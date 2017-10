TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Sep 22

Sep 22 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 12840.40 NSE 42555.70 ============= TOTAL 55396.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE071G07082 ICICI HOME FINANCE COMPANY 9.05% 03-Oct-17 100.0600 6.6000 80.00 INE233B08087 THE BLUE DART EXPRESS LIMITED 9.30% 20-Nov-17 100.2800 7.2500 1276.00 INE115A07KW8 LIC HOUSING FINANCE LTD 0.00% 22-Dec-17 105.8400 6.4500 1000.00 INE660A07NO4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.85% 22-Dec-17 100.4027 6.7900 250.00 INE660A07NN6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.85% 05-Jan-18 100.3700 7.0500 250.00 INE916DA7MA9 KOTAK MAHINDRA PRIME 7.75% 23-Feb-18 100.1500 7.0700 500.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LTD 10.45% 11-Mar-18 100.9300 7.9900 100.00 INE866I07AZ3 INDIA INFOLINE FINANCE 9.34% 30-Apr-18 100.8600 7.9400 155.00 INE013A07K15 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 18-May-18 115.0500 0.0000 3.00 INE013A07L63 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 02-Jul-18 115.7900 0.0000 2.50 INE013A07M21 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 16-Aug-18 116.1600 0.0000 6.50 INE013A079C7 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 02-Nov-18 108.7800 0.0000 2.60 INE504L07710 RELIANCE FINANCIAL LIMITED 0.00% 30-Nov-18 108.9100 0.0000 10.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.2200 6.9100 188.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION 9.69% 02-Mar-19 103.4400 7.0400 195.00 INE220J07071 FUTURE CONSUMER LIMITED 10.55% 16-Mar-19 101.2300 10.0000 0.50 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION 7.85% 15-Apr-19 101.1400 7.0100 250.00 INE504L07694 RELIANCE FINANCIAL LIMITED 0.00% 28-May-19 116.5900 0.0000 10.00 INE476M07974 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 14-Jun-19 101.7723 7.5800 250.00 INE481G07174 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.57% 08-Aug-19 100.9400 7.0000 250.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE 12.25% 11-Aug-19 103.2100 10.7500 0.50 INE265J07167 JM FINANCIAL ASSET RECONST 0.00% 05-Sep-19 100.4100 8.8100 7.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.80% 11-Nov-19 100.8900 7.3200 350.00 INE296A07OD8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.80% 24-Feb-20 100.6000 7.4900 50.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION 7.05% 15-May-20 99.7400 7.1500 500.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.2500 7.0000 750.00 INE601U07038 SHEBA PROPERTIES LIMITED 0.00% 10-Jul-20 103.2964 7.9300 300.00 INE115A07HQ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 22-Jul-20 102.9100 7.4000 350.00 INE020B08948 REC 8.37% 14-Aug-20 103.2900 7.0700 500.00 INE848E07AG0 NHPC LIMITED 6.91% 15-Sep-21 99.7400 6.9800 250.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 12.75% 23-Sep-21 108.1200 10.2000 1.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.0800 7.1300 50.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS 9.20% 15-Apr-22 101.4100 9.1200 700.00 INE235P07787 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 8.00% 16-Jun-22 101.0700 7.7000 10.00 INE688V08015 ENERGY EFFICIENCY SERVICES 7.80% 18-Jul-22 99.8200 7.8300 10.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% 02-Aug-22 98.9800 8.3600 400.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE 10.75% 13-Aug-22 103.2000 9.8800 2.00 INE121H07BZ3 ILFS FINANCIAL SERVICES 7.75% 01-Sep-22 100.0100 7.7400 41.50 INE848E07AH8 NHPC LIMITED 6.91% 15-Sep-22 99.6900 6.9800 250.00 INE020B07GW6 REC 7.22% 19-Dec-22 105.8700 5.8800 1.00 INE936D07141 RELIANCE UTILITIES AND POWER 7.65% 29-Dec-22 100.0000 7.6500 100.00 INE217K07836 RELIANCE HOME FINANCE 8.81% 23-Jun-23 100.7890 8.8100 150.00 INE540P07145 U.P. POWER CORPORATION 8.48% 15-Mar-24 102.0000 8.3000 7.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK 10.70% 09-Jun-24 105.4700 9.7900 0.50 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.4500 9.6600 1.00 INE195M07053 MYTRAH ENERGY (INDIA) PRIVATE 0.00% 14-Sep-24 100.0000 15.8800 1390.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION 8.98% 08-Oct-24 108.0800 7.4600 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 104.3100 9.8700 400.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION 9.18% 23-Jan-25 109.7500 7.5600 50.00 INE206D08188 NUCLEAR POWER CORPORATION 9.18% 23-Jan-26 110.7200 7.5600 50.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.40% 08-May-26 102.9000 8.8900 5.00 INE848E07864 NHPC LIMITED 8.50% 14-Jul-26 106.2000 7.5000 50.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-26 104.2500 8.4200 24.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.9000 8.8600 14.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION 7.23% 05-Jan-27 98.5800 7.4300 9.00 INE206D08196 NUCLEAR POWER CORPORATION 9.18% 23-Jan-27 111.6300 7.5600 50.00 INE641O08035 PIRAMAL FINANCE LIMITED 9.55% 08-Mar-27 102.9500 9.0500 25.00 INE067X08018 TATA AIG GENERAL INSURANCE 8.52% 21-Mar-27 101.1000 8.1900 10.00 INE831R08068 ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE 8.50% 01-Jun-27 100.9300 8.3500 15.00 INE957N08037 HERO FINCORP LIMITED 8.52% 18-Jun-27 100.8900 8.3700 12.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION 7.30% 19-Jun-27 98.9100 7.4600 500.00 INE848E07872 NHPC LIMITED 8.50% 14-Jul-27 106.6900 7.5000 50.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION 7.20% 09-Aug-27 98.3000 7.4400 250.00 INE871D07QO4 INFRASTRUCTURE 7.85% 20-Sep-27 99.9000 7.8500 240.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 27-Mar-29 122.3500 5.8200 15.80 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION 7.55% 21-Sep-31 101.1500 7.4100 10.00 INE261F08725 NABARD 7.16% 12-Jan-32 98.3200 7.4800 50.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.6800 8.2500 8.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.8800 11.2200 21.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 99.5000 11.1000 5.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 102.6000 9.0600 4.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% 29-Mar-99 100.4900 9.0400 2.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 108.9600 10.0500 15.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% 31-Dec-99 100.7300 10.2400 3.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 107.8000 9.3500 1.00 NSE === INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION 8.85% 19-Oct-17 100.1497 6.3005 40.00 INE093J07AB3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 04-Nov-17 165.5000 0.0000 4.50 INE694L07057 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.27% 10-Nov-17 100.2357 6.9430 80.00 INE121A07LB8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.90% 20-Nov-17 100.2302 6.9435 750.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA 8.38% 16-Dec-17 100.1838 7.1199 1002.00 INE001A07AV3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.60% 21-Dec-17 100.2510 6.4412 200.00 INE915T08016 SUN PHARMA LABORATORIES 7.94% 22-Dec-17 100.2912 6.3748 1500.00 INE115A07KW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- 22-Dec-17 105.8415 6.4499 250.00 INE660A07NN6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.85% 05-Jan-18 100.3720 7.0500 250.00 INE134E08DK9 POWER FINANCE CORPORATION 8.97% 15-Jan-18 100.6228 6.5501 13.00 INE093J07BQ9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 21-Jan-18 157.4230 0.0000 2.50 INE953L07107 JANALAKSHMI FINANCIAL SERV 13.50% 05-Feb-18 99.8823 12.7509 30.00 INE093J07BV9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 15-Mar-18 162.1620 0.0000 2.50 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.73% 15-May-18 100.9414 6.9850 179.00 INE660A07JS3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 6.90% 29-May-18 100.9170 7.4500 50.00 INE915D07PM5 CITICORP FINANCE (INDIA) -- 31-May-18 127.2400 - 2.50 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION 8.70% 15-Jul-18 108.9352 7.4600 100.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION 8.70% 15-Jul-18 101.5329 6.6000 44.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.55% 31-Jul-18 101.3870 6.7500 250.00 INE115A07LE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.51% 14-Aug-18 100.2061 7.2000 250.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION 11.00% 15-Sep-18 103.5476 7.0800 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION 9.81% 07-Oct-18 102.6496 7.0800 1.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.24% 17-Oct-18 102.1300 7.0800 88.00 INE115A07LP0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.56% 21-Dec-18 100.4592 7.1500 500.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.55% 15-Jan-19 101.9919 7.0800 2.00 INE001A07PD9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.46% 11-Mar-19 101.6154 7.2550 500.00 INE516Q08117 ASIRVAD MICRO FINANCE PVT 12.80% 01-Apr-19 102.9575 11.1000 32.80 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.02% 18-Jun-19 103.0115 7.0800 18.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.02% 18-Jun-19 103.2401 6.9392 50.00 INE572E09379 PNB HOUSING FINANCE LTD -- 28-Jun-19 101.8891 7.4500 250.00 INE915D07VK7 CITICORP FINANCE (INDIA) -- 03-Jul-19 112.6600 - 10.00 INE121A07NW0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 7.80% 26-Jul-19 100.2425 7.6500 1000.00 INE481G07174 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.57% 08-Aug-19 100.9380 7.0000 250.00 INE001A07RA1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.00% 06-Sep-19 100.0000 6.9945 1000.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION 8.85% 19-Oct-19 103.5870 6.9233 50.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.80% 11-Nov-19 100.8858 7.3200 350.00 INE093J07NQ4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 18-Nov-19 117.5000 0.0000 0.90 INE660A07OX3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.62% 16-Dec-19 100.1531 7.5500 500.00 INE296A07OD8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.80% 24-Feb-20 100.5954 7.4900 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION 8.36% 26-Feb-20 102.5886 7.1300 260.00 INE148I07GR0 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.25% 13-Mar-20 100.8065 8.1500 100.00 INE148I07GR0 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.25% 13-Mar-20 100.8065 7.8422 100.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 99.7413 7.1500 500.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.2406 7.0000 250.00 INE538L07445 AADHAR HOUSING FINANCE 8.58% 23-Jun-20 100.0963 8.5300 700.00 INE752E07JT8 PGC 9.30% 28-Jun-20 105.6249 6.9634 10.00 INE134E08JA7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.30% 30-Jun-20 100.3102 7.1600 500.00 INE115A07HQ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 22-Jul-20 102.9090 7.4000 350.00 INE020B08948 REC 8.37% 14-Aug-20 103.2889 7.0700 500.00 INE020B08948 REC 8.37% 14-Aug-20 103.2889 7.0700 500.00 INE660A07PE0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.47% 01-Sep-20 99.5090 7.6500 750.00 INE001A07QR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 1.50% 16-Sep-20 102.1812 7.2900 2500.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 99.5638 6.9450 100.00 INE020B08AJ4 REC 6.87% 24-Sep-20 99.6161 7.0100 250.00 INE020B08AJ4 REC 6.87% 24-Sep-20 99.6161 7.0100 250.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.0573 6.9500 1000.00 INE296A07QC5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.25% 10-Nov-20 100.0000 7.2500 2000.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.17% 23-Dec-21 100.0802 7.1300 50.00 INE879Q08036 ESAF SMALL FINANCE BANK LTD 16.83% 28-Dec-21 114.3324 12.2500 80.00 INE503N07023 AMBA RIVER COKE LIMITED 8.75% 10-Feb-22 100.0000 8.7200 1800.00 INE540P07129 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.48% 15-Mar-22 101.5950 8.2500 320.00 INE691I07299 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.70% 24-Mar-22 102.1800 8.0700 1.00 INE975G08223 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.20% 15-Apr-22 101.5200 9.0800 11.00 INE688I07568 CAPITAL FIRST LIMITED 8.40% 03-May-22 103.7500 7.3900 2.00 INE235P07787 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED -- 16-Jun-22 101.0745 7.7000 30.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY 7.72% 11-Jul-22 100.0500 7.6904 36.00 INE871D07QA3 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.65% 26-Jul-22 99.6680 7.7200 5.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION 7.10% 08-Aug-22 99.0408 7.3300 300.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION 7.10% 08-Aug-22 99.0408 7.3300 150.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-22 103.2000 9.8700 2.00 INE121H07BZ3 IL&FS FINANCIAL SERVICES 7.75% 01-Sep-22 100.0100 7.7400 30.00 INE020B08AK2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.03% 07-Sep-22 99.5267 7.1400 100.00 INE246R07228 IDFC INFRASTRUCTURE FINANCE 7.73% 10-Nov-22 100.0000 7.7300 600.00 INE936D07141 RELIANCE UTILITIES AND POWER 7.65% 29-Dec-22 100.0000 7.6518 50.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 106.8689 7.6000 200.00 INE217K07836 RELIANCE HOME FINANCE 8.81% 23-Jun-23 101.2500 8.7000 450.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION 9.30% 28-Jun-23 108.8141 7.3500 200.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 102.4850 8.4936 151.00 INE217K07968 RELIANCE HOME FINANCE 8.85% 27-Oct-23 100.6600 8.6900 100.00 INE906B07DA9 NHAI 8.35% 22-Nov-23 112.9285 5.7900 50.00 INE906B07DC5 NHAI 8.27% 15-Feb-24 110.6725 6.1800 53.00 INE752E07OG5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.50% 30-May-24 98.3042 7.4400 450.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 103.2400 11.0900 8.00 INE871D07QB1 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.70% 26-Jul-24 99.6500 7.7500 2.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 108.9424 7.6650 250.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 108.9424 7.6650 250.00 INE195M07053 MYTRAH ENERGY (INDIA) PRIVATE LIMI-- 14-Sep-24 100.0000 15.8750 1390.00 INE572X07019 MYTRAH UJJVAL POWER PRIVATE -- 14-Sep-24 100.0000 15.8750 1163.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION 8.98% 08-Oct-24 108.0800 7.4558 1.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM 8.24% 19-Nov-24 104.4274 7.5600 250.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM 8.29% 28-Nov-24 104.7121 7.5600 150.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION 9.18% 23-Jan-25 109.7492 7.5600 50.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND DIST 9.00% 11-Jun-25 101.5000 8.7800 10.00 INE134E07539 POWER FINANCE CORPORATION 7.11% 17-Oct-25 106.2485 6.1000 0.60 INE053F07793 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.07% 21-Dec-25 107.1000 5.9500 0.60 INE572F08063 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRA 10.25% 17-Jan-26 108.5000 8.8300 2.00 INE206D08188 NUCLEAR POWER CORPORATION 9.18% 23-Jan-26 110.7245 7.5600 50.00 INE340M08152 TAMILNADU GENERATION AND DIST 10.00% 08-Feb-26 107.1000 8.8500 2.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.5000 8.4800 100.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 105.4500 7.5000 30.00 INE238A08393 AXIS BANK LIMITED 8.50% 27-May-26 105.0195 7.6700 12.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.44% 01-Jun-26 105.2981 7.5695 10.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.30% 29-Jun-26 105.6000 8.3625 5.00 INE848E07864 NHPC LIMITED SR-T STRRP H 8.50% 14-Jul-26 106.1969 7.5000 50.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 105.2000 10.2000 6.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-26 103.8800 8.4600 26.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0000 8.9900 160.00 INE134E08IK8 POWER FINANCE CORPORATION 7.56% 16-Sep-26 100.6000 7.4606 60.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 100.9160 8.0000 100.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.8500 8.8600 9.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS 7.90% 18-Nov-26 100.6100 7.7900 250.00 INE206D08196 NUCLEAR POWER CORPORATION 9.18% 23-Jan-27 111.6313 7.5600 50.00 INE641O08035 PIRAMAL FINANCE LIMITED 9.55% 08-Mar-27 102.1642 9.1750 25.00 INE067X08018 TATA AIG GENERAL INSURANCE 8.52% 21-Mar-27 101.0200 8.2110 10.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.12% 27-Mar-27 115.8500 5.8900 1.80 INE881J08557 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.25% 30-Mar-27 102.5000 9.8100 5.00 INE831R08068 ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE 8.50% 01-Jun-27 100.7000 8.3804 40.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION 7.44% 11-Jun-27 100.5200 7.3500 800.00 INE957N08037 HERO FINCORP LIMITED 8.52% 18-Jun-27 100.8900 8.3700 12.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION 7.30% 19-Jun-27 98.8386 7.4600 750.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 99.9400 8.1449 362.00 INE848E07872 NHPC LIMITED 8.50% 14-Jul-27 106.6889 7.5000 50.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 99.1672 8.1200 110.00 INE688I08178 CAPITAL FIRST LIMITED 8.25% 24-Aug-27 99.9000 8.2600 50.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.35% 08-Sep-27 99.5800 8.4100 40.00 INE871D07QO4 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.85% 20-Sep-27 100.1000 7.8300 98.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.38% 19-Dec-27 111.5703 5.8400 9.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION 9.00% 11-Mar-28 110.8357 7.4549 100.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION 8.94% 25-Mar-28 110.4364 7.4549 900.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION 8.93% 20-Oct-28 110.7963 7.4600 200.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION 9.30% 04-Sep-29 114.2080 7.4600 100.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION 8.93% 20-Oct-29 111.4122 7.4600 200.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.40% 28-Nov-29 108.5394 7.4600 200.00 INE752E07JA8 POWER GRID CORPORATION 9.35% 29-Aug-30 115.3214 7.4600 100.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.35% 22-Mar-31 113.2300 5.9000 10.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 100.0000 10.0331 1616.00 INE540P08028 U.P. INE540P08028 U.P. POWER CORPORATION 9.70% 04-Jul-31 100.1315 9.9097 1250.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION 7.55% 21-Sep-31 100.9000 7.4400 10.00 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 100.0000 7.3725 1200.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.0700 7.3525 700.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE 9.40% 03-Jan-32 102.7900 9.0800 20.00 INE261F08725 NABARD 7.16% 12-Jan-32 98.3245 7.4794 50.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.5700 8.2200 12.00 INE945S07231 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-38 105.7900 8.8585 50.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.5790 8.6500 380.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 90.9488 12.7500 2.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.6231 10.0400 7.00 INE458O07036 RENEW WIND ENERGY DELHI -- -- 100.0000 9.7450 1400.00 INE090A08TZ5 ICICI BANK LIMITED 8.55% -- 100.0000 8.5500 1000.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 98.9762 8.4000 250.00 INE261F08915 NABARD 7.27% -- 100.1000 7.3900 200.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 101.8224 8.6600 100.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.8769 8.7600 100.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.6789 8.8200 50.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% PERPETUAL 101.8800 8.4000 23.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 8.61% PERPETUAL 101.1000 8.4400 5.00 INE692A08078 UNION BANK OF INDIA -- PERPETUAL 99.4500 9.2200 5.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 102.6000 9.0600 4.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% PERPETUAL 100.7089 10.2500 3.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% PERPETUAL 102.6605 10.0988 4.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange