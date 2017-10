TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Sep 21

Sep 21 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 12571.30 NSE 33628.50 ============= TOTAL 46199.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A078B1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 09-Oct-17 110.2500 0.0000 50.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 98.0800 7.0000 69.90 INE261F09EB2 NABARD 0.00% 01-Feb-18 97.5128 7.0000 7.70 INE148I07FO9 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.70% 09-Feb-18 100.4600 7.4000 1000.00 INE261F09EH9 NABARD 0.00% 01-Apr-18 96.4500 7.0000 43.00 INE203S07011 RADIUS ESTATES AND DEVELOPERS 13.00% 27-Jun-18 106.5400 17.3300 3.40 INE535H07837 FULLERTON INDIA CREDIT COMP 8.90% 17-Sep-18 101.3700 7.4000 250.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION 7.85% 15-Apr-19 101.2000 6.9700 250.00 INE756I07BJ8 HDB FINANCIAL SERVICES 7.70% 12-Jun-20 100.5490 7.4400 250.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 07-Jul-20 100.3800 7.3300 60.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION 8.36% 04-Sep-20 103.2700 7.0900 70.00 INE572E09478 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 7.50% 15-Sep-20 100.0100 7.4900 1000.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 99.6400 6.9100 500.00 INE020B08AJ4 REC 6.87% 24-Sep-20 99.7800 6.9500 70.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.95% 19-Oct-20 104.2500 7.3500 10.00 INE647O08065 ADITYA BIRLA FASHION AND RET 0.00% 17-Jun-21 104.3900 7.1800 50.00 INE246R07103 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.51% 07-Sep-21 102.8500 7.6400 3.00 INE155A08316 TATA MOTORS LIMITED 7.50% 20-Oct-21 100.1700 7.4400 650.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.0900 7.1300 500.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS 9.20% 15-Apr-22 101.4100 9.1200 700.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION 7.28% 10-Jun-22 99.9300 7.2800 50.00 INE688V08015 ENERGY EFFICIENCY SERVICES 7.80% 18-Jul-22 99.5200 7.8600 25.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.2400 7.2900 350.00 INE028A08117 BANK OF BARODA 8.65% 11-Aug-22 99.4500 8.7800 50.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE 10.75% 13-Aug-22 104.4500 9.5600 6.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.3200 7.1500 1300.00 INE020B08AK2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.03% 07-Sep-22 99.6100 7.1100 500.00 INE246R07228 IDFC INFRASTRUCTURE FINANCE 7.73% 10-Nov-22 99.9700 7.7400 10.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 102.7000 8.4400 307.90 INE020B07HO1 REC 8.01% 24-Sep-23 111.7500 5.7900 4.80 INE572O07AZ5 ECAP EQUITIES LIMITED 0.00% 28-Sep-23 100.0000 7.7000 274.10 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 113.1100 5.8600 8.90 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 105.4700 9.9000 1.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 109.8800 7.5000 3.00 INE121H07BY6 ILFS FINANCIAL SERVICES 7.80% 01-Sep-24 100.0200 7.7900 3.00 INE115A07ML7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 06-Sep-24 100.0000 7.3900 4.00 INE572X07019 MYTRAH UJJVAL POWER PRIVATE 0.00% 14-Sep-24 100.0000 15.8800 1163.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 108.1700 7.4400 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 104.3100 9.8700 400.00 INE848E07AA3 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-25 100.3700 7.4400 250.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.40% 08-May-26 102.8000 8.9100 2.00 INE848E07AB1 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-26 100.4100 7.4400 200.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION 9.30% 28-Jun-26 111.1700 7.5000 100.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.30% 29-Jun-26 105.7700 8.3400 2.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 105.3700 8.4100 52.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 01-Oct-26 100.8600 8.0100 200.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 7.95% 28-Oct-26 100.8900 7.8000 100.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.8500 8.8600 13.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.23% 05-Jan-27 98.4800 7.4500 9.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.49% 30-May-27 100.1600 7.4600 150.00 INE831R08068 ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE 8.50% 01-Jun-27 100.8000 8.3700 15.00 INE848E07AC9 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-27 100.4500 7.4400 200.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION 7.44% 11-Jun-27 100.6700 7.4800 56.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.27% 15-Jun-27 99.3400 7.3600 150.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LIMITED 7.47% 25-Jun-27 99.0900 7.5900 250.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 8.61% 31-Dec-27 101.1400 8.4200 101.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 111.2200 5.8700 5.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 109.9000 7.4000 3.00 INE134E07380 PFC 8.46% 30-Aug-28 120.5200 5.8600 15.00 INE020B07HS2 REC 8.71% 24-Sep-28 123.2600 5.7900 10.60 INE787H07289 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.38% 12-Nov-28 120.0300 5.8700 5.00 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 123.7300 5.7900 14.20 INE039A09PU9 IFCI LTD 8.76% 31-Mar-29 120.4900 6.3400 46.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 111.4600 7.4000 3.00 INE906B07EJ8 NHAI 7.60% 11-Jan-31 114.4300 5.7600 55.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 114.4300 5.7700 19.40 INE031A07956 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.74% 25-Oct-33 126.7400 5.8700 2.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION 8.67% 16-Nov-33 128.7600 5.8600 12.40 INE101A08070 MAHINDRA N MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 114.7600 8.2800 500.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 108.8000 8.6900 2.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 102.1000 9.1400 4.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 100.5800 10.8000 3.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 102.2000 9.6900 10.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 98.0500 11.5000 1.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 105.2500 9.5100 5.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% 31-Dec-99 100.2000 10.4000 4.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 109.8600 8.6600 2.00 NSE === INE481G08040 ULTRATECH CEMENT LIMITED 6.37% 29-Sep-17 100.0013 6.2200 2750.00 INE115A07FX6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 16-Oct-17 100.1594 6.4000 100.00 INE804I07UT5 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 17-Oct-17 163.5090 9.0000 20.00 INE093J07965 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE 0.00% 17-Oct-17 166.5100 0.0000 1.70 INE093J07AE7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 20-Oct-17 162.3800 0.0000 2.50 INE093J07AB3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 04-Nov-17 165.5000 0.0000 4.50 INE092T08907 IDFC BANK LIMITED 8.43% 13-Nov-17 100.1838 6.6500 1000.00 INE093J07AO6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 23-Dec-17 119.6190 0.0000 2.50 INE093J07BQ9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 21-Jan-18 157.4230 0.0000 10.00 INE020B08815 REC 8.70% 01-Feb-18 100.6836 6.4249 502.00 INE148I07FO9 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.70% 09-Feb-18 100.4591 7.3950 1000.00 INE001A07PP3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.70% 09-Feb-18 100.2198 6.7950 100.00 INE848E07203 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-18 100.7326 6.4421 10.00 INE310L07365 IOT UTKAL ENERGY SERVICES 9.84% 20-Feb-18 101.7580 6.9093 10.80 INE093J07BV9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 15-Mar-18 162.1620 0.0000 2.50 INE115A07GV8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 20-Mar-18 124.0475 6.8000 52.00 INE310L07381 IOT UTKAL ENERGY SERVICES 9.84% 20-Apr-18 102.3385 7.0841 9.90 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.73% 15-May-18 100.9559 6.9700 15.00 INE915D07PO1 CITICORP FINANCE (INDIA) -- 31-May-18 127.5300 - 15.50 INE217K07398 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED -- 06-Jul-18 93.7238 8.5000 29.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.15% 22-Jul-18 100.8046 7.0500 750.00 INE277L07093 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS 7.00% 14-Aug-18 100.6195 14.4000 300.00 INE535H07837 FULLERTON INDIA CREDIT 8.90% 17-Sep-18 101.3731 7.4000 250.00 INE093J07EB5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 27-Sep-18 103.0000 0.0000 2.50 INE756I07BO8 HDB FINANCIAL SERVICES 7.16% 31-Jan-19 100.0000 7.1952 1000.00 INE556F09619 SIDBI 8.28% 26-Feb-19 101.8646 6.8200 35.00 INE093J07FP2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 10-Jun-19 148.6540 0.0000 17.50 INE660A07NZ0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.70% 17-Jun-19 101.8950 7.4576 50.00 INE020B07IV4 REC 9.02% 18-Jun-19 103.3601 6.8700 24.00 INE121A07NW0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 7.80% 26-Jul-19 100.2225 7.6500 1000.00 INE752E07LP2 PGC 9.30% 04-Sep-19 104.1454 6.9500 500.00 INE752E07LP2 PGC 9.30% 04-Sep-19 104.1454 6.9500 500.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION 1.79% 20-Nov-19 101.8819 7.2100 50.00 INE604U07032 CAMDEN INDUSTRIES LIMITED 8.52% 21-Mar-20 100.6128 8.4700 4.00 INE657N07340 EDELWEISS COMMODITIES SERV -- 02-Jun-20 103.2552 8.4500 150.00 INE804I076W6 ECL FINANCE LIMITED -- 02-Jun-20 103.2552 8.4500 140.00 INE756I07BJ8 HDB FINANCIAL SERVICES 7.70% 12-Jun-20 100.5490 7.4400 250.00 INE053F09HI1 IRFC 8.50% 22-Jun-20 104.2835 6.8800 1.00 INE115A07HQ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 22-Jul-20 102.9090 7.4000 500.00 INE115A07HQ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 22-Jul-20 102.9090 7.4000 250.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 102.9284 7.4000 50.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 102.9284 7.4000 50.00 INE572E09478 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.50% 15-Sep-20 100.0071 7.4850 1000.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 99.6390 6.9100 500.00 INE020B08AJ4 REC 6.87% 24-Sep-20 100.0000 6.8709 250.00 INE115A07IA8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 29-Sep-20 103.2641 7.4000 100.00 INE115A07IA8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 29-Sep-20 103.2641 7.4000 100.00 INE296A07QC5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.25% 10-Nov-20 99.9930 7.2600 1000.00 INE090A08HI6 ICICI BANK LIMITED 7.80% 30-Dec-20 99.3000 8.1900 2.00 INE148I07DT3 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.00% 19-Jan-21 102.8173 7.9700 100.00 INE134E08ID3 POWER FINANCE CORPORATION 8.05% 27-Apr-21 102.3729 7.2494 15.00 INE647O08065 ADITYA BIRLA FASHION AND RET -- 17-Jun-21 104.3906 7.1800 50.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.8824 7.2200 250.00 INE246R07103 IDFC INFRASTRUCTURE FINANCE 8.50% 07-Sep-21 102.8500 7.6300 3.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION 7.47% 16-Sep-21 100.8187 7.2200 250.00 INE121H07BR0 IL&FS FINANCIAL SERVICES 8.22% 28-Sep-21 100.1600 8.1700 3.90 INE481G07208 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.15% 18-Oct-21 99.9327 7.1600 500.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.0882 7.1275 500.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.4273 7.0328 400.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.8604 7.0800 250.00 INE975G08223 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.20% 15-Apr-22 101.4700 9.1000 1.00 INE688I07568 CAPITAL FIRST LIMITED 8.40% 03-May-22 103.7500 7.3900 18.00 INE688V08015 ENERGY EFFICIENCY SERVICES 7.80% 18-Jul-22 99.5200 7.9077 25.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.0408 7.3300 350.00 INE027E07543 L&T FINANCE LIMITED 7.71% 08-Aug-22 100.1900 7.6545 65.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-22 105.0500 9.4033 13.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.3233 7.1600 1300.00 INE020B08AK2 REC 7.03% 07-Sep-22 99.6088 7.1200 600.00 INE020B08AK2 REC 7.03% 07-Sep-22 99.6498 7.0870 50.00 INE246R07228 IDFC INFRASTRUCTURE FINANCE 7.73% 10-Nov-22 100.0000 7.7311 340.00 INE160A09173 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 12-Dec-22 100.0000 9.3300 2.00 INE020B08831 REC 8.82% 12-Apr-23 106.6940 7.2900 500.00 INE108N07054 QUALITY CARE INDIA LIMITED -- 26-Apr-23 103.1497 9.3600 430.00 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION 8.90% 09-May-23 103.6000 8.0000 2.00 INE020B07HO1 REC 8.01% 24-Sep-23 110.9200 5.8100 1.00 INE217K07968 RELIANCE HOME FINANCE 8.85% 27-Oct-23 100.5435 8.7200 100.00 INE906B07DA9 NHAI 8.35% 22-Nov-23 112.8736 5.8000 50.00 INE031A07AF3 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.54% 28-Mar-24 112.7517 5.8700 1.00 INE108N07062 QUALITY CARE INDIA LIMITED 6.70% 26-Apr-24 103.4651 9.3600 145.00 INE752E07OG5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.50% 30-May-24 98.6235 7.3929 100.00 INE804I077P8 ECL FINANCE LIMITED 9.00% 09-Jun-24 100.0400 8.9700 3.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.50% 21-Jun-24 103.2400 11.0900 3.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 109.8800 7.5000 3.00 INE121H07BY6 IL&FS FINANCIAL SERVICES 7.80% 01-Sep-24 100.0200 7.7900 3.00 INE115A07ML7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 06-Sep-24 100.0000 7.3900 15.00 INE572X07019 MYTRAH UJJVAL POWER PRIVATE -- 14-Sep-24 100.0000 15.8750 1163.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION 8.98% 08-Oct-24 108.0560 7.4600 113.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7400 2.00 INE540P07152 U.P. INE540P07152 U.P. POWER CORPORATION 8.48% 14-Mar-25 102.1839 8.3188 563.00 INE848E07AA3 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-25 100.3706 7.4400 250.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 29-Aug-25 105.6300 7.5300 40.00 INE896V07099 ESSENTIAL HOSPITALITY PRIVATE 9.71% 15-Oct-25 104.6394 9.0000 117.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.4313 7.1000 50.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 105.3216 7.5200 30.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.40% 08-May-26 102.8100 8.8900 57.00 INE848E07AB1 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-26 100.4130 7.4400 200.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION 9.30% 28-Jun-26 111.1739 7.5000 100.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.30% 29-Jun-26 105.5800 8.3600 7.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-26 102.9000 8.6100 600.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 105.2300 8.4300 6.00 INE121H07BQ2 IL&FS FINANCIAL SERVICES 8.51% 12-Sep-26 102.7500 8.0800 3.00 INE134E08IK8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.56% 16-Sep-26 100.4117 7.4900 30.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.5600 7.5429 50.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.85% 26-Sep-26 104.4000 8.1400 2.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 100.8560 8.0100 200.00 INE896V07107 ESSENTIAL HOSPITALITY PRIVATE 9.71% 15-Oct-26 104.6394 9.0000 421.20 INE235P07555 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.30% 20-Oct-26 100.0000 8.2900 2.50 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS 7.95% 28-Oct-26 100.8943 7.8000 100.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.9500 8.8500 50.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION 7.23% 05-Jan-27 98.4796 7.4500 9.00 INE020B08AH8 REC 7.95% 12-Mar-27 103.3395 7.4300 250.00 INE020B08AH8 REC 7.95% 12-Mar-27 103.3395 7.4300 250.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION 7.75% 22-Mar-27 102.7702 7.4700 500.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.33% 31-Mar-27 102.1100 9.2600 136.00 INE514E08FN1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.56% 18-May-27 100.9176 7.4100 600.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPO 7.49% 30-May-27 100.1550 7.4600 576.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPO 7.49% 30-May-27 100.2224 7.4500 200.00 INE831R08068 ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE 8.50% 01-Jun-27 100.8000 8.3600 20.00 INE848E07AC9 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-27 100.4531 7.4400 200.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION 7.30% 19-Jun-27 98.8390 7.4600 250.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 99.9735 8.1400 915.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LIMITED 7.47% 25-Jun-27 99.1142 7.5900 500.00 INE871D07QF2 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.70% 02-Aug-27 99.8300 7.7200 2.00 INE514E08FP6 EXIM 7.22% 03-Aug-27 98.4399 7.4400 250.00 INE053F07AC3 IRFC 7.33% 28-Aug-27 99.4246 7.4200 450.00 INE053F07AC3 IRFC 7.33% 28-Aug-27 99.8357 7.3600 100.00 INE871D07QO4 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.85% 20-Sep-27 100.0000 7.8453 795.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 109.9000 7.3900 3.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM 9.03% 22-Mar-28 99.5000 9.3100 1.00 INE031A07AG1 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.98% 28-Mar-29 123.5841 5.8500 1.00 INE787H07420 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE RESET 31-Mar-29 122.0675 5.8500 1.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 111.4600 7.4000 3.00 INE053F09GX2 IRFC 8.79% 04-May-30 112.0000 7.4500 100.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION 7.55% 21-Sep-31 101.4800 7.3770 1.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.05% 24-Jul-32 98.6400 8.2600 22.00 INE945S07223 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-37 105.4500 8.6300 6.00 INE945S07231 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-38 105.7500 8.5700 57.00 INE101A08070 MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 114.7646 8.2800 500.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.9000 9.1500 40.00 INE261F08915 NABARD 7.27% PERPETUAL 100.1000 7.3900 700.00 INE135Y07013 GP WIND (JANGI) PRIVATE 9.25% PERPETUAL 100.0000 9.4537 400.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.7261 8.8000 300.00 INE028A08117 BANK OF BARODA -- PERPETUAL 99.7500 8.7000 100.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 8.61% PERPETUAL 101.1400 8.4300 50.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% PERPETUAL 101.5608 10.0000 12.00 INE692A08078 UNION BANK OF INDIA -- PERPETUAL 99.3800 9.2400 5.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% PERPETUAL 101.9000 8.4000 5.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 102.1000 9.1400 4.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 99.5580 9.1900 1.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.5800 9.0200 1.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.5381 8.8500 250.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE