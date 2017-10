TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Sep 15

Sep 15 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9948.70 NSE 37094.80 ============= TOTAL 47043.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE248U07400 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 04-Oct-17 110.3130 9.2000 50.00 INE248U07376 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 04-Oct-17 110.0900 9.0000 24.00 INE115A07GF1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.79% 24-Nov-17 100.3700 6.4000 250.00 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.00% 15-Jan-18 100.2700 6.8000 1000.00 INE916DA7LE3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.65% 08-Jun-18 100.8900 7.2000 200.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.57% 12-Jun-18 100.9400 7.0500 250.00 INE756I07977 HDB FINANCIAL SERVICES 8.35% 27-Jul-18 100.9000 7.1500 250.00 INE774D07PF0 MAHINDRA AND MAHINDRA FIN 8.35% 02-Aug-18 100.9200 7.2000 200.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION 11.25% 28-Nov-18 104.9000 6.8200 5.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE 12.25% 11-Aug-19 103.2400 10.7500 1.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-19 102.1100 7.8500 50.00 INE148I07HW8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 0.00% 22-Aug-19 101.9400 7.6500 500.00 INE265J07167 JM FINANCIAL ASSET RECONST 0.00% 05-Sep-19 100.2500 8.6000 20.00 INE220J07089 FUTURE CONSUMER LIMITED 10.55% 16-Mar-20 101.7500 10.1200 0.20 INE270O08025 RKN RETAIL PRIVATE LIMITED 0.00% 30-Apr-20 106.0444 9.2500 10.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION 7.05% 15-May-20 99.8800 7.0900 250.00 INE895D08253 TATA SONS LIMITED 8.97% 15-Jul-20 103.6800 7.4500 50.00 INE756I07BP5 HDB FINANCIAL SERVICES 7.30% 08-Sep-20 99.8000 7.3700 750.00 INE836B08020 SATIN CREDITCARE NETWORK LTD 16.90% 20-Sep-20 100.9600 16.4100 150.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.3300 6.8500 250.00 INE572O07349 ECAP EQUITIES LIMITED 0.00% 17-Nov-20 102.7800 9.0000 35.70 INE053A07174 THE INDIAN HOTELS COMPANY LTD 10.10% 18-Nov-21 108.4200 7.6500 50.00 INE053F07520 IRFC 8.00% 23-Feb-22 108.3200 5.8200 8.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% 03-Mar-22 100.0500 9.1300 500.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.10% 05-Mar-22 108.6800 5.8200 11.90 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.9200 7.0700 250.00 INE895D08782 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-22 102.3200 7.6000 50.00 INE774N07087 BHOPAL DHULE TRANSMISSION 7.85% 04-Apr-22 101.0100 7.8000 250.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS 9.20% 15-Apr-22 101.4100 9.1200 700.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.5400 7.2100 250.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES 9.10% 05-Apr-23 100.9100 7.0800 1500.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 103.8000 8.4100 100.00 INE028A08042 BANK OF BARODA 9.80% 01-Nov-23 101.4000 0.0000 8.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK 10.70% 09-Jun-24 104.5000 10.0000 1.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS 11.50% 21-Jun-24 98.3300 12.2100 200.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 107.0000 9.9000 10.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 104.0000 9.8700 401.00 INE148I07GJ7 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.65% 26-Sep-26 101.8171 7.6500 50.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.85% 26-Sep-26 104.5000 8.1200 8.00 INE906B07CB9 NHAI 8.30% 25-Jan-27 117.5100 5.8200 8.70 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.20% 05-Mar-27 116.1600 5.9100 2.00 INE804I08726 ECL FINANCE LIMITED 9.75% 30-Apr-27 101.3500 9.6100 40.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION 7.44% 11-Jun-27 100.1500 7.4100 90.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.1100 8.1200 100.