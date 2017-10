TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Sep 18

Sep 18 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11283.20 NSE 48188.90 ============= TOTAL 59472.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE248U07400 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 04-Oct-17 110.3900 9.2000 50.00 INE248U07418 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 10.58% 10-Oct-17 110.0070 9.0000 100.00 INE916DA7LC7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.65% 31-May-18 100.8400 7.2000 250.00 INE203S07011 RADIUS ESTATES AND DEVELOPERS PRIV 13.00% 27-Jun-18 105.8800 18.3000 1.70 INE916DA7LR5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.00% 23-Aug-18 100.6600 7.2000 750.00 INE535H07837 FULLERTON INDIA CREDIT 8.90% 17-Sep-18 101.3888 7.4000 250.00 INE671H07210 SOBHA LIMITED 12.00% 18-Sep-18 101.8400 9.9800 13.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 101.2000 6.7800 250.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.33% 11-Dec-18 100.2800 7.1200 750.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 91.9500 6.7500 21.50 INE020B07HZ7 REC 9.61% 03-Jan-19 103.2100 6.8700 250.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION 7.85% 15-Apr-19 101.2000 6.9300 250.00 INE511C07607 MAGMA FINCORP LIMITED 8.99% 19-Aug-19 100.3095 8.7900 50.00 INE115A07KD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Dec-19 101.3200 7.2200 100.00 INE261F08444 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 8.18% 10-Feb-20 102.6800 6.9000 1000.00 INE091A07174 NIRMA LIMITED 7.90% 28-Feb-20 100.7700 7.5100 50.00 INE556F08IV6 SIDBI 7.25% 30-Apr-20 100.7400 6.9100 200.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION 7.46% 05-Jun-20 100.8000 7.1000 250.00 INE296A07PZ8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.62% 15-Jun-20 100.5700 7.3600 50.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.5100 6.9000 550.00 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES 8.25% 10-Jul-20 102.0000 7.4100 50.00 INE756I07BL4 HDB FINANCIAL SERVICES 7.52% 17-Aug-20 100.2700 7.4000 250.00 INE895D08832 TATA SONS LIMITED 7.35% 18-Aug-20 99.7086 7.4500 200.00 INE528S07045 EDELWEISS RETAIL FINANCE 9.00% 19-Aug-20 103.7500 8.0000 900.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 103.5500 7.0500 50.00 INE721A07KC5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 9.15% 13-Apr-21 103.9600 7.8000 100.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.3000 7.0700 650.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% 23-Dec-21 102.6200 8.8800 12.00 INE879Q08036 ESAF MICROFINANCE AND INVEST 16.83% 28-Dec-21 115.2400 12.0000 2.00 INE326Y15011 IIERT TRUST -SREI EQUIP FIN 8.99% 16-Feb-22 8.9600 500.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.8400 7.0900 750.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS 9.20% 15-Apr-22 101.4100 9.1200 700.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 100.6900 7.0800 250.00 INE134E07331 POWER FINANCE CORPORATION 7.19% 04-Jan-23 106.1800 5.7900 50.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK 10.70% 09-Jun-24 104.4800 10.0000 1.50 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LTD 10.15% 19-Sep-24 110.5600 8.1000 4.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 17-Oct-24 104.3100 9.8700 400.00 INE848E07AA3 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-25 100.6000 7.4000 50.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.40% 08-May-26 102.9000 8.8800 15.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 103.9700 8.0800 4.00 INE804I08726 ECL FINANCE LIMITED 9.75% 30-Apr-27 101.6000 9.4600 20.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION 7.44% 11-Jun-27 100.3800 7.3700 90.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.0400 8.1300 100.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FIN 8.00% 24-Jul-27 99.1700 8.1400 6.90 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION 7.20% 09-Aug-27 98.6400 7.3800 500.00 INE891K08059 AXIS FINANCE LIMITED 8.08% 14-Sep-27 100.0000 8.0700 300.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.56% 02-Sep-28 121.7000 5.8200 16.00 INE202E07138 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEV 8.80% 13-Mar-29 121.5600 5.9000 1.00 INE020B07IG5 REC 8.88% 24-Mar-29 122.3000 5.9000 1.00 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 122.6600 5.9000 1.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% 22-Mar-30 101.3800 8.7300 4.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK 11.75% 30-Mar-31 100.0000 11.7100 0.50 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FIN 8.05% 24-Jul-32 98.7200 8.2500 50.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 129.6000 5.8800 13.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 129.3500 5.9000 0.60 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.8800 10.5700 2.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 106.0000 8.5100 20.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 102.7500 8.6100 20.00 INE202B08793 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.85% 31-Dec-99 100.1500 9.8100 9.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 12.90% 31-Dec-99 113.1500 9.4200 2.50 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 101.5000 10.4400 1.00 NSE === INE093J07AC1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 04-Oct-17 162.1100 0.0000 4.00 INE092T08899 IDFC BANK LIMITED 9.06% 05-Oct-17 100.1246 6.6000 550.00 INE774D07OY4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV-- 06-Oct-17 99.6707 6.7000 1000.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.20% 08-Oct-17 100.1194 6.4500 50.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.20% 08-Oct-17 100.1194 6.4500 50.00 INE804I07C10 ECL FINANCE LIMITED -- 10-Oct-17 123.8540 9.0000 2.50 INE093J07957 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 17-Oct-17 154.5100 0.0000 7.50 INE093J07AN8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE 0.00% 14-Nov-17 160.9100 0.0000 4.50 INE092T08915 IDFC BANK LIMITED 8.43% 11-Dec-17 100.3342 6.5350 70.00 INE093J07BH8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 16-Feb-18 157.4470 0.0000 2.50 INE916DA7MC5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.80% 08-May-18 100.3606 7.2500 500.00 INE916DA7LC7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.65% 31-May-18 100.8354 7.2000 250.00 INE093J07CN4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 08-Jun-18 173.8410 0.0000 4.50 INE093J07DG6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 14-Jun-18 154.5020 0.0000 2.50 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION 6.90% 16-Jul-18 100.0522 6.7500 750.00 INE916DA7LR5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.00% 23-Aug-18 100.6575 7.2000 750.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION 8.28% 04-Sep-18 101.3572 6.7500 750.00 INE535H07837 FULLERTON INDIA CREDIT COM 8.90% 17-Sep-18 101.3888 7.4000 250.00 INE093J07EB5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 27-Sep-18 99.3660 0.0000 2.50 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 12-Oct-18 100.3510 7.1300 500.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 12-Oct-18 100.3510 7.1300 500.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 101.1998 6.7800 250.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.33% 11-Dec-18 100.2830 7.1000 750.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.33% 11-Dec-18 100.3018 7.0844 500.00 INE093J07FD8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 18-Dec-18 141.8910 0.0000 10.00 INE020B07HZ7 REC 9.61% 03-Jan-19 103.2110 6.8700 250.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.3043 6.8500 250.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.3043 6.8500 250.00 INE093J07GI5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 02-Feb-19 130.0000 0.0000 2.50 INE556F09601 SIDBI 8.04% 15-Mar-19 101.6481 6.7800 5.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.65% 20-Mar-19 100.5937 7.1700 500.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.65% 20-Mar-19 100.5937 7.1700 500.00 INE476A09207 CANARA BANK RESET 30-Mar-19 100.7000 8.4000 2.00 INE860H07466 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 04-Apr-19 103.0291 7.5300 8.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION 7.85% 15-Apr-19 101.2010 6.9700 1350.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION 7.85% 15-Apr-19 101.2303 6.9500 1100.00 INE053F09FY2 IRFC 8.19% 27-Apr-19 102.2864 6.7620 7.00 INE093J07IU6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 15-May-19 147.7660 0.0000 10.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.55% 05-Jun-19 100.5658 7.1500 500.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.55% 05-Jun-19 100.5658 7.1500 500.00 INE121A07NW0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 7.80% 26-Jul-19 100.2168 7.6500 1000.00 INE572E09502 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.25% 05-Sep-19 100.0000 7.2480 1500.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.95% 23-Sep-19 101.3613 7.2000 500.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.95% 23-Sep-19 101.3613 7.2000 500.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 102.6080 6.9300 1750.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 102.7176 6.8800 750.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION 8.82% 20-Feb-20 103.6340 7.1000 250.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION 8.82% 20-Feb-20 103.6340 7.1000 250.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE 9.20% 06-Apr-20 101.5500 8.6500 1.00 INE556F08IV6 SIDBI 7.25% 30-Apr-20 100.7381 6.9050 450.00 INE556F08IV6 SIDBI 7.25% 30-Apr-20 100.7381 6.9050 250.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.5988 6.8650 650.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION 7.46% 05-Jul-20 100.7997 7.1000 250.00 INE756I07BL4 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.52% 17-Aug-20 100.2671 7.4000 250.00 INE895D08832 TATA SONS LIMITED 7.35% 18-Aug-20 99.7086 7.4500 200.00 INE895D08832 TATA SONS LIMITED 7.35% 18-Aug-20 99.7564 7.4400 50.00 INE518A07036 FORBES & COMPANY LIMITED 9.80% 10-Sep-20 101.4807 8.3583 240.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 100.0000 6.7700 2000.00 INE001A07QR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 1.50% 16-Sep-20 102.0676 7.3000 500.00 INE020B08AJ4 REC 6.87% 24-Sep-20 99.9608 6.8800 500.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 103.5469 7.0500 50.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.4060 6.8200 500.00 INE296A07QC5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.25% 10-Nov-20 99.9630 7.2700 1000.00 INE733E07JZ5 NTPC LIMITED 8.33% 24-Feb-21 103.9324 6.9800 50.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.75% 04-Mar-21 103.8614 7.4100 50.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.75% 04-Mar-21 103.8614 7.4100 50.00 INE069R07125 SPRIT TEXTILES PRIVATE LTD -- 25-Mar-21 100.0000 8.5237 2500.00 INE721A07KC5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 9.15% 13-Apr-21 103.9620 7.8000 100.00 INE155A08365 TATA MOTORS LIMITED 7.40% 29-Jun-21 99.8942 7.4300 30.00 INE481G08024 ULTRATECH CEMENT LIMITED 6.99% 24-Nov-21 99.2116 7.2000 450.00 INE481G08024 ULTRATECH CEMENT LIMITED 6.99% 24-Nov-21 99.2116 7.2000 450.00 INE688I07451 CAPITAL FIRST LIMITED 8.50% 21-Dec-21 100.4706 8.3400 250.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.3025 7.0675 750.00 INE053F07520 IRFC 8.00% 23-Feb-22 108.4347 5.7900 7.70 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.8434 7.0850 750.00 INE148I07HC0 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.57% 30-Mar-22 102.5328 8.0433 100.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 100.6916 7.0750 250.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-22 103.2000 9.8800 1.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 100.0000 6.9931 2900.00 INE020B07GU0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.21% 21-Nov-22 106.1515 5.7900 50.00 INE134E07331 POWER FINANCE CORPORATION 7.19% 04-Jan-23 106.1736 5.7900 100.00 INE695F09433 ANDHRA PRADESH STATE FIN 9.15% 20-Mar-23 100.6000 9.2100 2.00 INE848E07989 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-23 100.4710 7.4000 200.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 103.7700 8.4157 370.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 102.9710 8.3900 49.00 INE752E07OG5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.50% 30-May-24 98.6444 7.3900 1150.00 INE752E07OG5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.50% 30-May-24 98.7463 7.3750 550.00 INE848E07997 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-24 100.5322 7.4000 200.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-24 110.2267 7.4403 26.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 111.9300 7.8700 1.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION 8.98% 08-Oct-24 108.0400 7.4637 20.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 98.2500 10.2324 11.50 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NET 11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7400 11.00 INE848E07AA3 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-25 100.6014 7.4000 100.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FIN 10.00% 03-Aug-25 108.8300 8.4070 4.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.40% 08-May-26 103.0500 8.8583 15.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE 10.00% 18-Jul-26 106.4427 8.9000 15.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELE 10.85% 04-Aug-26 102.0000 10.7700 3.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 104.1500 8.0700 10.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 105.4400 8.4000 29.90 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.5194 7.5500 50.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 101.5300 7.9000 200.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.0000 8.8400 2.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION 7.75% 22-Mar-27 102.9714 7.4400 250.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION 7.75% 22-Mar-27 102.9714 6.7569 250.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.33% 31-Mar-27 102.1500 9.2535 30.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.0406 8.1300 200.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FIN 8.00% 24-Jul-27 99.1700 8.1300 4.90 INE891K08059 AXIS FINANCE LIMITED 8.08% 14-Sep-27 100.0000 8.0700 300.00 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 111.3000 8.6200 1.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 111.5650 5.8300 100.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.46% 29-Aug-28 120.7762 5.8325 250.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.48% 21-Nov-28 120.5465 5.9100 5.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.14% 25-Mar-29 106.2196 7.4600 100.00 INE595I07011 DURG SHIVNATH EXPRESSWAYS 8.75% 03-Aug-29 101.8102 8.2500 1700.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 111.3900 7.4100 44.00 INE261F08915 NABARD 7.27% -- 100.1000 7.3861 2500.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION 8.15% 09-Mar-30 105.3622 7.4600 100.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.14% 25-Mar-30 106.5572 7.4600 300.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION 8.32% 23-Dec-30 106.9888 7.4600 200.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.39% 15-Mar-31 114.0300 5.8500 50.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 100.0000 9.7991 964.00 INE886F08034 JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.70% 30-Mar-31 100.0000 9.6991 535.00 INE733E07KD0 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-31 105.2715 7.4600 100.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.8000 8.1877 104.90 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 89.8895 13.0000 450.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.3981 10.1459 9.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 97.5557 9.6000 5.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.8225 10.1088 5.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 94.3177 13.0000 1127.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 10.75% PERPETUAL 104.5194 9.9500 250.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 100.7419 8.9000 151.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% PERPETUAL 101.8800 8.4000 11.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 103.7160 10.0000 10.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.2627 9.1000 8.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 100.0000 8.1356 7.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 103.1691 10.4057 7.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% PERPETUAL 99.1491 11.1000 4.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 103.4136 10.0000 4.00 INE112A08028 CORPORATION BANK 10.28% PERPETUAL 99.4344 10.4000 3.00 INE667A08104 SYNDICATE BANK 9.80% PERPETUAL 100.0000 9.7800 2.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 98.2980 10.4057 2.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.5960 