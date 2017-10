TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Sep 13

Sep 13 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 17849.60 NSE 39012.00 ============= TOTAL 56861.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE504L07389 RELIANCE FINANCIAL LIMITED 0.00% 12-Feb-18 111.2400 8.0000 50.00 INE916DA7MB7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.75% 14-Mar-18 100.2200 7.0200 750.00 INE033L07FF5 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE 8.20% 16-Aug-18 100.8300 7.2000 250.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.55% 15-Jan-19 102.4200 6.7500 50.00 INE296A07JU2 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 11-Mar-19 102.0400 7.3000 250.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION 7.85% 15-Apr-19 101.2700 6.9300 500.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-19 102.1300 7.8500 100.00 INE195M07038 MYTRAH ENERGY INDIA LTD 12.00% 18-Nov-19 102.7100 12.0000 3977.00 INE195M07046 MYTRAH ENERGY (INDIA) LTD 12.00% 18-Nov-19 102.8600 12.0000 1583.00 INE205A07105 VEDANTA LIMITED 7.50% 29-Nov-19 100.1500 7.4000 250.00 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 102.9400 7.3000 250.00 INE115A07GN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 14-Jan-20 102.9000 7.3000 100.00 INE001A07PE7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.49% 20-Mar-20 102.7000 7.2700 50.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.38% 27-Apr-20 103.0000 7.0600 50.00 INE115A07LN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.78% 24-Jun-20 101.1500 7.2800 500.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.50% 31-Aug-20 103.1500 7.2700 50.00 INE115A07HV6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.53% 24-Sep-20 103.1800 7.3100 350.00 INE020B08AJ4 REC 6.87% 24-Sep-20 99.8900 6.9100 250.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 103.8000 7.8500 4.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION 7.27% 22-Dec-21 100.2900 7.1700 200.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.5100 7.0100 1250.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS 9.20% 15-Apr-22 101.4100 9.1200 700.00 INE115A07MJ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.39% 30-Aug-22 99.9300 7.4000 500.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.8500 7.0300 100.00 INE121A08NC0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 12.60% 24-Dec-23 111.6900 9.8000 150.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 104.4800 9.9500 2.50 INE197P07144 A K CAPITAL FINANCE PRIVATE 9.00% 10-Aug-24 99.9700 0.0000 100.00 INE015L07543 EDELWEISS ASSET RECONST 0.00% 05-Sep-24 101.1400 9.0000 160.00 INE015L07550 EDELWEISS ASSET RECONST 8.85% 11-Sep-24 99.0000 8.9100 1200.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 97.9000 9.8900 404.00 INE020B08906 REC 8.27% 06-Feb-25 105.4500 7.2800 6.00 INE020B08963 REC 8.11% 07-Oct-25 104.0900 7.4100 350.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.40% 08-May-26 102.6400 8.9300 20.00 INE975G08231 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS 9.33% 31-Mar-27 102.1600 9.2500 50.00 INE053F07AA7 IRFC 7.49% 30-May-27 100.8000 7.3700 500.00 INE053F07AC3 IRFC 7.33% 28-Aug-27 99.8700 7.3500 700.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.35% 08-Sep-27 99.3100 8.4500 200.00 INE804I08833 ECL FINANCE LIMITED 9.25% 15-Sep-27 98.4000 9.5000 400.00 INE787H07198 IIFCL 8.26% 23-Aug-28 119.9200 5.7800 30.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION 8.46% 30-Aug-28 121.5400 5.8100 20.00 INE906B07DE1 NHAI 8.50% 05-Feb-29 121.8800 5.8100 250.00 INE906B07DF8 NHAI 8.75% 05-Feb-29 122.4600 5.7500 0.20 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION 8.15% 09-Mar-30 105.6100 7.4300 50.00 INE906B07EF6 NHAI 7.28% 18-Sep-30 112.5700 5.8700 18.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 99.3700 8.1500 5.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 129.6700 5.7900 50.00 INE020B07JU4 REC 7.43% 05-Nov-35 114.5700 5.8500 0.90 INE112A08028 CORPORATION BANK 10.28% 31-Dec-50 99.0500 10.5100 500.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.8800 11.0600 12.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 108.8300 8.6900 1.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 98.0500 11.4800 1.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 21-Jul-99 102.8300 8.3800 248.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.0000 11.5600 1.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 10.75% 31-Dec-99 104.6800 9.9300 300.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 12.90% 31-Dec-99 113.1000 9.4600 4.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% 31-Dec-99 100.7100 10.2500 2.00 NSE === INE804I07UM0 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 29-Sep-17 151.4520 8.2500 16.00 INE804I070A5 ECL FINANCE LIMITED -- 29-Sep-17 110.9590 8.2500 15.00 INE804I07UU3 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 03-Oct-17 127.1090 0.0000 20.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.30% 04-Oct-17 100.1157 6.6000 100.00 INE093J07965 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 17-Oct-17 166.1220 0.0000 2.50 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.1163 6.3100 250.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 100.2780 6.6000 100.00 INE347G08027 PETRONET LNG LIMITED 9.00% 28-Oct-17 100.2634 6.3000 50.00 INE918K07BD3 EDELWEISS FINANCE & INVEST -- 30-Oct-17 122.6950 9.0000 15.00 INE115A07GI5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 08-Dec-17 100.4307 6.3998 758.00 INE093J07AS7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 08-Jan-18 118.7130 0.0000 4.50 INE916DA7MB7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.74% 14-Mar-18 100.2172 7.0200 750.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 100.8571 7.2001 5.00 INE093J07CB9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 12-May-18 170.8550 0.0000 2.50 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 101.0892 6.5994 50.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 101.0892 6.5994 50.00 INE296A07GH5 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.89% 11-Jun-18 101.1646 7.1409 250.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION 8.70% 15-Jul-18 101.5883 6.6001 50.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION 8.70% 15-Jul-18 101.5883 6.6353 50.00 INE756I07639 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 1.00% 30-Jul-18 121.2859 7.1200 460.00 INE115A07LE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.51% 14-Aug-18 100.3654 7.0400 500.00 INE115A07LE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.51% 14-Aug-18 100.3654 7.0400 500.00 INE033L07FF5 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE 8.20% 16-Aug-18 100.8293 7.2000 250.00 INE445L08284 NABHA POWER LIMITED 8.35% 27-Sep-18 101.4460 6.8500 100.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 103.2039 6.7400 100.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 103.2039 6.7400 100.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 103.1836 6.7400 250.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 103.1836 6.7400 250.00 INE093J07FJ5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 29-Dec-18 145.2300 0.0000 2.50 INE093J07FN7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 10-Jan-19 138.1260 0.0000 11.00 INE916DA7OX7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.14% 16-Jan-19 100.0000 7.1455 250.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION 7.85% 15-Apr-19 101.2734 6.9300 500.00 INE093J07JI9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 14-Jun-19 133.8840 0.0000 2.50 INE033L07FV2 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE 7.54% 19-Jul-19 100.0000 7.5203 500.00 INE093J07LU0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 05-Aug-19 123.2590 0.0000 1.30 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-19 102.1297 7.8500 350.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-19 102.1297 7.8500 150.00 INE093J07NQ4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 18-Nov-19 116.5670 0.0000 1.20 INE205A07105 VEDANTA LIMITED 7.50% 29-Nov-19 100.1527 7.4000 250.00 INE774D07KS4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL -- 04-Dec-19 129.2336 7.3887 100.00 INE949L08194 AU SMALL FINANCE BANK LTD -- 17-Mar-20 100.2743 8.6180 480.00 INE001A07PE7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.49% 20-Mar-20 102.6975 7.2700 50.00 INE949L07329 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED -- 21-May-20 100.4137 8.7050 400.00 INE053F07991 IRFC 7.20% 31-May-20 100.8995 6.8400 250.00 INE053F07991 IRFC 7.20% 31-May-20 100.8995 6.8400 250.00 INE115A07LN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.78% 24-Jun-20 101.1526 7.2800 500.00 INE020B08948 REC 8.37% 14-Aug-20 103.6782 6.9300 250.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.50% 31-Aug-20 103.1473 7.2700 300.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.50% 31-Aug-20 103.1473 7.2700 250.00 INE476M07BH9 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 08-Sep-20 99.9700 7.4037 250.00 INE115A07HV6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 24-Sep-20 103.1820 7.3100 350.00 INE020B08AJ4 REC 6.87% 24-Sep-20 99.8850 6.9100 250.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.3286 6.8501 2000.00 INE277L08034 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS 14.50% 30-Sep-20 29.0892 14.5000 1140.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.3286 6.8500 1000.00 INE755K07231 DALMIA CEMENT (BHARAT) LTD 8.65% 19-Oct-20 101.9902 7.8900 200.00 INE093J07SO8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 19-Nov-20 100.0000 0.0000 135.30 INE093J07SN0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 19-Nov-20 100.0000 0.0000 85.10 INE093J07SP5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 19-Nov-20 100.0000 0.0000 12.00 INE733E07JY8 NTPC LIMITED 8.18% 31-Dec-20 103.9066 6.7932 650.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION 7.40% 30-Sep-21 100.7560 7.1700 500.00 INE115A07KR8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.66% 21-Oct-21 101.1351 7.3220 50.00 INE053F07942 IRFC 6.70% 24-Nov-21 99.2635 6.9043 750.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION 7.27% 22-Dec-21 100.2906 7.1700 700.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.5091 7.0100 1250.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.5080 7.0104 150.00 INE148I07HC0 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.57% 30-Mar-22 102.5128 8.0500 100.00 INE774N07087 BHOPAL DHULE TRANSMISSION COM 7.85% 04-Apr-22 101.0406 7.7900 250.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 100.9592 7.0081 150.00 INE607M08022 TATA POWER RENEWABLE ENERGY -- 15-Jun-22 99.9043 8.3022 340.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK 9.50% 24-Jun-22 103.5000 8.5600 100.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY LTD 7.72% 11-Jul-22 102.1000 7.1750 60.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT RESET 22-Aug-22 112.2600 9.6500 22.00 INE115A07MJ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.39% 30-Aug-22 99.9324 7.4000 550.00 INE115A07MJ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.39% 30-Aug-22 100.8830 7.3825 50.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED -- 31-Aug-22 99.8529 7.0300 600.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED -- 31-Aug-22 99.8529 7.0300 500.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 103.7500 8.4229 21.00 INE752E07OG5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.50% 30-May-24 98.9866 7.3400 400.00 INE752E07OG5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.50% 30-May-24 98.9866 7.3400 300.00 INE871D07QE5 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.70% 02-Aug-24 99.9400 7.7000 2.00 INE197P07144 A. K. CAPITAL FINANCE PRIVATE -- 10-Aug-24 100.0000 9.0000 100.00 INE115A07ML7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 06-Sep-24 100.0000 7.4000 500.00 INE015L07550 EDELWEISS ASSET RECONST 8.85% 11-Sep-24 100.3400 8.7825 350.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION 8.98% 08-Oct-24 108.2000 7.4368 12.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 98.5000 10.1798 1.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION 8.65% 28-Dec-24 106.5392 7.4383 500.00 INE053F07777 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.19% 31-Jul-25 108.4167 5.8200 100.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 103.5700 10.0600 320.00 INE020B08963 REC 8.11% 07-Oct-25 104.0854 7.4100 600.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.40% 08-May-26 102.5000 8.9600 100.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.45% 18-May-26 105.9646 7.4754 100.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 105.2500 8.4297 6.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.9263 7.4900 400.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.0000 8.9400 3.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 117.4600 5.8300 9.60 INE115A07LO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.95% 26-Mar-27 103.1993 7.4539 300.00 INE115A07LO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.95% 26-Mar-27 103.1993 7.4539 300.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.33% 31-Mar-27 102.1600 9.2500 50.00 INE053F07AA7 IRFC 7.49% 30-May-27 100.7983 7.3650 500.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.4046 8.0700 100.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 99.1190 8.1300 50.00 INE053F07AC3 IRFC 7.33% 28-Aug-27 99.9084 7.3500 2100.00 INE053F07AC3 IRFC 7.33% 28-Aug-27 99.9084 7.3500 400.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.35% 08-Sep-27 100.0189 8.3500 1500.00 INE906B07DF8 NHAI 8.75% 05-Feb-29 121.8839 5.8100 250.00 INE598K07011 PUNE SOLAPUR EXPRESSWAYS PVT. LTD 0.00% 31-Mar-29 100.0000 9.3800 3558.30 INE598K07029 PUNE SOLAPUR EXPRESSWAYS PVT. LTD -- 31-Mar-29 100.0000 9.3800 355.50 INE514E08EE3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 111.3319 7.3750 100.00 INE556S07525 EAST-NORTH INTERCONNECTION 9.25% 31-Dec-29 104.2275 8.5000 100.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION 8.15% 09-Mar-30 105.6138 7.4300 50.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION 7.55% 21-Sep-31 101.6800 7.3500 15.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 99.6966 7.3950 950.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 99.6966 7.3950 800.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 102.3255 7.4100 100.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 102.3255 7.4100 100.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.8400 8.1900 96.20 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 129.4741 5.8100 50.00 INE945S07223 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-37 105.4367 8.6200 90.00 INE945S07231 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-38 105.4200 9.0503 176.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.5957 8.6500 250.00 INE112A08028 CORPORATION BANK 10.28% PERPETUAL 99.0700 10.5050 500.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 100.0000 11.1500 101.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK SR-I 10.90% PERPETUAL 99.1195 11.1200 50.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% PERPETUAL 102.8300 8.2600 48.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 99.6700 8.2200 25.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 8.61% PERPETUAL 100.3800 8.5500 20.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 99.6900 9.1531 8.00 INE121A08NC0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT -- PERPETUAL 114.3700 9.7200 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com