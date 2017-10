TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Sep 26

Sep 26 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 22009.70 NSE 63338.80 ============= TOTAL 85348.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE217K07463 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 0.00% 16-Oct-17 117.1800 0.0000 15.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 23-Oct-17 154.6000 6.5000 100.00 INE804I07F41 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 30-Oct-17 121.1410 0.0000 50.00 INE013A07M96 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 10-Nov-17 122.7257 8.2500 3000.00 INE916DA7FW7 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.15% 10-Nov-17 100.2300 6.7500 500.00 INE115A07KP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 15-Nov-17 107.2800 6.4000 150.00 INE898W15013 NOVO 2 AHAN 2017 TRUST 0.00% 17-Nov-17 54.8649 6.6600 2029.50 INE092T08980 IDFC BANK LIMITED 0.00% 17-Nov-17 124.2700 6.6500 250.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.1300 6.4500 250.00 INE572E09254 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 24-Jan-18 100.5500 6.9000 250.00 INE556F09502 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Mar-18 100.6900 6.5000 450.00 INE306N07IS8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.88% 26-Mar-18 100.1600 7.2500 500.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.3800 6.7500 500.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 102.7600 6.9500 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.5600 6.8800 250.00 INE848E07674 NHPC LTD 8.54% 26-Nov-18 101.8100 6.8400 100.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.2400 6.8900 250.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 101.5600 6.8700 950.00 INE121A07LS2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 8.99% 17-May-19 101.7614 7.7500 150.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.4300 6.8800 500.00 INE191H07235 PVR LIMITED 8.90% 31-Jul-19 102.1500 7.9100 154.00 INE660A07PD2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.40% 30-Aug-19 99.8471 7.4800 600.00 INE248U07483 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 15-Oct-19 111.4200 8.5000 10.00 INE261F08808 NABARD 7.18% 23-Mar-20 100.3000 6.8600 500.00 INE270O08025 RKN RETAIL PRIVATE LIMITED 0.00% 30-Apr-20 106.0100 9.3800 90.00 INE261F08881 NABARD 7.04% 08-Jun-20 100.1500 6.9200 500.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 04-Sep-20 102.9700 790.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.50% 17-Sep-20 100.8300 7.1700 250.00 INE020B08AJ4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.87% 24-Sep-20 99.5300 7.0500 50.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.0200 6.9700 1000.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.32% 23-Dec-20 103.5300 7.0400 500.00 INE688I07204 CAPITAL FIRST LIMITED 9.20% 22-Jan-21 102.4200 8.3000 50.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 109.1400 9.8700 1.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORP. LTD 8.09% 25-Nov-21 107.8400 5.9000 5.70 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 100.1200 7.1200 900.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% 23-Dec-21 102.6100 8.8800 10.00 INE028A08083 BANK OF BARODA 8.50% 31-Dec-21 98.7500 8.8500 1000.00 INE237A08924 KOTAK MAHINDRA BANK LTD 8.72% 14-Jan-22 104.2600 7.5000 200.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.20% 25-Jan-22 108.2100 6.0000 4.50 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.5700 5.9400 3.40 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 101.5500 7.1600 50.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 101.4500 9.1200 729.00 INE248U08119 IIFL WEALTH FINANCE LIMTED 0.00% 13-Jun-22 104.8800 9.3700 10.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES LTD 9.40% 27-Nov-22 100.3500 6.8000 300.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITED 9.24% 06-Dec-22 100.3700 6.8000 500.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 102.4500 8.7100 100.00 INE572O07AZ5 ECAP EQUITIES LIMITED 0.00% 28-Sep-23 100.1200 7.7000 19.20 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.9700 7.6000 500.00 INE540P07079 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-24 104.3000 8.3000 4.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 103.9000 9.2300 33.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 108.1500 7.4500 22.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 89.9300 11.2100 699.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD11.80% 03-Jan-25 102.4500 11.6000 3.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 102.6500 9.2400 16.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA 9.50% 04-Nov-25 106.8500 8.3000 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.8200 8.4300 1.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 106.9200 8.1600 46.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 01-Oct-26 101.1000 7.9700 50.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.9000 8.8600 44.00 INE881J08557 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.25% 30-Mar-27 102.1000 8.8800 3.00 INE975G08231 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 102.1500 9.2500 10.00 INE804I08726 ECL FINANCE LIMITED 9.75% 30-Apr-27 100.2800 9.7000 41.00 INE957N08037 HERO FINCORP LIMITED 8.52% 18-Jun-27 101.0300 8.3500 5.00 INE514E08FP6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.22% 03-Aug-27 98.3700 7.4500 500.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.33% 28-Aug-27 99.3500 7.4300 50.00 INE871D07QO4 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 7.85% 20-Sep-27 99.5000 7.9200 3.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 114.3200 5.7800 19.40 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.55% 21-Sep-31 101.2400 7.4000 10.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 101.3500 7.5200 200.00 INE261F08915 NABARD 7.27% 14-Sep-32 100.0000 7.4000 1000.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.8800 10.5500 1.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 108.1900 8.8400 1.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% 29-Mar-99 100.4900 9.0400 1.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 100.7000 10.0000 2.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 98.0500 11.5000 1.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 109.2700 8.6300 1.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 104.1700 9.8500 60.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% 31-Dec-99 102.1100 9.8500 30.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 100.0000 10.8600 23.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.3900 9.0500 3.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 106.5000 10.3100 2.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 105.1000 9.8500 1.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 110.0100 8.6000 1.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 31-Dec-99 103.9700 7.7700 1.00 NSE === INE093J07965 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 17-Oct-17 166.8000 0.0000 8.50 INE093J07957 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 17-Oct-17 154.8800 0.0000 2.50 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 23-Oct-17 154.6008 6.4998 100.00 INE804I07VN6 ECL FINANCE LIMITED - 01-Nov-17 156.0300 9.0000 2.50 INE013A07M96 RELIANCE CAPITAL LIMITED -- 10-Nov-17 122.7257 8.2500 3000.00 INE916DA7FW7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.15% 10-Nov-17 100.2281 6.7500 500.00 INE694L07057 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.27% 10-Nov-17 100.2240 6.8803 500.00 INE804I07VG0 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 13-Nov-17 167.1860 0.0000 2.50 INE092T08980 IDFC BANK LIMITED 16.00% 17-Nov-17 124.2697 6.6500 1000.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 100.3068 6.8075 750.00 INE916DA7LU9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.70% 11-Dec-17 100.2900 6.2600 50.00 INE975F07FA0 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 8.66% 12-Dec-17 100.2916 6.8000 250.00 INE755K07215 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 9.90% 04-Jan-18 100.6316 7.3800 250.00 INE572E09254 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.60% 24-Jan-18 100.5502 6.9000 250.00 INE261F09EB2 NABARD 0.00% 01-Feb-18 97.6709 6.8000 7.70 INE557F08EV3 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 18-Feb-18 100.5748 6.4027 80.00 INE115A07JR0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.46% 23-Feb-18 100.5661 6.7000 650.00 INE115A07JR0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.46% 23-Feb-18 100.5661 6.8333 650.00 INE115A07JR0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.46% 23-Feb-18 100.5282 6.7999 250.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 09-Mar-18 100.5429 6.8200 750.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.9188 6.5500 23.00 INE556F09502 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Mar-18 100.6884 6.5000 450.00 INE556F09502 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Mar-18 100.7417 6.4000 1.00 INE306N07IS8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.87% 26-Mar-18 100.1624 7.2500 500.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 100.7949 6.5300 91.00 INE936S07024 SHRADDHA SHELTERS PRIVATE LIMITED 18.00% 28-May-18 100.0000 - 70.00 INE915D07PO1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 31-May-18 127.6600 - 14.50 INE915D07PM5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 31-May-18 127.2900 - 6.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 100.8025 7.0349 250.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 100.9758 7.0350 300.00 INE148I07HS6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 24-Aug-18 99.8725 7.5000 250.00 INE148I07HS6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 24-Aug-18 99.8725 7.5000 250.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 101.1307 7.1450 300.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 100.2406 6.7500 1250.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.3780 6.7500 1000.00 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Sep-18 101.3302 7.1800 20.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.7621 6.9500 50.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.3148 7.2200 5.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.5554 6.8800 250.00 INE115A07LG9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.50% 20-Nov-18 100.5195 7.0093 250.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.33% 11-Dec-18 100.2203 7.1500 600.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.2228 6.9000 1250.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.2228 6.9000 1000.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 101.7637 6.8800 500.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 101.7637 6.8800 500.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 101.4932 6.6950 10.00 INE148I07HP2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 25-Mar-19 100.9017 7.6700 1200.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 101.5896 6.8600 950.00 INE121A07LS2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.99% 17-May-19 101.7614 7.7500 150.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.4314 6.8800 500.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.55% 05-Jun-19 100.3454 7.2850 500.00 INE277L07036 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS PVT LTD 1.25% 28-Aug-19 113.0904 - 2.30 INE437T07013 SANJAY CONSTRUCTION AND FINANCE PVT - 10-Sep-19 100.0000 - 50.00 INE093J07NE0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 22-Oct-19 121.5180 0.0000 10.00 INE311I07039 TANGLIN DEVELOPMENTS LIMITED 0.00% 22-Nov-19 114.8672 12.4075 2.40 INE093J07MS2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 04-Dec-19 123.5040 0.0000 15.00 INE093J07MR4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 04-Dec-19 123.0290 0.0000 8.00 INE001A07PY5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 12-Feb-20 103.7321 7.4500 250.00 INE001A07PY5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 12-Feb-20 103.7321 7.4500 250.00 INE688I07584 CAPITAL FIRST LIMITED 8.35% 15-May-20 100.4099 8.1300 1500.00 INE261F08881 NABARD 7.04% 08-Jun-20 100.1480 6.9200 500.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 102.9681 7.1900 250.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 99.5941 6.9268 1000.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.8272 7.1700 250.00 INE523H07783 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 29-Sep-20 102.9465 9.0000 300.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.0169 6.9647 1750.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.0565 6.9500 750.00 INE092T08CF9 IDFC BANK LIMITED 12-Nov-20 160.8700 8.2500 3.10 INE572O07349 ECAP EQUITIES LIMITED 0.00% 17-Nov-20 100.8310 9.5000 714.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.32% 23-Dec-20 103.5270 7.0400 500.00 INE688I07204 CAPITAL FIRST LIMITED 9.20% 22-Jan-21 102.4244 8.2999 50.00 INE092T08CH5 IDFC BANK LIMITED - 21-Feb-21 164.8600 8.2500 3.30 INE587O08030 ALTICO CAPITAL INDIA PRIVATE LTD - 09-Apr-21 101.5912 11.7500 450.00 INE215T07021 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD - 30-Jun-21 110.4830 19.1900 160.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.5634 7.2300 50.00 INE301V07025 SHREE SIDDHIVINAYAK REALHOMES PVT - 30-Oct-21 104.9564 170.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 100.1162 7.1200 900.00 INE092T08CL7 IDFC BANK LIMITED 0.00% 30-Dec-21 168.8940 8.2500 5.50 INE786A07344 JK LAKSHMI CEMENT LIMITED 8.90% 06-Jan-22 101.2946 8.5000 1100.00 INE237A08924 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED 8.72% 14-Jan-22 104.2639 7.5000 200.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.20% 25-Jan-22 108.6785 5.8800 4.50 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.9670 5.9000 1.30 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.9584 7.2200 1000.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 101.5526 7.1600 50.00 INE092T08CN3 IDFC BANK LIMITED 0.00% 21-Mar-22 161.3940 8.2500 4.30 INE975G08223 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 101.4500 9.1000 79.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-22 103.6000 9.7500 1.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITED 9.40% 27-Nov-22 100.3478 6.8000 300.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITED 9.24% 20-Dec-22 100.3713 6.8000 1850.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITED 9.24% 20-Dec-22 100.4612 6.7500 300.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 103.5727 7.5500 650.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 103.5727 7.5500 650.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 102.7600 8.4300 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 103.8200 8.4000 43.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.9661 7.6000 1700.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.9461 7.6043 850.00 INE752E07OG5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 30-May-24 100.2179 7.1600 100.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 104.9700 9.8943 2.50 INE871D07QB1 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 7.70% 26-Jul-24 99.6500 7.7500 6.50 INE092T08BN5 IDFC BANK LIMITED 9.30% 07-Aug-24 109.0620 7.5500 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 103.9000 10.1700 3.00 INE115A07ML7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 06-Sep-24 100.0500 7.3880 3.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 107.7500 7.5177 73.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 104.5337 7.5400 150.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 104.6551 7.5700 800.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.20% 18-Dec-24 101.8500 8.8400 1.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 102.0000 11.7000 5.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 104.9600 7.4100 25.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 105.1830 7.6400 50.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 105.1830 7.6398 50.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.0800 7.4100 1.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 104.8748 8.3800 5.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 105.3200 7.5200 60.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 105.6449 7.5500 250.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 105.7369 7.5500 500.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 105.6500 8.3535 10.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 106.1500 8.9400 1.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-26 103.8800 8.4500 150.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 104.7800 8.5001 84.90 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.3500 7.5744 637.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 101.1028 7.9700 50.00 INE752E07OC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.36% 18-Oct-26 99.1867 7.4800 250.00 INE752E07OC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.36% 18-Oct-26 99.1867 7.4800 250.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.8500 8.8600 22.00 INE881J08557 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.25% 30-Mar-27 101.5700 9.9500 3.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 100.1700 7.2400 5400.00 INE950O08147 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 8.50% 15-Jun-27 100.6800 8.3843 5.00 INE957N08037 HERO FINCORP LIMITED 8.52% 18-Jun-27 101.0300 8.3500 5.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.0500 8.1280 308.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.8300 8.1806 103.00 INE514E08FP6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.22% 03-Aug-27 99.2324 7.3230 1300.00 INE134E08JE9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.30% 07-Aug-27 100.0200 7.2900 2000.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.33% 28-Aug-27 99.3541 7.4300 1400.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.33% 28-Aug-27 99.3541 7.4300 1250.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 08-Sep-27 99.6200 8.4000 45.00 INE871D07QO4 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 7.85% 20-Sep-27 99.5000 7.9190 150.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 120.6742 5.8400 50.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 120.7752 5.8400 350.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 121.5987 5.8400 350.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 111.1200 7.4400 6.00 INE028A08083 BANK OF BARODA 8.50% PERPETUAL 98.7464 8.8500 1000.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 100.1900 8.6700 25.00 INE692A08078 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 98.6377 9.4500 19.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.1000 11.5300 1.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.4000 9.5400 2.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.28% 18-Sep-30 113.1760 5.7999 100.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 100.0000 10.0344 7.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.55% 21-Sep-31 103.0300 7.2000 510.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.8387 7.2639 400.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 100.3600 9.3200 10.00 INE261F08824 NABARD 7.54% 29-Mar-32 102.2700 7.4200 50.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 101.4399 7.5100 1800.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 101.4399 7.5100 1600.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.05% 24-Jul-32 98.3800 8.2378 858.00 INE945S07223 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-37 105.7600 8.5700 21.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 89.9256 13.0000 300.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com