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINA 8.00% 24-Jul-27 99.1700 8.1600 82.00 INE053F07AC3 IRFC 7.33% 28-Aug-27 99.7700 7.3600 800.00 INE020B07HN3 REC 8.46% 29-Aug-28 121.0800 5.8000 7.00 INE848E07526 NHPC LIMITED 8.54% 02-Nov-28 121.7700 5.8200 12.90 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% 22-Mar-30 101.3900 0.0000 16.00 INE134E07554 PFC 7.27% 17-Oct-30 112.9800 5.8200 11.60 INE053F07835 IRFC 7.53% 21-Dec-30 113.2000 5.9600 2.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK 11.75% 30-Mar-31 100.0000 11.7100 1.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.05% 24-Jul-32 98.9800 8.2100 10.00 INE134E07463 PFC 8.92% 16-Nov-33 129.5200 5.8000 3.00 INE733E07JG5 NTPC LTD 8.66% 16-Dec-33 129.2400 5.8200 8.20 INE787H07370 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 22-Jan-34 129.5900 5.8000 3.50 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.8800 10.8600 5.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 102.2000 9.1300 20.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 100.0000 11.0200 4.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% 29-Mar-99 100.7800 8.9600 2.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 106.0000 10.2000 50.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.0300 9.1300 20.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 12.90% 31-Dec-99 113.3000 9.4100 3.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 10.75% 31-Dec-99 107.3100 9.4900 2.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 31-Dec-99 103.9700 7.7800 1.00 NSE === INE804I07E26 ECL FINANCE LIMITED -- 03-Oct-17 121.1570 8.2500 30.00 INE804I07VE5 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 03-Oct-17 139.4330 8.2500 16.00 INE918K07CR1 EDELWEISS FINANCE & INVEST -- 06-Oct-17 121.2250 8.2500 12.50 INE918K07BD3 EDELWEISS FINANCE & INVEST -- 30-Oct-17 122.8500 8.2500 15.00 INE804I07VN6 ECL FINANCE LIMITED -- 01-Nov-17 156.3390 8.2500 2.50 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.00% 15-Jan-18 100.2663 6.8000 1000.00 INE477L07222 INDIA INFOLINE HOUSING FIN -- 02-Apr-18 132.3093 7.8100 2.00 INE866I07834 INDIA INFOLINE INVESTMENT -- 02-Apr-18 132.2992 7.8200 2.00 INE202B07DZ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP -- 02-Apr-18 126.1537 7.6100 1.00 INE202B07DG0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP -- 02-Apr-18 127.4907 7.6200 1.00 INE477L07313 INDIA INFOLINE HOUSING FIN -- 03-Apr-18 130.6263 7.8100 1.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 101.0262 6.9400 50.00 INE477L07263 INDIA INFOLINE HOUSING FIN 0.00% 18-Apr-18 131.5125 7.8100 1.00 INE202B07DN6 DEWAN HOUSING FINANCE CORP -- 18-Apr-18 126.9128 7.6200 1.00 INE916D08CI7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 11.10% 23-Apr-18 102.3169 7.1900 40.00 INE092T08956 IDFC BANK LIMITED 8.41% 30-Apr-18 100.7694 7.0600 1000.00 INE866I07982 INDIA INFOLINE FINANCE -- 08-May-18 128.3469 7.8200 1.00 INE916DA7LE3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.65% 08-Jun-18 100.8871 7.2000 200.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.57% 12-Jun-18 100.9445 7.0500 250.00 INE756I07977 HDB FINANCIAL SERVICES 8.35% 24-Jul-18 100.8968 7.1500 250.00 INE001A07PL2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE -- 22-Aug-18 100.8002 7.0500 500.00 INE001A07PL2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE -- 22-Aug-18 100.8002 7.0500 500.00 INE148I07HS6 INDIABULLS HOUSING FINANCE 7.40% 24-Aug-18 99.8812 7.5000 2250.00 INE148I07HS6 INDIABULLS HOUSING FINANCE 7.40% 24-Aug-18 99.8812 7.5000 2250.00 INE020B08AG0 REC 6.88% 03-Sep-18 100.1813 6.6600 4850.00 INE020B08AG0 REC 6.88% 03-Sep-18 100.1813 6.6500 3100.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 101.2690 7.0500 500.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 101.2690 7.0500 500.00 INE053F07967 IRFC 7.00% 10-Sep-18 100.2937 6.7000 1000.00 INE053F07967 IRFC 7.00% 10-Sep-18 100.2937 6.7000 1000.00 INE115A07JZ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.18% 27-Sep-18 101.1123 7.0299 150.