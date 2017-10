TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Sep 20

Sep 20 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6125.70 NSE 49890.70 ============= TOTAL 56016.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 21-Oct-17 100.1800 6.3000 113.00 INE203S07011 RADIUS ESTATES AND DEV 13.00% 27-Jun-18 104.1700 19.6100 1.70 INE916DA7LR5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.00% 23-Aug-18 100.6500 7.2000 500.00 INE220J07048 FUTURE CONSUMER LIMITED 11.00% 16-Mar-19 101.1900 10.0000 0.50 INE261F08626 NABARD 7.65% 16-May-19 100.1500 6.3600 200.00 INE721A07MJ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 7.95% 13-Jun-19 100.3300 7.7000 500.00 INE020B08856 REC 9.04% 12-Oct-19 103.9600 6.9000 1000.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 102.7800 7.2800 100.00 INE647O08065 ADITYA BIRLA FASHION 0.00% 17-Jun-21 104.3906 7.1800 1000.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.4200 7.0400 50.00 INE906B07CA1 NHAI 8.20% 25-Jan-22 108.7500 5.8700 14.90 INE053F07520 IRFC 8.00% 23-Feb-22 108.0600 5.8800 6.50 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS 9.20% 15-Apr-22 101.4100 9.1200 700.00 INE020B08AK2 REC 7.03% 07-Sep-22 99.7500 7.0900 500.00 INE020B07GW6 REC 7.22% 19-Dec-22 105.0900 6.0500 4.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 105.8400 5.8700 10.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 103.7000 8.4300 250.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK 10.70% 09-Jun-24 104.4700 10.0000 3.00 INE871D07QB1 INFRASTRUCTURE LEASING 7.70% 26-Jul-24 99.8000 7.7300 0.40 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 17-Oct-24 104.3100 9.8700 400.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 105.1700 8.4400 54.00 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE 9.10% 17-Aug-26 102.9700 8.6000 30.00 INE020B08AC9 REC 7.54% 30-Dec-26 100.7000 7.4200 150.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 15-Feb-27 105.8200 8.3000 5.00 INE957N08037 HERO FINCORP LIMITED 8.52% 18-Jun-27 101.0900 8.3900 61.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION 7.20% 09-Aug-27 98.7800 7.3700 250.00 INE020B07HS2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.71% 24-Sep-28 123.0600 5.8100 10.60 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.46% 24-Sep-28 120.2500 5.9000 1.00 INE031A07949 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.76% 25-Oct-28 119.4100 6.0500 3.50 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 123.5300 5.8100 14.20 INE039A09PU9 IFCI LTD 8.76% 31-Mar-29 117.8500 6.5000 11.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 111.4100 7.4000 3.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% 22-Mar-30 101.2500 8.7600 25.00 INE906B07EJ8 NHAI 7.60% 11-Jan-31 114.2300 5.7800 55.00 INE031A07AO5 HOUSING N URBAN DEVELOPMENT 7.64% 08-Feb-31 111.9700 6.0500 2.50 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.39% 15-Mar-31 114.2300 5.8300 50.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.69% 15-Mar-31 112.0600 6.0500 1.10 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 114.2300 5.7900 19.40 INE557F07199 NATIONAL HOUSING BANK 8.90% 24-Mar-34 128.6500 5.8800 2.40 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.8800 10.5600 1.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.6100 9.2500 2.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 99.2200 11.2000 2.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 104.7000 8.7200 1.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 107.4600 10.1500 15.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 107.6600 9.4000 2.00 NSE === INE918K07CR1 EDELWEISS FINANCE & INVEST -- 06-Oct-17 121.3610 8.2500 15.00 INE804I07C10 ECL FINANCE LIMITED -- 10-Oct-17 123.9280 9.0000 5.00 INE918K07CW1 EDELWEISS FINANCE & INVEST -- 11-Oct-17 121.2250 8.2500 10.00 INE093J07957 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 17-Oct-17 154.6200 0.0000 2.50 INE093J07965 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE 0.00% 17-Oct-17 166.5100 0.0000 2.50 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION 7.88% 21-Oct-17 100.0875 6.3500 500.00 INE756I07720 HDB FINANCIAL SERVICES 8.53% 04-Dec-17 100.2243 6.9500 500.00 