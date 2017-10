TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Sep 14

Sep 14 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11780.70 NSE 32844.40 ============= TOTAL 44625.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE248U07376 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 04-Oct-17 110.0600 9.0000 48.80 INE134E08EZ5 PFC 8.91% 15-Oct-17 100.1800 6.2900 200.00 INE134E08GM8 PFC 8.90% 21-Oct-17 100.2100 6.3100 67.00 INE134E08GP1 PFC 8.50% 28-Nov-17 100.3500 6.3300 500.00 INE660A07NN6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.85% 05-Jan-18 100.4400 6.8000 250.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION 8.72% 08-Feb-18 100.7000 6.5700 150.00 INE306N07IR0 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.88% 26-Mar-18 100.3149 7.0000 500.00 INE134E08HN4 PFC 8.40% 29-Jun-18 101.1700 6.7200 500.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.2300 6.7800 100.00 INE134E08EA8 POWER FINANC CORPORATION LTD 9.70% 15-Dec-18 103.2400 6.8600 550.00 INE001A07QZ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 6.96% 28-Dec-18 99.9932 7.0000 400.00 INE296A07JU2 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 11-Mar-19 102.0100 7.3200 250.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.5900 6.8000 750.00 INE265J07167 JM FINANCIAL ASSET RECONS 0.00% 05-Sep-19 100.2263 8.5500 5.00 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 102.9400 7.3000 250.00 INE261F08881 NABARD 7.04% 08-Jun-20 100.3100 6.8000 250.00 INE756I07BM2 HDB FINANCIAL SERVICES 7.43% 28-Sep-20 100.2500 7.3300 250.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.3000 6.8600 500.00 INE572O07349 ECAP EQUITIES LIMITED 0.00% 17-Nov-20 102.7500 8.7500 78.60 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.4700 7.0200 500.00 INE053F07520 IRFC 8.00% 23-Feb-22 108.3300 5.8200 8.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.10% 05-Mar-22 108.6800 5.8200 11.90 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS 9.20% 15-Apr-22 101.4100 9.1200 700.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY LTD 7.72% 11-Jul-22 100.2100 7.6500 9.00 INE020B08807 REC 9.02% 19-Nov-22 107.7600 7.1600 50.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 103.0300 8.3800 50.00 INE015L07543 EDELWEISS ASSET RECONS 0.00% 05-Sep-24 101.1600 9.0000 30.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION 8.98% 08-Oct-24 108.2500 7.4300 12.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 17-Oct-24 104.3100 9.8700 400.00 INE134E08GV9 PFC 8.65% 28-Dec-24 106.5300 7.4500 600.00 INE020B08963 REC 8.11% 07-Oct-25 104.0200 7.4200 250.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 105.6100 8.3700 4.80 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.8500 8.8600 14.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 7.90% 18-Nov-26 101.2100 7.7000 50.00 INE906B07CB9 NHAI 8.30% 25-Jan-27 117.5200 5.8200 8.70 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 15-Feb-27 105.7800 8.3100 6.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION 7.75% 22-Mar-27 103.2400 7.4000 500.00 INE053F07AA7 IRFC 7.49% 30-May-27 100.7700 7.3700 250.00 INE134E08JE9 PFC 7.30% 07-Aug-27 99.1800 7.4100 250.00 INE053F07AC3 IRFC 7.33% 28-Aug-27 99.9800 7.3400 500.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 8.61% 31-Dec-27 100.0000 8.6000 906.00 INE848E07526 NHPC LIMITED 8.54% 02-Nov-28 121.7700 5.8200 12.90 INE906B07DE1 NHAI 8.50% 05-Feb-29 121.7900 5.8200 1.50 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% -- 100.7600 8.1500 5.00 INE134E07554 PFC 7.27% 17-Oct-30 112.9800 5.8200 11.60 INE053F07835 IRFC 7.53% 21-Dec-30 112.9300 5.8600 5.90 INE906B07EI0 NHAI 7.35% 11-Jan-31 113.9400 5.8100 750.00 INE053F09HQ4 IRFC 9.47% 10-May-31 117.8800 7.5000 2.00 INE787H07404 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 27-Mar-34 128.0400 5.8600 4.00 INE053F07843 IRFC 7.50% 21-Dec-35 115.0400 5.8800 1.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.8800 11.0000 7.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 98.0500 11.4800 2.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 21-Jul-99 101.9000 8.4000 210.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 102.2000 11.4300 5.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 100.0000 10.8700 53.00 NSE === INE093J07965 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE 0.00% 17-Oct-17 166.1230 0.0000 6.50 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.67% 23-Nov-17 100.1728 6.3500 100.00 INE660A07NO4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.85% 22-Dec-17 100.4371 6.8000 250.00 INE660A07JF0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.50% 29-Jan-18 100.7492 7.0200 500.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 100.7040 6.5700 150.00 INE306N07IR0 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.87% 26-Mar-18 100.3149 7.0000 500.00 INE532F07BE0 EDELWEISS FINANCIAL SERVICES 5.00% 10-Apr-18 124.9182 8.2059 12.00 INE915D07PO1 CITICORP FINANCE (INDIA) -- 31-May-18 127.3500 - 2.50 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.90% 16-Jul-18 100.1342 6.6600 1000.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.2926 6.7800 100.00 INE916DA7LR5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.00% 23-Aug-18 100.7148 7.1500 250.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 101.2690 7.0500 450.00 INE093J07HX2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 07-Sep-18 125.1400 0.0000 3.50 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 101.2690 7.0500 450.00 INE093J07DL6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 18-Sep-18 145.1600 0.0000 2.50 INE936D07083 RELIANCE UTILITIES AND POWER 7.01% 28-Sep-18 100.1290 6.8850 100.00 INE774N07020 BHOPAL DHULE TRANSMISSION 7.85% 30-Sep-18 100.3207 7.7400 30.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.9808 6.7900 1000.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION 9.81% 07-Oct-18 102.9808 6.7900 1000.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 102.6529 6.7403 500.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 103.2218 6.7404 750.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION 9.70% 15-Dec-18 103.2392 6.8600 550.00 INE001A07QZ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 6.96% 28-Dec-18 99.9932 7.0000 400.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 91.8335 6.7950 1786.40 INE804I070B3 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 16-Jan-19 111.4530 0.0000 4.00 INE094O08045 DAIMLER FINANCIAL SERVICES 8.22% 15-Feb-19 100.7992 7.5500 250.00 INE536N07080 OMKAR REALTORS & DEVELOPERS 18.00% 28-Feb-19 100.0000 18.0000 91.30 INE756I07845 HDB FINANCIAL SERVICES 8.90% 28-Feb-19 102.1780 7.2150 33.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.5934 6.8000 750.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 101.3000 9.4500 1.00 INE140A07344 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 8.15% 14-Jun-19 100.3994 7.8600 250.00 INE093J07JI9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 14-Jun-19 130.8840 0.0000 2.50 INE915D07SF3 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD -- 24-Jul-19 132.1500 - 2.50 INE915D07SE6 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD -- 24-Jul-19 107.7100 - 2.50 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-19 102.1227 7.8500 200.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-19 102.1227 7.8500 100.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-19 104.2632 6.9699 32.00 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 102.9434 7.3000 250.00 INE115A07GN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 14-Jan-20 102.9020 7.3000 200.00 INE752E07ME4 PGC 8.20% 23-Jan-20 102.7595 6.8640 10.00 INE333L08027 BUSINESS BROADCAST NEWS HOLD -- 07-Feb-20 99.8453 9.5250 250.00 INE657N07282 EDELWEISS COMMODITIES SERV -- 14-Feb-20 106.5092 8.4050 100.00 INE001A07QF2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.78% 24-Mar-20 101.0519 7.2700 350.00 INE001A07QF2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.78% 24-Mar-20 101.0519 7.2700 350.00 INE721A07LX9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.10% 27-Mar-20 100.9316 7.6487 15.00 INE536N07312 OMKAR REALTORS & DEVELOPERS 15.00% 31-Mar-20 100.0000 15.0000 50.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION 6.83% 15-Apr-20 99.4690 7.0300 100.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION 6.83% 15-Apr-20 99.4690 7.0300 100.00 INE556F08IV6 SIDBI 7.25% 30-Apr-20 100.8471 6.8600 250.00 INE556F08IV6 SIDBI 7.25% 30-Apr-20 100.8471 6.8600 250.00 INE053F07991 IRFC 7.20% 31-May-20 100.8506 6.8600 250.00 INE053F07991 IRFC 7.20% 31-May-20 100.8506 6.8600 250.00 INE660A07PE0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.47% 01-Sep-20 100.0000 7.4600 250.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.65% 18-Sep-20 103.4678 7.3200 100.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.65% 18-Sep-20 103.4678 7.3200 100.00 INE756I07BM2 HDB FINANCIAL SERVICES 7.43% 28-Sep-20 100.2459 7.3300 250.00 INE092T08576 IDFC BANK LIMITED 8.72% 29-Sep-20 102.5000 7.7500 2.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.3020 6.8600 750.00 INE572O07349 ECAP EQUITIES LIMITED 0.00% 17-Nov-20 100.5310 9.5000 27.00 INE093J07SN0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 19-Nov-20 96.0000 0.0000 13.00 INE093J07SP5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 19-Nov-20 96.0000 0.0000 12.00 INE752E07ER3 PGC 9.47% 31-Mar-21 107.3590 7.0200 17.50 INE134E08IH4 PFC 7.50% 16-Aug-21 101.0587 7.1700 50.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.75% 26-Sep-21 102.5920 7.9700 300.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.75% 26-Sep-21 102.5920 7.9700 300.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION 7.40% 30-Sep-21 100.6705 7.1950 800.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION 7.40% 30-Sep-21 100.6705 7.1950 750.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION 7.27% 22-Dec-21 100.2906 7.1700 100.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION 7.27% 22-Dec-21 100.2906 7.1700 100.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.4731 7.0200 600.00 INE906B07CA1 NHAI 8.20% 25-Jan-22 108.6400 5.9000 0.20 INE092T08CM5 IDFC BANK LIMITED 8.70% 21-Mar-22 102.3100 8.0500 1.10 INE148I07HC0 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.57% 30-Mar-22 102.5228 8.0500 100.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY 7.72% 11-Jul-22 100.0200 7.6996 20.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 100.0000 6.9937 750.00 INE121H07BZ3 IL&FS FINANCIAL SERVICES 7.75% 01-Sep-22 100.0000 7.7431 8.80 INE020B08AK2 REC 7.03% 07-Sep-22 99.9500 7.0370 750.00 INE020B08807 REC 9.02% 19-Nov-22 107.7557 7.1600 50.00 INE092T08BZ9 IDFC BANK LIMITED 8.73% 06-Jun-23 103.9500 7.7800 3.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 104.0600 8.3600 200.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 103.1800 8.3500 102.00 INE540P07079 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 15-Feb-24 104.3000 8.3000 2.00 INE752E07OG5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.50% 30-May-24 98.9862 7.3400 600.00 INE752E07OG5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.50% 30-May-24 98.9695 7.3425 500.00 INE871D07QB1 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.70% 26-Jul-24 99.8000 7.7250 50.00 INE871D07QE5 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.70% 02-Aug-24 99.8000 7.7250 55.00 INE134E08GK2 PFC 8.98% 08-Oct-24 108.2500 7.4300 12.00 INE134E08GV9 PFC 8.65% 28-Dec-24 106.5278 7.4400 600.00 INE092T08BY2 IDFC BANK LIMITED 8.70% 23-Jun-25 105.2500 7.7600 2.00 INE020B08963 REC 8.11% 07-Oct-25 104.0242 7.4200 250.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 104.2548 7.5200 250.00 INE556S07376 EAST-NORTH INTERCONNECTION 9.25% 31-Mar-26 100.0500 9.2100 10.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 105.8665 7.5349 300.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.30% 29-Jun-26 105.4700 8.3800 30.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 105.8665 7.5300 300.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION 7.63% 14-Aug-26 101.1255 7.4450 50.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 105.5500 8.3800 94.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.9091 7.4900 150.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.15% 26-Sep-26 104.8300 8.3632 33.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.85% 26-Sep-26 104.5000 8.1200 1.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS 7.90% 18-Nov-26 101.2090 7.7000 50.00 INE721A08CX6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.50% 29-Dec-26 101.6700 8.2200 150.00 INE134E08IO0 PFC 7.23% 05-Jan-27 97.7000 7.5700 20.00 INE134E08IX1 PFC 7.75% 22-Mar-27 103.2422 7.4000 500.00 INE053F07AA7 IRFC 7.49% 30-May-27 100.7670 7.3700 750.00 INE752E07OF7 PGC 7.30% 19-Jun-27 99.7874 7.3200 400.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.2408 8.1000 66.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 99.1237 8.1300 122.00 INE871D07QF2 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.70% 02-Aug-27 99.9800 7.7000 13.60 INE134E08JE9 PFC 7.30% 07-Aug-27 99.1802 7.4120 750.00 INE134E08JE9 PFC 7.30% 07-Aug-27 99.1802 7.4120 500.00 INE688I08178 CAPITAL FIRST LIMITED 8.25% 24-Aug-27 100.0000 8.2500 10.00 INE053F07AC3 IRFC 7.33% 28-Aug-27 99.9966 7.3371 1050.00 INE053F07AC3 IRFC 7.33% 28-Aug-27 99.9966 7.3371 550.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.35% 08-Sep-27 100.0189 8.3400 500.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 111.6553 5.8200 100.00 INE945S07132 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-28 103.2500 8.6000 6.00 INE020B07HN3 REC 8.46% 29-Aug-28 120.6319 5.8500 90.00 INE945S07140 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-29 103.2500 8.6000 6.00 INE752E07MH7 PGC 8.20% 23-Jan-30 105.9812 7.4300 150.00 INE752E07NW4 PGC 8.13% 25-Apr-30 105.4931 7.4300 100.00 INE945S07157 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-30 103.2500 8.6000 4.00 INE906B07EF6 NHAI 7.28% 18-Sep-30 112.6660 5.8550 18.00 INE906B07EI0 NHAI 7.35% 11-Jan-31 113.9447 5.8100 750.00 INE053F09HQ4 IRFC 9.47% 10-May-31 117.8800 7.5000 2.00 INE752E07OB6 PGC 7.55% 21-Sep-31 101.0746 7.4200 515.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.05% 24-Jul-32 98.8650 8.2300 250.00 INE945S07223 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-37 105.5700 8.6000 27.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 100.5075 8.5950 1000.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% PERPETUAL 101.8800 8.4000 132.00 INE121A08NC0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 12.60% PERPETUAL 115.3030 9.5300 50.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 8.61% PERPETUAL 100.3200 8.5600 14.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 101.3254 8.7400 10.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 99.9500 9.0800 5.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 102.2800 9.1124 1.00