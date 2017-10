TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Sep 27

Sep 27 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 26951.10 NSE 72259.30 ============= TOTAL 99210.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 21-Oct-17 100.1400 6.2900 100.00 INE248U07046 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 14.57% 20-Nov-17 113.0500 9.4500 500.00 INE756I07480 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 20-Nov-17 132.1800 6.6500 250.00 INE115A07GF1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.79% 24-Nov-17 100.2900 6.4600 250.00 INE750H07105 SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL 0.00% 30-Nov-17 110.0800 8.1600 540.00 INE804I07V74 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 20-Dec-17 113.0560 9.4500 125.00 INE909H07CF1 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 22-Dec-17 118.0700 6.9200 1500.00 INE916DA7LX3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.63% 26-Dec-17 100.2300 6.7000 1500.00 INE895D08691 TATA SONS LIMITED 7.75% 31-Jan-18 100.2200 6.9500 1011.00 INE336K07016 CLP WIND FARMS INDIA PRIVATE LTD 9.15% 30-Apr-18 100.9200 7.2500 860.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.17% 18-Aug-18 101.1200 6.7800 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.5100 6.9200 600.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 101.2700 6.8800 10.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.33% 11-Dec-18 100.1900 7.1800 50.00 INE750H07071 SAMVARDHANA MOTHRSON INTERNATIONAL 0.00% 19-Dec-18 110.0844 8.1600 540.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 102.1100 6.8000 100.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 100.2200 7.2700 10.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 101.5800 6.8700 500.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.85% 15-Apr-19 101.1700 6.9800 100.00 INE261F08618 NABARD 7.65% 09-May-19 100.1200 6.4000 2400.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.55% 05-Jun-19 100.3100 7.3100 750.00 INE580B07422 GRUH FINANCE LIMITED 7.48% 10-Jun-19 100.4600 7.3300 50.00 INE134E08BO5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-19 102.5100 7.0900 50.00 INE265J07167 JM FINANCIAL ASSET RECONSTRUCTION 0.00% 05-Sep-19 100.5200 8.5500 40.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Nov-19 103.1000 7.0400 70.00 INE001A07QF2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.78% 24-Mar-20 100.7800 7.3900 750.00 INE312G08062 WRITERS AND PUBLISHERS PRIVATE LTD 0.00% 30-Apr-20 100.2063 8.5200 300.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.46% 05-Jun-20 100.7000 7.1400 250.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.42% 26-Jun-20 100.6100 7.1500 500.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.45% 10-Aug-20 103.1900 7.1600 200.00 INE519U08014 MORGAN CREDITS PRIVATE LIMITED 8.75% 28-Aug-20 99.9500 8.7500 3000.00 INE514E08803 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.70% 09-Sep-20 104.3901 6.9900 250.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 99.4600 6.9700 1000.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.50% 17-Sep-20 100.9300 7.1300 500.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.0200 6.9700 500.00 INE666V15016 MFL SECURITISATION 0.00% 24-Nov-20 9.0300 700.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 28-Dec-20 102.8500 7.5400 250.00 INE972T07043 SINTEX PREFAB AND INFRA LIMITED 10.70% 30-Sep-21 101.5664 10.2000 250.00 INE429C07057 SINTEX INDUSTRIES LTD 10.70% 30-Sep-21 101.0100 10.5300 175.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 100.1200 7.1200 1100.00 INE028A08083 BANK OF BARODA 8.50% 31-Dec-21 98.5800 8.9000 50.00 INE296N08022 WELSPUN RENEWABLES ENERGY PRIVATE 8.00% 31-Jan-22 99.2000 8.2000 100.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 108.3500 5.9700 14.20 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 107.8000 6.0200 50.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 101.6100 7.1500 600.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 101.6700 9.1100 763.00 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.27% 06-Jun-22 100.3900 7.1500 500.00 INE028A08117 BANK OF BARODA 8.65% 11-Aug-22 98.9800 8.9000 250.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.3400 7.1600 250.00 INE804I08817 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 30-Jun-23 103.5400 9.0000 2.10 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 104.5000 10.0000 0.50 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.4500 9.6600 1.00 INE015L07543 EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION 0.00% 05-Sep-24 101.4700 9.0000 10.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 109.0700 7.4500 200.00 INE428A08077 ALLAHABAD BANK 11.85% 25-Sep-24 100.0000 0.0000 100.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 108.3000 7.4800 17.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 104.3100 9.8700 400.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.7000 7.0100 6.50 INE238A08393 AXIS BANK LIMITED 8.50% 27-May-26 105.0200 7.6700 75.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 105.0000 8.4700 27.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.0000 8.8600 49.00 INE134E07174 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.75% 21-Nov-26 108.5500 7.4200 0.30 INE540P07178 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-27 102.7000 7.9600 350.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 102.5200 7.4500 100.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 115.0600 5.9900 61.20 INE975G08231 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 102.0300 9.2800 123.00 INE804I08726 ECL FINANCE LIMITED 9.75% 30-Apr-27 101.7000 9.4500 41.00 INE950O08147 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 8.50% 15-Jun-27 100.0800 8.4700 50.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 99.9200 8.1500 200.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 08-Sep-27 99.4600 8.4400 101.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 8.61% 31-Dec-27 101.1200 8.4300 5.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 122.0500 5.9200 0.50 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 114.5000 5.8000 35.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 98.9700 7.4800 100.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 101.3700 7.8500 0.10 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.35% 17-Oct-35 115.5500 5.9200 0.70 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.8800 10.5500 2.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.6000 9.2500 4.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% 29-Mar-99 99.2000 9.4000 50.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 102.2000 9.6000 8.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 94.7400 12.5500 5.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 105.2500 9.5100 5.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 21-Jul-99 101.8700 8.4000 31.00 INE090A08TZ5 ICICI BANK LIMITED 8.55% 31-Dec-99 99.6219 8.6400 500.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 31-Dec-99 101.6200 0.0000 20.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 109.6500 9.9200 9.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 102.4300 9.0600 3.00 NSE === INE804I07ZO5 ECL FINANCE LIMITED - 19-Oct-17 130.1360 9.0000 50.00 INE582R07028 CONTINENTAL DRUG COMPANY PVT LTD 12.50% 17-Nov-17 140.4856 9.4300 850.00 INE756I07480 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED - 20-Nov-17 132.1816 6.6497 500.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.1488 6.3000 1500.00 INE916DA7LX3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.62% 26-Dec-17 100.2259 6.8709 1500.00 INE001A07PP3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.70% 09-Feb-18 100.2019 6.8100 100.00 INE195S08017 SUNNY VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 10.60% 24-Feb-18 100.9713 8.4393 200.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 100.9285 6.5600 50.00 INE115A07GV8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 20-Mar-18 124.1732 6.8150 52.00 INE115A07GW6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 14-May-18 101.0206 7.0600 600.00 INE660A07JS3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 6.90% 29-May-18 100.9358 7.4000 300.00 INE660A07JS3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 6.90% 29-May-18 100.9358 7.4000 300.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 101.0458 6.8000 1300.00 INE660A07NC9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.90% 29-Jun-18 100.9500 7.4000 250.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 101.0458 6.8000 650.00 INE660A07NC9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.90% 29-Jun-18 100.9500 7.4000 250.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.64% 08-Jul-18 101.3741 6.6549 250.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.2984 6.8250 500.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.1910 6.8298 250.00 INE857Q07067 TATA CLEANTECH CAPITAL LIMITED 8.90% 03-Aug-18 101.0198 7.5200 150.00 INE915D07QA8 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 21-Aug-18 121.4800 - 37.50 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 100.2406 6.7500 1000.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 100.2406 6.7500 1750.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 100.2922 7.2100 1750.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 100.2922 7.2100 1500.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.5074 6.9200 600.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 102.9978 6.8600 312.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 102.9442 6.8600 350.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 102.9442 6.8600 350.00 INE502K07070 TALWALKARS BETTER VALUE FITNESS LTD10.00% 07-Dec-18 100.6800 9.3075 250.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 101.2401 6.9001 1075.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.33% 11-Dec-18 100.1860 7.1800 50.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.33% 11-Dec-18 100.2028 7.1650 500.00 INE115A07LP0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.56% 21-Dec-18 100.3959 7.2000 500.00 INE115A07LP0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.56% 21-Dec-18 100.3959 7.2000 500.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 104.5018 7.9997 243.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 102.0175 6.9200 250.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.2081 6.9100 650.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.2081 6.9100 650.00 INE155A08274 TATA MOTORS LIMITED 8.25% 28-Jan-19 101.2608 7.2100 210.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 101.5112 6.8700 320.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 20-Mar-19 100.4545 7.2650 250.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 101.5755 6.8700 250.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 101.5755 6.8700 1250.00 INE092T08857 IDFC BANK LIMITED 9.50% 29-Apr-19 103.0460 7.1450 2.00 INE114A07448 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.90% 01-May-19 100.0000 7.5500 50.00 INE261F08626 NABARD 7.65% 16-May-19 100.1221 6.4000 50.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.3952 6.9000 1600.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.3952 6.9000 1600.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.55% 05-Jun-19 100.2904 7.3200 1250.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.55% 05-Jun-19 100.2904 7.3200 500.00 INE148I07DQ9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 15-Jul-19 102.1559 7.6700 7.00 INE134E08BO5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-19 102.5089 7.0900 50.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 101.8987 7.9550 148.50 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 103.5582 7.3500 88.00 INE063P08088 EQUITAS SMALL FINANCE BANK LIMITED 10.15% 30-Aug-19 101.9845 8.9650 300.00 INE063P08104 EQUITAS SMALL FINANCE BANK LIMITED 10.15% 30-Aug-19 101.9845 8.9650 120.00 INE146O08035 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 12.40% 03-Nov-19 106.5798 8.8300 400.00 INE114A07646 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.60% 19-Nov-19 100.8504 8.1300 200.00 INE146O07052 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 10.65% 16-Feb-20 104.4948 8.4450 300.00 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 102.6154 6.9600 150.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.5708 7.1300 60.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 102.6019 6.9727 37.00 INE756I07944 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 13-Mar-20 102.4788 7.5100 21.00 INE001A07QF2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.78% 24-Mar-20 100.7763 7.3875 750.00 INE721A07LX9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.10% 27-Mar-20 100.6824 7.7550 1.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 102.6429 7.4400 50.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 102.6429 7.4400 50.00 INE296A07ON7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.85% 07-Apr-20 100.7705 7.4796 59.00 INE916DA7MX1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.85% 07-Apr-20 100.7363 7.4950 50.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 99.7435 7.1500 50.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 99.7435 7.1500 50.00 INE530L07285 EDELWEISS HOUSING FINANCE LTD 02-Jun-20 102.6523 8.4600 35.00 INE155A08068 TATA MOTORS LIMITED 9.70% 18-Jun-20 105.4351 7.3900 36.00 INE556F08IW4 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.09% 19-Jun-20 100.2085 6.9000 28.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 100.6104 7.1500 500.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 26-Jun-20 100.3814 7.4100 20.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.46% 05-Jul-20 100.7074 7.1350 500.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.46% 05-Jul-20 100.7074 7.1350 250.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.46% 05-Jul-20 100.7312 7.1300 28.00 INE115A07JV2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 07-Jul-20 102.4722 7.4200 28.00 INE140A08SW7 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 8.20% 27-Jul-20 100.3514 8.0300 40.00 INE458U07025 WADHAWAN GLOBAL CAPITAL PRIVATE LTD 1.00% 31-Jul-20 107.5496 8.8250 50.00 INE738C07069 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 7.90% 31-Jul-20 99.6345 8.0300 40.00 INE694L07107 TALWANDI SABO POWER LIMITED 7.85% 04-Aug-20 99.7446 7.9300 41.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 103.1370 7.1800 300.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 103.1884 7.1600 100.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.3546 7.0400 500.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.3546 7.0400 500.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.3666 7.0300 26.00 INE028A09180 BANK OF BARODA RESET 27-Aug-20 99.8500 9.0900 2.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 103.0567 7.1550 250.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 103.0567 7.1550 250.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 103.0713 6.9680 1.00 INE866I08196 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. 11.25% 05-Sep-20 106.0220 8.8200 62.00 INE514E08803 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.70% 09-Sep-20 104.3901 6.9900 250.00 INE651J07499 JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS LTD - 15-Sep-20 100.1125 8.9400 64.00 INE001A07QR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.50% 16-Sep-20 102.2225 7.2900 3000.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 99.4818 6.9700 1000.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.9311 7.1300 500.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.4256 7.0400 500.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.4256 7.0400 500.00 INE523H07783 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED -- 29-Sep-20 102.9708 9.0000 300.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.0165 6.9650 500.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.0649 6.9530 250.00 INE752E07BY5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.73% 11-Oct-20 104.5751 7.0000 25.00 INE013A076O8 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.32% 28-Oct-20 99.2658 8.6077 300.00 INE859C08020 IKF FINANCE LIMITED - 11-Nov-20 104.3850 11.7500 188.00 INE572O07349 ECAP EQUITIES LIMITED 0.00% 17-Nov-20 100.8570 9.5000 723.00 INE093J07SX9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 03-Dec-20 100.0000 0.0000 122.80 INE093J07SY7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 03-Dec-20 100.0000 0.0000 50.40 INE093J07SV3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 03-Dec-20 100.0000 0.0000 40.50 INE093J07SW1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 03-Dec-20 100.0000 0.0000 16.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 28-Dec-20 103.8837 7.2000 500.00 INE623B07198 FUTURE RETAIL LIMITED 10.10% 29-Apr-21 101.8727 9.4899 250.00 INE115A07JY6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 15-Jul-21 102.5133 7.2720 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 107.4047 7.9536 850.00 INE246R07103 IDFC INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED 8.50% 07-Sep-21 102.7353 7.6650 2.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 103.0588 7.9700 1200.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 100.1164 7.1200 1100.00 INE296N08022 WELSPUN RENEWABLES ENERGY PVT LTD 31-Jan-22 99.2036 8.2000 100.00 INE029A07075 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.35% 10-Mar-22 101.2580 7.1400 250.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 101.6082 7.1450 900.00 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.27% 06-Jun-22 100.3936 7.1500 600.00 INE115A07LZ9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.48% 10-Jun-22 99.9274 7.4800 100.00 INE537P07331 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.00% 01-Jul-22 101.0200 7.7182 200.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY LIMITED 7.72% 11-Jul-22 100.3312 7.6180 200.00 INE688V08015 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 7.80% 18-Jul-22 99.4800 7.9200 72.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.3418 7.1550 1500.00 INE105N07399 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.78% 30-Sep-22 102.3979 8.3500 50.00 INE540P07137 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-23 101.8249 8.2800 400.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. LTD 8.95% 26-Apr-23 105.4012 7.7000 1500.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITE 9.17% 05-Jul-23 101.3413 7.1800 300.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 102.4536 8.5000 750.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 103.9500 8.3800 101.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 102.4536 8.5000 250.00 INE906B07DA9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.35% 22-Nov-23 112.5718 5.8500 100.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.70% 28-May-24 109.6909 7.7600 100.00 INE752E07OG5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 30-May-24 98.4725 7.4150 583.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 107.3225 7.7950 250.00 INE871D07QB1 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 7.70% 26-Jul-24 99.6500 7.7500 17.00 INE092T08BN5 IDFC BANK LIMITED 9.30% 07-Aug-24 109.0720 7.5500 100.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 109.0707 7.4500 200.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 107.8900 7.4914 29.00 INE871D07NK9 INFRASTRUCTURE LEASING AND FINANCI 9.00% 29-Dec-24 106.3900 7.8000 100.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 109.9701 7.5200 150.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 109.9701 7.3785 150.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 105.2200 7.5400 20.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 104.4666 7.4945 350.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 29-Aug-25 105.5000 7.5436 10.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 103.8863 7.5801 20.00 INE514E08ES3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 19-Nov-25 103.6461 7.4600 500.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 104.1800 8.5026 452.00 INE540P07160 U.P. INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 101.3753 8.4500 100.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 101.5084 8.4200 350.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 101.8745 8.6500 350.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.7502 8.9741 150.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.5975 8.8500 100.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.20% 23-Jan-30 105.6445 7.4701 12.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.15% 09-Mar-30 104.6883 7.5200 300.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 100.5900 9.7043 12.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.55% 21-Sep-31 100.9774 7.4300 1.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.8590 7.2600 1350.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 100.4800 9.3000 3.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 101.3521 7.5200 50.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.5400 8.2750 153.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.0474 10.0000 116.00 INE528G09053 YES BANK LIMITED 10.25% 31-Dec-99 102.5532 8.2382 150.00 INE528G09061 YES BANK LIMITED 10.25% 31-Dec-99 104.0910 8.2707 50.00 INE528G09046 YES BANK LIMITED 10.25% 31-Dec-99 102.4797 8.2299 50.00