Outstanding securities issued by Indian states-Feb 21-Part II

Feb 21 (Reuters) - Details of outstanding securities issued by Indian state governments (Part II): ------------------------------------------------------------------------------- Security Issued on Maturity Issue size 6-month Wtd Avg

date date crore in crore coupon

rupees Yld KARNATAKA 08.40%, 2018 27-Mar-08 27-Mar-18 750.0000 31.50 06.70%, 2019 14-Jan-09 14-Jan-19 1500.0000 50.25 6.5849 07.76%, 2019 02-Mar-09 02-Mar-19 3000.0000 116.40 7.6243 08.49%, 2019 18-Mar-09 18-Mar-19 2917.0000 123.83 8.3632 07.76%, 2019 (II) 30-Jul-09 30-Jul-19 1000.0000 38.80 7.7099 07.95%, 2019 05-Aug-09 05-Aug-19 1000.0000 39.75 7.9225 08.25%, 2019 09-Sep-09 09-Sep-19 750.0000 30.94 8.2126 08.05%, 2019 25-Nov-09 25-Nov-19 2000.0000 80.50 8.0346 08.52%, 2020 10-Mar-10 10-Mar-20 1250.0000 53.25 8.5043 08.42%, 2020 10-Nov-10 10-Nov-20 1000.0000 42.10 8.4070 08.43%, 2020 08-Dec-10 08-Dec-20 1000.0000 42.15 8.4125 09.19%, 2021 09-Nov-11 09-Nov-21 1500.0000 68.93 9.1365 08.69%, 2022 11-Jan-12 11-Jan-22 1250.0000 54.31 8.6407 08.65%, 2022 25-Jan-12 25-Jan-22 1250.0000 54.06 8.6118 08.69%, 2022 (II) 08-Feb-12 08-Feb-22 1500.0000 65.18 8.6630 08.74%, 2022 22-Feb-12 22-Feb-22 500.0000 21.85 8.7207 08.92%, 2022 07-Mar-12 07-Mar-22 1500.0000 66.90 8.8848 08.90%, 2022 19-Dec-12 19-Dec-22 1000.0000 44.50 8.8766 08.62%, 2023 20-Feb-13 20-Feb-23 1000.0000 43.10 8.5825 08.65%, 2023 20-Mar-13 20-Mar-23 1000.0000 43.25 8.6027 09.39%, 2023 01-Aug-13 01-Aug-23 1102.3000 51.75 9.2308 09.65%, 2023 14-Aug-13 14-Aug-23 1000.0000 48.25 9.5754 09.54%, 2023 11-Sep-13 11-Sep-23 1500.0000 71.55 9.4974 09.39%, 2023 (II) 23-Oct-13 23-Oct-23 2000.0000 93.90 9.3316 09.39%, 2023 04-Dec-13 04-Dec-23 3000.0000 140.85 9.3747 09.50%, 2023 18-Dec-13 18-Dec-23 1199.9900 57.00 9.4919 09.25%, 2024 16-Jan-14 16-Jan-24 2000.0000 92.50 9.2263 09.41%, 2024 30-Jan-14 30-Jan-24 2000.0000 94.10 9.3614 09.55%, 2024 12-Feb-14 12-Feb-24 1195.0000 57.06 9.4822 09.14%, 2024 28-May-14 28-May-24 1500.0000 68.55 9.1142 09.01%, 2024 25-Jun-14 25-Jun-24 1000.0000 45.05 8.9848 08.97%, 2024 23-Jul-14 23-Jul-24 2000.0000 89.70 8.9563 09.04%, 2024 10-Sep-14 10-Sep-24 2000.0000 90.40 9.0077 08.73%, 2024 29-Oct-14 29-Oct-24 2000.0000 87.30 8.7170 08.45%, 2024 26-Nov-14 26-Nov-24 2500.0000 105.63 8.4345 08.24%, 2024 24-Dec-14 24-Dec-24 2500.0000 103.00 8.2210 08.06%, 2025 28-Jan-15 28-Jan-25 1000.0000 40.30 8.0500 08.06%, 2025 (II) 11-Feb-15 11-Feb-25 1500.0000 60.45 8.0537 08.05%, 2025 25-Feb-15 25-Feb-25 1500.0000 60.38 8.0362 08.08%, 2025 11-Mar-15 11-Mar-25 1000.0000 40.40 8.0566 07.98%, 2025 14-Oct-15 14-Oct-25 2000.0000 79.80 7.9634 07.99%, 2025 28-Oct-15 28-Oct-25 1000.0000 39.95 7.9824 08.14%, 2025 13-Nov-15 13-Nov-25 2000.0000 81.40 8.1176 08.16%, 2025 26-Nov-15 26-Nov-25 2000.0000 81.60 8.1500 08.22%, 2025 09-Dec-15 09-Dec-25 2187.5000 89.91 8.2017 08.27%, 2025 23-Dec-15 23-Dec-25 2000.0000 82.70 8.2547 08.27%, 2026 13-Jan-16 13-Jan-26 1500.0000 62.03 8.2405 08.38%, 2026 27-Jan-16 27-Jan-26 1500.0000 62.85 8.3439 08.67%, 2026 24-Feb-16 24-Feb-26 2000.0000 86.70 8.6381 07.14%, 2026 13-Oct-16 13-Oct-26 2000.0000 71.40 7.1039 07.22%, 2026 26-Oct-16 26-Oct-26 2000.0000 72.20 7.1931 07.37%, 2026 09-Nov-16 09-Nov-26 2000.0000 73.70 7.3567 06.83%, 2026 23-Nov-16 23-Nov-26 2000.0000 68.30 6.8152 07.08%, 2026 14-Dec-16 14-Dec-26 3500.0000 123.90 7.0620 07.27%, 2026 28-Dec-16 28-Dec-26 3500.0000 127.23 7.2468 07.15%, 2027 11-Jan-17 11-Jan-27 2000.0000 71.50 7.1390 07.20%, 2027 25-Jan-17 25-Jan-27 1500.0000 54.00 7.1842 07.59%, 2027 15-Feb-17 15-Feb-27 2000.0000 75.90 7.5628 07.75%, 2027 01-Mar-17 01-Mar-27 2686.0000 104.08 7.7345 07.86%, 2027 15-Mar-17 15-Mar-27 2686.0000 105.56 7.7874 07.59%, 2027 (II) 29-Mar-17 29-Mar-27 2135.0000 81.02 7.5738 07.38%, 2027 27-Sep-17 27-Sep-27 1500.0000 55.35 7.3764 07.51%, 2027 11-Oct-17 11-Oct-27 1000.0000 37.55 7.4994 07.55%, 2027 25-Oct-17 25-Oct-27 1000.0000 37.75 7.5370 07.62%, 2027 01-Nov-17 01-Nov-27 1500.0000 57.15 7.6136 07.64%, 2027 08-Nov-17 08-Nov-27 1000.0000 38.20 7.5764 07.70%, 2027 15-Nov-17 15-Nov-27 1000.0000 38.50 7.6786 07.54%, 2027 22-Nov-17 22-Nov-27 1500.0000 56.55 7.5300 07.65%, 2027 29-Nov-17 29-Nov-27 2000.0000 76.50 7.6426 07.65%, 2027 06-Dec-17 06-Dec-27 1500.0000 57.38 7.6390 07.76%, 2027 13-Dec-17 13-Dec-27 1500.0000 58.20 7.7483 07.69%, 2027 20-Dec-17 20-Dec-27 2000.0000 76.90 7.6839 07.82%, 2027 27-Dec-17 27-Dec-27 1598.0000 62.48 7.8049 07.79%, 2028 03-Jan-18 03-Jan-28 2000.0000 77.90 7.7896 08.00%, 2028 17-Jan-18 17-Jan-28 1000.0000 40.00 7.9630 08.03%, 2028 31-Jan-18 31-Jan-28 2000.0000 80.30 8.0062

-------------- Total 126456.7900 KERALA 08.50%, 2018 23-Apr-08 23-Apr-18 385.0000 16.36 8.4481 08.50%, 2018 (II) 28-May-08 28-May-18 500.0000 21.25 8.4641 09.86%, 2018 01-Aug-08 01-Aug-18 300.0000 14.79 9.8441 08.50%, 2018 (III) 08-Oct-08 08-Oct-18 800.0000 34.00 8.4455 07.77%, 2018 21-Nov-08 21-Nov-18 350.0000 13.60 7.6919 06.38%, 2018 24-Dec-08 24-Dec-18 800.0000 25.52 6.2856 06.10%, 2019 07-Jan-09 07-Jan-19 812.0000 24.77 6.0080 07.45%, 2019 18-Feb-09 18-Feb-19 800.0000 29.80 7.4099 08.45%, 2019 18-Mar-09 18-Mar-19 500.0000 21.13 8.3579 08.27%, 2019 25-Mar-09 25-Mar-19 268.9300 11.12 8.2265 07.83%, 2019 24-Jun-09 24-Jun-19 600.0000 23.49 7.7979 08.13%, 2019 23-Sep-09 23-Sep-19 1350.0000 54.88 8.0606 08.12%, 2019 30-Oct-09 30-Oct-19 850.0000 34.51 8.0774 08.05%, 2019 25-Nov-09 25-Nov-19 676.0000 27.21 8.0335 08.35%, 2019 23-Dec-09 23-Dec-19 500.0000 20.88 8.3368 08.56%, 2020 16-Feb-10 16-Feb-20 1480.0000 63.34 8.5258 08.43%, 2020 10-Nov-10 10-Nov-20 1000.0000 42.15 8.4119 08.34%, 2020 22-Dec-10 22-Dec-20 1500.0000 62.55 8.2980 08.50%, 2021 02-Feb-11 02-Feb-21 1000.0000 42.50 8.4857 08.51%, 2021 17-Feb-11 17-Feb-21 1000.0000 42.55 8.4898 08.36%, 2021 16-Mar-11 16-Mar-21 1000.0000 41.80 8.3290 08.60%, 2021 24-Aug-11 24-Aug-21 1000.0000 43.00 8.5772 08.62%, 2021 07-Sep-11 07-Sep-21 1000.0000 43.10 8.6102 08.85%, 2021 05-Oct-11 05-Oct-21 500.0000 22.13 8.8443 09.06%, 2021 19-Oct-11 19-Oct-21 500.0000 22.65 9.0585 09.03%, 2021 07-Dec-11 07-Dec-21 800.0000 36.12 8.9999 08.80%, 2021 21-Dec-11 21-Dec-21 1200.0000 52.80 8.7649 08.70%, 2022 25-Jan-12 25-Jan-22 1380.0000 60.03 8.6329 08.69%, 2022 08-Feb-12 08-Feb-22 500.0000 21.73 8.6722 08.75%, 2022 22-Feb-12 22-Feb-22 900.0000 39.38 8.7240 08.97%, 2022 14-Mar-12 14-Mar-22 450.0000 20.18 8.9544 09.25%, 2022 30-Mar-12 30-Mar-22 650.0000 30.06 9.1648 09.14%, 2022 25-Apr-12 25-Apr-22 1000.0000 45.70 9.1254 09.15%, 2022 23-May-12 23-May-22 1000.0000 45.75 9.1212 08.85%, 2022 18-Jul-12 18-Jul-22 1000.0000 44.25 8.8105 08.92%, 2022 08-Aug-12 08-Aug-22 2000.0000 89.20 8.9035 08.80%, 2022 25-Oct-12 25-Oct-22 1000.0000 44.00 8.7908 08.93%, 2022 21-Nov-12 21-Nov-22 1000.0000 44.65 8.9005 08.93%, 2022 (II) 19-Dec-12 19-Dec-22 850.0000 37.95 8.8844 08.65%, 2023 09-Jan-13 09-Jan-23 1000.0000 43.25 8.6378 08.60%, 2023 23-Jan-13 23-Jan-23 1500.0000 64.50 8.5762 08.63%, 2023 06-Mar-13 06-Mar-23 1233.0000 53.20 8.6084 08.25%, 2023 25-Apr-13 25-Apr-23 1000.0000 41.25 8.2356 08.10%, 2023 08-May-13 08-May-23 500.0000 20.25 8.0946 07.58%, 2023 22-May-13 22-May-23 500.0000 18.95 7.5800 07.77%, 2023 19-Jun-13 19-Jun-23 1000.0000 38.85 7.7541 07.98%, 2023 03-Jul-13 03-Jul-23 500.0000 19.95 7.9415 09.49%, 2023 01-Aug-13 01-Aug-23 1600.0000 75.92 9.2821 09.72%, 2023 28-Aug-13 28-Aug-23 1100.0000 53.46 9.6449 09.25%, 2023 09-Oct-13 09-Oct-23 750.0000 34.69 9.2298 09.28%, 2023 23-Oct-13 23-Oct-23 500.0000 23.20 9.2800 09.32%, 2023 06-Nov-13 06-Nov-23 500.0000 23.30 9.3200 09.37%, 2023 20-Nov-13 20-Nov-23 750.0000 35.14 9.3693 09.35%, 2023 04-Dec-13 04-Dec-23 500.0000 23.38 9.3458 09.48%, 2023 18-Dec-13 18-Dec-23 500.0000 23.70 9.4787 09.41%, 2024 30-Jan-14 30-Jan-24 1000.0000 47.05 9.3616 09.48%, 2024 12-Feb-14 12-Feb-24 500.0000 23.70 9.4772 09.75%, 2024 26-Feb-14 26-Feb-24 1000.0000 48.75 9.7293 09.46%, 2024 26-Mar-14 26-Mar-24 600.0000 28.38 9.4481 09.64%, 2024 10-Apr-14 10-Apr-24 1000.0000 48.20 9.6400 09.37%, 2024 23-Apr-14 23-Apr-24 1000.0000 46.85 9.3692 09.19%, 2024 28-May-14 28-May-24 1200.0000 55.14 9.1352 08.99%, 2024 25-Jun-14 25-Jun-24 500.0000 22.48 8.9890 08.97%, 2024 23-Jul-14 23-Jul-24 1000.0000 44.85 8.9496 09.03%, 2024 13-Aug-14 13-Aug-24 700.0000 31.61 9.0290 09.07%, 2024 27-Aug-14 27-Aug-24 1000.0000 45.35 8.9840 09.00%, 2024 10-Sep-14 10-Sep-24 500.0000 22.50 8.9990 08.86%, 2024 16-Oct-14 16-Oct-24 1000.0000 44.30 8.8533 08.72%, 2024 29-Oct-14 29-Oct-24 500.0000 21.80 8.7077 08.44%, 2024 26-Nov-14 26-Nov-24 1000.0000 42.20 8.4275 08.24%, 2024 24-Dec-14 24-Dec-24 300.0000 12.36 8.2395 08.14%, 2025 14-Jan-15 14-Jan-25 1500.0000 61.05 8.1236 08.06%, 2025 11-Feb-15 11-Feb-25 1000.0000 40.30 8.0555 08.09%, 2025 11-Mar-15 11-Mar-25 1000.0000 40.45 8.0640 08.07%, 2025 15-Apr-15 15-Apr-25 1500.0000 60.53 8.0570 08.05%, 2025 29-Apr-15 29-Apr-25 500.0000 20.13 8.0500 08.24%, 2025 13-May-15 13-May-25 1000.0000 41.20 8.2123 08.24%, 2025 (II) 10-Jun-15 10-Jun-25 400.0000 16.48 8.2399 08.18%, 2025 24-Jun-15 24-Jun-25 300.0000 12.27 8.1798 08.29%, 2025 29-Jul-15 29-Jul-25 1500.0000 62.18 8.2792 08.27%, 2025 12-Aug-15 12-Aug-25 2000.0000 82.70 8.2609 08.31%, 2025 26-Aug-15 26-Aug-25 500.0000 20.78 8.2973 07.99%, 2025 28-Oct-15 28-Oct-25 1500.0000 59.93 7.9845 08.16%, 2025 13-Nov-15 13-Nov-25 500.0000 20.40 8.1247 08.17%, 2025 26-Nov-15 26-Nov-25 750.0000 30.64 8.1629 08.18%, 2025 (II) 09-Dec-15 09-Dec-25 500.0000 20.45 8.1800 08.24%, 2025 (III) 23-Dec-15 23-Dec-25 550.0000 22.66 8.2400 08.42%, 2026 27-Jan-16 27-Jan-26 750.0000 31.58 8.3706 08.49%, 2026 10-Feb-16 10-Feb-26 750.0000 31.84 8.3925 08.69%, 2026 24-Feb-16 24-Feb-26 1000.0000 43.45 8.6423 08.53%, 2026 09-Mar-16 09-Mar-26 500.0000 21.33 8.5240 08.08%, 2026 23-Mar-16 23-Mar-26 500.0000 20.20 8.0800 07.98%, 2026 20-Apr-16 20-Apr-26 500.0000 19.95 7.9794 07.96%, 2026 27-Apr-16 27-Apr-26 500.0000 19.90 7.9599 07.98%, 2026 (II) 11-May-16 11-May-26 1800.0000 71.82 7.9771 08.07%, 2026 15-Jun-16 15-Jun-26 1000.0000 40.35 8.0502 07.98%, 2026 (III) 29-Jun-16 29-Jun-26 500.0000 19.95 7.9764 07.69%, 2026 27-Jul-16 27-Jul-26 500.0000 19.23 7.6900 07.61%, 2026 09-Aug-16 09-Aug-26 1500.0000 57.08 7.5991 07.59%, 2026 24-Aug-16 24-Aug-26 2300.0000 87.29 7.5748 07.15%, 2026 13-Oct-16 13-Oct-26 750.0000 26.81 7.1182 07.38%, 2026 09-Nov-16 09-Nov-26 1000.0000 36.90 7.3696 06.85%, 2026 23-Nov-16 23-Nov-26 1500.0000 51.38 6.8238 07.29%, 2026 28-Dec-16 28-Dec-26 1050.0000 38.27 7.2510 07.15%, 2027 11-Jan-17 11-Jan-27 1500.0000 53.63 7.1403 07.77%, 2027 01-Mar-17 01-Mar-27 1500.0000 58.28 7.7484 07.80%, 2027 15-Mar-17 15-Mar-27 1400.0000 54.60 7.7418 07.64%, 2027 12-Apr-17 12-Apr-27 2000.0000 76.40 7.6395 07.55%, 2027 11-May-17 11-May-27 1000.0000 00.42 7.5500 07.20%, 2027 14-Jun-17 14-Jun-27 500.0000 18.00 7.1775 07.22%, 2027 28-Jun-17 28-Jun-27 500.0000 18.05 7.2044 07.25%, 2027 12-Jul-17 12-Jul-27 500.0000 18.13 7.2438 07.19%, 2027 26-Jul-17 26-Jul-27 1000.0000 35.95 7.1713 07.24%, 2037 09-Aug-17 09-Aug-37 4000.0000 144.80 7.2400 07.48%, 2032 23-Aug-17 23-Aug-32 4500.0000 168.30 7.3854 07.83%, 2033 03-Jan-18 03-Jan-33 1000.0000 39.15 7.8300 07.75%, 2028 10-Jan-18 10-Jan-28 1000.0000 38.75 7.7482 08.20%, 2028 07-Feb-18 07-Feb-28 1500.0000 61.50 8.1985 08.27%, 2028 21-Feb-18 21-Feb-28 1000.0000 41.35 8.2384

-------------- Total 113734.9300 MADHYA PRADESH 08.30%, 2018 12-Nov-08 12-Nov-18 625.0000 25.94 8.2415 06.00%, 2019 07-Jan-09 07-Jan-19 900.0000 27.00 5.8329 07.00%, 2019 23-Jan-09 23-Jan-19 885.0000 30.98 6.9323 07.77%, 2019 02-Mar-09 02-Mar-19 1075.0000 41.76 7.6270 08.40%, 2019 18-Mar-09 18-Mar-19 1010.2500 42.43 8.3656 08.31%, 2019 09-Sep-09 09-Sep-19 1560.0000 64.82 8.2786 08.32%, 2019 09-Dec-09 09-Dec-19 1560.0000 64.90 8.2830 08.32%, 2020 06-Jan-10 06-Jan-20 1553.0000 64.60 8.2734 08.54%, 2020 10-Mar-10 10-Mar-20 1148.0000 49.02 8.5180 08.44%, 2020 08-Dec-10 08-Dec-20 1200.0000 50.64 8.4161 08.39%, 2021 05-Jan-11 05-Jan-21 1000.0000 41.95 8.3693 08.48%, 2021 03-Mar-11 03-Mar-21 700.0000 29.68 8.4621 08.36%, 2021 16-Mar-11 16-Mar-21 1000.0000 41.80 8.3314 09.05%, 2021 19-Oct-11 19-Oct-21 1000.0000 45.25 9.0404 08.73%, 2022 25-Jan-12 25-Jan-22 1500.0000 65.48 8.6572 08.99%, 2022 07-Mar-12 07-Mar-22 1500.0000 67.43 8.9269 08.92%, 2022 08-Aug-12 08-Aug-22 1000.0000 44.60 8.8987 08.60%, 2023 23-Jan-13 23-Jan-23 1000.0000 43.00 8.5886 08.64%, 2023 20-Feb-13 20-Feb-23 1000.0000 43.20 8.5922 08.63%, 2023 20-Mar-13 20-Mar-23 1500.0000 64.73 8.5732 09.53%, 2023 01-Aug-13 01-Aug-23 1000.0000 47.65 9.3192 09.68%, 2023 25-Sep-13 25-Sep-23 500.0000 24.20 9.6800 09.29%, 2023 09-Oct-13 09-Oct-23 1000.0000 46.45 9.2534 09.30%, 2023 06-Nov-13 06-Nov-23 500.0000 23.25 9.3000 09.29%, 2024 16-Jan-14 16-Jan-24 1000.0000 46.45 9.2368 09.40%, 2024 30-Jan-14 30-Jan-24 1000.0000 47.00 9.3687 09.11%, 2024 28-May-14 28-May-24 1000.0000 45.55 9.1032 08.98%, 2024 25-Jun-14 25-Jun-24 350.0000 15.72 8.9794 08.99%, 2024 09-Jul-14 09-Jul-24 1200.0000 53.94 8.9621 08.95%, 2024 23-Jul-14 23-Jul-24 1000.0000 44.75 8.9476 08.95%, 2024 (II) 24-Sep-14 24-Sep-24 1050.0000 46.99 8.9426 08.84%, 2024 16-Oct-14 16-Oct-24 1000.0000 44.20 8.8379 08.45%, 2024 26-Nov-14 26-Nov-24 750.0000 31.69 8.4211 08.24%, 2024 24-Dec-14 24-Dec-24 750.0000 30.90 8.2353 08.10%, 2025 14-Jan-15 14-Jan-25 1000.0000 40.50 8.0999 08.08%, 2025 11-Feb-15 11-Feb-25 1000.0000 40.40 8.0567 08.09%, 2025 11-Mar-15 11-Mar-25 1200.0000 48.54 8.0624 08.25%, 2025 10-Jun-15 10-Jun-25 1000.0000 41.25 8.2387 08.36%, 2025 15-Jul-15 15-Jul-25 1500.0000 62.70 8.3199 08.27%, 2025 12-Aug-15 12-Aug-25 1500.0000 62.03 8.2592 08.25%, 2025 (II) 09-Sep-15 09-Sep-25 1000.0000 41.25 8.2362 08.16%, 2025 23-Sep-15 23-Sep-25 1000.0000 40.80 8.1565 08.15%, 2025 13-Nov-15 13-Nov-25 3500.0000 142.63 8.1356 08.27%, 2025 (II) 23-Dec-15 23-Dec-25 1500.0000 62.03 8.2561 08.30%, 2026 13-Jan-16 13-Jan-26 1500.0000 62.25 8.2475 08.39%, 2026 27-Jan-16 27-Jan-26 1000.0000 41.95 8.3603 08.76%, 2026 24-Feb-16 24-Feb-26 1200.0000 52.56 8.7081 07.62%, 2026 09-Aug-16 09-Aug-26 1500.0000 57.15 7.5957 07.57%, 2026 24-Aug-16 24-Aug-26 1000.0000 37.85 7.5700 07.38%, 2026 14-Sep-16 14-Sep-26 1500.0000 55.35 7.3758 07.16%, 2026 28-Sep-16 28-Sep-26 1000.0000 35.80 7.1544 07.15%, 2026 13-Oct-16 13-Oct-26 2000.0000 71.50 7.1151 07.23%, 2026 26-Oct-16 26-Oct-26 2000.0000 72.30 7.2116 07.40%, 2026 09-Nov-16 09-Nov-26 1500.0000 55.50 7.3707 07.19%, 2027 25-Jan-17 25-Jan-27 1000.0000 35.95 7.1839 07.60%, 2027 15-Feb-17 15-Feb-27 2600.0000 98.80 7.5748 07.76%, 2027 01-Mar-17 01-Mar-27 2000.0000 77.60 7.7394 07.22%, 2027 09-Aug-17 09-Aug-27 2000.0000 72.20 7.2133 07.28%, 2027 23-Aug-17 23-Aug-27 1000.0000 36.40 7.2571 07.35%, 2027 13-Sep-17 13-Sep-27 2000.0000 73.50 7.3412 07.46%, 2027 27-Sep-17 27-Sep-27 2000.0000 74.60 7.4402 07.55%, 2027 11-Oct-17 11-Oct-27 2000.0000 75.50 7.5406 07.65%, 2027 01-Nov-17 01-Nov-27 2000.0000 76.50 7.6382 07.88%, 2028 24-Jan-18 24-Jan-28 2000.0000 78.80 7.8786 08.05%, 2028 14-Feb-18 14-Feb-28 2000.0000 81.30 8.0500

-------------- Total 83816.2500 MAHARASHTRA 08.07%, 2018 23-Oct-08 23-Oct-18 2000.0000 80.70 8.0099 06.73%, 2019 14-Jan-09 14-Jan-19 3294.7800 110.87 6.6211 07.50%, 2019 18-Feb-09 18-Feb-19 3000.0000 112.50 7.4763 07.83%, 2019 02-Mar-09 02-Mar-19 4000.0000 156.60 7.6625 08.46%, 2019 10-Mar-09 10-Mar-19 3898.8100 164.92 8.2324 08.30%, 2019 25-Mar-09 25-Mar-19 1568.3400 65.09 8.2516 07.85%, 2019 22-Jul-09 22-Jul-19 3000.0000 117.75 7.8200 07.99%, 2019 05-Aug-09 05-Aug-19 2000.0000 79.90 7.9578 08.30%, 2019 (II) 09-Sep-09 09-Sep-19 1250.0000 51.88 8.2651 08.14%, 2019 23-Sep-09 23-Sep-19 2000.0000 81.40 8.0700 08.27%, 2019 07-Oct-09 07-Oct-19 1750.0000 72.36 8.2140 08.30%, 2020 06-Jan-10 06-Jan-20 1000.0000 41.50 8.2616 08.34%, 2020 03-Feb-10 03-Feb-20 1500.0000 62.55 8.3120 08.48%, 2020 24-Feb-10 24-Feb-20 1000.0000 42.40 8.4603 08.53%, 2020 10-Mar-10 10-Mar-20 1000.0000 42.65 8.5096 08.38%, 2020 25-Mar-10 25-Mar-20 1000.0000 41.90 8.3623 08.09%, 2020 09-Jun-10 09-Jun-20 877.3540 35.49 8.0703 08.15%, 2020 21-Jul-10 21-Jul-20 1000.0000 40.75 8.1418 08.42%, 2020 25-Aug-10 25-Aug-20 845.8430 35.61 8.4063 08.39%, 2020 08-Sep-10 08-Sep-20 2000.0000 83.90 8.3807 08.53%, 2020 (II) 27-Oct-10 27-Oct-20 1276.8030 54.46 8.4986 08.54%, 2021 19-Jan-11 19-Jan-21 1875.0000 80.06 8.5210 08.50%, 2021 02-Feb-11 02-Feb-21 1500.0000 63.75 8.4881 08.51%, 2021 17-Feb-11 17-Feb-21 970.7330 41.30 8.4912 08.46%, 2021 03-Mar-11 03-Mar-21 1154.2670 48.83 8.4553 08.60%, 2021 20-Jul-11 20-Jul-21 2000.0000 86.00 8.5887 08.56%, 2021 10-Aug-11 10-Aug-21 1500.0000 64.20 8.5194 08.60%, 2021 (II) 24-Aug-11 24-Aug-21 1500.0000 64.50 8.5815 08.66%, 2021 21-Sep-11 21-Sep-21 1500.0000 64.95 8.6449 08.89%, 2021 05-Oct-11 05-Oct-21 1500.0000 66.68 8.8694 09.09%, 2021 19-Oct-11 19-Oct-21 2000.0000 90.90 9.0708 08.79%, 2021 21-Dec-11 21-Dec-21 2000.0000 87.90 8.7667 08.72%, 2022 11-Jan-12 11-Jan-22 2000.0000 87.20 8.6583 08.66%, 2022 25-Jan-12 25-Jan-22 2000.0000 86.60 8.6203 08.76%, 2022 22-Feb-12 22-Feb-22 2500.0000 109.50 8.7308 08.95%, 2022 07-Mar-12 07-Mar-22 2500.0000 111.88 8.9031 08.85%, 2022 18-Jul-12 18-Jul-22 1800.0000 79.65 8.8272 08.91%, 2022 05-Sep-12 05-Sep-22 1200.0000 53.46 8.8946 08.90%, 2022 20-Sep-12 20-Sep-22 2000.0000 89.00 8.8889 08.85%, 2022 03-Oct-12 03-Oct-22 1000.0000 44.25 8.8377 08.84%, 2022 17-Oct-12 17-Oct-22 1000.0000 44.20 8.8240 08.90%, 2022 (II) 21-Nov-12 21-Nov-22 1000.0000 44.50 8.8880 08.90%, 2022 (III) 19-Dec-12 19-Dec-22 1562.5000 69.53 8.8863 08.63%, 2023 09-Jan-13 09-Jan-23 937.5000 40.45 8.6259 08.67%, 2023 06-Feb-13 06-Feb-23 1500.0000 65.03 8.6482 08.62%, 2023 20-Feb-13 20-Feb-23 1875.0000 80.81 8.6053 08.62%, 2023 (II) 06-Mar-13 06-Mar-23 2200.0000 94.82 8.5990 08.54%, 2023 20-Mar-13 20-Mar-23 1425.0000 60.85 8.5289 07.95%, 2023 03-Jul-13 03-Jul-23 2500.0000 99.38 7.9328 09.60%, 2023 14-Aug-13 14-Aug-23 1390.9000 66.76 9.5106 09.56%, 2023 28-Aug-13 28-Aug-23 564.7200 26.99 9.5430 09.51%, 2023 11-Sep-13 11-Sep-23 2000.0000 95.10 9.4669 09.79%, 2023 25-Sep-13 25-Sep-23 1213.8000 59.42 9.7136 09.25%, 2023 09-Oct-13 09-Oct-23 1500.0000 69.38 9.2271 09.33%, 2023 23-Oct-13 23-Oct-23 2000.0000 93.30 9.3102 09.36%, 2023 06-Nov-13 06-Nov-23 1500.0000 70.20 9.3275 09.39%, 2023 20-Nov-13 20-Nov-23 1500.0000 70.43 9.3668 09.37%, 2023 04-Dec-13 04-Dec-23 1500.0000 70.28 9.3580 09.50%, 2023 18-Dec-13 18-Dec-23 1500.0000 71.25 9.4743 09.35%, 2024 01-Jan-14 01-Jan-24 1530.5800 71.55 9.3500 09.24%, 2024 16-Jan-14 16-Jan-24 1500.0000 69.30 9.2331 09.35%, 2024 (II) 30-Jan-14 30-Jan-24 1500.0000 70.13 9.3294 09.63%, 2024 12-Feb-14 12-Feb-24 1900.0000 91.49 9.5198 09.38%, 2024 23-Apr-14 23-Apr-24 1100.0000 51.59 9.3768 09.22%, 2024 15-May-14 15-May-24 1100.0000 50.71 9.2193 09.11%, 2024 28-May-14 28-May-24 1100.0000 50.11 9.0984 08.83%, 2024 11-Jun-14 11-Jun-24 1100.0000 48.57 8.8187 08.99%, 2024 25-Jun-14 25-Jun-24 1100.0000 49.45 8.9888 08.96%, 2024 09-Jul-14 09-Jul-24 1200.0000 53.76 8.9475 08.94%, 2024 23-Jul-14 23-Jul-24 1000.0000 44.70 8.9371 09.02%, 2024 13-Aug-14 13-Aug-24 1200.0000 54.12 9.0196 08.98%, 2024 27-Aug-14 27-Aug-24 1200.0000 53.88 8.9613 09.01%, 2024 10-Sep-14 10-Sep-24 1200.0000 54.06 8.9903 08.90%, 2024 24-Sep-14 24-Sep-24 800.0000 35.60 8.8905 08.84%, 2024 16-Oct-14 16-Oct-24 1200.0000 53.04 8.8389 08.72%, 2024 29-Oct-14 29-Oct-24 1200.0000 52.32 8.7070 08.43%, 2024 12-Nov-14 12-Nov-24 1200.0000 50.58 8.4300 08.44%, 2024 26-Nov-14 26-Nov-24 1500.0000 63.30 8.4246 08.16%, 2024 10-Dec-14 10-Dec-24 1500.0000 61.20 8.1600 08.24%, 2024 24-Dec-14 24-Dec-24 1600.0000 65.92 8.2338 08.13%, 2025 14-Jan-15 14-Jan-25 1600.0000 65.04 8.1139 08.05%, 2025 28-Jan-15 28-Jan-25 800.0000 32.20 8.0393 08.06%, 2025 11-Feb-15 11-Feb-25 1200.0000 48.36 8.0516 08.04%, 2025 25-Feb-15 25-Feb-25 1183.0000 47.56 8.0326 08.25%, 2025 13-May-15 13-May-25 2000.0000 82.50 8.2200 08.14%, 2025 27-May-15 27-May-25 1500.0000 61.05 8.1148 08.25%, 2025 (II) 10-Jun-15 10-Jun-25 1500.0000 61.88 8.2285 08.32%, 2025 15-Jul-15 15-Jul-25 1500.0000 62.40 8.3018 08.28%, 2025 29-Jul-15 29-Jul-25 1500.0000 62.10 8.2695 08.26%, 2025 12-Aug-15 12-Aug-25 1500.0000 61.95 8.2438 08.29%, 2025 26-Aug-15 26-Aug-25 1500.0000 62.18 8.2803 08.23%, 2025 09-Sep-15 09-Sep-25 1500.0000 61.73 8.2201 08.16%, 2025 23-Sep-15 23-Sep-25 1500.0000 61.20 8.1511 07.96%, 2025 14-Oct-15 14-Oct-25 1500.0000 59.70 7.9560 07.99%, 2025 28-Oct-15 28-Oct-25 1500.0000 59.93 7.9758 08.12%, 2025 13-Nov-15 13-Nov-25 2000.0000 81.20 8.1107 08.15%, 2025 26-Nov-15 26-Nov-25 2000.0000 81.50 8.1440 08.21%, 2025 09-Dec-15 09-Dec-25 2000.0000 82.10 8.1909 08.26%, 2025 (II) 23-Dec-15 23-Dec-25 2000.0000 82.60 8.2495 08.25%, 2026 13-Jan-16 13-Jan-26 1000.0000 41.25 8.2153 08.36%, 2026 27-Jan-16 27-Jan-26 1500.0000 62.70 8.3244 08.47%, 2026 10-Feb-16 10-Feb-26 1500.0000 63.53 8.4029 08.67%, 2026 24-Feb-16 24-Feb-26 1500.0000 65.03 8.6287 08.51%, 2026 09-Mar-16 09-Mar-26 2000.0000 85.10 8.4878 08.08%, 2026 15-Jun-16 15-Jun-26 2500.0000 101.00 8.0546 07.96%, 2026 29-Jun-16 29-Jun-26 2500.0000 99.50 7.9514 07.84%, 2026 13-Jul-16 13-Jul-26 2500.0000 98.00 7.8252 07.69%, 2026 27-Jul-16 27-Jul-26 2500.0000 96.13 7.6900 07.58%, 2026 24-Aug-16 24-Aug-26 2500.0000 94.75 7.5647 07.37%, 2026 14-Sep-16 14-Sep-26 2500.0000 92.13 7.3568 07.16%, 2026 28-Sep-16 28-Sep-26 2500.0000 89.50 7.1565 07.15%, 2026 13-Oct-16 13-Oct-26 2500.0000 89.38 7.1257 07.22%, 2026 26-Oct-16 26-Oct-26 3000.0000 108.30 7.2067 07.39%, 2026 09-Nov-16 09-Nov-26 5000.0000 184.75 7.3628 06.82%, 2026 23-Nov-16 23-Nov-26 2000.0000 68.20 6.8075 07.25%, 2026 28-Dec-16 28-Dec-26 2500.0000 90.63 7.2259 06.92%, 2022 11-Jan-17 11-Jan-22 1000.0000 34.60 6.9144 06.92%, 2022b 25-Jan-17 11-Jan-22 1000.0000 34.60 6.9084 07.18%, 2032 11-Jan-17 11-Jan-32 3000.0000 107.70 7.1799 07.25%, 2032 25-Jan-17 25-Jan-32 2500.0000 90.63 7.2429 09.60%, 2023* 30-Mar-17 14-Aug-23 -70.0000 03.36 - (cut-off price:111.25) 09.51%, 2023* 30-Mar-17 11-Sep-23 -180.0000 08.56 - (cut-off price:110.93) 09.25%, 2023* 30-Mar-17 09-Oct-23 -248.0000 11.47 - (cut-off price:109.71) 09.39%, 2023* 30-Mar-17 20-Nov-23 -140.0000 06.57 - (cut-off price:110.00) 09.50%, 2023* 30-Mar-17 18-Dec-23 -135.0000 06.41 - (cut-off price:110.65) 09.35%, 2024 (II)* 30-Mar-17 30-Jan-24 -244.0000 11.41 - (cut-off price:110.02) 09.63%, 2024* 30-Mar-17 12-Feb-24 -65.6460 03.16 - (cut-off price:110.92) 07.42%, 2022 11-May-17 11-May-22 2000.0000 01.00 7.4057 07.42%, 2022b 24-Jan-18 11-May-22 250.0000 09.28 7.6824 (Price:99.02, Implicit Yld: 7.6874%) 07.51%, 2027 24-May-17 24-May-27 2000.0000 75.10 7.5002 07.18%, 2029 28-Jun-17 28-Jun-29 3000.0000 107.70 7.1800 07.18%, 2029b 12-Jul-17 28-Jun-29 2000.0000 72.20 7.2197 (Price:99.68, Implicit Yld: 7.2198%) 07.18%, 2029c 26-Jul-17 28-Jun-29 3000.0000 108.30 7.2176 (Price:99.64, Implicit Yld: 7.2189%) 07.18%, 2029d 13-Sep-17 28-Jun-29 1000.0000 37.00 7.3585 (Price:98.27, Implicit Yld: 7.4004%) 07.18%, 2029e 27-Sep-17 28-Jun-29 0.0000 0.00 - 07.18%, 2029f 27-Dec-17 28-Jun-29 500.0000 17.95 7.7703 (Price:95.45, Implicit Yld: 7.7859%) 07.18%, 2029g 07-Feb-18 28-Jun-29 2000.0000 71.80 8.1811 (Price:92.66, Implicit Yld: 8.1811%) 07.18%, 2029h 14-Feb-18 14-Feb-29 2000.0000 71.80 8.0705 (Price:93.44, Implicit Yld: 8.0705%) 07.18%, 2032 (II) 28-Jun-17 28-Jun-32 2000.0000 71.80 7.1800 07.18%, 2032b (II) 12-Jul-17 28-Jun-32 3000.0000 108.45 7.2280 (Price:99.56, Implicit Yld: 7.2281%) 07.18%, 2032c (II) 26-Jul-17 28-Jun-32 1437.5000 51.89 7.1874 (Price:99.68, Implicit Yld: 7.2194%) 07.20%, 2027 09-Aug-17 09-Aug-27 1000.0000 36.00 7.1948 07.20%, 2027b 27-Sep-17 09-Aug-27 1000.0000 36.00 7.4150 (Price:98.35, Implicit Yld: 7.4371%) 07.20%, 2027c 25-Oct-17 09-Aug-27 1000.0000 36.00 7.5355 (Price:97.61, Implicit Yld: 7.5400%) 07.20%, 2027d 01-Nov-17 09-Aug-27 1000.0000 36.00 7.5914 (Price:97.27, Implicit Yld: 7.5984%) 07.20%, 2027e 08-Nov-17 09-Aug-27 750.0000 27.00 7.6226 (Price:97.06, Implicit Yld: 7.6304%) 07.20%, 2027f 15-Nov-17 09-Aug-27 750.0000 27.00 7.6728 (Price:96.73, Implicit Yld: 7.6807%) 07.20%, 2027g 22-Nov-17 09-Aug-27 750.0000 27.00 7.5209 (Price:97.80, Implicit Yld: 7.5209%) 07.20%, 2027h 29-Nov-17 09-Aug-27 750.0000 27.00 7.6200 (Price:97.08, Implicit Yld: 7.6293%) 06.93%, 2022 09-Aug-17 09-Aug-22 1000.0000 34.65 6.9225 06.94%, 2022 23-Aug-17 23-Aug-22 700.0000 24.29 6.9330 07.33%, 2027 13-Sep-17 13-Sep-27 800.0000 29.32 7.3252 07.02%, 2022 27-Sep-17 27-Sep-22 500.0000 17.55 7.0080 06.81%, 2020 25-Oct-17 25-Oct-20 800.0000 27.24 6.7400 06.81%, 2020 (II) 08-Nov-17 08-Nov-20 250.0000 08.51 6.8092 06.81%, 2020b (II) 15-Nov-17 08-Nov-20 250.0000 08.51 6.8823 (Price:99.76, Implicit Yld: 6.8997%) 06.81%, 2020c (II) 22-Nov-17 08-Nov-20 250.0000 08.51 6.8437 (Price:99.90, Implicit Yld: 6.8455%) 06.81%, 2020c (II) 29-Nov-17 08-Nov-20 150.2500 5.12 6.9145 (Price:99.61, Implicit Yld: 6.9566%) 07.20%, 2027i 06-Dec-17 09-Aug-27 750.0000 28.61 7.6250 (Price:97.08, Implicit Yld: 7.6300%) 07.20%, 2027j 24-Jan-18 09-Aug-27 748.0000 26.93 7.8978 (Price:95.24, Implicit Yld: 7.9194%) 07.42%, 2022b 06-Dec-17 11-May-22 250.0000 09.15 7.2450 (Price:100.37, Implicit Yld: 7.3186%) 07.40%, 2023 13-Dec-17 13-Dec-23 250.0000 09.25 7.4000 07.40%, 2023b 20-Dec-17 13-Dec-23 250.0000 09.25 7.4314 (Price:99.75, Implicit Yld: 7.4520%) 07.40%, 2023c 27-Dec-17 13-Dec-23 245.0000 09.07 7.6302 (Price:98.60, Implicit Yld: 7.6962%) 07.20%, 2027j 13-Dec-17 09-Aug-27 750.0000 29.06 7.7375 (Price:96.29, Implicit Yld: 7.7507%) 07.20%, 2027k 20-Dec-17 09-Aug-27 750.0000 29.06 7.6704 (Price:96.76, Implicit Yld: 7.6800%) 07.89%, 2024 31-Jan-18 31-Jan-24 500.0000 19.73 7.8700 07.33%, 2027b 31-Jan-18 13-Sep-27 1000.0000 36.65 8.0387 (Price:95.10, Implicit Yld: 8.0701%) 07.18%, 2029i 21-Feb-18 28-Jun-29 1091.0000 44.79 8.1925 (Price:92.47, Implicit Yld: 8.2103%)

-------------- Total 245834.0340 MANIPUR 08.46%, 2018 27-Mar-08 27-Mar-18 37.1840 01.57 8.4600 07.00%, 2018 12-Dec-08 12-Dec-18 200.0000 07.00 6.9990 07.09%, 2019 23-Jan-09 23-Jan-19 103.3000 03.66 7.0900 08.18%, 2019 30-Oct-09 30-Oct-19 188.7800 07.72 8.1789 08.49%, 2020 24-Feb-10 24-Feb-20 314.0000 13.33 8.4900 08.55%, 2021 19-Jan-11 19-Jan-21 150.0000 06.41 8.5302 08.47%, 2021 03-Mar-11 03-Mar-21 31.1400 01.32 8.4700 08.40%, 2021 23-Mar-11 23-Mar-21 77.0000 03.23 8.3969 08.65%, 2021 21-Sep-11 21-Sep-21 100.0000 04.33 8.6500 09.04%, 2021 19-Oct-11 19-Oct-21 50.0000 02.26 9.0400 08.80%, 2022 18-Apr-12 18-Apr-22 75.0000 03.30 8.8000 08.85%, 2022 18-Jul-12 18-Jul-22 60.0000 02.66 8.8483 08.95%, 2022 22-Aug-12 22-Aug-22 90.0000 04.03 8.9439 08.92%, 2022 20-Sep-12 20-Sep-22 50.0000 02.23 8.9200 09.75%, 2023 25-Sep-13 25-Sep-23 100.0000 04.88 9.7500 09.50%, 2023 18-Dec-13 18-Dec-23 100.0000 04.75 9.5000 09.46%, 2024 26-Mar-14 26-Mar-24 150.0000 07.10 9.4600 08.85%, 2024 11-Jun-14 11-Jun-24 60.0000 02.66 8.8483 08.91%, 2024 16-Oct-14 16-Oct-24 200.0000 08.91 8.8970 08.09%, 2025 28-Jan-15 28-Jan-25 100.0000 04.05 8.0800 08.06%, 2025 25-Feb-15 25-Feb-25 103.0000 04.15 8.0600 08.07%, 2025 29-Apr-15 29-Apr-25 200.0000 08.07 8.0675 08.29%, 2025 15-Jul-15 15-Jul-25 75.0000 03.11 8.2900 08.32%, 2025 29-Jul-15 29-Jul-25 75.0000 03.12 8.3099 08.10%, 2025 13-Nov-15 13-Nov-25 75.0000 03.04 8.1000 08.25%, 2025 23-Dec-15 23-Dec-25 75.0000 03.09 8.2500 08.63%, 2026 24-Feb-16 24-Feb-26 100.0000 04.32 8.6300 07.96%, 2026 27-Apr-16 27-Apr-26 50.0000 01.99 7.9600 07.69%, 2026 09-Aug-16 09-Aug-26 100.0000 03.85 7.6315 07.57%, 2026 24-Aug-16 24-Aug-26 100.0000 03.79 7.5700 07.48%, 2026 14-Sep-16 14-Sep-26 50.0000 01.87 7.4470 07.09%, 2026 13-Oct-16 13-Oct-26 100.0000 03.55 7.0900 07.22%, 2026 26-Oct-16 26-Oct-26 60.0000 02.17 7.2200 07.35%, 2026 09-Nov-16 09-Nov-26 90.0000 03.31 7.3500 07.57%, 2027 15-Feb-17 15-Feb-27 80.0000 03.03 7.5694 07.15%, 2027 14-Jun-17 14-Jun-27 300.0000 10.73 7.1500 08.02%, 2028 17-Jan-18 17-Jan-28 150.0000 06.02 8.0040 08.02%, 2028 (II) 31-Jan-18 31-Jan-28 75.0000 03.01 8.0040

-------------- Total 4094.4040 MEGHALAYA 08.46%, 2018 27-Mar-08 27-Mar-18 40.6870 01.72 8.4600 08.25%, 2018 12-Nov-08 12-Nov-18 120.0000 04.95 8.2082 07.59%, 2019 02-Mar-09 02-Mar-19 103.5400 03.93 7.5712 08.16%, 2019 10-Mar-09 10-Mar-19 25.6400 01.05 8.0976 08.47%, 2019 25-Mar-09 25-Mar-19 10.2200 00.43 8.4436 07.80%, 2019 24-Jun-09 24-Jun-19 50.0000 01.95 7.8000 08.24%, 2019 23-Sep-09 23-Sep-19 50.0000 02.06 8.2267 08.24%, 2019 (II) 30-Oct-09 30-Oct-19 123.5400 05.09 8.2349 08.27%, 2020 20-Jan-10 20-Jan-20 50.0000 02.07 8.2536 08.39%, 2020 22-Sep-10 22-Sep-20 50.0000 02.10 8.3799 08.43%, 2020 12-Nov-10 12-Nov-20 100.0000 04.22 8.4300 08.37%, 2020 22-Dec-10 22-Dec-20 40.0000 01.67 8.3200 08.65%, 2021 11-May-11 11-May-21 100.0000 04.33 8.6425 09.04%, 2021 19-Oct-11 19-Oct-21 60.0000 02.71 9.0392 09.22%, 2021 23-Nov-11 23-Nov-21 50.0000 02.31 9.2194 08.58%, 2022 11-Jan-12 11-Jan-22 50.0000 02.15 8.5800 08.60%, 2022 25-Jan-12 25-Jan-22 50.0000 02.15 8.6000 08.92%, 2022 04-Jul-12 04-Jul-22 50.0000 02.23 8.9200 08.95%, 2022 22-Aug-12 22-Aug-22 50.0000 02.24 8.9490 08.94%, 2022 07-Nov-12 07-Nov-22 100.0000 04.47 8.8885 08.94%, 2022 (II) 21-Nov-12 21-Nov-22 50.0000 02.24 8.9400 08.58%, 2023 23-Jan-13 23-Jan-23 80.0000 03.43 8.5800 08.54%, 2023 20-Mar-13 20-Mar-23 55.0000 02.35 8.5400 08.50%, 2023 10-Apr-13 10-Apr-23 100.0000 04.25 8.5000 09.75%, 2023 25-Sep-13 25-Sep-23 60.0000 02.93 9.7500 09.35%, 2023 06-Nov-13 06-Nov-23 100.0000 04.68 9.3500 09.47%, 2024 26-Mar-14 26-Mar-24 80.0000 03.79 9.4700 09.00%, 2024 25-Jun-14 25-Jun-24 80.0000 03.60 9.0000 09.02%, 2024 10-Sep-14 10-Sep-24 80.0000 03.61 9.0200 08.19%, 2024 10-Dec-14 10-Dec-24 100.0000 04.10 8.1900 08.14%, 2025 14-Jan-15 14-Jan-25 100.0000 04.07 8.1400 08.08%, 2025 11-Feb-15 11-Feb-25 75.0000 03.03 8.0793 08.06%, 2025 25-Feb-15 25-Feb-25 50.0000 02.02 8.0600 08.09%, 2025 11-Mar-15 11-Mar-25 60.0000 02.43 8.0900 08.07%, 2025 29-Apr-15 29-Apr-25 100.0000 04.04 8.0700 08.22%, 2025 24-Jun-15 24-Jun-25 70.0000 02.88 8.2149 08.31%, 2025 29-Jul-15 29-Jul-25 50.0000 02.08 8.2999 08.28%, 2025 26-Aug-15 26-Aug-25 100.0000 04.14 8.2800 07.96%, 2025 14-Oct-15 14-Oct-25 60.0000 02.39 7.9600 08.10%, 2025 13-Nov-15 13-Nov-25 100.0000 04.05 8.1000 08.19%, 2025 09-Dec-15 09-Dec-25 50.0000 02.05 8.1900 08.19%, 2026 13-Jan-16 13-Jan-26 80.0000 03.28 8.1900 08.63%, 2026 24-Feb-16 24-Feb-26 70.0000 03.02 8.6300 07.98%, 2026 20-Apr-16 20-Apr-26 60.0000 02.39 7.9800 08.00%, 2026 25-May-16 25-May-26 100.0000 04.00 8.0000 07.69%, 2026 27-Jul-16 27-Jul-26 50.0000 01.92 7.6900 07.43%, 2026 14-Sep-16 14-Sep-26 100.0000 03.72 7.4249 07.18%, 2026 28-Sep-16 28-Sep-26 150.0000 05.39 7.1800 07.10%, 2026 14-Dec-16 14-Dec-26 180.0000 06.39 7.1000 07.57%, 2027 15-Feb-17 15-Feb-27 100.0000 03.79 7.5695 07.83%, 2027 15-Mar-17 15-Mar-27 114.0000 04.46 7.8300 07.60%, 2027 29-Mar-17 29-Mar-27 147.0000 05.59 7.6000 07.26%, 2027 26-Jul-17 26-Jul-27 125.0000 04.54 7.2600 07.31%, 2027 23-Aug-17 23-Aug-27 120.0000 04.39 7.2978 07.43%, 2027 13-Sep-17 13-Sep-27 125.0000 04.64 7.3910 07.53%, 2027 22-Nov-17 22-Nov-27 125.0000 04.71 7.5300 07.69%, 2027 06-Dec-17 06-Dec-27 245.0000 09.42 7.6820

-------------- Total 4764.6270 MIZORAM 08.25%, 2018 25-Feb-08 25-Feb-18 42.1750 01.74 8.2488 09.44%, 2018 27-Aug-08 27-Aug-18 59.6000 02.81 9.3014 09.44%, 2018* 28-Mar-12 27-Aug-18 -35.0000 -01.65 08.15%, 2019 25-Mar-09 25-Mar-19 96.5800 03.94 8.1500 08.24%, 2019 07-Oct-09 07-Oct-19 101.2900 04.17 8.2385 08.41%, 2020 25-Mar-10 25-Mar-20 54.0000 02.27 8.4035 08.52%, 2020 28-Apr-10 28-Apr-20 100.0000 04.26 8.5180 08.55%, 2021 19-Jan-11 19-Jan-21 40.0000 01.71 8.5349 08.47%, 2021 03-Mar-11 03-Mar-21 50.0000 02.12 8.4700 08.40%, 2021 23-Mar-11 23-Mar-21 76.6500 03.22 8.3988 08.45%, 2021 27-Apr-11 27-Apr-21 150.0000 06.34 8.4500 08.61%, 2021 24-Aug-11 24-Aug-21 100.0000 04.31 8.6025 08.93%, 2022 14-Mar-12 14-Mar-22 50.0000 02.23 8.9300 09.16%, 2022 25-Apr-12 25-Apr-22 65.0000 02.98 9.1600 08.95%, 2022 22-Aug-12 22-Aug-22 50.0000 02.24 8.9500 08.55%, 2023 20-Mar-13 20-Mar-23 70.7500 03.02 8.5500 08.50%, 2023 10-Apr-13 10-Apr-23 80.0000 03.40 8.5000 07.76%, 2023 19-Jun-13 19-Jun-23 50.0000 01.94 7.7600 07.93%, 2023 03-Jul-13 03-Jul-23 20.0000 00.79 7.9300 09.52%, 2023 18-Dec-13 18-Dec-23 60.0000 02.86 9.5050 09.72%, 2024 26-Feb-14 26-Feb-24 50.0000 02.43 9.7200 09.41%, 2024 23-Apr-14 23-Apr-24 20.0000 00.94 9.4100 09.25%, 2024 15-May-14 15-May-24 20.0000 00.93 9.2500 08.85%, 2024 11-Jun-14 11-Jun-24 20.0000 00.89 8.8475 08.89%, 2024 24-Sep-14 24-Sep-24 50.0000 02.22 8.8900 08.46%, 2024 12-Nov-14 12-Nov-24 20.0000 00.85 8.4600 08.27%, 2024 24-Dec-14 24-Dec-24 100.0000 04.14 8.2649 08.23%, 2025 24-Jun-15 24-Jun-25 75.0000 03.09 8.2205 08.16%, 2025 23-Sep-15 23-Sep-25 60.0000 02.45 8.1600 08.19%, 2026 13-Jan-16 13-Jan-26 65.0000 02.66 8.1900 08.05%, 2026 15-Jun-16 15-Jun-26 50.0000 02.01 8.0500 07.21%, 2026 28-Dec-16 28-Dec-26 120.0000 04.33 7.2100 07.22%, 2027 12-Jul-17 12-Jul-27 100.0000 03.61 7.2200 07.41%, 2027 13-Sep-17 13-Sep-27 100.0000 03.71 7.3832 07.71%, 2027 20-Dec-17 20-Dec-27 74.0000 02.85 7.7039

-------------- Total 2205.0450 NAGALAND 08.58%, 2018 23-Apr-08 23-Apr-18 160.0000 06.86 8.4900 07.40%, 2019 18-Feb-09 18-Feb-19 100.0000 03.70 7.4000 08.40%, 2019 18-Mar-09 18-Mar-19 184.5800 07.75 8.4000 08.47%, 2019 25-Mar-09 25-Mar-19 22.3800 00.95 8.4637 07.58%, 2019 17-Apr-09 17-Apr-19 260.0000 09.85 7.5521 08.10%, 2019 25-Nov-09 25-Nov-19 89.0000 03.60 8.0716 08.26%, 2019 09-Dec-09 09-Dec-19 100.0000 04.13 8.2595 08.39%, 2020 03-Feb-10 03-Feb-20 100.1400 04.20 8.3321 08.49%, 2020 24-Feb-10 24-Feb-20 28.2700 01.20 8.4900 08.07%, 2020 25-May-10 25-May-20 100.0000 04.04 8.0690 08.50%, 2020 27-Oct-10 27-Oct-20 100.0000 04.25 8.5000 08.39%, 2021 16-Mar-11 16-Mar-21 55.3600 02.32 8.3521 08.41%, 2021 30-Mar-11 30-Mar-21 100.0000 04.21 8.3869 08.60%, 2021 08-Jun-11 08-Jun-21 100.0000 04.30 8.6000 08.90%, 2021 21-Dec-11 21-Dec-21 150.0000 06.68 8.8643 09.04%, 2022 21-Mar-12 21-Mar-22 250.0000 11.30 9.0160 09.32%, 2022 30-Mar-12 30-Mar-22 5.0000 00.23 9.3200 08.97%, 2022 08-Aug-12 08-Aug-22 250.0000 11.21 8.9592 08.98%, 2022 21-Nov-12 21-Nov-22 200.0000 08.98 8.9585 08.62%, 2023 06-Mar-13 06-Mar-23 195.0000 08.40 8.6148 08.55%, 2023 20-Mar-13 20-Mar-23 10.0000 00.43 8.5500 08.50%, 2023 10-Apr-13 10-Apr-23 120.0000 05.10 8.5000 07.57%, 2023 22-May-13 22-May-23 80.0000 03.03 7.5700 09.75%, 2023 28-Aug-13 28-Aug-23 60.0000 02.93 9.7492 09.40%, 2023 20-Nov-13 20-Nov-23 130.0000 06.11 9.4000 09.80%, 2024 26-Feb-14 26-Feb-24 100.0000 04.90 9.8000 09.69%, 2024 12-Mar-14 12-Mar-24 20.0000 00.97 9.6900 09.49%, 2024 26-Mar-14 26-Mar-24 25.0000 01.19 9.4900 09.65%, 2024 10-Apr-14 10-Apr-24 135.0000 06.51 9.6500 09.10%, 2024 28-May-14 28-May-24 65.0000 02.96 9.1000 08.46%, 2024 26-Nov-14 26-Nov-24 150.0000 06.35 8.4586 08.06%, 2025 25-Feb-15 25-Feb-25 100.0000 04.03 8.0600 08.07%, 2025 11-Mar-15 11-Mar-25 150.0000 06.05 8.0700 08.14%, 2025 27-May-15 27-May-25 100.0000 04.07 8.1400 08.22%, 2025 24-Jun-15 24-Jun-25 100.0000 04.11 8.2149 08.22%, 2025 (II) 09-Sep-15 09-Sep-25 150.0000 06.17 8.2200 08.15%, 2025 26-Nov-15 26-Nov-25 100.0000 04.08 8.1470 08.41%, 2026 27-Jan-16 27-Jan-26 100.0000 04.21 8.3905 08.63%, 2026 24-Feb-16 24-Feb-26 200.0000 08.63 8.6300 08.53%, 2026 09-Mar-16 09-Mar-26 200.0000 08.53 8.5300 07.98%, 2026 20-Apr-16 20-Apr-26 60.0000 02.39 7.9800 07.57%, 2026 24-Aug-16 24-Aug-26 75.0000 02.84 7.5700 07.49%, 2026 14-Sep-16 14-Sep-26 75.0000 02.81 7.4613 07.22%, 2026 26-Oct-16 26-Oct-26 75.0000 02.71 7.2200 06.89%, 2026 23-Nov-16 23-Nov-26 150.0000 05.17 6.8766 07.10%, 2026 14-Dec-16 14-Dec-26 150.0000 05.33 7.1000 07.27%, 2027 25-Jan-17 25-Jan-27 100.0000 03.64 7.2253 07.74%, 2027 01-Mar-17 01-Mar-27 150.0000 05.81 7.7400 07.60%, 2027 29-Mar-17 29-Mar-27 235.0000 08.93 7.6000 07.43%, 2027 13-Sep-17 13-Sep-27 200.0000 07.43 7.4026 07.78%, 2027 13-Dec-17 13-Dec-27 300.0000 11.67 7.7696 07.88%, 2028 24-Jan-18 24-Jan-28 200.0000 07.88 7.8800 08.25%, 2028 21-Feb-18 21-Feb-28 150.0000 06.19 8.2287

-------------- Total 6564.7300 ODISHA 08.00%, 2019 25-Feb-15 25-Feb-19 1000.0000 40.00 7.9996 08.08%, 2020 11-Mar-15 11-Mar-20 1000.0000 40.40 8.0544 08.03%, 2025 25-Mar-15 25-Mar-25 1000.0000 40.15 8.0300 08.03%, 2025 26-Nov-15 26-Nov-20 1000.0000 40.15 8.0277 08.24%, 2021 09-Dec-15 09-Dec-21 472.8200 19.48 8.1548 08.25%, 2025 23-Dec-15 23-Dec-25 500.0000 20.63 8.2492 08.38%, 2026 27-Jan-16 27-Jan-26 1500.0000 62.85 8.3545 08.48%, 2021 24-Feb-16 24-Feb-21 1000.0000 42.40 8.4800 08.00%, 2026 25-May-16 25-May-26 500.0000 20.00 7.9959 08.00%, 2031 29-Jun-16 29-Jun-31 700.0000 28.00 7.9980 07.50%, 2021 09-Aug-16 09-Aug-21 500.0000 18.75 7.5000 07.57%, 2026 24-Aug-16 24-Aug-26 500.0000 18.93 7.5695 07.09%, 2021 09-Nov-16 09-Nov-21 500.0000 17.73 7.0895 06.87%, 2031 23-Nov-16 23-Nov-31 500.0000 17.18 6.8629 07.08%, 2026 14-Dec-16 14-Dec-26 1000.0000 35.40 7.0680 07.03%, 2023 11-Jan-17 11-Jan-23 500.0000 17.58 7.0171 07.27%, 2036 25-Jan-17 25-Jan-36 1000.0000 36.35 7.2477 07.27%, 2036b 24-May-17 25-Jan-36 500.0000 18.83 7.5287 (Price:97.40,Implicit Yld: 7.5301%) 07.51%, 2024 15-Feb-17 15-Feb-24 720.0000 27.04 7.5023 07.95%, 2032 15-Mar-17 15-Mar-32 1200.0000 47.70 7.9500 07.53%, 2037 24-May-17 24-May-37 500.0000 18.83 7.5300 07.10%, 2022 28-Jun-17 28-Jun-22 1000.0000 35.50 7.0994 06.94%, 2021 26-Jul-17 26-Jul-21 1000.0000 34.70 6.9268 07.30%, 2029 23-Aug-17 23-Aug-29 500.0000 18.25 7.2990 07.48%, 2032 13-Sep-17 13-Sep-32 1000.0000 37.40 7.4478 07.35%, 2023 15-Nov-17 15-Nov-23 500.0000 18.38 7.3033 07.65%, 2027 29-Nov-17 29-Nov-27 500.0000 19.13 7.6495 07.80%, 2029 13-Dec-17 13-Dec-29 500.0000 19.50 7.7978 07.97%, 2024 17-Jan-18 17-Jan-24 938.0000 37.38 7.9546

-------------- Total 22030.8200 PUDUCHERRY 08.40%, 2018 27-Mar-08 27-Mar-18 160.0000 06.72 8.4000 08.81%, 2018 26-Sep-08 26-Sep-18 100.0000 04.41 8.8100 08.55%, 2019 18-Mar-09 18-Mar-19 247.4800 10.58 8.5328 08.48%, 2019 25-Mar-09 25-Mar-19 2.9500 00.13 8.4800 08.30%, 2019 09-Dec-09 09-Dec-19 500.0000 20.75 8.2776 08.41%, 2020 10-Nov-10 10-Nov-20 200.0000 8.41 8.3995 08.53%, 2021 02-Feb-11 02-Feb-21 250.0000 10.66 8.5074 08.47%, 2021 03-Mar-11 03-Mar-21 150.0000 06.35 8.4646 08.80%, 2022 22-Feb-12 22-Feb-22 400.0000 17.60 8.7545 09.03%, 2022 21-Mar-12 21-Mar-22 133.0000 06.00 9.0028 08.64%, 2023 09-Jan-13 09-Jan-23 150.0000 6.48 8.6400 08.57%, 2023 23-Jan-13 23-Jan-23 151.6300 06.50 8.5436 09.37%, 2023 04-Dec-13 04-Dec-23 270.0000 12.65 9.3700 09.26%, 2024 16-Jan-14 16-Jan-24 1200.0000 55.56 9.2460 09.38%, 2024 30-Jan-14 30-Jan-24 130.0000 06.10 9.3600 08.81%, 2024 11-Jun-14 11-Jun-24 100.0000 04.41 8.8100 08.89%, 2024 24-Sep-14 24-Sep-24 200.0000 08.89 8.8900 08.46%, 2024 12-Nov-14 12-Nov-24 100.0000 04.23 8.4600 08.15%, 2025 14-Jan-15 14-Jan-25 50.0000 02.04 8.1440 08.07%, 2025 11-Mar-15 11-Mar-25 20.3800 00.82 8.0700 08.30%, 2025 15-Jul-15 15-Jul-25 100.0000 04.15 8.3000 08.32%, 2025 29-Jul-15 29-Jul-25 100.0000 04.16 8.3175 07.95%, 2025 14-Oct-15 14-Oct-25 125.0000 04.97 7.9500 08.16%, 2025 26-Nov-15 26-Nov-25 125.0000 05.10 8.1552 07.27%, 2031 26-Oct-16 26-Oct-31 125.0000 04.54 7.2700 06.87%, 2031 23-Nov-16 23-Nov-31 125.0000 04.29 6.8680 07.15%, 2031 14-Dec-16 14-Dec-31 125.0000 04.47 7.1300 07.25%, 2032 25-Jan-17 25-Jan-32 125.0000 04.53 7.2359 07.65%, 2032 29-Mar-17 29-Mar-32 25.0000 00.96 7.6500 07.33%, 2026 23-Aug-17 23-Aug-26 100.0000 03.67 7.3234 07.39%, 2027 13-Sep-17 13-Sep-27 100.0000 03.70 7.3854 07.63%, 2028 25-Oct-17 25-Oct-28 100.0000 03.82 7.6080 07.53%, 2027 22-Nov-17 22-Nov-27 100.0000 03.77 7.5300 07.35%, 2022 20-Dec-17 20-Dec-22 100.0000 03.68 7.3500 07.88%, 2028 24-Jan-18 24-Jan-28 100.0000 03.94 7.8723 08.22%, 2030 21-Feb-18 21-Feb-30 125.0000 05.14 8.2112

-------------- Total 6215.4400 PUNJAB 08.28%, 2018 10-Mar-08 10-Mar-18 765.1750 31.68 8.2426 09.81%, 2018 11-Jul-08 11-Jul-18 500.0000 24.53 9.7339 09.30%, 2018 27-Aug-08 27-Aug-18 1000.0000 46.50 9.3000 08.83%, 2018 26-Sep-08 26-Sep-18 500.0000 22.08 8.8300 08.07%, 2018 23-Oct-08 23-Oct-18 500.0000 20.18 8.0066 07.02%, 2018 12-Dec-08 12-Dec-18 702.1700 24.65 6.9969 06.10%, 2019 07-Jan-09 07-Jan-19 667.0000 20.34 5.9900 07.24%, 2019 06-Feb-09 06-Feb-19 353.9700 12.81 7.2004 07.68%, 2019 02-Mar-09 02-Mar-19 695.0000 26.69 7.5464 08.13%, 2019 25-Mar-09 25-Mar-19 143.0500 05.81 8.1211 07.77%, 2019 09-Apr-09 09-Apr-19 600.0000 23.31 7.7066 07.04%, 2019 29-Apr-09 29-Apr-19 500.0000 17.60 7.0265 07.82%, 2019 24-Jun-09 24-Jun-19 500.0000 19.55 7.7972 07.77%, 2019 (II) 30-Jul-09 30-Jul-19 500.0000 19.43 7.7473 08.20%, 2019 26-Aug-09 26-Aug-19 500.0000 20.50 8.1618 08.20%, 2019 (II) 23-Sep-09 23-Sep-19 700.0000 28.70 8.0918 08.20%, 2019 (III) 07-Oct-09 07-Oct-19 300.0000 12.30 8.1700 08.08%, 2019 30-Oct-09 30-Oct-19 200.0000 08.08 8.0523 08.05%, 2019 11-Nov-09 11-Nov-19 200.0000 08.05 8.0358 08.03%, 2019 25-Nov-09 25-Nov-19 320.0000 12.85 8.0101 08.37%, 2019 23-Dec-09 23-Dec-19 465.0000 19.46 8.3416 08.23%, 2020 06-Jan-10 06-Jan-20 200.0000 08.23 8.2295 08.56%, 2020 13-Apr-10 13-Apr-20 800.0000 34.24 8.5202 08.32%, 2020 04-Aug-10 04-Aug-20 500.0000 20.80 8.3052 08.40%, 2020 08-Sep-10 08-Sep-20 800.0000 33.60 8.3873 08.37%, 2020 22-Sep-10 22-Sep-20 200.0000 08.37 8.3557 08.34%, 2020 06-Oct-10 06-Oct-20 500.0000 20.85 8.3347 08.50%, 2020 27-Oct-10 27-Oct-20 450.0000 19.13 8.4791 08.44%, 2020 10-Nov-10 10-Nov-20 450.0000 18.99 8.4142 08.44%, 2020 (II) 08-Dec-10 08-Dec-20 150.0000 06.33 8.4171 08.37%, 2020 (II) 22-Dec-10 22-Dec-20 150.0000 06.28 8.3030 08.39%, 2021 05-Jan-11 05-Jan-21 400.0000 16.78 8.3668 08.50%, 2021 02-Feb-11 02-Feb-21 150.0000 06.38 8.5000 08.52%, 2021 17-Feb-11 17-Feb-21 378.0000 16.10 8.4969 08.36%, 2021 08-Apr-11 08-Apr-21 1000.0000 41.80 8.3473 08.47%, 2021 27-Apr-11 27-Apr-21 600.0000 25.41 8.4520 08.64%, 2021 11-May-11 11-May-21 400.0000 17.28 8.6263 08.54%, 2021 22-Jun-11 22-Jun-21 650.0000 27.76 8.5356 08.56%, 2021 20-Jul-11 20-Jul-21 500.0000 21.40 8.5600 08.51%, 2021 10-Aug-11 10-Aug-21 500.0000 21.28 8.5094 08.59%, 2021 24-Aug-11 24-Aug-21 250.0000 10.74 8.5753 08.60%, 2021 30-Aug-11 30-Aug-21 250.0000 10.75 8.6000 08.62%, 2021 07-Sep-11 07-Sep-21 300.0000 12.93 8.6016 08.66%, 2021 28-Sep-11 28-Sep-21 300.0000 12.99 8.6381 08.98%, 2021 14-Oct-11 14-Oct-21 300.0000 13.47 8.9518 09.18%, 2021 09-Nov-11 09-Nov-21 250.0000 11.48 9.1337 09.21%, 2021 23-Nov-11 23-Nov-21 250.0000 11.51 9.1865 08.74%, 2021 14-Dec-11 14-Dec-21 350.0000 15.30 8.7280 08.57%, 2022 11-Jan-12 11-Jan-22 350.0000 15.00 8.5700 08.67%, 2022 25-Jan-12 25-Jan-22 250.0000 10.84 8.6242 08.68%, 2022 08-Feb-12 08-Feb-22 250.0000 10.85 8.6677 08.79%, 2022 22-Feb-12 22-Feb-22 433.0000 19.03 8.7371 08.96%, 2022 07-Mar-12 07-Mar-22 567.0000 25.40 8.8978 08.94%, 2022 14-Mar-12 14-Mar-22 200.0000 08.94 8.9320 09.24%, 2022 30-Mar-12 30-Mar-22 250.0000 11.55 9.1672 09.17%, 2022 11-Apr-12 11-Apr-22 700.0000 32.10 9.0828 09.14%, 2022 25-Apr-12 25-Apr-22 400.0000 18.28 9.1235 09.13%, 2022 09-May-12 09-May-22 400.0000 18.26 9.1116 09.13%, 2022 (II) 23-May-12 23-May-22 300.0000 13.70 9.1189 08.87%, 2022 06-Jun-12 06-Jun-22 700.0000 31.05 8.8636 08.91%, 2022 04-Jul-12 04-Jul-22 1000.0000 44.55 8.8904 08.92%, 2022 08-Aug-12 08-Aug-22 1000.0000 44.60 8.8962 08.92%, 2022 (II) 22-Aug-12 22-Aug-22 400.0000 17.84 8.9017 08.93%, 2022 05-Sep-12 05-Sep-22 800.0000 35.72 8.9031 08.91%, 2022(II) 20-Sep-12 20-Sep-22 500.0000 22.28 8.8991 08.86%, 2022 03-Oct-12 03-Oct-22 1000.0000 44.30 8.8382 08.86%, 2022(II) 07-Nov-12 07-Nov-22 500.0000 22.15 8.8482 08.90%, 2022 19-Dec-12 19-Dec-22 500.0000 22.25 8.8858 08.64%, 2023 09-Jan-13 09-Jan-23 500.0000 21.60 8.6314 08.71%, 2023 06-Feb-13 06-Feb-23 500.0000 21.78 8.6792 08.51%, 2023 04-Mar-13 04-Mar-23 300.0000 12.77 8.5048 08.54%, 2023 20-Mar-13 20-Mar-23 200.0000 08.54 8.5400 08.51%, 2023(II) 10-Apr-13 10-Apr-23 1500.0000 63.83 8.4953 08.11%, 2023 08-May-13 08-May-23 500.0000 20.28 8.0943 07.58%, 2023 22-May-13 22-May-23 200.0000 07.58 7.5800 07.63%, 2023 05-Jun-13 05-Jun-23 700.0000 26.71 7.6298 07.98%, 2023 03-Jul-13 03-Jul-23 700.0000 27.93 7.9467 09.05%, 2023 01-Aug-13 01-Aug-23 500.0000 22.63 9.0500 09.87%, 2023 14-Aug-13 14-Aug-23 500.0000 24.68 9.7194 09.72%, 2023 28-Aug-13 28-Aug-23 500.0000 24.30 9.6835 09.70%, 2023 25-Sep-13 25-Sep-23 500.0000 24.25 9.7000 09.29%, 2023 09-Oct-13 09-Oct-23 600.0000 27.87 9.2391 09.34%, 2023 06-Nov-13 06-Nov-23 600.0000 28.02 9.3392 09.35%, 2023 04-Dec-13 04-Dec-23 250.0000 11.69 9.3358 09.48%, 2023 18-Dec-13 18-Dec-23 250.0000 11.85 9.4752 09.25%, 2024 16-Jan-14 16-Jan-24 100.0000 04.63 9.2500 09.69%, 2024 12-Feb-14 12-Feb-24 600.0000 29.07 9.5545 09.45%, 2024 26-Mar-14 26-Mar-24 500.0000 23.63 9.4340 09.63%, 2024 10-Apr-14 10-Apr-24 1200.0000 57.78 9.6300 09.21%, 2024 15-May-14 15-May-24 800.0000 36.84 9.2099 08.84%, 2024 11-Jun-14 11-Jun-24 800.0000 35.36 8.8136 08.85%, 2019 09-Jul-14 09-Jul-19 500.0000 22.13 8.8311 08.93%, 2019 23-Jul-14 23-Jul-19 300.0000 13.40 8.8567 09.11%, 2019 13-Aug-14 13-Aug-19 300.0000 13.67 9.0408 09.08%, 2019 27-Aug-14 27-Aug-19 500.0000 22.70 9.0461 09.06%, 2019 10-Sep-14 10-Sep-19 400.0000 18.12 9.0415 08.99%, 2019 24-Sep-14 24-Sep-19 200.0000 08.99 8.9706 08.83%, 2019 16-Oct-14 16-Oct-19 1000.0000 44.15 8.8076 08.67%, 2019 29-Oct-14 29-Oct-19 200.0000 08.67 8.6700 08.44%, 2019 12-Nov-14 12-Nov-19 200.0000 08.44 8.4371 08.45%, 2019 26-Nov-14 26-Nov-19 300.0000 12.68 8.4199 08.16%, 2024 10-Dec-14 10-Dec-24 300.0000 12.24 8.1600 08.12%, 2025 14-Jan-15 14-Jan-25 600.0000 24.36 8.1193 08.05%, 2025 28-Jan-15 28-Jan-25 400.0000 16.10 8.0491 08.08%, 2025 11-Feb-15 11-Feb-25 750.0000 30.30 8.0566 08.06%, 2025 11-Mar-15 11-Mar-25 200.0000 08.06 8.0571 08.05%, 2025 (II) 15-Apr-15 15-Apr-25 1000.0000 40.25 8.0500 08.32%, 2025 13-May-15 13-May-25 900.0000 37.44 8.2427 08.27%, 2025 10-Jun-15 10-Jun-25 600.0000 24.81 8.2425 08.34%, 2025 15-Jul-15 15-Jul-25 600.0000 25.02 8.3132 08.25%, 2025 12-Aug-15 12-Aug-25 900.0000 37.13 8.2492 08.28%, 2025 26-Aug-15 26-Aug-25 600.0000 24.84 8.2797 08.25%, 2025 (II) 09-Sep-15 09-Sep-25 900.0000 37.13 8.2385 08.16%, 2025 23-Sep-15 23-Sep-25 400.0000 16.32 8.1515 08.01%, 2025 14-Oct-15 14-Oct-25 1500.0000 60.08 7.9775 08.14%, 2025 13-Nov-15 13-Nov-25 500.0000 20.35 8.1231 08.24%, 2025 09-Dec-15 09-Dec-25 600.0000 24.72 8.2002 08.31%, 2026 13-Jan-16 13-Jan-26 300.0000 12.47 8.2240 08.40%, 2026 10-Feb-16 10-Feb-26 400.0000 16.80 8.4000 08.66%, 2026 24-Feb-16 24-Feb-26 600.0000 25.98 8.6582 08.53%, 2026 09-Mar-16 09-Mar-26 200.0000 08.53 8.5238 08.08%, 2026 23-Mar-16 23-Mar-26 800.0000 32.32 8.0800 07.98%, 2026 20-Apr-16 20-Apr-26 800.0000 31.92 7.9796 07.96%, 2026 27-Apr-16 27-Apr-26 400.0000 15.92 7.9600 08.00%, 2026 11-May-16 11-May-26 800.0000 32.00 7.9965 07.93%, 2021 25-May-16 25-May-21 400.0000 15.86 7.9133 07.99%, 2021 15-Jun-16 15-Jun-21 1000.0000 39.95 7.9774 07.75%, 2021 13-Jul-16 13-Jul-21 800.0000 31.00 7.7395 07.52%, 2021 09-Aug-16 09-Aug-21 800.0000 30.08 7.5193 07.49%, 2021 24-Aug-16 24-Aug-21 400.0000 14.98 7.4814 07.28%, 2021 14-Sep-16 14-Sep-21 800.0000 29.12 7.2793 07.01%, 2020 28-Sep-16 28-Sep-20 400.0000 14.02 6.9943 06.99%, 2020 13-Oct-16 13-Oct-20 1000.0000 34.95 6.9775 06.99%, 2020 (II) 26-Oct-16 26-Oct-20 300.0000 10.49 6.9799 07.06%, 2020 09-Nov-16 09-Nov-20 500.0000 17.65 7.0595 06.83%, 2020 11-Nov-16 11-Nov-20 250.0000 08.54 6.8300 06.62%, 2020 23-Nov-16 23-Nov-20 250.0000 08.28 6.5785 06.82%, 2020 14-Dec-16 14-Dec-20 250.0000 08.53 6.7925 06.93%, 2020 22-Dec-16 22-Dec-20 250.0000 08.66 6.9010 07.07%, 2020 28-Dec-16 28-Dec-20 1000.0000 35.35 7.0426 06.90%, 2021 11-Jan-17 11-Jan-21 400.0000 13.80 6.8902 07.14%, 2027 20-Jan-17 20-Jan-27 800.0000 28.56 7.1400 07.59%, 2027 15-Feb-17 15-Feb-27 600.0000 22.77 7.5900 07.88%, 2027 01-Mar-17 01-Mar-27 1000.0000 39.40 7.7664 07.88%, 2027 (II) 15-Mar-17 15-Mar-27 255.0000 10.05 7.8392 07.60%, 2027 29-Mar-17 29-Mar-27 145.0000 05.51 7.6000 07.63%, 2027 12-Apr-17 12-Apr-27 800.0000 30.52 7.6300 07.59%, 2027 (II) 26-Apr-17 26-Apr-27 300.0000 11.39 7.5879 07.55%, 2027 11-May-17 11-May-27 600.0000 00.30 7.5500 07.49%, 2027 24-May-17 24-May-27 200.0000 07.49 7.4897 07.25%, 2027 14-Jun-17 14-Jun-27 1000.0000 36.25 7.2094 07.20%, 2027 28-Jun-17 28-Jun-27 200.0000 07.20 7.2000 07.34%, 2027 12-Jul-17 12-Jul-27 600.0000 22.02 7.2875 07.24%, 2027 26-Jul-17 26-Jul-27 200.0000 07.24 7.2144 07.30%, 2027 09-Aug-17 09-Aug-27 1200.0000 43.80 7.2753 07.32%, 2027 23-Aug-17 23-Aug-27 700.0000 25.62 7.3096 07.42%, 2027 13-Sep-17 13-Sep-27 1500.0000 55.65 7.3959 07.42%, 2027 (II) 27-Sep-17 27-Sep-27 400.0000 14.84 7.4147 07.46%, 2027 04-Oct-17 04-Oct-27 1000.0000 37.30 7.4500 07.61%, 2027 11-Oct-17 11-Oct-27 600.0000 22.83 7.5783 07.62%, 2027 25-Oct-17 25-Oct-27 200.0000 07.62 7.6095 07.65%, 2027 01-Nov-17 01-Nov-27 500.0000 19.13 7.6331 07.75%, 2027 15-Nov-17 15-Nov-27 500.0000 19.38 7.7355 07.67%, 2027 29-Nov-17 29-Nov-27 800.0000 30.68 7.6623 07.78%, 2027 13-Dec-17 13-Dec-27 400.0000 15.56 7.7705 07.72%, 2027 20-Dec-17 20-Dec-27 300.0000 11.58 7.7112 07.82%, 2027 27-Dec-17 27-Dec-27 600.0000 23.46 7.7989 07.79%, 2028 03-Jan-18 03-Jan-28 300.0000 11.69 7.7900 07.77%, 2028 10-Jan-18 10-Jan-28 500.0000 19.43 7.7698 08.20%, 2028 07-Feb-18 07-Feb-28 700.0000 28.70 8.1996 08.25%, 2028 21-Feb-18 21-Feb-28 300.0000 12.38 8.2500

-------------- Total 89889.3650 RAJASTHAN 08.40%, 2018 27-Mar-08 27-Mar-18 202.6280 08.51 8.3916 08.88%, 2018 26-Sep-08 26-Sep-18 500.0000 22.20 8.8600 08.26%, 2018 12-Nov-08 12-Nov-18 500.0000 20.65 8.2101 07.80%, 2018 21-Nov-08 21-Nov-18 1000.0000 39.00 7.7350 06.41%, 2018 24-Dec-08 24-Dec-18 1162.0000 37.24 6.3365 07.29%, 2019 06-Feb-09 06-Feb-19 1000.0000 36.45 7.2368 07.77%, 2019 02-Mar-09 02-Mar-19 1250.0000 48.56 7.6542 08.46%, 2019 18-Mar-09 18-Mar-19 592.6100 25.07 8.3924 08.28%, 2019 25-Mar-09 25-Mar-19 351.1900 14.54 8.2080 07.44%, 2019 27-May-09 27-May-19 500.0000 18.60 7.3665 07.83%, 2019 24-Jun-09 24-Jun-19 500.0000 19.58 7.7925 07.77%, 2019 (II) 30-Jul-09 30-Jul-19 500.0000 19.43 7.7484 07.95%, 2019 05-Aug-09 05-Aug-19 500.0000 19.88 7.9292 08.20%, 2019 26-Aug-09 26-Aug-19 500.0000 20.50 8.1622 08.25%, 2019 09-Sep-09 09-Sep-19 500.0000 20.63 8.2282 08.16%, 2019 23-Sep-09 23-Sep-19 500.0000 20.40 8.0886 08.21%, 2019 07-Oct-09 07-Oct-19 500.0000 20.53 8.1813 08.10%, 2019 30-Oct-09 30-Oct-19 500.0000 20.25 8.0714 08.11%, 2019 11-Nov-09 11-Nov-19 500.0000 20.28 8.0779 08.06%, 2019 25-Nov-09 25-Nov-19 500.0000 20.15 8.0246 08.26%, 2019 09-Dec-09 09-Dec-19 500.0000 20.65 8.2421 08.35%, 2019 23-Dec-09 23-Dec-19 500.0000 20.88 8.3333 08.30%, 2020 06-Jan-10 06-Jan-20 500.0000 20.75 8.2495 08.25%, 2020 20-Jan-10 20-Jan-20 500.0000 20.63 8.2338 08.05%, 2020 25-May-10 25-May-20 500.0000 20.13 8.0331 08.11%, 2020 09-Jun-10 09-Jun-20 500.0000 20.28 8.0844 08.09%, 2020 23-Jun-10 23-Jun-20 500.0000 20.23 8.0656 08.15%, 2020 07-Jul-10 07-Jul-20 500.0000 20.38 8.1167 08.12%, 2020 21-Jul-10 21-Jul-20 500.0000 20.30 8.1200 08.44%, 2020 25-Aug-10 25-Aug-20 500.0000 21.10 8.4177 08.35%, 2020 06-Oct-10 06-Oct-20 500.0000 20.88 8.3354 08.51%, 2020 27-Oct-10 27-Oct-20 500.0000 21.28 8.4842 08.39%, 2020 24-Nov-10 24-Nov-20 500.0000 20.98 8.3766 08.50%, 2021 02-Feb-11 02-Feb-21 800.0000 34.00 8.4879 08.52%, 2021 17-Feb-11 17-Feb-21 880.0000 37.49 8.5021 08.65%, 2021 21-Sep-11 21-Sep-21 500.0000 21.63 8.6458 08.85%, 2021 05-Oct-11 05-Oct-21 500.0000 22.13 8.8489 09.06%, 2021 19-Oct-11 19-Oct-21 500.0000 22.65 9.0555 09.20%, 2021 09-Nov-11 09-Nov-21 500.0000 23.00 9.1438 09.23%, 2021 23-Nov-11 23-Nov-21 383.0000 17.68 9.2027 09.02%, 2021 07-Dec-11 07-Dec-21 500.0000 22.55 9.0035 08.88%, 2021 21-Dec-11 21-Dec-21 500.0000 22.20 8.8054 08.74%, 2022 11-Jan-12 11-Jan-22 617.0000 26.96 8.6489 09.24%, 2022 30-Mar-12 30-Mar-22 500.0000 23.10 9.1689 09.12%, 2022 23-May-12 23-May-22 500.0000 22.80 9.1173 08.87%, 2022 06-Jun-12 06-Jun-22 500.0000 22.18 8.8601 08.89%, 2022 04-Jul-12 04-Jul-22 500.0000 22.23 8.8809 08.84%, 2022 18-Jul-12 18-Jul-22 500.0000 22.10 8.8208 08.92%, 2022 08-Aug-12 08-Aug-22 500.0000 22.30 8.9010 08.92%, 2022 (II) 22-Aug-12 22-Aug-22 500.0000 22.30 8.9034 08.91%, 2022 05-Sep-12 05-Sep-22 500.0000 22.28 8.8889 08.90%, 2022 20-Sep-12 20-Sep-22 500.0000 22.25 8.8895 08.85%, 2022 03-Oct-12 03-Oct-22 500.0000 22.13 8.8293 08.84%, 2022 (II) 17-Oct-12 17-Oct-22 500.0000 22.10 8.8316 08.92%, 2022 (III) 21-Nov-12 21-Nov-22 1000.0000 44.60 8.8990 08.90%, 2022 (II) 19-Dec-12 19-Dec-22 500.0000 22.25 8.8854 08.56%, 2023 23-Jan-13 23-Jan-23 1000.0000 42.80 8.5494 08.52%, 2023 20-Mar-13 20-Mar-23 541.1000 23.05 8.5200 08.09%, 2023 08-May-13 08-May-23 500.0000 20.23 8.0873 07.58%, 2023 22-May-13 22-May-23 500.0000 18.95 7.5800 07.63%, 2023 05-Jun-13 05-Jun-23 500.0000 19.08 7.6284 07.74%, 2023 19-Jun-13 19-Jun-23 500.0000 19.35 7.7400 07.94%, 2023 03-Jul-13 03-Jul-23 500.0000 19.85 7.9166 09.05%, 2023 01-Aug-13 01-Aug-23 500.0000 22.63 9.0500 09.82%, 2023 14-Aug-13 14-Aug-23 500.0000 24.55 9.7137 09.70%, 2023 28-Aug-13 28-Aug-23 500.0000 24.25 9.6496 09.52%, 2023 11-Sep-13 11-Sep-23 500.0000 23.80 9.4461 09.70%, 2023 (II) 25-Sep-13 25-Sep-23 500.0000 24.25 9.7000 09.25%, 2023 09-Oct-13 09-Oct-23 500.0000 23.13 9.2259 09.25%, 2023 (II) 23-Oct-13 23-Oct-23 500.0000 23.13 9.2500 09.33%, 2023 06-Nov-13 06-Nov-23 500.0000 23.33 9.3298 09.40%, 2023 20-Nov-13 20-Nov-23 500.0000 23.50 9.3710 09.33%, 2023 04-Dec-13 04-Dec-23 500.0000 23.33 9.3269 09.50%, 2023 18-Dec-13 18-Dec-23 500.0000 23.75 9.4785 09.45%, 2024 26-Mar-14 26-Mar-24 800.0000 37.80 9.4365 09.63%, 2024 10-Apr-14 10-Apr-24 500.0000 24.08 9.6299 09.38%, 2024 23-Apr-14 23-Apr-24 500.0000 23.45 9.3752 09.21%, 2024 15-May-14 15-May-24 500.0000 23.03 9.2094 09.11%, 2024 28-May-14 28-May-24 500.0000 22.78 9.1016 08.79%, 2024 11-Jun-14 11-Jun-24 500.0000 21.98 8.7900 08.97%, 2024 25-Jun-14 25-Jun-24 500.0000 22.43 8.9697 08.96%, 2024 09-Jul-14 09-Jul-24 500.0000 22.40 8.9477 08.94%, 2024 23-Jul-14 23-Jul-24 500.0000 22.35 8.9330 09.03%, 2024 13-Aug-14 13-Aug-24 500.0000 22.58 9.0298 08.94%, 2024 27-Aug-14 27-Aug-24 500.0000 22.35 8.9400 08.99%, 2024 10-Sep-14 10-Sep-24 500.0000 22.47 8.9785 08.90%, 2024 24-Sep-14 24-Sep-24 500.0000 22.25 8.8879 08.84%, 2024 16-Oct-14 16-Oct-24 500.0000 22.10 8.8367 08.71%, 2024 29-Oct-14 29-Oct-24 500.0000 21.78 8.7020 08.42%, 2024 12-Nov-14 12-Nov-24 500.0000 21.05 8.4200 08.43%, 2024 26-Nov-14 26-Nov-24 500.0000 21.08 8.4095 08.16%, 2024 10-Dec-14 10-Dec-24 500.0000 20.40 8.1600 08.24%, 2024 24-Dec-14 24-Dec-24 500.0000 20.60 8.2385 08.12%, 2025 14-Jan-15 14-Jan-25 500.0000 20.30 8.1178 08.05%, 2025 28-Jan-15 28-Jan-25 1000.0000 40.25 8.0378 08.06%, 2025 11-Feb-15 11-Feb-25 750.0000 30.23 8.0499 08.05%, 2025 (II) 25-Feb-15 25-Feb-25 750.0000 30.19 8.0428 08.02%, 2025 25-Mar-15 25-Mar-25 300.0000 12.03 8.0200 08.05%, 2025 (III) 15-Apr-15 15-Apr-25 500.0000 20.13 8.0500 08.05%, 2025 (IV) 29-Apr-15 29-Apr-25 500.0000 20.13 8.0382 08.29%, 2025 13-May-15 13-May-25 1000.0000 41.45 8.2176 08.23%, 2025 10-Jun-15 10-Jun-25 500.0000 20.58 8.2300 08.20%, 2025 24-Jun-15 24-Jun-25 500.0000 20.50 8.1917 08.29%, 2025 29-Jul-15 29-Jul-25 1000.0000 41.45 8.2784 08.23%, 2025 (II) 09-Sep-15 09-Sep-25 500.0000 20.58 8.2137 07.95%, 2025 14-Oct-15 14-Oct-25 750.0000 29.81 7.9494 07.99%, 2025 28-Oct-15 28-Oct-25 1000.0000 39.95 7.9781 08.14%, 2025 13-Nov-15 13-Nov-25 1500.0000 61.05 8.1168 08.16%, 2025 26-Nov-15 26-Nov-25 750.0000 30.60 8.1465 08.30%, 2026 13-Jan-16 13-Jan-26 2000.0000 83.00 8.2487 08.38%, 2026 27-Jan-16 27-Jan-26 1000.0000 41.90 8.3510 08.48%, 2026 10-Feb-16 10-Feb-26 1000.0000 42.40 8.4358 08.65%, 2026 24-Feb-16 24-Feb-26 800.0000 34.60 8.6286 08.55%, 2026 09-Mar-16 09-Mar-26 1000.0000 42.75 8.5209 08.09%, 2026 23-Mar-16 23-Mar-26 1500.0000 60.68 8.0900 07.98%, 2026 20-Apr-16 20-Apr-26 750.0000 29.93 7.9800 08.00%, 2026 25-May-16 25-May-26 750.0000 30.00 7.9908 08.07%, 2026 15-Jun-16 15-Jun-26 1500.0000 60.53 8.0526 07.58%, 2026 09-Aug-16 09-Aug-26 500.0000 18.95 7.5795 07.57%, 2026 24-Aug-16 24-Aug-26 500.0000 18.93 7.5689 07.38%, 2026 14-Sep-16 14-Sep-26 2000.0000 73.80 7.3730 07.17%, 2026 28-Sep-16 28-Sep-26 900.0000 32.27 7.1593 07.21%, 2026 26-Oct-16 26-Oct-26 1000.0000 36.05 7.1822 07.37%, 2026 09-Nov-16 09-Nov-26 500.0000 18.43 7.3453 06.82%, 2026 23-Nov-16 23-Nov-26 500.0000 17.05 6.8117 06.85%, 2026 30-Nov-16 30-Nov-26 500.0000 17.13 6.8382 07.06%, 2026 14-Dec-16 14-Dec-26 1000.0000 35.30 7.0517 07.15%, 2027 11-Jan-17 11-Jan-27 500.0000 17.88 7.1248 07.59%, 2027 15-Feb-17 15-Feb-27 500.0000 18.98 7.5740 07.73%, 2027 01-Mar-17 01-Mar-27 2000.0000 77.30 7.7164 07.85%, 2027 15-Mar-17 15-Mar-27 2000.0000 78.50 7.8145 07.61%, 2027 29-Mar-17 29-Mar-27 653.7800 24.88 7.5978 07.51%, 2027 24-May-17 24-May-27 1000.0000 37.55 7.4962 07.23%, 2027 14-Jun-17 14-Jun-27 2000.0000 72.30 7.2081 07.22%, 2027 28-Jun-17 28-Jun-27 1000.0000 36.10 7.2105 07.22%, 2032 26-Jul-17 26-Jul-32 500.0000 18.05 7.2200 07.23%, 2032 09-Aug-17 09-Aug-32 500.0000 18.08 7.2300 07.40%, 2029 13-Sep-17 13-Sep-29 2000.0000 74.00 7.3875 07.45%, 2027 27-Sep-17 27-Sep-27 2500.0000 93.13 7.4406 07.55%, 2027 11-Oct-17 11-Oct-27 500.0000 18.88 7.5297 07.64%, 2027 01-Nov-17 01-Nov-27 2000.0000 76.40 7.6338 07.65%, 2027 29-Nov-17 29-Nov-27 500.0000 19.13 7.6439 07.65%, 2027 06-Dec-17 06-Dec-27 1000.0000 38.25 7.6420 07.86%, 2027 27-Dec-17 27-Dec-27 2000.0000 78.60 7.8299 07.88%, 2032 24-Jan-18 24-Jan-28 1000.0000 39.40 7.8794 08.07%, 2028 31-Jan-18 31-Jan-28 1000.0000 40.35 8.0254 08.28%, 2028 21-Feb-18 21-Feb-28 1500.0000 62.10 8.2477

-------------- Total 104733.3080