TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Sep 29

Sep 29 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 30628.10 NSE 93102.50 ============= TOTAL 123730.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE548C08045 EMAMI LIMITED 8.45% 22-Nov-17 100.2100 6.6800 140.00 INE851M07077 VOLKSWAGEN FINANCE PVT LTD 8.85% 01-Dec-17 100.2500 6.8800 500.00 INE721A07IL0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 9.55% 12-Feb-18 100.8600 7.0800 404.00 INE774D07PE3 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 8.16% 21-Mar-18 100.5300 6.9000 1000.00 INE033L07FJ7 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 7.76% 28-Mar-18 100.1400 7.1800 812.00 INE523E07DD0 L & T FINANCE LIMITED 8.64% 28-Mar-18 100.7000 6.9000 750.00 INE785J07131 -- 7.25% 08-Aug-18 100.0000 7.2500 2700.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.28% 04-Sep-18 101.2800 6.7800 100.00 INE909H07DN3 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 7.86% 02-Dec-18 100.4000 7.4500 250.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 102.1000 6.8500 350.00 INE847R07017 SKIL SHIPYARD HOLDINGS PRIVATE LTD 14.00% 21-Jan-19 100.0000 926.80 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 101.8000 6.8500 300.00 INE306N07JF3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.95% 10-Apr-19 100.3800 7.6300 250.00 INE261F08626 NABARD 7.65% 16-May-19 100.1000 6.5500 1000.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.55% 05-Jun-19 100.3800 7.2600 250.00 INE635T07038 SARA ESTATES PRIVATE LIMITED 0.00% 11-Jul-19 112.1200 300.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.2300 6.9500 280.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 04-Sep-19 104.1700 6.9100 250.00 INE265J07167 JM FINANCIAL ASSET RECONSTRUCTION 0.00% 05-Sep-19 99.9400 8.9500 200.00 INE752E07MX4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.40% 14-Sep-19 102.6300 6.9100 300.00 INE428Q08065 SURYODAY MICRO FINANCE LIMITED 11.15% 10-Jan-20 100.6600 10.2600 170.00 INE635T07046 SARA ESTATES PRIVATE LIMITED 0.00% 11-Jan-20 112.5300 655.00 INE261F08444 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE AND 8.18% 10-Feb-20 102.4900 6.9700 1100.00 INE916DA7MZ6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 24-Apr-20 104.8200 7.5500 100.00 INE261F08857 NABARD 7.14% 28-Apr-20 100.2800 6.7700 900.00 INE893R08019 ALOK KNIT EXPORTS PRIVATE LIMITED 15.00% 11-May-20 100.0000 1350.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 103.5700 7.1200 250.00 INE163N08040 ONGC PETRO ADDITIONS LIMITED 7.68% 18-May-20 100.6900 7.1800 250.00 INE296A07PR5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.77% 20-May-20 100.6300 7.4600 100.00 INE115A07LN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.78% 24-Jun-20 100.9100 7.3700 500.00 INE572E09460 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 7.63% 14-Jul-20 100.2100 7.5200 250.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 103.2300 7.3900 100.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.9800 6.9800 500.00 INE572O07349 ECAP EQUITIES LIMITED 0.00% 17-Nov-20 100.9100 9.5000 250.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED 9.80% 31-Dec-20 102.9100 8.7000 425.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-21 105.3200 8.1100 1278.00 INE069R07125 SPRIT TEXTILES PRIVATE LIMITED 8.60% 25-Mar-21 100.0000 8.4900 1650.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 107.4000 7.2000 200.00 INE340A07076 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.15% 18-Aug-21 102.8400 8.2500 250.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 100.0900 7.1300 150.00 INE135X07031 ADANI GAS HOLDINGS LIMITED 10.00% 26-Apr-22 102.0300 10.2400 1895.40 INE155A08340 TATA MOTORS LIMITED 7.50% 22-Jun-22 100.0000 7.4800 500.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% 28-Jun-22 99.6800 8.8100 250.00 INE688I07659 CAPITAL FIRST LIMITED 8.25% 14-Jul-22 100.1000 8.2100 3.00 INE721A07MQ1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 18-Jul-22 101.7978 7.8900 350.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% 02-Aug-22 99.0100 8.3900 100.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.3600 7.2500 250.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.5200 7.1100 250.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITED 9.40% 25-Oct-22 100.1400 6.8100 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 106.8600 7.2500 750.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 103.3500 8.4800 138.80 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 108.1000 7.4600 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 104.3100 9.8700 400.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.48% 09-Dec-24 105.1600 7.5100 50.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 104.0800 7.5500 20.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 105.3200 8.3000 500.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-26 103.2500 8.5500 217.30 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 105.0600 8.4500 100.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.95% 28-Oct-26 100.5800 7.8500 50.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.8500 8.8600 8.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.30% 01-Feb-27 117.5600 5.8100 30.90 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 116.2300 5.8100 18.90 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 102.5300 7.4500 500.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.0500 8.1300 4.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.5800 8.2200 4.00 INE695A08048 -- 10.50% 27-Sep-27 99.5000 10.2800 31.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 8.61% 31-Dec-27 100.9000 8.4600 10.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 99.9300 8.4000 250.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% 22-Mar-30 100.8500 8.8400 758.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% 31-Dec-30 98.8200 9.4000 250.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 114.4200 5.8100 35.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 105.0000 10.5000 143.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% 31-Dec-50 102.0300 8.6000 250.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.8800 11.2000 11.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 108.5600 8.7500 2.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% 29-Mar-99 100.5500 0.0000 6.00 INE695A08014 UNITED BANK OF INDIA 11.95% 31-Dec-99 104.5000 9.7600 500.00 INE090A08TZ5 ICICI BANK LIMITED 8.55% 31-Dec-99 99.9300 8.5600 250.00 NSE === INE241O07135 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LIMITED - 17-Oct-17 109.0860 8.2500 10.00 INE804I07ZO5 ECL FINANCE LIMITED - 19-Oct-17 130.4100 8.2500 50.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.85% 19-Oct-17 100.1098 6.3100 1.30 INE918K07DB3 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 20-Oct-17 121.1950 8.2500 20.00 INE840S07044 LEGITIMATE ASSETS OPERATORS PVT LTD 1.90% 30-Nov-17 100.1633 10.4650 77.50 INE918K07086 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 07-Dec-17 155.5740 8.2500 4.50 INE296A07GK9 BAJAJ FINANCE LIMITED - 29-Dec-17 122.9763 6.7700 1500.00 INE756I07530 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.10% 29-Dec-17 100.4587 6.7700 400.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.53% 12-Jan-18 100.3837 6.6700 1000.00 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 15-Jan-18 100.2760 6.6743 3300.00 INE774D07PE3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.15% 21-Mar-18 100.5345 6.9000 500.00 INE523E07DD0 L & T FINANCE LTD 8.64% 28-Mar-18 100.6994 6.9000 250.00 INE660N08037 S. D. CORPORATION PRIVATE LIMITED 9.95% 25-Apr-18 100.8128 8.7574 100.00 INE135X07015 ADANI GAS HOLDINGS LIMITED 10.00% 26-Apr-18 100.0000 9.5901 90.90 INE958G07BO4 RELIGARE FINVEST LIMITED 10.45% 18-May-18 100.0000 10.0500 1000.00 INE093J07DG6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 14-Jun-18 152.9010 0.0000 2.50 INE931S07017 ADANI TRANSMISSION LTD 9.45% 28-Jun-18 101.1726 7.6042 250.00 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.90% 16-Jul-18 100.0162 6.7800 250.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.1266 7.0000 500.00 INE277L07093 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS PVT LTD 7.00% 14-Aug-18 100.6898 400.00 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.88% 03-Sep-18 100.0847 6.7500 1150.00 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.88% 03-Sep-18 100.0847 6.7500 1150.00 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.88% 03-Sep-18 100.0847 6.7500 1000.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 101.2806 6.7800 100.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 101.2806 6.7800 300.00 INE091A07158 NIRMA LIMITED SR-I 7.95% 07-Sep-18 100.6743 7.1500 500.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 100.2398 6.7500 250.00 INE848E07AD7 NHPC LIMITED 6.91% 15-Sep-18 100.0000 6.9000 150.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.3761 6.7500 1150.00 INE261F08535 NABARD 7.80% 12-Oct-18 100.0298 6.4751 250.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 102.2099 6.8500 400.00 INE001A07PW9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 22-Nov-18 100.2018 7.1800 1000.00 INE001A07PW9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 22-Nov-18 100.2018 7.1800 1000.00 INE001A07PW9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 22-Nov-18 100.2018 7.1800 150.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.33% 11-Dec-18 100.1845 7.1800 1000.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.33% 11-Dec-18 100.1845 7.1800 1000.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.0374 6.9500 650.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 102.1021 6.8500 350.00 INE121A07NO7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 7.96% 26-Feb-19 100.3657 7.6500 200.00 INE121A07NO7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 7.96% 26-Feb-19 100.3657 7.6500 200.00 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 28-Feb-19 101.3948 7.0190 10.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.4419 6.8850 100.00 INE953L07313 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES LTD 12.50% 28-Mar-19 98.9948 13.1884 99.00 INE135X07023 ADANI GAS HOLDINGS LIMITED 26-Apr-19 100.0000 10.2420 86.40 INE114A07448 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.90% 01-May-19 100.8456 8.2500 100.00 INE114A07448 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.90% 01-May-19 100.0000 7.5700 50.00 INE261F08626 NABARD 7.65% 16-May-19 100.0914 6.5502 1000.00 INE277L07028 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS PVT LTD 1.25% 30-May-19 116.4511 35.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.4238 6.8700 50.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.4238 6.8800 50.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.55% 05-Jun-19 100.3786 7.2600 250.00 INE015L07345 EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION CO. 10.75% 14-Jun-19 101.8327 9.5046 100.00 INE134E08HO2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.50% 29-Jun-19 102.2956 7.0200 1000.00 INE261F08667 NABARD 7.65% 01-Jul-19 100.2809 6.3400 250.00 INE523H07841 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 8.70% 25-Jul-19 99.9549 8.6950 150.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.26% 12-Aug-19 101.5919 7.3000 100.00 INE277L07036 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS PVT LTD 1.25% 28-Aug-19 113.2250 45.30 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 101.8989 7.9500 830.00 INE848E07AE5 NHPC LIMITED 6.91% 15-Sep-19 100.0000 6.9100 150.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.8150 6.9700 1000.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.8150 6.9700 1000.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 100.2051 7.3750 750.00 INE093J07NQ4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 18-Nov-19 121.0000 0.0000 1.00 INE114A07646 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.60% 19-Nov-19 100.7589 8.1775 200.00 INE750A07035 ORIENTAL HOTELS LIMITED 2.00% 21-Nov-19 130.0105 8.5899 3.00 INE311I07039 TANGLIN DEVELOPMENTS LIMITED 0.00% 22-Nov-19 114.9232 12.4894 108.10 INE277L07051 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS PVT LTD 1.25% 20-Dec-19 109.1721 1.00 INE311I07047 TANGLIN DEVELOPMENTS LIMITED 1.25% 23-Jan-20 112.6441 150.00 INE471Q07067 INDIAN SCHOOL FINANCE COMPANY 13.30% 24-Feb-20 103.0484 12.3500 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.5876 7.1200 310.00 INE604U07032 CAMDEN INDUSTRIES LIMITED SR-I 8.52% 21-Mar-20 100.4789 8.5400 220.00 INE296A07NW0 BAJAJ FINANCE LIMITED 27-Mar-20 105.1933 7.4958 5.00 INE296A07MP6 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.88% 27-Mar-20 100.9010 7.5000 5.00 INE540B08101 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 9.50% 15-Apr-20 100.1091 9.4295 8.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 99.2656 7.1301 5.00 INE477L07677 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD-- 20-Apr-20 112.5175 8.1949 3.00 INE582L07138 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 8.19% 23-Apr-20 100.3527 7.9983 2.00 INE916DA7MZ6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED -- 24-Apr-20 104.8245 7.5500 100.00 INE945S07058 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 8.25% 25-Apr-20 100.3769 8.0279 140.00 INE556F08IV6 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.25% 30-Apr-20 100.6255 6.9580 150.00 INE296A07PR5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.77% 20-May-20 100.6339 7.4600 100.00 INE530L07285 EDELWEISS HOUSING FINANCE LTD -- 02-Jun-20 103.2191 8.2500 150.00 INE296A07PZ8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.62% 15-Jun-20 100.6400 7.3200 250.00 INE115A07LN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.78% 24-Jun-20 100.9271 7.3617 500.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 26-Jun-20 100.4524 7.3900 160.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.83% 29-Jun-20 99.5755 7.0000 12.00 INE738C07051 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 8.00% 30-Jun-20 99.9768 8.0131 350.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.46% 05-Jul-20 100.7663 7.1100 250.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.46% 05-Jul-20 100.7663 7.1100 250.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 07-Jul-20 100.1830 7.4000 250.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 07-Jul-20 100.1830 7.4000 250.