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 12-Oct-18 100.3824 7.1000 250.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 12-Oct-18 100.3824 7.1000 250.00 INE115A07EQ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 26-Nov-18 147.4816 7.0400 1.00 INE020B08971 REC 8.05% 07-Dec-18 101.4382 6.7600 3.00 INE667F07DP6 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME 0.00% 27-Feb-19 145.8427 7.4100 3.00 INE909H07BR8 TATA MOTORS FINANCE LIMITED -- 27-Feb-19 145.4662 7.7100 1.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.5934 6.8000 13.00 INE953L07313 JANALAKSHMI FINANCIAL SERV 12.50% 28-Mar-19 99.2894 12.9500 1.00 INE115A07IZ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 05-Apr-19 102.1407 7.1900 10.00 INE115A07MK9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.08% 23-Apr-19 99.9484 7.1500 150.00 INE115A07MK9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.08% 23-Apr-19 99.9484 7.1500 150.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 101.5906 6.9850 250.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 0.00% 30-Apr-19 147.3190 7.8500 5.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.5847 6.8000 5.00 INE140A07344 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 8.15% 14-Jun-19 100.4194 7.8474 250.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-19 102.1118 7.8500 50.00 INE148I07HW8 INDIABULLS HOUSING FINANCE -- 22-Aug-19 101.9440 7.6500 500.00 INE572E09502 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.25% 05-Sep-19 100.0000 7.2500 750.00 INE148I07FZ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.65% 26-Sep-19 101.8171 7.6500 50.00 INE115A07KG1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.97% 11-Feb-20 101.6887 7.2000 50.00 INE657N07282 EDELWEISS COMMODITIES SERV -- 14-Feb-20 106.5328 8.4050 50.00 INE134E08IS1 PFC 7.05% 15-May-20 99.8808 7.0900 250.00 INE296A07PZ8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.62% 15-Jun-20 100.5777 7.3500 100.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.6263 6.8600 250.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.6263 6.8600 250.00 INE895D08253 TATA SONS LIMITED 8.97% 15-Jul-20 103.6803 7.4500 50.00 INE756I07BP5 HDB FINANCIAL SERVICES 7.30% 08-Sep-20 99.7952 7.3700 1000.00 INE691I07EE2 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 7.50% 21-Sep-20 100.0000 7.4945 250.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.3258 6.8500 250.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED SR-III 9.80% 31-Dec-20 103.4359 8.5229 100.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.75% 04-Mar-21 104.0166 7.3600 50.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.75% 04-Mar-21 104.0166 7.3600 50.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.9204 7.0650 250.00 INE895D08782 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-22 102.3231 7.6000 50.00 INE774N07087 BHOPAL DHULE TRANSMISSION 7.85% 04-Apr-22 101.0093 7.8000 250.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY 7.72% 11-Jul-22 100.0200 7.6995 2.00 INE688V08015 ENERGY EFFICIENCY SERVICES 7.80% 18-Jul-22 99.3300 7.9572 140.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION 7.10% 08-Aug-22 99.5388 7.2050 350.00 INE537P07380 INDIA INFRADEBT LIMITED 7.75% 30-Aug-22 100.0000 7.7500 250.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.8508 7.0300 250.00 INE020B08AK2 REC 7.03% 07-Sep-22 99.8953 7.0500 250.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 107.5803 7.0300 50.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 107.5803 7.0300 50.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 107.6436 7.0300 50.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 107.6436 7.0300 50.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) 9.10% 05-Apr-23 100.9066 7.0800 1500.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 102.8418 8.4200 502.