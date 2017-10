TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Sep 25

Sep 25 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 23076.00 NSE 49702.70 ============= TOTAL 72778.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE199G07032 JAGRAN PRAKASHAN LTD 9.10% 17-Dec-17 100.4000 7.1300 650.00 INE909H07CF1 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 22-Dec-17 118.0187 6.9600 1500.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LTD 10.45% 11-Mar-18 100.9200 7.9700 150.00 INE185S07010 EMBASSY INN PVT LTD 15.00% 24-Apr-18 105.9200 750.00 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.88% 03-Sep-18 100.1300 6.7000 1500.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 103.8300 9.0000 7.60 INE115A07LG9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.51% 20-Nov-18 100.4900 7.0300 250.00 INE756I07AO0 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.58% 22-Nov-18 100.2322 7.3300 350.00 INE504L07AW1 RELIANCE FINANCIAL LIMITED 0.00% 06-Dec-18 102.9570 7.5000 5.00 INE192L08183 JSW TECHNO PROJECTS MANAGEMENT LTD 0.00% 13-Feb-19 133.2905 9.5000 1200.00 INE220J07071 FUTURE CONSUMER LIMITED 10.55% 16-Mar-19 101.2600 9.9700 0.50 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.4300 6.8800 1750.00 INE192L08191 JSW TECHNO PROJECTS MANAGEMENT LTD 0.00% 13-Jun-19 133.8881 9.5000 1200.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-19 103.2400 10.7200 0.50 INE756I07BN0 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.28% 28-Aug-19 99.7400 7.4200 350.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 102.0000 7.9600 300.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 101.9000 7.9500 50.00 INE248U07483 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 15-Oct-19 109.6190 9.3500 10.00 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 102.5500 7.0000 500.00 INE149A07253 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 7.55% 20-Feb-20 100.0000 7.5200 500.00 INE895D08766 TATA SONS LIMITED 7.90% 06-Mar-20 100.7100 7.5600 50.00 INE660A07OM6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.70% 23-Mar-20 100.2959 7.5500 250.00 INE660A07PE0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.47% 01-Sep-20 99.7110 7.5700 250.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 99.5600 6.9400 1250.00 INE756I07BM2 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.43% 28-Sep-20 99.8500 7.4800 100.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.0600 6.9500 750.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.32% 23-Dec-20 103.5900 7.0200 200.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.47% 16-Sep-21 100.6800 7.2600 150.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Nov-21 108.3100 7.4700 50.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 100.0800 7.1300 100.00 INE879Q08036 ESAF MICROFINANCE AND INVESTMENTS 16.83% 28-Dec-21 115.2000 12.0000 2.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 108.3500 5.9700 14.20 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 107.8000 6.0300 50.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 101.6700 7.1300 50.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LIMITED9.20% 15-Apr-22 101.4100 9.1200 690.00 INE115A07MG7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.42% 15-Jul-22 99.7900 7.4700 1750.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.1600 7.3100 1000.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-22 103.7000 9.7400 2.00 INE115A07MJ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.39% 30-Aug-22 99.6800 7.4600 250.00 INE020B08AK2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.03% 07-Sep-22 99.4500 7.1600 250.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 100.4600 6.7500 1000.00 INE861G08019 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.62% 22-Mar-23 106.0700 7.2200 400.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 103.4600 8.4800 500.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 105.4700 9.7900 0.50 INE115A07ML7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 06-Sep-24 100.0000 7.4600 503.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 108.0000 7.4700 22.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 92.7500 12.3300 1.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 21-Dec-24 103.0000 11.4900 130.00 INE115A07HT0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 01-Aug-25 105.4200 7.6300 50.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 105.0800 8.4500 100.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.2800 7.5800 600.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.0500 8.8700 41.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.60% 20-Feb-27 101.5400 7.5000 100.00 INE067X08018 TATA AIG GENERAL INSURANCE COMPANY 8.52% 21-Mar-27 101.1000 8.1900 10.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 115.0600 5.9900 61.20 INE975G08231 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 102.2000 9.2500 148.00 INE957N08037 HERO FINCORP LIMITED 8.52% 18-Jun-27 101.0300 8.3500 10.00 INE528S08035 EDELWEISS RETAIL FINANCE LIMITED 9.25% 31-Jul-27 100.0000 9.2400 20.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.20% 09-Aug-27 98.4400 7.4200 850.00 INE871D07QO4 INFRASTRUCTURE LEASING AND FINANCI 7.85% 20-Sep-27 100.0000 7.8400 5.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 8.61% 31-Dec-27 101.1700 8.4300 1.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% 31-Dec-30 99.5500 9.1900 4.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 101.3700 8.2600 5.00 INE134E07463 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.92% 16-Nov-33 129.6200 5.7900 1.50 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 102.2000 11.2000 21.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.0200 9.4000 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Sep-72 111.5000 7.7900 120.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 106.0000 8.8300 50.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 99.5200 11.0900 5.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 107.0700 9.3600 1.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 21-Jul-99 101.9000 8.4000 1.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.0300 8.8700 50.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% 31-Dec-99 101.8000 0.0000 30.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 105.0000 9.8700 1.00 INE688I08186 CAPITAL FIRST LIMITED 8.60% 31-Dec-99 101.4000 0.0000 1.00 NSE === INE093J07957 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 17-Oct-17 154.8800 0.0000 21.00 INE093J07965 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 17-Oct-17 166.8000 0.0000 20.40 INE918K07029 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 13-Dec-17 164.4440 9.0000 1.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.38% 16-Dec-17 100.1787 7.1100 250.00 INE115A07KW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 22-Dec-17 105.8892 6.4800 1500.00 INE019A07381 JSW STEEL LIMITED 9.62% 23-Dec-17 100.4970 7.2000 431.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 98.2070 6.8000 69.90 INE013A07D48 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 21-Feb-18 118.1520 0.0000 2.50 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD 8.77% 13-Mar-18 100.9350 6.3899 50.00 INE261F09EH9 NABARD 0.00% 01-Apr-18 96.6161 6.8000 43.00 INE915D07PO1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 31-May-18 127.6300 - 51.00 INE915D07PM5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 31-May-18 127.2700 - 22.50 INE915D07QA8 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 21-Aug-18 121.4400 - 20.50 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.88% 03-Sep-18 100.1346 6.7000 1500.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.7621 6.9500 500.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.7621 6.9500 500.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.85% 19-Oct-18 101.9479 6.8700 50.00 INE756I07AO0 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.58% 22-Nov-18 100.2322 7.3300 350.00 INE502K07070 TALWALKARS BETTER VALUE FITNESS LTD10.00% 07-Dec-18 100.6500 9.3363 250.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 102.2084 6.9000 50.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 102.2084 6.7763 50.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.8215 7.2500 830.00 INE756I07BO8 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.16% 31-Jan-19 99.7572 7.3900 750.00 INE192L08183 JSW TECHNO PROJECTS MANAGEMENT LTD-- 13-Feb-19 133.2905 9.5000 1200.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 101.4683 6.6950 5.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.4314 6.8800 1750.00 INE192L08191 JSW TECHNO PROJECTS MANAGEMENT LTD-- 13-Jun-19 133.8881 9.5000 1200.00 INE115A07HO1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 13-Jun-19 101.9636 7.3200 250.00 INE115A07HO1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 13-Jun-19 101.9636 7.3200 250.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.1998 6.9542 50.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 103.5870 7.3400 250.00 INE148I07HW8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 22-Aug-19 101.8236 7.6995 450.00 INE756I07BN0 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.28% 28-Aug-19 99.7388 7.4200 350.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 101.9960 7.9500 200.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 101.9088 7.9500 200.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 101.9088 7.9500 200.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.85% 19-Oct-19 103.5470 6.9383 50.00 INE031A08483 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.35% 22-Jan-20 100.5745 7.0926 500.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.5320 7.1500 50.00 INE091A07174 NIRMA LIMITED 7.90% 28-Feb-20 100.5186 7.6300 200.00 INE008A08S54 IDBI BANK LIMITED RESET 10-Mar-20 101.4000 8.9400 1.00 INE660A07OM6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.69% 23-Mar-20 100.2959 7.5500 250.00 INE001A07QB1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP -- 30-Mar-20 104.3190 7.4300 50.00 INE582L07138 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY LTD8.19% 23-Apr-20 100.3097 8.0183 4.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 26-Jun-20 100.4133 7.4000 700.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 26-Jun-20 100.4133 7.4000 700.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 26-Jun-20 100.4072 7.4100 150.00 INE205A07030 VEDANTA LIMITED 9.45% 17-Aug-20 104.1756 7.7800 50.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 102.7805 7.3950 600.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 102.7805 7.3950 600.00 INE660A07PE0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.47% 01-Sep-20 99.7110 7.5700 250.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 99.5599 6.9400 1500.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 99.5859 6.9300 250.00 INE756I07BM2 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.43% 28-Sep-20 99.8460 7.4800 100.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.0569 6.9500 1250.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 81.0000 6.7500 1.80 INE786A07336 JK LAKSHMI CEMENT LIMITED 8.80% 06-Jan-21 101.2968 8.3000 650.00 INE688I07204 CAPITAL FIRST LIMITED 9.20% 22-Jan-21 102.4287 8.3000 200.00 INE155A08316 TATA MOTORS LIMITED 7.50% 20-Oct-21 100.0600 7.4800 150.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Nov-21 108.3072 7.4701 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.2403 7.1500 1230.00 INE540P07129 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-22 100.6654 8.5457 600.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 101.6665 7.1300 50.00 INE691I07307 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.70% 24-Mar-22 159.5900 8.5000 6.50 INE115A07LZ9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.48% 10-Jun-22 100.1209 7.4300 100.00 INE115A07MG7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.42% 15-Jul-22 99.7895 7.4600 1500.00 INE871D07QA3 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 7.65% 26-Jul-22 99.8200 7.6800 5.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.1593 7.3000 1000.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-22 103.2000 9.8700 1.00 INE115A07MJ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.39% 30-Aug-22 99.6848 7.4600 250.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.5231 7.1100 100.00 INE160A09173 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 12-Dec-22 99.9000 9.3600 4.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITED 9.24% 20-Dec-22 100.4612 6.7500 1000.00 INE861G08019 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.62% 22-Mar-23 106.0684 7.2200 400.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 103.9500 8.3800 500.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 102.7300 8.4400 302.00 INE623B07412 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.80% 13-Oct-23 105.1693 8.8700 3.00 INE733E07GZ1 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-24 107.7419 7.4100 100.00 INE197P07102 A. K. CAPITAL FINANCE PRIVATE LTD 9.60% 21-Mar-24 101.6000 9.2334 5.20 INE752E07OG5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 30-May-24 98.4392 7.4200 1120.00 INE092T08BN5 IDFC BANK LIMITED 9.30% 07-Aug-24 109.0420 7.5500 100.00 INE195M07053 MYTRAH ENERGY (INDIA) PRIVATE LTD - 14-Sep-24 100.0000 1390.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 109.0884 7.4475 200.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 108.1300 7.4498 29.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 103.7000 8.8500 1.00 INE115A07HT0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 01-Aug-25 105.4180 7.6250 50.00 INE053F07827 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.32% 21-Dec-25 107.1000 5.9500 0.60 INE514E08FB6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 20-Apr-26 103.1615 7.4900 150.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 105.2000 7.5380 200.00 INE238A08393 AXIS BANK LIMITED 8.50% 27-May-26 105.1800 7.6449 12.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 105.5000 7.5400 10.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 105.6249 7.5500 250.00 INE115A07JS8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 105.7169 7.5500 250.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 106.6800 8.8600 2.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 104.6000 8.5300 148.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.3027 7.5819 1250.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.85% 26-Sep-26 104.3200 8.1500 9.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 104.5700 8.4009 6.80 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.8500 8.8634 379.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 100.5700 7.8000 250.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 101.5379 7.5000 200.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 101.5379 7.5000 100.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 102.1300 9.2600 250.00 INE017A08292 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.25% 25-May-27 100.3501 8.1800 300.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 100.3500 7.4304 69.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 99.9000 7.4400 2850.00 INE957N08037 HERO FINCORP LIMITED 8.52% 18-Jun-27 101.0300 8.3500 10.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.0000 8.1357 472.00 INE528S08035 EDELWEISS RETAIL FINANCE LIMITED 9.25% 31-Jul-27 98.3300 9.5100 20.00 INE134E08JE9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.30% 07-Aug-27 100.0200 7.2900 1000.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.33% 28-Aug-27 99.5250 7.4050 1200.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.33% 28-Aug-27 99.5250 7.4050 100.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 08-Sep-27 99.5900 8.4041 80.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 99.5000 9.3100 1.00 INE437A07104 APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD RESET 22-Aug-28 103.9678 7.8598 250.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 110.9900 7.4500 7.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% PERPETUAL 100.0000 11.9415 380.00 INE692A08078 UNION BANK OF INDIA - PERPETUAL 99.4872 9.2100 321.00 INE028A08117 BANK OF BARODA - PERPETUAL 99.9400 8.6500 300.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% PERPETUAL 101.7959 9.9300 60.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 104.0300 9.8917 50.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 8.61% PERPETUAL 101.1400 8.4300 17.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% PERPETUAL 101.8900 8.4000 15.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 99.5200 9.2000 12.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.7031 8.9800 2.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 98.7000 10.2800 1.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 101.9406 8.6300 150.00 INE888F08030 AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.75% 30-Mar-31 100.4784 9.9000 2400.00 INE886F08034 JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.70% 30-Mar-31 100.1903 9.9000 600.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 100.0000 10.0300 3.00 INE540P08028 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.70% 04-Jul-31 100.1500 9.9500 2.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.55% 21-Sep-31 102.3700 7.2700 500.00 INE540P08036 U.P. INE540P08036 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.70% 26-Sep-31 100.1598 9.9000 2700.00 INE261F08824 NABARD 7.54% 29-Mar-32 102.0448 7.4400 50.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 99.3500 8.1515 255.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF INDIA9.65% 25-Feb-33 103.5106 9.2000 1.00 INE945S07223 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-37 105.7900 8.8400 4.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.9500 9.1400 1.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.0000 9.1300 25.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 102.0000 8.9700 4.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 90.9639 12.7500 2.00 ===============================================================================================