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 07-Jul-20 100.1830 7.4000 1000.00 INE155A08357 TATA MOTORS LIMITED 7.28% 29-Jul-20 99.6848 7.3850 1000.00 INE155A08357 TATA MOTORS LIMITED 7.28% 29-Jul-20 99.6848 7.3850 1000.00 INE458U07025 WADHAWAN GLOBAL CAPITAL PRIVATE LTD 1.00% 31-Jul-20 107.5746 8.8350 150.00 INE028A09180 BANK OF BARODA RESET 27-Aug-20 99.8500 9.0900 2.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 103.0534 7.1500 50.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 103.0534 7.1500 50.00 INE848E07AF2 NHPC LIMITED 6.91% 15-Sep-20 100.0000 6.9000 150.00 INE001A07QR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.50% 16-Sep-20 102.0070 7.4000 50.00 INE020B08AJ4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.87% 24-Sep-20 100.2039 6.7844 250.00 INE532S07039 8.75 LOA 25SP20 FVRS1CR -- 25-Sep-20 100.0000 8.7484 1150.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.0029 6.9700 750.00 INE580B07430 GRUH FINANCE LIMITED 7.40% 30-Sep-20 100.0000 7.5304 250.00 INE013A076O8 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.32% 28-Oct-20 99.2500 8.6100 40.00 INE124N08067 ESS KAY FINCORP PRIVATE LIMITED -- 12-Jan-21 102.5822 12.5000 9.00 INE823G07078 J.K.CEMENT LIMITED 11.00% 24-Jan-21 102.5408 9.4500 300.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-21 101.7500 8.5600 511.00 INE540P07111 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-21 101.4810 8.1704 250.00 INE069R07125 SPRIT TEXTILES PRIVATE LIMITED -- 25-Mar-21 100.0000 8.4939 1650.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.40% 27-May-21 104.1421 7.0500 3.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 107.4028 7.2000 200.00 INE340A07076 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.15% 18-Aug-21 102.8359 8.2500 250.00 INE848E07AG0 NHPC LIMITED 6.91% 15-Sep-21 100.0000 6.9000 150.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 102.2221 8.0700 500.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 102.6080 8.0994 50.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 102.6080 8.1000 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 107.0000 7.7000 4.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 98.9342 7.0100 300.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 100.0900 7.1275 150.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 100.1477 7.1113 350.00 INE020B08AF2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.46% 28-Feb-22 101.0957 7.1500 250.00 INE945S07074 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 8.50% 25-Apr-22 101.5412 8.0500 150.00 INE135X07031 ADANI GAS HOLDINGS LIMITED - 26-Apr-22 100.0000 10.4900 822.70 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.27% 06-Jun-22 100.6656 7.0800 250.00 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.27% 06-Jun-22 100.4983 7.1300 1100.00 INE248U08119 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 13-Jun-22 105.5057 9.2500 3.00 INE155A08340 TATA MOTORS LIMITED 7.50% 22-Jun-22 100.0000 7.4813 500.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 103.8950 8.4500 1.00 INE688V08015 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 7.80% 18-Jul-22 99.9500 7.7963 500.00 INE248U08093 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 9.10% 22-Jul-22 99.9996 9.4900 101.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.3560 7.2500 250.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.5225 7.1100 1000.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.5201 7.1100 1250.00 INE848E07AH8 NHPC LIMITED 6.91% 15-Sep-22 100.0000 6.9000 150.00 INE558T07016 RENEW AKSHAY URJA PRIVATE LIMITED 8.55% 30-Sep-22 100.1096 8.7746 500.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITED 9.40% 25-Oct-22 100.1422 6.8000 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 107.5290 7.2000 200.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 107.5290 7.2000 200.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITED 9.40% 27-Nov-22 100.3300 6.8000 150.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITED 9.24% 20-Dec-22 100.3548 6.8000 200.00 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-23 104.2252 8.1699 500.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 106.8829 7.2450 500.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 103.3900 8.4900 315.00 INE906B07DA9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.35% 22-Nov-23 112.6763 5.8300 100.00 INE310L07811 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.08% 20-Feb-24 109.1175 8.3914 450.00 INE752E07OG5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 30-May-24 98.5729 7.4000 600.00 INE752E07OG5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 30-May-24 98.5729 7.4000 350.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 108.8569 7.6300 50.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 108.8569 7.6300 50.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 04-Sep-24 108.1000 7.7300 8.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 108.1000 7.4557 1.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 105.1619 7.5100 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 105.0500 7.7000 3.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 102.9700 8.1000 19.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7300 3.00 INE540P07087 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 14-Feb-25 104.8300 8.3000 15.00 INE134E08CS4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 15-Mar-25 107.3700 7.5500 8.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 105.4836 7.3195 708.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 105.4836 7.3195 350.00 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.07% 01-Oct-25 107.7600 5.8250 100.00 INE896V07099 ESSENTIAL HOSPITALITY PRIVATE LTD 9.71% 15-Oct-25 104.8607 8.9500 117.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 104.4492 7.6097 100.00 INE238A08393 AXIS BANK LIMITED 8.50% 27-May-26 105.2300 7.6400 8.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.9123 8.3300 50.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-26 103.9000 8.4500 400.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 105.0575 8.4500 200.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.3706 7.5700 3650.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.3706 7.5700 3500.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.85% 26-Sep-26 104.1600 8.1800 230.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 100.5814 7.8500 50.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.8500 8.8600 3.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 102.5294 7.4484 500.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 102.1600 9.2500 5.00 INE804I08726 ECL FINANCE LIMITED 9.75% 30-Apr-27 104.0000 9.0906 6.00 INE017A08292 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.25% 25-May-27 100.9000 8.1000 7.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 99.1734 7.4100 50.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 99.1734 7.4100 50.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.8686 8.0087 78.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 99.2053 8.1200 284.00 INE514E08FP6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.22% 03-Aug-27 98.7000 7.4000 80.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.33% 28-Aug-27 99.5577 7.4806 1250.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.33% 28-Aug-27 100.6630 7.2393 250.00 INE695A08048 UNITED BANK OF INDIA 10.50% 27-Sep-27 100.0000 10.4933 10.00 INE558T07024 RENEW AKSHAY URJA PRIVATE LIMITED 8.65% 30-Sep-27 100.0000 8.9299 400.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 112.7800 5.8250 50.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 100.6298 8.9300 758.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 99.0896 8.3700 750.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 99.9952 8.3800 500.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 102.0301 8.6000 320.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.6841 8.8100 280.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 98.8175 9.4000 250.00 INE090A08TZ5 ICICI BANK LIMITED 8.55% PERPETUAL 99.9298 8.5649 250.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 101.4295 9.2500 38.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.5500 9.0300 6.00 INE667A08104 SYNDICATE BANK 9.80% PERPETUAL 100.1341 9.7400 2.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 99.0896 8.3700 650.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 99.9952 8.3800 250.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 98.9944 8.4000 400.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 109.0000 6.3347 10.00 INE888F08030 AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.75% 30-Mar-31 100.4445 9.9200 1576.70 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 100.0000 10.0400 186.00 INE540P08028 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.70% 04-Jul-31 100.0757 9.9100 7548.80 INE540P08036 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.70% 26-Sep-31 100.1049 9.9100 9205.90 INE540P08051 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.70% 30-Mar-32 100.1537 9.9000 2972.90 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.05% 24-Jul-32 98.6921 8.2044 147.00 INE135Y07013 GP WIND (JANGI) PRIVATE LIMITED 9.25% 08-Aug-32 100.0000 9.4533 300.00 INE945S07215 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-36 105.7500 8.5700 40.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.2428 9.9000 10.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 95.0000 11.8300 1.00 ===============================================================================================