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 103.7979 8.4100 150.00 INE217K07968 RELIANCE HOME FINANCE LTD 8.85% 27-Oct-23 100.6300 8.7000 200.00 INE752E07OG5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.50% 30-May-24 98.9851 7.3400 150.00 INE752E07OG5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.50% 30-May-24 98.9851 7.3400 150.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NET 11.50% 21-Jun-24 103.2300 11.0949 3.00 INE923L07183 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY 9.15% 30-Jun-24 105.0680 8.3200 200.00 INE871D07QE5 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.70% 02-Aug-24 99.8000 7.7250 0.60 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 98.5000 10.1803 1.00 INE134E08GV9 PFC 8.65% 28-Dec-24 106.5232 7.4400 250.00 INE134E08GV9 PFC 8.65% 28-Dec-24 106.5232 7.4425 250.00 INE923L07191 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY 9.15% 31-Dec-24 105.3420 8.3200 340.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NET 11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7400 1.00 INE020B08906 REC 8.27% 06-Feb-25 104.9600 7.3641 14.00 INE020B08930 REC 8.30% 10-Apr-25 105.2600 7.3600 50.00 INE923L07209 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY 9.15% 30-Jun-25 105.6074 8.3200 370.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 104.4400 7.4943 220.00 INE923L07217 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY 9.15% 31-Dec-25 105.8657 8.3200 378.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 105.4000 8.4000 29.90 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.90% 24-Aug-26 102.1670 7.5500 300.00 INE013A074H7 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 05-Oct-26 99.8500 8.8600 2.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.8500 8.8600 17.00 INE053F07AA7 IRFC 7.49% 30-May-27 100.8300 7.3601 195.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION 7.44% 11-Jun-27 100.0192 7.4250 90.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.1069 8.1200 118.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FIN 8.00% 24-Jul-27 99.1700 8.1300 134.00 INE134E08JE9 PFC 7.30% 07-Aug-27 99.4651 7.3700 500.00 INE053F07AC3 IRFC 7.33% 28-Aug-27 99.7687 7.3700 1450.00 INE053F07AC3 IRFC 7.33% 28-Aug-27 99.7002 7.3800 650.00 INE020B07GX4 REC 7.38% 19-Dec-27 111.3404 5.8700 1.00 INE053F07579 IRFC 7.34% 19-Feb-28 111.5770 5.8250 100.00 INE134E07364 POWER FINANCE CORPORATION -- 28-Mar-28 108.9145 5.8700 1.00 INE945S07132 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-28 103.2900 8.6595 6.00 INE020B07HN3 REC 8.46% 29-Aug-28 120.6638 5.8450 340.00 INE020B07ID2 REC 8.63% 26-Mar-29 122.5959 5.8700 0.70 INE945S07157 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-30 103.2900 8.7525 4.00 INE053F07801 IRFC 7.28% 21-Dec-30 112.4166 5.9000 1.60 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 102.0000 9.6700 1.50 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FIN 8.05% 24-Jul-32 98.5798 8.2700 516.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.4500 12.2500 40.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 94.1000 12.5000 20.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.0000 9.1300 20.00 INE945S07140 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-29 103.2900 8.7104 6.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% PERPETUAL 100.0450 9.1300 500.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 101.3500 9.2700 200.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 99.3621 8.3000 100.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 101.3900 8.7200 24.00 INE692A08078 UNION BANK OF INDIA -- PERPETUAL 99.3000 9.2100 20.00 INE202B08793 DEWAN HOUSING FINANCE 9.85% PERPETUAL 100.1000 9.8200 9.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.6714 8.9900 4.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 99.0000 10.2000 1.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% PERPETUAL 100.0000 10.8600 1.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 99.3621 8.3004 100.00 INE915D07PZ7 CITICORP FINANCE (INDIA) -- -- 128.5400 - 2.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange