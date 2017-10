TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Oct 6

Oct 6 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 25186.70 NSE 72211.60 ============= TOTAL 97398.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 100.6100 6.7300 500.00 INE756I07498 HBD FINANCIAL SERVICES LTD 9.29% 16-Mar-18 100.8600 6.9300 1000.00 INE516Q07135 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE 12.25% 11-Aug-18 101.6300 10.6000 20.00 INE115A07LG9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.51% 20-Nov-18 100.4100 7.1000 250.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.65% 15-Jan-19 101.9900 6.9100 100.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT 8.28% 26-Feb-19 101.7300 6.8800 300.00 INE756I07811 HDB FINANCIAL SERVICES 8.82% 01-Mar-19 101.7800 7.3800 700.00 INE220J07071 FUTURE CONSUMER LIMITED 10.55% 16-Mar-19 103.0000 8.5800 0.20 INE660A07OV7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.69% 24-Apr-19 100.2423 7.4700 300.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 101.3900 7.0800 1000.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.3800 6.9000 250.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-19 101.8900 7.9200 50.00 INE530V08019 MRL POSNET PRIVATE LIMITED 15.74% 24-Aug-19 135.9240 0.0000 50.00 INE265J07167 JM FINANCIAL ASSET RECONS 0.00% 05-Sep-19 100.7300 29.8200 13.00 INE752E07MX4 POWER GRID CORPORATION 8.40% 14-Sep-19 102.5300 6.9500 100.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPEMENT FINANCE 8.75% 13-Jan-20 102.5600 7.4500 50.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 101.4100 8.2700 150.00 INE261F08790 NABARD 7.00% 20-Mar-20 100.1100 6.5000 500.00 INE296A07PR5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.77% 20-May-20 100.5800 7.4800 750.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.20% 31-May-20 100.7400 6.9000 1000.00 INE261V07013 K WORLD ESTATE PRIVATE 16.40% 30-Jun-20 100.0000 16.4200 50.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.20% 01-Sep-20 101.7700 7.2600 550.00 INE660A07PE0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.47% 01-Sep-20 99.6800 7.5800 250.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES 8.95% 15-Sep-20 104.7100 7.1000 1350.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES 8.95% 04-Oct-20 104.8086 7.1000 250.00 INE411R07012 JAIN SONS FINLEASE LTD 13.50% 08-Oct-20 100.0000 12.5000 194.20 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 28-Dec-20 103.2300 7.4200 250.00 INE848E07AG0 NHPC LIMITED 6.91% 15-Sep-21 99.4900 7.0600 100.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION 7.47% 16-Sep-21 100.7300 7.2400 1750.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.75% 26-Sep-21 102.1600 8.0800 150.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION 7.40% 30-Sep-21 100.5800 7.2200 1750.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 6.70% 24-Nov-21 99.1700 6.9400 1000.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.3100 7.0800 1050.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.7700 7.1000 250.00 INE092T08CP8 IDFC BANK LIMITED 0.00% 31-Mar-22 160.3200 7.8100 0.60 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS 9.20% 15-Apr-22 101.4300 9.1000 473.00 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.27% 06-Jun-22 100.5800 7.1000 500.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY 7.72% 11-Jul-22 99.2500 7.9100 100.00 INE248U08093 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 9.10% 22-Jul-22 101.7700 9.0000 15.00 INE028A08117 BANK OF BARODA 8.65% 11-Aug-22 99.4400 8.7800 50.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.5200 7.1200 1750.00 INE020B08AK2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.03% 07-Sep-22 99.7200 7.0900 500.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.30% 14-Sep-22 106.6200 7.6300 150.00 INE848E07AH8 NHPC LIMITED 6.91% 15-Sep-22 99.2600 7.0900 100.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES 9.24% 06-Dec-22 100.3300 6.7400 1150.00 INE667A08104 SYNDICATE BANK 9.80% 31-Dec-23 100.1500 9.7300 1.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK 10.70% 09-Jun-24 104.9600 9.9000 5.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 110.0400 7.4700 2.00 INE623B07602 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 8.91% 26-Sep-24 100.4000 8.8200 15.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 108.0400 7.5900 104.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.48% 09-Dec-24 104.6600 7.6000 150.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED 8.67% 03-Jan-25 104.1500 7.9100 2.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.27% 06-Feb-25 103.8200 7.5600 100.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 103.2000 7.6000 150.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.45% 18-May-26 105.3200 7.5700 50.00 INE020B08AC9 REC 7.54% 30-Dec-26 100.7700 7.4200 700.00 INE020B08AH8 REC 7.95% 12-Mar-27 102.8900 7.5000 350.00 INE053F07AA7 IRFC 7.49% 30-May-27 100.8200 7.3700 1300.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION 7.20% 09-Aug-27 98.2800 7.4500 20.00 INE695A08048 UNITED BANK OF INDIA 10.50% 27-Sep-27 100.0000 10.4900 36.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF IND 8.80% 22-Mar-28 109.6800 7.4300 7.00 INE020B07HP8 REC 8.46% 24-Sep-28 120.7300 5.8400 40.70 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% 31-Dec-30 100.0200 9.0600 2.00 INE906B07EJ8 NHAI 7.60% 11-Jan-31 110.7300 5.9400 4.00 INE906B07EO8 NHAI 7.39% 09-Mar-31 113.5400 5.9000 13.90 INE261F08915 NABARD 7.27% 14-Sep-32 98.7600 7.5400 250.00 INE053F07843 IRFC 7.50% 21-Dec-35 114.5500 5.9400 1.60 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 99.9800 11.9500 380.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.8800 10.5500 1.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 96.0000 12.1500 1.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 21-Jul-99 101.8600 8.4000 625.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 104.7200 9.5000 0.50 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 10.75% 31-Dec-99 104.8600 9.8900 40.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 107.7500 10.1900 19.00 NSE === INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY 9.32% 17-Nov-17 100.2479 6.6048 50.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.67% 23-Nov-17 100.1050 6.4364 50.00 INE338I07040 MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERV 10.05% 27-Nov-17 100.2987 7.3038 54.00 INE923L07050 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY 8.90% 31-Dec-17 100.3326 7.2899 100.00 INE580B07364 GRUH FINANCE LTD 8.40% 01-Jan-18 100.2944 6.7155 500.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 98.5067 6.3600 394.70 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORP 8.77% 13-Mar-18 100.8954 6.3300 5.00 INE756I07498 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.29% 16-Mar-18 100.8561 6.9300 1000.00 INE476M07370 L&T HOUSING FINANCE LTD 9.05% 22-Mar-18 100.8214 7.1499 5.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.15% 22-Jul-18 100.6753 7.1500 500.00 INE476S08011 GREENKO CLEAN ENERGY PROJECTS 10.00% 30-Sep-18 100.0000 10.2438 2000.00 INE804I07Q48 ECL FINANCE LTD NIFTY 30-Oct-18 119.8000 0.0000 2.30 INE514E08ER5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.81% 05-Nov-18 101.0371 6.7650 1000.00 INE514E08ER5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.81% 05-Nov-18 101.0371 6.7650 1000.00 INE115A07MM5 LIC HOUSING FINANCE LTD 6.92% 15-Nov-18 99.8329 7.1000 2000.00 INE115A07LG9 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.50% 20-Nov-18 100.4144 7.1000 250.00 INE918K07EX5 EDELWEISS FINANCE & INVEST -- 04-Dec-18 116.2400 0.0000 2.50 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.65% 15-Jan-19 101.9893 6.9100 100.00 INE880J07049 JSW INFRASTRUCTURE LTD 11.90% 07-Mar-19 101.9580 9.6000 1014.80 INE020B08AL0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.75% 26-Mar-19 99.9521 6.8200 1000.00 INE115A07MK9 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.08% 23-Apr-19 99.7287 7.3000 400.00 INE115A07MK9 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.08% 23-Apr-19 99.7287 7.3000 400.00 INE660A07OV7 SUNDARAM FINANCE LTD 7.69% 24-Apr-19 100.2423 7.4700 300.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.55% 05-Jun-19 100.3904 7.2505 500.00 INE667F07GS3 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN 7.67% 14-Jun-19 100.0489 7.6000 750.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.02% 18-Jun-19 103.1822 6.9300 50.00 INE860H07DB3 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 8.70% 22-Jul-19 101.5907 7.7000 50.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-19 101.8943 7.9400 50.00 INE936D07091 RELIANCE UTILITIES AND POWER 7.25% 29-Aug-19 99.7708 7.3700 50.00 INE392R08020 DOLVI MINERALS & METALS 0.00% 22-Oct-19 147.3753 10.7900 780.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.75% 13-Jan-20 102.5575 7.4500 50.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LTD 9.00% 30-Jan-20 101.4069 8.2700 150.00 INE115A07KG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.97% 11-Feb-20 101.2187 7.4000 400.00 INE115A07KG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.97% 11-Feb-20 101.2187 7.4000 400.00 INE960S07081 JSW LOGISTICS INFRASTRUCTURE 8.00% 13-Mar-20 130.1551 9.6500 257.00 INE721A07LX9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.10% 27-Mar-20 100.6232 7.7800 250.00 INE536N07312 OMKAR REALTORS & DEVELOPERS 15.00% 31-Mar-20 100.0000 15.0000 50.00 INE296A07PR5 BAJAJ FINANCE LTD 7.77% 20-May-20 100.5789 7.4800 750.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.20% 31-May-20 100.7430 6.9000 1000.00 INE530L07285 EDELWEISS HOUSING FINANCE LTD -- 02-Jun-20 102.7571 8.5000 17.00 INE213W07038 FULLERTON INDIA HOME FINANCE 7.95% 28-Aug-20 99.8838 7.9900 50.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.20% 01-Sep-20 99.4551 7.4000 300.00 INE660A07PE0 SUNDARAM FINANCE LTD 7.47% 01-Sep-20 99.6817 7.5800 250.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LTD 8.95% 15-Sep-20 104.7148 7.1000 1350.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LTD 6.78% 16-Sep-20 99.5324 6.9500 250.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LTD 6.78% 16-Sep-20 99.5324 6.9500 250.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORP LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.8713 7.1500 500.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORP LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.8713 7.1500 500.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.36% 22-Sep-20 103.4596 7.0200 500.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.36% 22-Sep-20 103.4596 7.0200 500.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES 8.95% 04-Oct-20 104.8086 7.1000 250.00 INE774D07NT6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.48% 30-Oct-20 102.6122 7.4800 500.00 INE859C08020 IKF FINANCE LTD -- 11-Nov-20 104.5500 11.8000 90.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.60% 28-Dec-20 103.2310 7.4200 250.00 INE540P07046 U.P. POWER CORP LTD 8.97% 15-Feb-21 102.3281 8.3200 354.00 INE020B07IW2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.40% 17-Jul-21 107.2397 7.1200 350.00 INE020B07IW2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.40% 17-Jul-21 107.2397 7.1200 350.00 INE001A07PJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.20% 29-Jul-21 102.5701 7.3800 100.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORP LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.9130 7.2050 500.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORP LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.9130 7.2050 500.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORP LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.7645 7.2300 2250.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORP LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.7645 7.2300 500.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.75% 26-Sep-21 102.1585 8.0825 150.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORP LTD 7.40% 30-Sep-21 100.5509 7.2300 2000.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORP LTD 7.40% 30-Sep-21 100.5509 7.2300 250.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.24% 21-Oct-21 100.4844 7.0900 500.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.24% 21-Oct-21 100.4844 7.0900 500.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.75% 11-Nov-21 107.8300 7.4500 8.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 6.70% 24-Nov-21 99.1691 6.9400 1000.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.14% 09-Dec-21 100.1747 7.0743 400.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.14% 09-Dec-21 100.1547 7.0800 400.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.17% 23-Dec-21 100.3344 7.0594 1050.00 INE540P07053 U.P. POWER CORP LTD 8.97% 15-Feb-22 102.7644 8.3900 142.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.10% 05-Mar-22 108.5800 5.8201 5.00 INE029A07075 BHARAT PETROLEUM CORP LTD. 7.35% 10-Mar-22 101.4800 7.0700 250.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.7677 7.1000 250.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 100.5820 7.1000 500.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORP LTD 7.28% 10-Jun-22 100.1000 7.2356 - INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY LTD 7.72% 11-Jul-22 99.2500 7.9100 100.00 INE115A07MG7 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.42% 15-Jul-22 99.6681 7.4900 350.00 INE115A07MG7 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.42% 15-Jul-22 99.6681 7.4900 250.00 INE871D07QD7 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.65% 02-Aug-22 99.7600 7.7000 9.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LTD 7.00% 31-Aug-22 99.5192 7.1100 3450.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LTD 7.00% 31-Aug-22 99.5392 7.1050 1050.00 INE020B08AK2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.03% 07-Sep-22 99.7428 7.0850 4500.00 INE020B08AK2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.03% 07-Sep-22 99.7037 7.0947 3000.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.30% 14-Sep-22 106.6170 7.6300 150.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) 9.40% 27-Nov-22 100.2994 6.7354 650.00 INE540P07061 U.P. POWER CORP LTD 8.97% 15-Feb-23 103.1684 8.4300 142.00 INE018E08086 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 8.30% 17-May-23 100.6951 8.1300 1000.00 INE115A07JO7 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.48% 09-Jun-23 103.7113 7.6300 150.00 INE115A07JO7 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.48% 09-Jun-23 103.7113 7.6300 150.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 102.4000 8.5000 1012.00 INE540P07079 U.P. POWER CORP LTD 8.97% 15-Feb-24 103.5410 8.4600 142.00 INE197P07029 A. K. CAPITAL FINANCE PRIVATE LIMI 9.60% 07-Mar-24 101.5800 9.0034 15.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 103.9835 10.1000 10.00 INE134E08BP2 POWER FINANCE CORP LTD. 8.60% 07-Aug-24 105.1020 7.6000 220.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.39% 23-Aug-24 110.0400 7.4600 2.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORP LTD. 8.98% 08-Oct-24 107.2514 7.6000 104.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORP LTD 8.48% 09-Dec-24 104.6551 7.6000 150.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LTD SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 104.1461 7.8800 2.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.27% 06-Feb-25 103.8171 7.5600 100.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 04-Mar-25 104.4630 7.6000 750.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 04-Mar-25 104.3862 7.6141 250.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORP LTD 8.20% 10-Mar-25 103.2036 7.6000 150.00 INE540P07095 U.P. POWER CORP LTD 8.97% 13-Feb-26 104.1842 8.5000 142.00 INE540P07160 U.P. POWER CORP LTD 8.48% 13-Mar-26 102.1370 8.3600 284.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 105.0437 7.5600 25.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.40% 08-May-26 102.7000 8.9100 1.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-26 103.9000 8.4500 147.30 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.90% 24-Aug-26 101.6332 7.6300 400.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.90% 24-Aug-26 101.6332 7.6300 200.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.54% 30-Dec-26 100.7700 7.4100 700.00 INE540P07103 U.P. INE881J08557 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.25% 30-Mar-27 101.2500 10.0150 85.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.49% 30-May-27 100.8249 7.3600 1300.00 INE807X08017 PUNE MUNICIPAL CORP 7.59% 20-Jun-27 100.0500 7.7200 90.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LTD 8.15% 22-Jun-27 100.0500 8.1272 15.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LTD 7.47% 25-Jun-27 98.7778 7.6400 600.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LTD 7.47% 25-Jun-27 98.7778 7.6400 595.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORP OF 7.20% 09-Aug-27 98.2800 7.4400 270.00 INE695A08048 UNITED BANK OF INDIA 10.50% 27-Sep-27 100.0000 10.4896 119.00 INE695A08048 UNITED BANK OF INDIA 10.50% 27-Sep-27 99.5000 10.6251 5.00 INE861G08027 FOOD CORP OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 109.6800 7.4200 7.00 INE238A08443 AXIS BANK LTD 8.75% PERPETUAL 99.5300 8.8500 500.00 INE040A08377 HDFC BANK LTD 8.85% PERPETUAL 101.7043 8.3600 500.00 INE692A08078 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 100.1300 9.0300 334.00 INE261F08915 NABARD 7.27% -- 98.7567 7.5398 250.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 100.8055 8.8800 130.00 INE008A08V34 IDBI BANK LTD 11.09% PERPETUAL 94.3447 13.0000 12.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.3757 9.0700 5.00 INE688I08186 CAPITAL FIRST LTD 8.60% PERPETUAL 100.8000 8.4700 3.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 99.6000 11.2181 1.00 INE008A08V42 IDBI BANK LTD 10.95% PERPETUAL 94.1581 12.7499 1.00 INE428A08077 ALLAHABAD BANK 11.85% -- 100.6500 11.6600 1.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 99.8500 10.0323 50.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE 9.40% 03-Jan-32 102.7900 9.0800 20.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.7042 8.2500 1538.00 ===============================================================================================
NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange