.2200 1250.00 INE115A07KK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 19-Oct-21 101.2185 7.4450 750.00 INE115A07KK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 19-Oct-21 101.2014 7.4500 500.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.14% 09-Dec-21 100.4360 7.0000 500.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.14% 09-Dec-21 100.1537 7.0800 250.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.2605 7.0800 500.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.2605 7.0800 500.00 INE540P07053 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-22 103.2390 8.2500 352.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.2100 7.4000 4.00 INE029A07075 BHARAT PETROLEUM CORPORATION 7.35% 10-Mar-22 101.5174 7.0600 250.00 INE540P07129 U.P. POWER CORPORATION 8.48% 15-Mar-22 100.7089 8.5259 200.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.60% 18-Mar-22 101.7893 7.0950 550.00 INE115A07LM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.95% 24-Mar-22 101.5656 7.5000 500.00 INE115A07LM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.95% 24-Mar-22 101.5656 7.5000 500.00 INE688I07568 CAPITAL FIRST LIMITED 8.40% 03-May-22 101.4000 8.0000 4.00 INE514E08FM3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.35% 18-May-22 100.9558 7.0800 250.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY LTD 7.72% 11-Jul-22 99.5000 7.8315 100.00 INE115A07MG7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.42% 15-Jul-22 99.8248 7.4500 50.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION 7.10% 08-Aug-22 99.5930 7.1900 300.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.4800 7.1200 3850.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.4800 7.1200 1050.00 INE020B08AK2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.03% 07-Sep-22 99.6635 7.1075 1000.00 INE020B08AK2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.03% 07-Sep-22 99.6438 7.1100 500.00 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMP 11.40% 28-Oct-22 112.6800 8.2300 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.82% 12-Apr-23 106.2500 7.3778 90.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 103.3400 8.5000 9.00 INE787H07412 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE RESET 31-Mar-24 112.0738 5.8500 0.90 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.50% 21-Jun-24 103.2500 11.0900 3.00 INE871D07QE5 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.70% 02-Aug-24 99.6500 7.7500 61.00 INE197P07144 A. K. CAPITAL FINANCE PVT -- 10-Aug-24 99.9100 9.0296 3.00 INE115A07ML7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 06-Sep-24 100.0400 7.3900 10.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 98.3500 10.2160 10.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.23% 23-Jan-25 103.6464 7.5500 400.00 INE540P07152 U.P. POWER CORPORATION 8.48% 14-Mar-25 102.1800 8.3100 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.30% 10-Apr-25 104.1424 7.5498 350.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.30% 10-Apr-25 104.1424 7.5500 350.00 INE092T08BY2 IDFC BANK LIMITED 8.70% 23-Jun-25 105.5000 7.8000 2.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 13-Feb-26 105.6300 8.2500 28.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.45% 18-May-26 105.0004 7.6200 300.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.45% 18-May-26 105.1279 7.6000 250.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-26 103.5500 8.5000 250.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.90% 24-Aug-26 101.8272 7.6000 100.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.90% 24-Aug-26 101.8272 7.6000 100.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.4275 7.5600 800.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.1737 7.6000 350.00 INE105N07514 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.78% 30-Sep-26 103.1778 8.5000 100.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 103.7000 8.2450 12.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.95% 12-Mar-27 103.0269 7.4750 250.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.95% 12-Mar-27 103.0269 7.4750 250.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.83% 21-Mar-27 102.3240 7.4800 650.00 INE067X08018 TATA AIG GENERAL INSURANCE 8.52% 21-Mar-27 100.9400 8.2300 100.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION 7.75% 22-Mar-27 102.2965 7.5400 350.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.49% 30-May-27 99.9497 7.4851 360.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.27% 15-Jun-27 98.6884 7.4600 100.00 INE950O08147 MAHINDRA RURAL HOUSING FIN 8.50% 15-Jun-27 100.7500 8.3700 14.00 INE807X08017 PUNE MUNICIPAL CORPORATION 7.59% 20-Jun-27 100.0000 7.7290 90.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.1800 8.1100 75.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF IND 7.20% 09-Aug-27 98.1002 7.4700 50.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF IND 7.20% 09-Aug-27 98.1002 7.4700 250.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.33% 28-Aug-27 99.0787 7.4700 350.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.33% 28-Aug-27 99.2147 7.4500 250.00 INE695A08048 UNITED BANK OF INDIA 10.50% 27-Sep-27 99.5000 10.6250 10.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.51% 16-Feb-28 112.5156 5.8550 10.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 109.4500 7.4500 7.00 INE053F07686 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.65% 18-Feb-29 119.9400 5.9300 0.50 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION 8.40% 27-May-29 105.9457 7.6000 400.00 INE105N07530 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.78% 30-Sep-29 103.3517 8.5000 127.60 INE028A08117 BANK OF BARODA -- PERPETUAL 98.9800 8.9000 550.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 101.9546 8.3800 333.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 99.2797 8.3200 250.00 INE090A08TX0 ICICI BANK LIMITED 7.42% -- 99.0196 7.5800 250.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 99.0000 10.2000 10.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 104.1700 8.8000 5.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% PERPETUAL 99.5000 10.9982 2.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 99.6600 11.2000 1.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 101.7043 8.3600 500.00 INE476M07370 L&T HOUSING FINANCE -- -- 100.8271 7.1499 250.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 101.2200 9.8700 4.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 105.0263 7.5027 100.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 105.0095 7.5027 50.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 98.5542 7.5300 250.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 101.5100 7.5026 150.00 INE031A07AB2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 9.01% 13-Jan-34 129.3000 5.9000 1.00 INE787H07370 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 22-Jan-34 128.3000 5.9000 1.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.4394 12.3000 80.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com