TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Sep 19

Sep 19 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11771.00 NSE 53170.50 ============= TOTAL 64941.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE476A09181 CANARA BANK 9.00% 09-Jan-18 100.6400 6.4700 500.00 INE306N07IR0 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.88% 26-Mar-18 100.2900 7.0200 750.00 INE306N07IS8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.88% 26-Mar-18 100.2900 7.1400 100.00 INE092T08774 IDFC BANK LIMITED 8.34% 09-May-18 100.6229 7.1000 100.00 INE916DA7LC7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.65% 31-May-18 100.8300 7.2000 250.00 INE916DA7LR5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.00% 23-Aug-18 100.6500 7.2000 250.00 INE437M08016 AMRI HOSPITALS LIMITED 0.00% 11-Oct-18 110.2700 9.3800 30.00 INE261F08535 NABARD 7.80% 12-Oct-18 100.0500 6.4900 500.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.33% 11-Dec-18 100.2500 7.1300 750.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 92.2300 6.4900 21.50 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.2500 7.2800 50.00 INE641O07136 PIRAMAL FINANCE LIMITED 9.05% 09-Aug-19 101.2400 8.2700 20.00 INE265J07167 JM FINANCIAL ASSET RECONST 0.00% 05-Sep-19 100.3400 8.5500 2.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.80% 11-Nov-19 101.0200 7.2400 1450.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION 8.20% 23-Jan-20 102.6800 6.8900 10.00 INE895D08832 TATA SONS LIMITED 7.35% 18-Aug-20 99.7100 7.4500 50.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 103.1000 7.4400 30.00 INE572E09478 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 7.50% 15-Sep-20 100.0500 7.4500 500.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.2200 6.8900 500.00 INE296A07KI5 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 23-Mar-21 103.9300 7.5000 100.00 INE915U07016 ESSEL HIGHWAYS LIMITED 0.00% 29-Jun-21 100.0000 15.7500 2300.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION 7.40% 30-Sep-21 100.6700 7.2000 250.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% 23-Dec-21 101.2800 9.0900 8.00 INE906B07CA1 NHAI 8.20% 25-Jan-22 108.6800 5.8900 9.30 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS 9.20% 15-Apr-22 101.4100 9.1200 700.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% 02-Aug-22 99.1700 8.3500 150.00 INE028A08117 BANK OF BARODA 8.65% 11-Aug-22 99.3700 8.8000 50.00 INE031A07907 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.14% 25-Oct-23 111.2200 5.8900 5.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK 10.70% 09-Jun-24 100.0000 10.8000 3.50 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 109.8200 7.5100 3.00 INE121H07BY6 ILFS FINANCIAL SERVICES 7.80% 01-Sep-24 100.0000 7.8000 3.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 108.1100 7.4500 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 104.3100 9.8700 400.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.23% 05-Jan-27 98.6000 7.4500 2.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.10% 23-Feb-27 114.4000 6.0500 4.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.20% 05-Mar-27 116.7000 5.8400 2.00 INE020B07GH7 REC 8.12% 27-Mar-27 117.0000 5.8000 10.00 INE804I08726 ECL FINANCE LIMITED 9.75% 30-Apr-27 101.8000 9.5200 8.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.0400 8.1300 50.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LIMITED 7.47% 25-Jun-27 99.3200 7.5600 695.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.9200 8.1600 302.50 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION 7.20% 09-Aug-27 98.7800 7.3700 500.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.35% 08-Sep-27 99.5600 8.4100 8.00 INE020B07GX4 REC 7.38% 19-Dec-27 111.9000 5.8000 1.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 8.61% 31-Dec-27 101.2400 8.4200 1.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 110.0000 7.4000 4.00 INE134E07364 PFC 7.04% 28-Mar-28 109.4500 5.8000 1.00 INE020B07HN3 REC 8.46% 29-Aug-28 120.1700 5.8900 17.00 INE020B07HS2 REC 8.71% 24-Sep-28 118.9200 6.0500 3.50 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.75% 05-Feb-29 121.9700 5.8000 2.00 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 123.6200 5.8000 2.00 INE020B07ID2 REC 8.63% 24-Mar-29 123.1500 5.8100 0.70 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% 22-Mar-30 100.7600 8.8900 7.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.28% 21-Dec-30 112.8500 5.8600 1.60 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 114.4400 5.8100 5.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 111.6800 6.0500 2.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 100.1000 10.0200 3.40 INE787H07313 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 12-Nov-33 130.3100 5.8000 2.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.8800 10.9600 5.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 100.7500 10.7000 2.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 99.5000 11.7100 2.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% 31-Dec-99 101.4200 10.0400 250.00 INE202B08793 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.85% 31-Dec-99 106.9500 8.7700 18.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 12.90% 31-Dec-99 113.3000 9.5100 6.50 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.3900 9.0500 3.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 100.0000 10.9800 2.00 NSE === INE092T08899 IDFC BANK LIMITED 9.06% 05-Oct-17 100.1138 6.5000 50.00 INE306N07HI1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 8.60% 20-Oct-17 100.1206 6.6498 300.00 INE093J07AI8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 04-Nov-17 150.6200 0.0000 0.60 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY 9.32% 17-Nov-17 100.3481 6.6252 1000.00 INE296A07GK9 BAJAJ FINANCE LIMITED -- 29-Dec-17 122.7258 6.8500 1500.00 INE321A07100 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-17 100.7403 7.5802 150.00 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.00% 15-Jan-18 100.2971 6.7000 1750.00 INE195S08017 SUNNY VIEW ESTATES PRIVATE 10.60% 24-Feb-18 101.0958 8.2494 300.00 INE916DA7LC7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.65% 31-May-18 100.8311 7.2000 250.00 INE915D07PM5 CITICORP FINANCE (INDIA) -- 31-May-18 127.1200 - 2.50 INE093J07CN4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 08-Jun-18 175.3000 0.0000 4.50 INE931S07017 ADANI TRANSMISSION LTD 9.45% 28-Jun-18 101.2956 7.5142 250.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.15% 22-Jul-18 101.0333 6.7800 - INE916DA7LR5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.00% 23-Aug-18 100.6543 7.2000 250.00 INE148I07HS6 INDIABULLS HOUSING FINANCE 7.40% 24-Aug-18 99.8792 7.5000 250.00 INE148I07HS6 INDIABULLS HOUSING FINANCE 7.40% 24-Aug-18 99.8792 7.5203 250.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 101.3572 6.7500 750.00 INE093J07HX2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 07-Sep-18 125.4200 0.0000 11.10 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.00% 10-Sep-18 100.2908 6.7000 250.00 INE848E07AD7 NHPC LIMITED 6.91% 15-Sep-18 100.0000 6.9100 700.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 12-Oct-18 100.3809 7.1000 500.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 12-Oct-18 100.3809 7.1000 500.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 102.5611 6.8002 500.00 INE020B07HY0 REC 9.38% 06-Nov-18 102.6536 6.8300 397.00 INE093J07JL3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 16-Nov-18 142.8700 0.0000 2.50 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 103.1203 6.8005 350.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 103.0812 6.8066 850.00 INE020B08971 REC 8.05% 07-Dec-18 101.3404 6.8301 100.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.33% 11-Dec-18 100.2489 7.1300 750.00 INE093J07FD8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 18-Dec-18 143.9000 0.0000 10.00 INE001A07QZ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 6.96% 28-Dec-18 99.9201 7.0600 2000.00 INE321A07118 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-18 103.3297 7.9450 150.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.2477 7.2800 50.00 INE093J07HG7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE 0.00% 08-Mar-19 136.4810 0.0000 14.40 INE093J07IU6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 15-May-19 148.7000 0.0000 10.00 INE310L07514 IOT UTKAL ENERGY SERVICES 9.84% 20-May-19 106.3951 7.3950 3.00 INE140A07344 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 8.15% 14-Jun-19 100.3635 7.8800 100.00 INE660A07NZ0 SUNDARAM FINANCE LIMITED SR-P 11 8 8.70% 17-Jun-19 101.8649 7.4800 100.00 INE121A07HX0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 9.90% 28-Jun-19 103.5717 7.6500 10.00 INE093J07MM5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 21-Aug-19 125.0050 0.0000 2.50 INE848E07AE5 NHPC LIMITED 6.91% 15-Sep-19 100.0000 6.9100 700.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.80% 11-Nov-19 101.0233 7.2500 750.00 INE093J07NQ4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 18-Nov-19 114.8550 0.0000 2.50 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 102.7390 7.3900 50.00 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 102.7390 7.3895 50.00 INE296A07MB6 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.98% 25-Mar-20 101.4573 7.3452 65.00 INE265J07092 JM FINANCIAL ASSET RECONS -- 20-Apr-20 107.6644 9.1741 5.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.5111 6.9000 2.00 INE296A07OY4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 29-Jun-20 101.1666 7.3429 37.00 INE601U07038 SHEBA PROPERTIES LIMITED -- 10-Jul-20 103.4532 7.8700 250.00 INE572E09460 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.63% 14-Jul-20 100.3343 7.4700 400.00 INE572E09460 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.63% 14-Jul-20 100.3343 7.4700 150.00 INE895D08832 TATA SONS LIMITED 7.35% 18-Aug-20 99.7086 7.4500 50.00 INE528S07045 EDELWEISS RETAIL FINANCE 9.00% 19-Aug-20 103.9705 8.3000 500.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 103.0984 7.4400 30.00 INE756I07BP5 HDB FINANCIAL SERVICES 7.30% 08-Sep-20 99.6910 7.4100 500.00 INE140A07385 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 7.90% 14-Sep-20 100.0000 7.9000 100.00 INE572E09478 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.50% 15-Sep-20 100.0212 7.4800 1000.00 INE848E07AF2 NHPC LIMITED 6.91% 15-Sep-20 100.0000 6.9100 700.00 INE572E09478 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.50% 15-Sep-20 100.0212 7.4800 250.00 INE001A07QR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 1.50% 16-Sep-20 102.1033 7.2890 500.00 INE020B08AE5 REC 7.13% 21-Sep-20 100.4413 6.9500 300.00 INE115A07IA8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 29-Sep-20 103.2980 7.3900 100.00 INE115A07IA8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 29-Sep-20 103.2980 7.3900 100.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.1658 6.9100 1000.00 INE105N07084 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LIMI 8.28% 30-Sep-20 101.4034 7.9000 200.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 102.4987 7.4000 70.00 INE296A07QC5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.25% 10-Nov-20 99.9630 7.2700 1000.00 INE093J07ST7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 23-Nov-20 100.0000 0.0000 56.60 INE093J07SS9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 23-Nov-20 100.0000 0.0000 45.00 INE093J07SQ3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 23-Nov-20 100.0000 0.0000 43.60 INE093J07SU5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 23-Nov-20 100.0000 0.0000 35.10 INE093J07SR1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 23-Nov-20 100.0000 0.0000 34.10 INE688I07204 CAPITAL FIRST LIMITED 9.20% 22-Jan-21 102.5212 8.2700 250.00 INE688I07204 CAPITAL FIRST LIMITED 9.20% 22-Jan-21 102.5212 8.2766 50.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.75% 04-Mar-21 104.3471 7.2500 200.00 INE296A07KI5 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 23-Mar-21 103.9340 7.5000 100.00 INE134E08ID3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.05% 27-Apr-21 102.3729 7.2500 15.00 INE623B07198 FUTURE RETAIL LIMITED 10.10% 29-Apr-21 101.9387 9.3999 250.00 INE915U07016 ESSEL HIGHWAYS LIMITED -- 29-Jun-21 100.0000 15.7500 2300.00 INE848E07AG0 NHPC LIMITED 6.91% 15-Sep-21 100.0000 6.9100 950.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.6731 7.2000 500.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.6731 7.2000 220.00 INE115A07KR8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.66% 21-Oct-21 100.7471 7.4300 1000.00 INE115A07KR8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.66% 21-Oct-21 100.7471 7.4300 1000.00 INE053F07942 IRFC 6.70% 24-Nov-21 99.2843 6.9000 200.00 INE688I07451 CAPITAL FIRST LIMITED 8.50% 21-Dec-21 100.5400 8.3200 750.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 102.1655 7.0000 250.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK 9.50% 24-Jun-22 102.8555 8.7200 108.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY 7.72% 11-Jul-22 100.1000 7.6900 30.00 INE572E09486 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.59% 27-Jul-22 100.0254 7.5700 750.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 100.0200 6.9900 700.00 INE020B08AK2 REC 7.03% 07-Sep-22 99.6909 7.1000 250.00 INE848E07AH8 NHPC LIMITED 6.91% 15-Sep-22 100.0000 6.9100 950.00 INE721A08BZ3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 10.65% 28-Mar-23 108.9800 8.5200 3.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 106.6080 7.4800 7.00 INE848E07989 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-23 100.4250 7.4100 100.00 INE848E07AI6 NHPC LIMITED 7.35% 15-Sep-23 100.0000 7.3500 300.00 INE752E07OG5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.50% 30-May-24 98.8000 7.3671 500.00 INE848E07997 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-24 100.4800 7.4100 100.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 109.8200 7.5089 3.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 110.3800 7.4100 26.00 INE121H07BY6 IL&FS FINANCIAL SERVICES 7.80% 01-Sep-24 100.0000 7.7912 3.00 INE848E07AJ4 NHPC LIMITED 7.35% 15-Sep-24 100.0000 7.3500 300.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 108.1140 7.4500 2.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 107.8500 7.7100 3.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 98.3500 10.2100 10.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION 8.48% 09-Dec-24 105.3438 7.4800 250.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION 8.48% 09-Dec-24 105.3438 7.4800 250.00 INE923L07191 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY 9.15% 31-Dec-24 105.3880 8.3100 18.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7400 1.00 INE848E07AA3 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-25 100.5434 7.4100 100.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 103.8000 10.0200 2.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 29-Aug-25 105.4479 7.5550 100.00 INE848E07AK2 NHPC LIMITED 7.35% 15-Sep-25 100.0000 7.3500 300.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED SR-57 8.19% 15-Dec-25 104.5387 7.4200 250.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.14% 25-Mar-26 105.2478 7.4300 150.00 INE848E07AB1 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-26 100.6024 7.4100 100.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.30% 29-Jun-26 105.5800 8.3600 15.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-26 104.0500 8.4200 16.50 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 105.3000 8.4199 9.50 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0000 8.9900 10.00 INE848E07AL0 NHPC LIMITED 7.35% 15-Sep-26 100.0000 7.3500 300.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.5400 7.5400 50.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 101.2100 7.9500 800.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.1000 8.8200 1.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 98.6000 7.4356 2.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.10% 23-Feb-27 115.1710 5.9500 4.50 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.33% 31-Mar-27 102.4000 9.2100 2.00 INE804I08726 ECL FINANCE LIMITED 9.75% 30-Apr-27 101.8000 9.4400 2.00 INE439H08012 CHOLAMANDALAM MS GENERAL -- 25-May-27 101.6800 8.4712 10.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.49% 30-May-27 100.6200 7.3909 29.00 INE848E07AC9 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-27 100.6573 7.4100 100.00 INE950O08147 MAHINDRA RURAL HOUSING FIN 8.50% 15-Jun-27 100.6200 8.3941 22.00 INE957N08037 HERO FINCORP LIMITED 8.52% 18-Jun-27 100.6808 8.4000 50.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.0401 8.1300 70.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LIMITED 7.47% 25-Jun-27 99.3159 7.5600 700.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.9216 8.1700 605.00 INE688I08178 CAPITAL FIRST LIMITED 8.25% 24-Aug-27 100.0000 8.2400 8.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.35% 08-Sep-27 99.6800 8.4000 8.00 INE848E07AM8 NHPC LIMITED 7.35% 15-Sep-27 100.0000 7.3500 300.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 110.0000 7.3872 4.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION 9.30% 04-Sep-29 114.6700 7.4000 40.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 111.4500 7.4000 22.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.39% 15-Mar-31 114.2374 5.8300 55.50 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 112.6590 5.9500 2.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 100.2400 10.0000 11.50 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION 7.55% 21-Sep-31 101.2100 7.4000 7.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.05% 24-Jul-32 98.7000 8.2500 253.50 INE020B07HS2 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 119.8100 5.9500 3.50 INE261F08915 NABARD 7.27% -- 100.0000 7.3964 650.00 INE135Y07013 GP WIND (JANGI) PRIVATE 9.25% -- 100.0000 9.4539 500.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 99.1697 8.3500 150.00 INE028A08117 BANK OF BARODA -- PERPETUAL 99.3691 8.8000 50.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% PERPETUAL 101.8900 8.4000 10.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.9080 8.7518 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE