TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Oct 9

Oct 9 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 19150.70 NSE 42370.30 ============= TOTAL 61521.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE756I07720 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.53% 04-Dec-17 100.2000 6.7500 500.00 INE115A07LA2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.35% 16-Feb-18 100.1000 6.7500 500.00 INE916DA7KX5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.57% 12-Mar-18 100.5700 6.9500 500.00 INE296A07LD4 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.48% 27-Apr-18 100.5795 7.1100 500.00 INE001A07NR4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 11-Jun-18 100.8200 7.1000 350.00 INE115A07MD4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.98% 27-Jun-18 99.8900 7.0000 750.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 102.9900 6.8000 250.00 INE909H07DN3 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 7.86% 02-Dec-18 100.4400 7.4100 250.00 INE341E07324 MAHARASHTRA STATE ROAD DEVELOPMENT 0.00% 26-Mar-19 87.7900 9.6700 2.00 INE936D07091 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT 7.25% 29-Aug-19 99.9744 7.2500 100.00 INE115A07GC8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 18-Nov-19 102.3100 7.3700 3250.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.05% 15-May-20 99.7500 7.1500 200.00 INE296A07PR5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.77% 20-May-20 100.6200 7.4600 500.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.3400 7.1400 160.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 99.5300 6.9500 250.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.0000 6.9700 250.00 INE572O07349 ECAP EQUITIES LIMITED 0.00% 17-Nov-20 101.1400 9.5100 250.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED 9.80% 31-Dec-20 102.9000 8.7000 425.00 INE069R07125 SPRIT TEXTILES PRIVATE LIMITED 8.60% 25-Mar-21 99.9900 8.5000 150.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.93% 20-Oct-21 105.9800 7.1700 50.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 100.2400 3000.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 101.4100 9.1100 570.00 INE115A07MG7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.42% 15-Jul-22 99.7100 7.4900 100.00 INE028A08109 BANK OF BARODA 8.60% 01-Aug-22 102.1400 8.3800 1300.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.2800 7.2700 850.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.3600 7.1500 500.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 102.1600 8.5700 350.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 105.4500 9.7900 0.50 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 110.0000 7.4700 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 92.1000 9.8800 452.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.0000 9.6600 1.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 104.2500 7.6100 200.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 102.3800 8.9600 71.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 105.5000 8.3700 1.50 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-26 103.5800 8.5000 660.00 INE134E08IK8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.56% 16-Sep-26 100.1400 7.5300 14.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.90% 18-Nov-26 100.5800 7.8100 100.00 INE721A08CX6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 29-Dec-26 101.0400 8.3200 25.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.60% 20-Feb-27 101.2900 7.5400 250.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 102.2500 7.4900 500.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.1500 8.1100 5.00 INE695A08048 UNITED BANK OF INDIA 10.50% 27-Sep-27 100.0000 10.4900 7.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 8.61% 31-Dec-27 101.0700 8.4400 603.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.75% 05-Feb-29 123.0000 5.9000 1.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% 22-Mar-30 100.7300 8.9000 250.00 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.49% 21-Jan-31 114.2900 5.9000 20.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 115.8500 5.9000 1.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.5200 8.2800 27.00 INE787H07370 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 22-Jan-34 129.5300 5.8000 3.70 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 99.5500 12.0800 1.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.8800 10.7800 3.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.0000 9.4000 1.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% 29-Mar-99 100.8800 8.9300 6.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 98.0500 11.5000 1.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 105.5000 9.4100 5.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 102.1500 10.9000 1.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 99.5000 10.5700 76.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 109.0000 9.8900 5.00 NSE === INE804I072C7 ECL FINANCE LIMITED - 27-Oct-17 110.8750 9.0000 28.50 INE918K07DD9 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 27-Oct-17 121.5110 9.0000 22.50 INE918K07045 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 27-Oct-17 174.1060 9.0000 10.50 INE756I07720 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.53% 04-Dec-17 100.1960 6.7500 500.00 INE115A07LA2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.35% 16-Feb-18 100.0976 6.7500 500.00 INE115A07JR0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.46% 23-Feb-18 100.4760 6.8000 1250.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 100.7184 6.8449 100.00 INE916DA7KX5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.57% 12-Mar-18 100.5684 6.9500 500.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD 8.77% 13-Mar-18 100.8463 6.4000 250.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD 8.77% 13-Mar-18 100.8463 6.5182 250.00 INE093J07BW7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 20-Mar-18 149.0320 0.0000 2.50 INE296A07LD4 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.48% 27-Apr-18 100.5795 7.1099 500.00 INE115A07JX8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 27-Apr-18 100.5867 7.0500 1500.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 101.0648 6.6200 39.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.9746 6.6199 40.00 INE001A07NR4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 11-Jun-18 100.8170 7.1000 350.00 INE115A07MD4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.98% 27-Jun-18 99.8936 7.0000 750.00 INE115A07LY2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.18% 29-Jun-18 100.0341 6.9900 500.00 INE093J07ET7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 07-Nov-18 101.5200 0.0000 15.50 INE115A07MM5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.92% 15-Nov-18 99.8529 7.0800 500.00 INE115A07LG9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.50% 20-Nov-18 100.3598 7.1500 250.00 INE115A07LG9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.50% 20-Nov-18 100.3598 7.1500 250.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 102.9902 6.8000 250.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 100.2805 7.2100 500.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 100.2805 7.2100 500.00 INE895D07438 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-19 103.7967 7.0500 10.00 INE020B08AL0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.75% 26-Mar-19 100.0200 6.7700 3000.00 INE860H07DB3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jul-19 101.5500 7.7200 200.00 INE936D07091 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT 7.25% 29-Aug-19 99.9744 7.2500 100.00 INE572E09395 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.95% 18-Oct-19 101.0814 7.3500 500.00 INE572E09395 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.95% 18-Oct-19 101.0814 7.3500 500.00 INE669E07021 IDEA CELLULAR LIMITED 9.45% 31-Oct-19 102.9157 7.8500 900.00 INE669E07021 IDEA CELLULAR LIMITED 9.45% 31-Oct-19 102.9157 7.8501 900.00 INE115A07GC8 LIC HSG FIN 8.59% 18-Nov-19 102.3096 7.3550 3750.00 INE660A07OX3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.62% 16-Dec-19 100.1452 7.5500 50.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 102.7000 9.4800 3.00 INE536N07312 OMKAR REALTORS & DEVELOPERS PVT LTD15.00% 31-Mar-20 100.0000 50.00 INE296A07PR5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.77% 20-May-20 100.6244 7.4600 500.00 INE774D07RI0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.75% 12-Jun-20 100.4120 7.5400 250.00 INE205A07030 VEDANTA LIMITED 9.45% 17-Aug-20 104.3201 7.7000 100.00 INE548V07039 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.57% 14-Sep-20 102.1967 7.8600 50.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 99.5319 6.9500 750.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.9989 6.9700 250.00 INE859C08020 IKF FINANCE LIMITED - 11-Nov-20 104.5500 11.7900 40.00 INE093J07TB3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 12-Dec-20 100.0000 0.0000 106.00 INE093J07TA5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 12-Dec-20 100.0000 0.0000 66.50 INE093J07SZ4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 12-Dec-20 100.0000 0.0000 32.20 INE124N08067 ESS KAY FINCORP PRIVATE LIMITED - 12-Jan-21 102.9135 12.5000 86.00 INE972T07019 SINTEX PREFAB AND INFRA LIMITED 10.70% 11-Jun-21 101.2434 10.2500 50.00 INE115A07JY6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 15-Jul-21 102.6308 7.4500 200.00 INE115A07JY6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 15-Jul-21 102.6308 7.4500 200.00 INE013A077C1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.65% 02-Aug-21 99.6123 8.7500 200.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.93% 20-Oct-21 105.9832 7.1650 50.00 INE053F07934 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.24% 08-Nov-21 100.4563 7.1000 250.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 108.0860 7.3750 4.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 100.2437 7.0850 3000.00 INE540P07053 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-22 103.2900 8.2300 800.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 108.5700 5.8191 2.50 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 102.2903 7.3650 1500.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 103.6900 8.5000 10.00 INE115A07MG7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.42% 15-Jul-22 99.7067 7.4800 150.00 INE516Q08182 ASIRVAD MICRO FINANCE LIMITED -- 15-Jul-22 100.0000 13.7950 90.00 INE115A07MG7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.42% 15-Jul-22 99.7067 7.4800 50.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 107.6435 7.6254 8.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.2759 7.2700 850.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.3588 7.1500 1000.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.4788 7.1200 500.00 INE623B07594 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 8.80% 26-Sep-22 100.0000 8.7901 200.00 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-23 103.8900 8.2512 160.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 105.5982 7.4000 18.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 103.1000 8.5500 400.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 102.1580 8.5600 350.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 110.0000 7.4700 2.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 107.2000 7.6100 377.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 107.1379 7.6200 125.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 107.1930 7.6100 250.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 102.7500 8.5718 1.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 98.3500 10.2171 1.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 106.4665 7.6300 600.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 106.4665 7.6300 498.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 101.8000 8.8500 3.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7300 3.00 INE540P07087 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 14-Feb-25 104.8100 8.3006 100.00 INE540P07152 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 14-Mar-25 102.2500 8.2982 100.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 104.2527 7.6100 200.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 105.3100 8.3005 464.00 INE540P07160 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 13-Mar-26 102.1924 8.3500 85.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 105.2500 7.5300 50.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 102.7800 8.9000 1.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 104.1867 7.6503 10.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 105.5000 8.3700 1.50 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-26 103.5800 8.5000 660.00 INE134E08IK8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.56% 16-Sep-26 100.0163 7.5500 14.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.1677 7.6000 50.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.8500 8.8700 1.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 100.5757 7.8000 100.00 INE721A08CX6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 29-Dec-26 101.4178 8.2600 25.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 101.2904 7.5400 250.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 102.1000 9.2600 25.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 99.8800 7.5003 21.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.1500 8.1120 10.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 120.7323 5.8400 122.10 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 102.1427 8.3200 1150.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% PERPETUAL 101.3561 8.3250 1000.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 100.1944 8.3300 950.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 100.7335 8.9000 250.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 99.6100 8.2300 250.00 INE028A08109 BANK OF BARODA 8.60% PERPETUAL 98.8655 8.8800 150.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 99.7361 9.2500 56.00 INE202B08793 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 9.85% PERPETUAL 103.3500 9.3000 30.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 98.9200 11.4200 24.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% PERPETUAL 101.7100 8.4200 16.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 99.5000 11.7200 5.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 98.7000 10.2800 4.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% PERPETUAL 99.6500 12.0464 2.00 INE428A08077 ALLAHABAD BANK 11.85% PERPETUAL 101.1000 11.5300 1.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% PERPETUAL 101.3561 8.3250 1000.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 100.1944 8.3300 950.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 98.4142 10.3829 1.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 100.0000 10.0410 4.00 INE886F08034 JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.70% 30-Mar-31 100.0000 9.9279 3.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 101.1757 7.5400 250.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 101.1757 7.5400 250.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.4900 8.2200 278.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 91.0422 12.7500 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com