INE093J07AR9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 12-Dec-17 159.4600 0.0000 2.50 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 100.6725 6.3301 4.00 INE093J07BF2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 07-Jan-18 158.0900 0.0000 2.50 INE093J07BQ9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 21-Jan-18 154.4900 0.0000 5.00 INE093J07BL0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 25-Feb-18 151.7800 0.0000 2.50 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 100.8433 6.7649 250.00 INE093J07BO4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 02-Mar-18 148.9830 0.0000 2.50 INE523E07DD0 L & T FINANCE LTD 8.64% 28-Mar-18 100.5839 7.2000 250.00 INE477A07068 CANFIN HOMES LIMITED 8.69% 28-Apr-18 100.8075 7.0500 500.00 INE121A07LR4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.96% 11-May-18 100.8070 7.4000 500.00 INE093J07DF8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 14-Jun-18 145.7000 0.0000 0.80 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION 8.70% 15-Jul-18 108.9002 7.4600 50.00 INE001A07QO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.20% 26-Jul-18 99.9842 7.1000 250.00 INE115A07LE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.51% 14-Aug-18 100.3007 7.1000 500.00 INE033L07FF5 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE 8.20% 16-Aug-18 100.7605 7.2500 750.00 INE033L07FF5 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE 8.20% 16-Aug-18 100.7605 7.2747 750.00 INE916DA7LR5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.00% 23-Aug-18 100.6512 7.2000 500.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 101.3017 6.8000 1250.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 12-Oct-18 100.3009 7.1800 250.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 101.1333 6.8613 1600.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 101.1333 6.8613 1600.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.33% 11-Dec-18 100.2471 7.1300 1250.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.33% 11-Dec-18 100.2480 7.1300 1000.00 INE001A07QZ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 6.96% 28-Dec-18 99.9198 7.0600 2000.00 INE918K07FA0 EDELWEISS FINANCE & INVEST -- 01-Jan-19 112.8400 0.0000 2.50 INE477A07126 CANFIN HOMES LIMITED SR-4 8.41% 30-Jan-19 101.4758 7.2500 250.00 INE121A07NO7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 7.96% 26-Feb-19 100.3769 7.6500 500.00 INE093J07HG7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE 0.00% 08-Mar-19 134.9500 0.0000 14.40 INE115A07IU6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 17-May-19 102.2246 7.2000 2.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.4914 6.8500 1000.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.4914 6.8500 1000.00 INE774D07QH4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 7.60% 03-Jun-19 100.3245 7.4100 250.00 INE660A07OW5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.65% 07-Jun-19 100.2568 7.4500 950.00 INE721A07MJ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 7.95% 13-Jun-19 100.3319 7.7000 500.00 INE860H07FE2 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 7.65% 14-Jun-19 100.0247 7.6000 500.00 INE020B08765 REC 9.39% 20-Jul-19 104.1562 6.8700 3.00 INE121A07NW0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 7.80% 26-Jul-19 100.2150 7.6500 250.00 INE121A07NW0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 7.80% 26-Jul-19 100.2067 7.6600 500.00 INE916DA7NQ3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED -- 12-Aug-19 87.4894 7.3150 2.00 INE660A07PC4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.30% 16-Aug-19 99.7200 7.4500 300.00 INE752E07LP2 PGC 9.30% 04-Sep-19 104.2369 6.9000 1000.00 INE752E07LP2 PGC 9.30% 04-Sep-19 104.2369 6.9000 1000.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-19 102.0454 7.8850 9.00 INE548V07021 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.47% 14-Sep-19 101.7661 7.6357 10.00 INE020B08856 REC 9.04% 12-Oct-19 103.9620 6.9000 2050.00 INE020B08856 REC 9.04% 12-Oct-19 103.9620 6.9000 1050.00 INE755K07223 DALMIA CEMENT (BHARAT) 8.65% 19-Oct-19 101.4391 7.8600 35.00 INE115A07GB0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 08-Nov-19 102.7588 7.2600 250.00 INE115A07GB0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 08-Nov-19 102.7588 7.2600 250.00 INE115A07GB0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 08-Nov-19 102.7624 7.2600 2000.00 INE020B08864 REC 8.56% 13-Nov-19 103.1732 6.9000 600.00 INE020B08864 REC 8.56% 13-Nov-19 103.1732 6.9000 600.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 102.7803 7.2750 100.00 INE333L08027 BUSINESS BROADCAST NEWS HOLD -- 07-Feb-20 99.7957 9.5500 38.00 INE310L07621 IOT UTKAL ENERGY SERVICES 9.84% 20-Apr-20 109.9063 7.4170 8.10 INE582L07138 TATA HOUSING DEVELOPMENT 8.19% 23-Apr-20 100.5171 7.9283 5.00 INE115A07KT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 11-Jun-20 100.3784 7.4300 250.00 INE556F08IW4 SIDBI 7.09% 19-Jun-20 100.2892 6.8300 40.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.5325 6.8900 250.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.5325 6.8900 250.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.50% 22-Jun-20 104.2821 6.8800 15.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.5990 6.8600 14.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.60% 26-Jun-20 100.6428 7.3100 40.00 INE601U07038 SHEBA PROPERTIES LIMITED -- 10-Jul-20 103.4747 7.8700 250.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION 8.45% 10-Aug-20 103.4140 7.0800 33.00 INE020B08948 REC 8.37% 14-Aug-20 103.6092 6.9500 38.00 INE028A09180 BANK OF BARODA RESET 27-Aug-20 99.0000 9.4000 2.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 100.0000 6.7800 1500.00 INE860H07FI3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 7.60% 16-Sep-20 99.8445 7.6500 500.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.1958 6.8985 1000.00 INE860H07FJ1 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 6.00% 16-Oct-20 99.8537 7.6500 250.00 INE296A07QC5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.25% 10-Nov-20 99.9190 7.2800 2500.00 INE092T08CC6 IDFC BANK LIMITED 8.00% 12-Nov-20 100.4500 7.8200 1.10 INE093J07SN0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 19-Nov-20 100.0000 0.0000 13.00 INE093J07SP5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 19-Nov-20 100.0000 0.0000 12.00 INE090A08HI6 ICICI BANK LIMITED 7.80% 30-Dec-20 99.3000 8.1900 2.00 INE148I07DT3 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.00% 19-Jan-21 102.5861 8.0500 100.00 INE647O08065 ADITYA BIRLA FASHION AND RET -- 17-Jun-21 104.3906 7.1800 1000.00 INE476M07AG3 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 28-Jul-21 102.8396 7.8000 500.00 INE246R07103 IDFC INFRASTRUCTURE FINANCE 8.50% 07-Sep-21 102.7700 7.6600 3.00 INE121H07BR0 IL&FS FINANCIAL SERVICES 8.22% 28-Sep-21 100.1600 8.1700 3.90 INE481G07208 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.15% 18-Oct-21 99.9321 7.1600 500.00 INE020B08997 REC 7.24% 21-Oct-21 100.4777 7.1000 350.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.4192 7.0350 50.00 INE860H07EN6 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.00% 10-Mar-22 100.8216 7.7500 500.00 INE092T08CN3 IDFC BANK LIMITED TRANCHE 0.00% 21-Mar-22 160.1600 8.3300 0.60 INE975G08223 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.20% 15-Apr-22 101.4700 9.1000 1.00 INE688I07568 CAPITAL FIRST LIMITED 8.40% 03-May-22 100.5700 8.2200 6.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK 9.50% 24-Jun-22 103.7000 8.5000 78.00 INE688V08015 ENERGY EFFICIENCY SERVICES 7.80% 18-Jul-22 99.2800 7.9700 220.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.6871 7.0700 500.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.6871 7.0700 500.00 INE020B08AK2 REC 7.03% 07-Sep-22 99.7919 7.0750 850.00 INE020B07GW6 REC 7.22% 18-Dec-22 105.5430 5.9500 4.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 103.7210 8.4250 350.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 102.7800 8.4322 78.00 INE638F08021 TIIC LTD 9.85% 07-Mar-24 105.1500 8.9700 4.00 INE752E07OG5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.50% 30-May-24 98.7797 7.3700 250.00 INE804I077P8 ECL FINANCE LIMITED 9.00% 09-Jun-24 100.0000 8.9783 3.00 INE690F07032 WEST BENGAL FINANCIAL CORP 9.80% 08-Jul-24 100.5000 9.8600 1.70 INE871D07QB1 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.70% 26-Jul-24 99.6700 7.7500 71.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION 8.98% 08-Oct-24 108.0500 7.4617 37.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM 8.24% 19-Nov-24 104.9224 7.4700 550.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM 8.29% 28-Nov-24 105.1000 7.4900 500.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION 8.20% 23-Jan-25 104.1431 7.4300 150.00 INE020B08930 REC 8.30% 10-Apr-25 105.0500 7.4000 16.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 29-Aug-25 105.3542 7.5700 50.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.14% 25-Mar-26 105.3800 7.4100 150.00 INE514E08FB6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 20-Apr-26 103.5461 7.4300 250.00 INE690F07040 WEST BENGAL FINANCIAL CORP 9.80% 05-May-26 100.5000 10.0000 1.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.30% 29-Jun-26 105.6000 8.3600 2.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 104.1000 8.0800 7.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 105.3000 8.4196 7.00 INE121H07BQ2 IL&FS FINANCIAL SERVICES 8.51% 12-Sep-26 102.7500 8.0600 3.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.85% 26-Sep-26 104.2800 8.1551 32.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.15% 26-Sep-26 104.7800 8.3694 2.00 INE235P07555 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.30% 20-Oct-26 100.0000 8.2900 2.50 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.8200 8.8700 50.00 INE020B08AC9 REC 7.54% 30-Dec-26 100.7009 7.4199 150.00 INE641O08035 PIRAMAL FINANCE LIMITED 9.55% 08-Mar-27 103.1400 9.0202 20.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION 7.89% 09-Mar-27 102.9978 7.4225 200.00 INE017A08292 THE GREAT EASTERN SHIPPING 8.25% 25-May-27 100.8800 8.1000 200.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 100.0521 7.4200 50.00 INE957N08037 HERO FINCORP LIMITED 8.52% 18-Jun-27 101.0900 8.3400 61.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.3200 8.0900 720.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.1550 8.1200 200.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 99.0000 8.1453 300.00 INE053F07AC3 IRFC 7.33% 28-Aug-27 99.8357 7.3600 345.00 INE053F07AC3 IRFC 7.33% 28-Aug-27 99.8357 7.3600 345.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 110.8007 7.4600 50.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 109.7800 7.4100 3.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION 8.94% 25-Mar-28 110.4014 7.4600 450.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION 8.93% 20-Oct-28 110.7613 7.4600 100.00 INE031A07949 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.76% 25-Oct-28 120.2190 5.9600 3.50 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.14% 25-Mar-29 106.2446 7.4600 200.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION 9.30% 04-Sep-29 114.1730 7.4600 50.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION 8.93% 20-Oct-29 111.3772 7.4600 100.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 111.4100 7.4000 3.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.40% 28-Nov-29 108.5044 7.4600 100.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION 8.15% 09-Mar-30 105.3872 7.4600 200.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.14% 25-Mar-30 106.5822 7.4600 600.00 INE752E07JA8 POWER GRID CORPORATION 9.35% 29-Aug-30 115.2864 7.4600 50.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION 8.32% 23-Dec-30 107.0138 7.4600 400.00 INE031A07AO5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.64% 08-Feb-31 112.8520 5.9600 2.50 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOP 7.69% 15-Mar-31 112.9430 5.9600 1.10 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 100.0000 10.0300 5.00 INE733E07KD0 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-31 105.2965 7.4600 200.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION 7.55% 21-Sep-31 101.8000 7.3355 1.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 99.0700 8.1946 150.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 98.5000 9.4000 1.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 99.3623 8.3000 500.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 101.4000 8.7200 12.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 103.5939 10.0369 4.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 99.7500 11.6300 2.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 99.2021 9.3000 80.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% PERPETUAL 102.5401 10.1388 4.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange 