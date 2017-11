Outstanding securities issued by Indian states-Nov 22-Part I

Nov 22 (Reuters) - Details of outstanding securities issued by Indian state governments (Part I): ------------------------------------------------------------------------------- STATE Total Issue ===== =========== ANDHRA PRADESH 172178.3580 ARUNACHAL PRADESH 1991.7920 ASSAM 19898.6500 BIHAR 65196.1200 CHHATTISGARH 20450.0000 GUJARAT 143293.5500 GOA 8610.0000 HARYANA 88827.8300 HIMACHAL PRADESH 21273.0130 JAMMU & KASHMIR 25216.9680 JHARKHAND 32097.6800 KARNATAKA 113858.7900 KERALA 110705.4580 MADHYA PRADESH 80316.2500 MAHARASHTRA 240897.1370 MANIPUR 3993.7790 MEGHALAYA 4619.6270 MIZORAM 2159.8950 NAGALAND 6068.8230 ODISHA 20092.8200 PUDUCHERRY 6067.4400 PUNJAB 87845.4660 RAJASTHAN 99317.6380 SIKKIM 3506.8300 TAMIL NADU 203266.1760 TELANGANA 60011.0000 TRIPURA 4818.0000 UTTAR PRADESH 189359.7600 UTTARAKHAND 24632.2100 WEST BENGAL 203443.485 -------------- TOTAL OUTSTANDING ISSUE 2064014.5450 Security Issued on Maturity Issue size 6-month Wtd Avg date date crore in crore coupon rupees Yld ANDHRA PRADESH 09.89%, 2018 01-Aug-08 01-Aug-18 1000.0000 49.45 9.8503 09.40%, 2018 30-Jun-08 30-Jun-18 500.0000 23.50 9.2816 09.25%, 2021 23-Nov-11 23-Nov-21 500.0000 23.13 9.1953 09.20%, 2022 11-Apr-12 11-Apr-22 1500.0000 69.00 9.1719 09.17%, 2021 09-Nov-11 09-Nov-21 1000.0000 45.85 9.1223 09.14%, 2022 25-Apr-12 25-Apr-22 750.0000 34.28 9.1213 09.12%, 2022 23-May-12 23-May-22 1000.0000 45.60 9.1017 09.04%, 2021 19-Oct-11 19-Oct-21 375.4200 16.97 9.0320 08.97%, 2022 07-Mar-12 07-Mar-22 1000.0000 44.85 8.8957 08.91%, 2022 05-Sep-12 05-Sep-22 750.0000 33.41 8.8922 08.90%, 2022(III) 22-Aug-12 22-Aug-22 750.0000 33.38 8.8969 08.90%, 2022(II) 08-Aug-12 08-Aug-22 750.0000 33.38 8.8900 08.90%, 2022 04-Jul-12 04-Jul-22 750.0000 33.38 8.8801 08.90%, 2021 05-Oct-11 05-Oct-21 1624.5800 72.29 8.8703 08.89%, 2022(II) 20-Sep-12 20-Sep-22 750.0000 33.34 8.8743 08.89%, 2022 20-Jun-12 20-Jun-22 750.0000 33.34 8.8594 08.86%, 2022 06-Jun-12 06-Jun-22 750.0000 33.23 8.8545 08.86%, 2022 (II) 03-Oct-12 03-Oct-22 750.0000 33.23 8.8351 08.84%, 2022 18-Jul-12 18-Jul-22 750.0000 33.15 8.8015 08.80%, 2022 25-Oct-12 25-Oct-22 750.0000 33.00 8.7885 08.72%, 2022 11-Jan-12 11-Jan-22 1000.0000 43.60 8.6476 08.71%, 2022 08-Feb-12 08-Feb-22 1000.0000 43.55 8.6706 08.67%, 2021 26-May-11 26-May-21 1000.0000 43.35 8.6552 08.66%, 2021 06-Jul-11 06-Jul-21 1800.0000 77.94 8.6390 08.63%, 2021 07-Sep-11 07-Sep-21 2000.0000 86.30 8.6177 08.60%, 2021 22-Jun-11 22-Jun-21 1000.0000 43.00 8.5639 08.59%, 2019 18-Mar-09 18-Mar-19 1915.0000 82.25 8.3862 08.57%, 2020 13-Apr-10 13-Apr-20 1500.0000 64.28 8.5296 08.56%, 2021 10-Aug-11 10-Aug-21 2000.0000 85.60 8.5261 08.53%, 2021 19-Jan-11 19-Jan-21 1000.0000 42.65 8.5176 08.52%, 2020 27-Oct-10 27-Oct-20 500.0000 21.30 8.5034 08.51%, 2021 17-Feb-11 17-Feb-21 1450.0000 61.70 8.4920 08.49%, 2020 28-Apr-10 28-Apr-20 500.0000 21.23 8.4815 08.48%, 2020 24-Feb-10 24-Feb-20 1000.0000 42.40 8.4672 08.48%, 2017 03-Dec-07 03-Dec-17 500.0000 21.20 8.4532 08.47%, 2021 27-Apr-11 27-Apr-21 1200.0000 50.82 8.4461 08.45%, 2018 10-Mar-08 10-Mar-18 1500.0000 63.38 8.3616 08.42%, 2020 25-Aug-10 25-Aug-20 1000.0000 42.10 8.4047 08.41%, 2018 27-Mar-08 27-Mar-18 1000.0000 42.05 8.3803 08.39%, 2020 25-Mar-10 25-Mar-20 1383.1400 58.02 8.3695 08.39%, 2020 (II) 24-Nov-10 24-Nov-20 1000.0000 41.95 8.3764 08.37%, 2021 16-Mar-11 16-Mar-21 550.0000 23.02 8.3326 08.37%, 2020 22-Sep-10 22-Sep-20 1000.0000 41.85 8.3604 08.35%, 2020 22-Dec-10 22-Dec-20 500.0000 20.88 8.2949 08.26%, 2019 09-Dec-09 09-Dec-19 500.0000 20.65 8.2415 08.25%, 2020 20-Jan-10 20-Jan-20 500.0000 20.63 8.2308 08.25%, 2018 12-Nov-08 12-Nov-18 1000.0000 41.25 8.2002 08.22%, 2019 07-Oct-09 07-Oct-19 1000.0000 41.10 8.1796 08.19%, 2019 26-Aug-09 26-Aug-19 2000.0000 81.90 8.1534 08.18%, 2020 21-Jul-10 21-Jul-20 1000.0000 40.90 8.1617 08.11%, 2020 23-Jun-10 23-Jun-20 1000.0000 40.55 8.0710 08.11%, 2018 23-Oct-08 23-Oct-18 1000.0000 40.55 8.0748 08.10%, 2019 23-Sep-09 23-Sep-19 1400.0000 56.70 8.0459 08.10%, 2019 (II) 30-Oct-09 30-Oct-19 1000.0000 40.50 8.0675 08.09%, 2019 25-Mar-09 25-Mar-19 174.4400 07.06 8.0900 08.07%, 2020 25-May-10 25-May-20 1000.0000 40.35 8.0302 07.98%, 2018 18-Feb-08 18-Feb-18 800.0000 31.92 7.9423 07.93%, 2019 08-Jul-09 08-Jul-19 1000.0000 39.65 7.8903 07.92%, 2018 25-Jan-08 25-Jan-18 500.0000 19.80 7.8464 07.85%, 2019 22-Jul-09 22-Jul-19 1000.0000 39.25 7.8281 07.83%, 2019 24-Jun-09 24-Jun-19 1000.0000 39.15 7.8062 07.50%, 2019 17-Apr-09 17-Apr-19 1000.0000 37.50 7.4679 07.45%, 2019 18-Feb-09 18-Feb-19 1211.5500 45.13 7.4270 07.45%, 2019 (II) 27-May-09 27-May-19 1000.0000 37.25 7.3958 07.13%, 2019 23-Jan-09 23-Jan-19 1632.6000 58.20 7.0100 07.11%, 2019 29-Apr-09 29-Apr-19 1600.0000 56.88 7.0698 07.10%, 2018 12-Dec-08 12-Dec-18 1500.0000 53.25 7.0358 05.80%, 2019 07-Jan-09 07-Jan-19 1000.0000 29.00 5.8000 08.85%, 2022 07-Nov-12 07-Nov-22 750.0000 33.19 8.8434 08.91%, 2022 (II) 21-Nov-12 21-Nov-22 750.0000 33.41 8.8948 08.91%, 2022 (III) 05-Dec-12 05-Dec-22 750.0000 33.41 8.8808 08.59%, 2023 23-Jan-13 23-Jan-23 2000.0000 85.90 8.5700 08.72%, 2023 06-Feb-13 06-Feb-23 2500.0000 109.00 8.6902 08.59%, 2023 (II) 20-Feb-13 20-Feb-23 500.0000 21.48 8.5900 08.64%, 2023 06-Mar-13 06-Mar-23 2000.0000 86.40 8.6222 08.25%, 2023 25-Apr-13 25-Apr-23 1000.0000 41.25 8.2280 07.57%, 2023 22-May-13 22-May-23 1000.0000 37.85 7.5700 09.84%, 2023 01-Aug-13 01-Aug-23 1000.0000 49.20 9.4611 09.71%, 2023 14-Aug-13 14-Aug-23 1800.0000 87.39 9.5395 09.77%, 2023 28-Aug-13 28-Aug-23 1000.0000 48.85 9.6828 09.55%, 2023 11-Sep-13 11-Sep-23 1867.5300 89.17 9.5400 09.84%, 2023 (II) 25-Sep-13 25-Sep-23 794.8000 39.10 9.7848 09.38%, 2023 23-Oct-13 23-Oct-23 1212.8000 56.88 9.3670 09.39%, 2023 20-Nov-13 20-Nov-23 1004.8780 47.18 9.3729 09.52%, 2023 18-Dec-13 18-Dec-23 1830.9500 87.15 9.5040 09.38%, 2024 01-Jan-14 01-Jan-24 1900.0000 89.11 9.3800 09.26%, 2024 16-Jan-14 16-Jan-24 1500.0000 69.45 9.2360 09.40%, 2024 30-Jan-14 30-Jan-24 907.6400 42.66 9.3667 09.63%, 2024 12-Feb-14 12-Feb-24 1472.8000 70.92 9.5361 09.84%, 2024 26-Feb-14 26-Feb-24 1120.2300 55.12 9.7962 09.71%, 2024 12-Mar-14 12-Mar-24 1750.0000 84.96 9.6946 09.48%, 2024 26-Mar-14 26-Mar-24 1250.0000 59.25 9.4554 09.40%, 2024 (II) 23-Apr-14 23-Apr-24 2000.0000 94.00 9.3877 09.21%, 2024 23-May-14 23-May-24 3000.0000 138.15 9.2098 09.18%, 2024 28-May-14 28-May-24 2000.0000 91.80 9.1361 09.08%, 2024 10-Sep-14 10-Sep-24 2000.0000 90.80 9.0484 08.96%, 2024 24-Sep-14 24-Sep-24 1000.0000 44.80 8.9583 08.88%, 2024 16-Oct-14 16-Oct-24 2000.0000 88.80 8.8745 08.46%, 2024 26-Nov-14 26-Nov-24 2000.0000 84.60 8.4442 08.26%, 2024 24-Dec-14 24-Dec-24 1000.0000 41.30 8.2461 08.09%, 2025 28-Jan-15 28-Jan-25 1000.0000 40.45 8.0784 08.06%, 2025 25-Feb-15 25-Feb-25 1000.0000 40.30 8.0492 08.10%, 2025 11-Mar-15 11-Mar-25 1000.0000 40.50 8.0669 08.18%, 2025 27-May-15 27-May-25 1500.0000 61.35 8.1574 08.22%, 2025 24-Jun-15 24-Jun-25 1000.0000 41.10 8.1875 08.33%, 2025 15-Jul-15 15-Jul-25 1300.0000 54.15 8.3031 08.31%, 2025 29-Jul-15 29-Jul-25 1000.0000 41.55 8.2954 08.26%, 2025 12-Aug-15 12-Aug-25 1200.0000 49.56 8.2597 08.24%, 2025 09-Sep-15 09-Sep-25 1000.0000 41.20 8.2344 07.98%, 2025 14-Oct-15 14-Oct-25 1500.0000 59.49 7.9678 08.15%, 2025 13-Nov-15 13-Nov-25 550.0000 22.41 8.1180 08.24%, 2025 09-Dec-15 09-Dec-25 1500.0000 61.80 8.2108 08.25%, 2025 23-Dec-15 23-Dec-25 500.0000 20.63 8.2498 08.29%, 2026 13-Jan-16 13-Jan-26 2000.0000 82.90 8.2383 08.39%, 2026 27-Jan-16 27-Jan-26 1000.0000 41.95 8.3566 08.72%, 2026 24-Feb-16 24-Feb-26 1000.0000 43.60 8.6871 08.57%, 2026 09-Mar-16 09-Mar-26 1500.0000 64.28 8.5463 08.09%, 2026 23-Mar-16 23-Mar-26 1500.0000 60.68 8.0900 08.01%, 2026 25-May-16 25-May-26 1500.0000 60.08 8.0048 08.09%, 2026 (II) 15-Jun-16 15-Jun-26 1500.0000 60.68 8.0656 07.85%, 2026 13-Jul-16 13-Jul-26 1000.0000 39.25 7.8383 07.88%, 2031 13-Jul-16 13-Jul-31 500.0000 19.70 7.8709 07.59%, 2021 27-Jul-16 27-Jul-21 800.0000 30.36 7.5511 07.63%, 2026 09-Aug-16 09-Aug-26 1000.0000 38.15 7.5971 07.62%, 2036 24-Aug-16 24-Aug-36 400.0000 15.24 7.6149 07.42%, 2031 14-Sep-16 14-Sep-31 1500.0000 55.65 7.4092 07.27%, 2035 13-Oct-16 13-Oct-35 500.0000 18.18 7.1871 07.22%, 2031 13-Oct-16 13-Oct-31 800.0000 28.88 7.1570 06.99%, 2020 26-Oct-16 26-Oct-20 500.0000 17.48 6.9824 07.23%, 2026 26-Oct-16 26-Oct-26 1500.0000 54.23 7.2119 07.42%, 2026 09-Nov-16 09-Nov-26 1500.0000 55.65 7.3838 06.63%, 2021 23-Nov-16 23-Nov-21 500.0000 16.58 6.5989 07.08%, 2026 14-Dec-16 14-Dec-26 1000.0000 35.40 7.0583 07.25%, 2026 28-Dec-16 28-Dec-26 1000.0000 36.25 7.2388 07.14%, 2027 11-Jan-17 11-Jan-27 1000.0000 35.70 7.1358 07.61%, 2027 15-Feb-17 15-Feb-27 1000.0000 38.05 7.5746 07.88%, 2027 15-Mar-17 15-Mar-27 1000.0000 39.40 7.8028 07.62%, 2027 29-Mar-17 29-Mar-27 1000.0000 38.10 7.6156 07.60%, 2027 26-Apr-17 26-Apr-27 2000.0000 76.00 7.5978 07.51%, 2030 24-May-17 24-May-30 1200.0000 45.06 7.5100 07.16%, 2029 14-Jun-17 14-Jun-29 1200.0000 42.96 7.1600 07.24%, 2027 28-Jun-17 28-Jun-27 1200.0000 43.44 7.2179 07.22%, 2028 12-Jul-17 12-Jul-28 1000.0000 36.10 7.2200 07.22%, 2029 26-Jul-17 26-Jul-29 2000.0000 72.20 7.2159 07.22%, 2029 (II) 09-Aug-17 09-Aug-29 2000.0000 72.20 7.2196 07.40%, 2032 23-Aug-17 23-Aug-32 2500.0000 92.50 7.3464 07.51%, 2037 13-Sep-17 13-Sep-37 3000.0000 112.65 7.4714 -------------- Total 172178.3580 ARUNACHAL PRADESH 08.42%, 2017 19-Dec-07 19-Dec-17 50.0000 02.11 8.4140 08.00%, 2018 18-Feb-08 18-Feb-18 105.8430 04.23 7.9896 08.46%, 2018 27-Mar-08 27-Mar-18 8.8490 00.37 8.4600 08.47%, 2019 25-Mar-09 25-Mar-19 26.0500 01.10 8.4685 08.29%, 2020 20-Jan-10 20-Jan-20 79.0500 03.28 8.2555 09.02%, 2022 21-Mar-12 21-Mar-22 33.0000 01.49 9.0200 08.80%, 2022 18-Jul-12 18-Jul-22 20.0000 00.88 8.8000 08.85%, 2022 17-Oct-12 17-Oct-22 50.0000 02.21 8.8500 08.61%, 2023 28-Mar-13 28-Mar-23 100.0000 04.28 8.6100 09.30%, 2023 23-Oct-13 23-Oct-23 100.0000 04.65 9.3000 09.77%, 2024 26-Feb-14 26-Feb-24 80.0000 03.91 9.7700 09.45%, 2024 26-Mar-14 26-Mar-24 50.0000 02.36 9.4500 09.39%, 2024 23-Apr-14 23-Apr-24 96.0000 04.51 9.3900 09.24%, 2024 15-May-14 15-May-24 50.0000 02.31 9.2400 08.20%, 2024 10-Dec-14 10-Dec-24 80.0000 03.28 8.1912 08.09%, 2025 11-Mar-15 11-Mar-25 80.0000 03.24 8.0888 08.07%, 2025 15-Apr-15 15-Apr-25 80.0000 03.23 8.0638 08.08%, 2025 29-Apr-15 29-Apr-25 50.0000 02.02 8.0800 07.96%, 2026 27-Apr-16 27-Apr-26 75.0000 02.99 7.9600 07.09%, 2026 13-Oct-16 13-Oct-26 250.0000 08.86 7.0900 07.60%, 2027 29-Mar-17 29-Mar-27 128.0000 04.86 7.6000 07.62%, 2027 19-Apr-17 19-Apr-27 250.0000 09.53 7.6200 07.22%, 2027 12-Jul-17 12-Jul-27 150.0000 05.42 7.2200 -------------- Total 1991.7920 ASSAM 08.40%, 2017 19-Dec-07 19-Dec-17 200.0000 08.40 8.3961 07.97%, 2018 25-Jan-08 25-Jan-18 246.0000 09.80 7.8334 08.89%, 2019 10-Mar-09 10-Mar-19 1910.0000 84.90 8.3545 08.43%, 2019 25-Mar-09 25-Mar-19 595.6400 25.11 8.3326 08.40%, 2020 03-Feb-10 03-Feb-20 962.5100 40.43 8.3499 08.53%, 2020 24-Feb-10 24-Feb-20 947.2500 40.40 8.5017 08.48%, 2021 03-Mar-11 03-Mar-21 800.0000 33.92 8.4594 08.95%, 2022 05-Sep-12 05-Sep-22 300.0000 13.43 8.9242 08.84%, 2024 11-Jun-14 11-Jun-24 450.0000 19.89 8.8400 08.07%, 2025 25-Feb-15 25-Feb-25 1000.0000 40.35 8.0613 08.12%, 2025 11-Mar-15 11-Mar-25 1500.0000 60.90 8.0852 08.06%, 2025 15-Apr-15 15-Apr-25 950.0000 38.29 8.0589 08.43%, 2026 27-Jan-16 27-Jan-26 950.0000 40.04 8.3993 08.55%, 2026 10-Feb-16 10-Feb-26 900.0000 38.48 8.4985 08.63%, 2026 24-Feb-16 24-Feb-26 350.0000 15.10 8.6216 07.23%, 2026 26-Oct-16 26-Oct-26 500.0000 18.08 7.2274 07.42%, 2026 09-Nov-16 09-Nov-26 500.0000 18.55 7.3772 06.97%, 2026 23-Nov-16 23-Nov-26 412.7900 14.39 6.8806 07.10%, 2026 14-Dec-16 14-Dec-26 1000.0000 35.50 7.0832 07.22%, 2026 28-Dec-16 28-Dec-26 677.2100 24.45 7.2200 07.55%, 2027 24-May-17 24-May-27 700.0000 26.43 7.5112 07.15%, 2027 14-Jun-17 14-Jun-27 300.0000 10.73 7.1500 07.29%, 2027 28-Jun-17 28-Jun-27 530.0000 19.32 7.2306 07.30%, 2027 26-Jul-17 26-Jul-27 500.0000 18.25 7.2559 07.26%, 2027 09-Aug-17 09-Aug-27 531.5800 19.30 7.2543 07.30%, 2027 (II) 23-Aug-17 23-Aug-27 418.4200 15.27 7.2918 07.61%, 2027 25-Oct-17 25-Oct-27 600.0000 22.83 7.5947 07.67%, 2027 08-Nov-17 08-Nov-27 600.0000 23.01 7.6623 07.73%, 2027 15-Nov-17 15-Nov-27 567.2500 21.92 7.7196 -------------- Total 19898.6500 BIHAR 08.25%, 2018 25-Feb-08 25-Feb-18 1092.0000 45.05 8.2074 06.45%, 2018 24-Dec-08 24-Dec-18 750.0000 24.19 6.3967 07.10%, 2019 23-Jan-09 23-Jan-19 730.9300 25.95 6.9508 08.78%, 2019 10-Mar-09 10-Mar-19 1135.0000 49.83 8.4061 08.45%, 2019 25-Mar-09 25-Mar-19 781.0000 33.00 8.3456 07.89%, 2019 24-Jun-09 24-Jun-19 1000.0000 39.45 7.8564 08.49%, 2019 07-Oct-09 07-Oct-19 1000.0000 42.45 8.3026 08.25%, 2019 11-Nov-09 11-Nov-19 600.0000 24.75 8.1937 08.35%, 2019 09-Dec-09 09-Dec-19 607.1900 25.35 8.3222 08.53%, 2020 28-Apr-10 28-Apr-20 1000.0000 42.65 8.5116 08.55%, 2021 19-Jan-11 19-Jan-21 1000.0000 42.75 8.5270 08.38%, 2021 16-Mar-11 16-Mar-21 600.0000 25.14 8.3380 08.89%, 2021 05-Oct-11 05-Oct-21 1000.0000 44.45 8.8804 08.80%, 2021 21-Dec-11 21-Dec-21 719.0000 31.64 8.7745 08.72%, 2022 25-Jan-12 25-Jan-22 1281.0000 55.85 8.6354 08.99%, 2022 07-Mar-12 07-Mar-22 500.0000 22.48 8.9466 09.03%, 2022 21-Mar-12 21-Mar-22 500.0000 22.58 9.0041 09.16%, 2022 09-May-12 09-May-22 750.0000 34.35 9.1327 08.89%, 2022 07-Nov-12 07-Nov-22 1000.0000 44.45 8.8701 08.97%, 2022 21-Nov-12 21-Nov-22 1250.0000 56.06 8.9283 08.99%, 2022 (II) 19-Dec-12 19-Dec-22 1000.0000 44.95 8.9254 08.68%, 2023 09-Jan-13 09-Jan-23 1300.0000 56.42 8.6675 08.69%, 2023 06-Feb-13 06-Feb-23 500.0000 21.73 8.6695 08.62%, 2023 06-Mar-13 06-Mar-23 200.0000 08.62 8.6200 08.64%, 2023 20-Mar-13 20-Mar-23 1100.0000 47.52 8.5577 09.39%, 2023 09-Oct-13 09-Oct-23 1500.0000 70.43 9.3218 09.40%, 2023 23-Oct-13 23-Oct-23 1000.0000 47.00 9.3670 09.52%, 2023 18-Dec-13 18-Dec-23 1000.0000 47.60 9.5180 09.29%, 2024 16-Jan-14 16-Jan-24 1000.0000 46.45 9.2495 09.64%, 2024 12-Feb-14 12-Feb-24 1000.0000 48.20 9.5186 09.84%, 2024 26-Feb-14 26-Feb-24 1000.0000 49.20 9.8130 08.73%, 2024 29-Oct-14 29-Oct-24 1000.0000 43.65 8.7097 08.45%, 2024 26-Nov-14 26-Nov-24 1000.0000 42.25 8.4315 08.17%, 2024 10-Dec-14 10-Dec-24 1000.0000 40.85 8.1700 08.25%, 2024 24-Dec-14 24-Dec-24 1500.0000 61.88 8.2289 08.15%, 2025 14-Jan-15 14-Jan-25 1500.0000 61.13 8.1317 08.08%, 2025 28-Jan-15 28-Jan-25 1500.0000 60.60 8.0650 08.06%, 2025 11-Feb-15 11-Feb-25 600.0000 24.18 8.0597 08.17%, 2025 23-Sep-15 23-Sep-25 2000.0000 81.70 8.1651 07.99%, 2025 14-Oct-15 14-Oct-25 1500.0000 59.92 7.9724 08.54%, 2026 10-Feb-16 10-Feb-26 2500.0000 106.75 8.4808 08.82%, 2026 24-Feb-16 24-Feb-26 2500.0000 110.25 8.7451 08.60%, 2026 09-Mar-16 09-Mar-26 3000.0000 129.00 8.5799 06.89%, 2026 23-Nov-16 23-Nov-26 2000.0000 68.90 6.8611 07.10%, 2026 14-Dec-16 14-Dec-26 2000.0000 71.00 7.0839 07.29%, 2026 28-Dec-16 28-Dec-26 2000.0000 72.90 7.2539 07.12%, 2027 11-Jan-17 11-Jan-27 2000.0000 71.20 7.1196 07.20%, 2027 25-Jan-17 25-Jan-27 2000.0000 72.00 7.1876 07.59%, 2027 15-Feb-17 15-Feb-27 3000.0000 113.85 7.5676 07.78%, 2027 01-Mar-17 01-Mar-27 3000.0000 116.70 7.7464 07.85%, 2027 15-Mar-17 15-Mar-27 1700.0000 66.73 7.8307 -------------- Total 65196.1200 CHHATTISGARH 08.25%, 2019 11-Nov-09 11-Nov-19 700.0000 28.88 8.1855 08.65%, 2023 20-Mar-13 20-Mar-23 1500.0000 64.88 8.5712 08.12%, 2023 08-May-13 08-May-23 800.0000 32.48 8.1081 08.02%, 2023 03-Jul-13 03-Jul-23 700.0000 28.07 7.9554 09.30%, 2023 09-Oct-13 09-Oct-23 800.0000 37.20 9.2628 09.60%, 2024 30-Jan-14 30-Jan-24 700.0000 33.60 9.4360 09.22%, 2024 15-May-14 15-May-24 500.0000 23.05 9.2200 08.98%, 2024 25-Jun-14 25-Jun-24 250.0000 11.23 8.9800 09.03%, 2024 13-Aug-14 13-Aug-24 750.0000 33.86 9.0274 08.85%, 2024 16-Oct-14 16-Oct-24 700.0000 30.98 8.8436 08.08%, 2025 28-Jan-15 28-Jan-25 700.0000 28.28 8.0526 08.06%, 2025 11-Mar-15 11-Mar-25 800.0000 32.24 8.0596 08.02%, 2025 25-Mar-15 25-Mar-25 500.0000 20.05 8.0200 08.32%, 2025 29-Jul-15 29-Jul-25 700.0000 29.12 8.3092 08.19%, 2025 26-Nov-15 26-Nov-25 800.0000 32.76 8.1696 08.23%, 2025 09-Dec-15 09-Dec-25 1500.0000 61.73 8.2055 08.32%, 2026 13-Jan-16 13-Jan-26 700.0000 29.12 8.2699 08.53%, 2026 09-Mar-16 09-Mar-26 700.0000 29.86 8.5278 08.08%, 2026 23-Mar-16 23-Mar-26 450.0000 18.18 8.0800 07.22%, 2027 25-Jan-17 25-Jan-27 1200.0000 43.32 7.1924 07.80%, 2027 01-Mar-17 01-Mar-27 1600.0000 62.40 7.7510 07.88%, 2027 15-Mar-17 15-Mar-27 1400.0000 55.16 7.8479 07.47%, 2027 27-Sep-17 27-Sep-27 2000.0000 74.70 7.4504 -------------- Total 20450.0000 GUJARAT 08.07%, 2018 08-Jan-08 08-Jan-18 1000.0000 40.35 8.0298 07.87%, 2018 25-Jan-08 25-Jan-18 1000.0000 39.35 7.8292 08.14%, 2018 25-Feb-08 25-Feb-18 1000.0000 40.70 8.1026 08.43%, 2018 10-Mar-08 10-Mar-18 1140.0000 48.05 8.2727 08.39%, 2018 27-Mar-08 27-Mar-18 360.0000 15.10 8.3589 07.80%, 2018 21-Nov-08 21-Nov-18 1000.0000 39.00 7.7308 07.03%, 2018 12-Dec-08 12-Dec-18 1250.0000 43.94 6.9837 06.05%, 2019 07-Jan-09 07-Jan-19 1875.0000 56.72 5.8828 07.00%, 2019 23-Jan-09 23-Jan-19 1250.0000 43.75 6.9581 07.45%, 2019 18-Feb-09 18-Feb-19 1499.0000 55.84 7.4195 08.40%, 2019 18-Mar-09 18-Mar-19 1660.0000 69.72 8.3300 07.83%, 2019 24-Jun-09 24-Jun-19 1000.0000 39.15 7.7866 07.85%, 2019 22-Jul-09 22-Jul-19 1500.0000 58.88 7.8105 08.21%, 2019 26-Aug-09 26-Aug-19 1700.0000 69.79 8.1595 08.23%, 2019 07-Oct-09 07-Oct-19 1500.0000 61.73 8.1917 08.33%, 2020 06-Jan-10 06-Jan-20 1500.0000 62.48 8.2743 08.31%, 2020 03-Feb-10 03-Feb-20 800.0000 33.24 8.2919 08.09%, 2020 25-May-10 25-May-20 1207.5000 48.84 8.0383 08.15%, 2020 07-Jul-10 07-Jul-20 750.0000 30.56 8.1260 08.32%, 2020 04-Aug-10 04-Aug-20 1000.0000 41.60 8.3061 08.38%, 2020 22-Sep-10 22-Sep-20 1000.0000 41.90 8.3633 08.35%, 2020 06-Oct-10 06-Oct-20 1000.0000 41.75 8.3580 08.51%, 2020 27-Oct-10 27-Oct-20 1000.0000 42.55 8.4833 08.42%, 2020 10-Nov-10 10-Nov-20 1000.0000 42.10 8.4074 08.40%, 2020 24-Nov-10 24-Nov-20 1000.0000 42.00 8.3804 08.38%, 2021 05-Jan-11 05-Jan-21 500.0000 20.95 8.3656 08.52%, 2021 19-Jan-11 19-Jan-21 500.0000 21.30 8.5115 08.51%, 2021 17-Feb-11 17-Feb-21 1000.0000 42.55 8.4886 08.46%, 2021 03-Mar-11 03-Mar-21 750.0000 31.73 8.4534 08.36%, 2021 16-Mar-11 16-Mar-21 792.5000 33.13 8.3356 08.68%, 2021 26-May-11 26-May-21 1000.0000 43.40 8.6578 08.56%, 2021 22-Jun-11 22-Jun-21 1000.0000 42.80 8.5466 08.59%, 2021 20-Jul-11 20-Jul-21 1000.0000 42.95 8.5763 08.53%, 2021 10-Aug-11 10-Aug-21 1000.0000 42.65 8.5134 08.59%, 2021 (II) 24-Aug-11 24-Aug-21 1000.0000 42.95 8.5753 08.62%, 2021 07-Sep-11 07-Sep-21 1000.0000 43.10 8.6106 08.65%, 2021 21-Sep-11 21-Sep-21 1000.0000 43.25 8.6429 08.88%, 2021 05-Oct-11 05-Oct-21 1000.0000 44.40 8.8547 09.23%, 2021 23-Nov-11 23-Nov-21 1000.0000 46.15 9.1938 08.78%, 2021 21-Dec-11 21-Dec-21 1500.0000 65.85 8.7570 08.69%, 2022 08-Feb-12 08-Feb-22 1500.0000 65.18 8.6628 08.94%, 2022 07-Mar-12 07-Mar-22 1500.0000 67.05 8.8878 08.99%, 2022 14-Mar-12 14-Mar-22 567.0000 25.49 8.9621 09.23%, 2022 30-Mar-12 30-Mar-22 1500.0000 69.23 9.1688 09.13%, 2022 09-May-12 09-May-22 1500.0000 68.48 9.1049 09.12%, 2022 23-May-12 23-May-22 1500.0000 68.40 9.1041 08.88%, 2022 06-Jun-12 06-Jun-22 1500.0000 66.60 8.8618 08.83%, 2022 18-Jul-12 18-Jul-22 1200.0000 52.98 8.7887 08.91%, 2022 22-Aug-12 22-Aug-22 1200.0000 53.46 8.9023 08.84%, 2022 17-Oct-12 17-Oct-22 1000.0000 44.20 8.8287 08.79%, 2022 25-Oct-12 25-Oct-22 1000.0000 43.95 8.7848 08.89%, 2022 19-Dec-12 19-Dec-22 1000.0000 44.45 8.8717 08.58%, 2023 23-Jan-13 23-Jan-23 1500.0000 64.35 8.5566 08.68%, 2023 06-Feb-13 06-Feb-23 1000.0000 43.40 8.6624 08.24%, 2023 25-Apr-13 25-Apr-23 1000.0000 41.20 8.2260 07.77%, 2023 19-Jun-13 19-Jun-23 2000.0000 77.70 7.7509 09.59%, 2023 28-Aug-13 28-Aug-23 1015.7500 48.71 9.5263 09.50%, 2023 11-Sep-13 11-Sep-23 1000.0000 47.50 9.4605 09.65%, 2023 25-Sep-13 25-Sep-23 583.8500 28.17 9.6490 09.22%, 2023 09-Oct-13 09-Oct-23 469.1500 21.63 9.2004 09.39%, 2023 20-Nov-13 20-Nov-23 1000.0000 46.95 9.3626 09.37%, 2023 04-Dec-13 04-Dec-23 800.0000 37.48 9.3397 09.37%, 2023A 04-Dec-13 04-Dec-23 1200.0000 57.00 9.4884 (Cut Off Yld 9.4995%) 09.37%, 2023B 04-Dec-13 04-Dec-23 1000.0000 46.45 9.2434 (Cut Off Yld 9.2886%) 09.37%, 2024 30-Jan-14 30-Jan-24 1560.0000 73.09 9.3452 09.53%, 2024 12-Feb-14 12-Feb-24 1223.8000 58.31 9.4771 09.75%, 2024 26-Feb-14 26-Feb-24 1200.0000 58.50 9.7212 09.60%, 2018 12-Mar-14 12-Mar-18 900.0000 43.20 9.5430 09.60%, 2018A 12-Mar-14 12-Mar-18 540.0000 25.33 9.3574 (Cut Off Yld 9.3789%) 09.01%, 2024 25-Jun-14 25-Jun-24 1000.0000 45.05 8.9803 09.01%, 2024A 25-Jun-14 25-Jun-24 1000.0000 44.75 8.9489 (Cut Off Yld 8.9505%) 09.01%, 2024B 25-Jun-14 25-Jun-24 1000.0000 45.05 8.9615 (Cut Off Yld 9.0000%) 08.94%, 2024 24-Sep-14 24-Sep-24 1000.0000 44.70 8.9188 08.84%, 2024 16-Oct-14 16-Oct-24 1000.0000 44.20 8.8329 08.42%, 2024 12-Nov-14 12-Nov-24 1000.0000 42.10 8.4200 08.43%, 2024 26-Nov-14 26-Nov-24 1000.0000 42.15 8.4137 08.25%, 2024 24-Dec-14 24-Dec-24 1000.0000 41.25 8.2378 08.14%, 2025 14-Jan-15 14-Jan-25 1500.0000 61.05 8.1168 08.05%, 2025 28-Jan-15 28-Jan-25 1300.0000 52.33 8.0377 08.07%, 2025 11-Feb-15 11-Feb-25 1560.0000 62.95 8.0591 08.05%, 2025 (II) 25-Feb-15 25-Feb-25 1560.0000 62.79 8.0380 08.07%, 2025 (II) 11-Mar-15 11-Mar-25 1000.0000 40.35 8.0537 08.05%, 2025 (III) 29-Apr-15 29-Apr-25 1560.0000 62.79 8.0423 08.20%, 2025 24-Jun-15 24-Jun-25 1200.0000 49.20 8.1835 08.29%, 2025 26-Aug-15 26-Aug-25 1000.0000 41.45 8.2753 08.23%, 2025 09-Sep-15 09-Sep-25 1300.0000 53.50 8.2184 08.15%, 2025 23-Sep-15 23-Sep-25 1000.0000 40.75 8.1477 07.96%, 2025 14-Oct-15 14-Oct-25 1300.0000 51.74 7.9559 08.12%, 2025 13-Nov-15 13-Nov-25 1300.0000 52.78 8.1082 08.15%, 2025 (II) 26-Nov-15 26-Nov-25 1000.0000 40.75 8.1435 08.20%, 2025 (II) 09-Dec-15 09-Dec-25 1300.0000 53.30 8.1849 08.26%, 2031 13-Jan-16 13-Jan-31 1000.0000 41.30 8.2600 08.27%, 2026 13-Jan-16 13-Jan-26 1000.0000 41.35 8.2460 08.26%, 2031A 13-Jan-16 13-Jan-31 1000.0000 41.30 8.3754 (Cut Off Yld 8.3802%) 08.27%, 2026A 13-Jan-16 13-Jan-26 1000.0000 41.35 8.3245 (Cut Off Yld 8.3590%) 08.46%, 2026 10-Feb-16 10-Feb-26 1300.0000 54.99 8.3940 08.00%, 2026 20-Apr-16 20-Apr-26 1820.0000 72.80 7.9826 07.96%, 2026 27-Apr-16 27-Apr-26 1000.0000 39.80 7.9599 07.98%, 2026 11-May-16 11-May-26 1300.0000 51.87 7.9645 07.98%, 2026 (II) 25-May-16 25-May-26 1300.0000 51.87 7.9791 08.05%, 2026 15-Jun-16 15-Jun-26 1000.0000 40.25 8.0377 07.83%, 2026 13-Jul-16 13-Jul-26 1300.0000 50.90 7.8216 07.69%, 2026 27-Jul-16 27-Jul-26 1000.0000 38.45 7.6900 07.60%, 2026 09-Aug-16 09-Aug-26 1300.0000 49.40 7.5776 07.56%, 2026 24-Aug-16 24-Aug-26 1300.0000 49.14 7.5598 07.03%, 2018 (II) 14-Sep-16 14-Sep-18 1000.0000 35.15 7.0153 06.93%, 2019 28-Sep-16 28-Sep-19 1300.0000 45.05 6.9207 07.03%, 2021 26-Oct-16 26-Oct-21 1000.0000 35.15 7.0121 07.21%, 2022 09-Nov-16 09-Nov-22 1000.0000 36.05 7.2027 06.68%, 2022 23-Nov-16 23-Nov-22 1300.0000 43.42 6.6712 07.05%, 2026 14-Dec-16 14-Dec-26 1300.0000 45.83 7.0405 07.24%, 2026 28-Dec-16 28-Dec-26 1300.0000 47.06 7.2212 07.14%, 2027 11-Jan-17 11-Jan-27 1300.0000 46.41 7.1260 07.19%, 2027 25-Jan-17 25-Jan-27 1300.0000 46.74 7.1767 07.59%, 2027 15-Feb-17 15-Feb-27 1300.0000 49.34 7.5616 07.71%, 2027 01-Mar-17 01-Mar-27 1300.0000 50.12 7.6827 07.63%, 2027 12-Apr-17 12-Apr-27 1300.0000 49.60 7.6300 07.52%, 2027 24-May-17 24-May-27 1300.0000 48.88 7.4976 07.20%, 2027 14-Jun-17 14-Jun-27 1300.0000 46.80 7.1884 07.25%, 2027 12-Jul-17 12-Jul-27 1300.0000 47.13 7.2429 07.17%, 2027 26-Jul-17 26-Jul-27 1300.0000 46.61 7.1614 07.21%, 2027 09-Aug-17 09-Aug-27 1300.0000 46.87 7.1904 07.25%, 2027 23-Aug-17 23-Aug-27 1300.0000 47.13 7.2389 07.62%, 2027 01-Nov-17 01-Nov-27 1300.0000 49.53 7.6073 07.64%, 2027 08-Nov-17 08-Nov-27 1000.0000 38.20 7.5206 -------------- Total 143293.5500 GOA 08.35%, 2018 27-Mar-08 27-Mar-18 250.0000 10.44 8.3500 08.23%, 2018 12-Nov-08 12-Nov-18 200.0000 08.23 8.1865 07.24%, 2019 06-Feb-09 06-Feb-19 200.0000 07.24 7.2400 08.08%, 2019 25-Mar-09 25-Mar-19 100.0000 04.04 8.0800 07.83%, 2019 24-Jun-09 24-Jun-19 100.0000 03.92 7.8110 08.24%, 2019 26-Aug-09 26-Aug-19 200.0000 08.24 8.1858 08.14%, 2019 30-Oct-09 30-Oct-19 100.0000 04.07 8.1216 08.40%, 2019 23-Dec-09 23-Dec-19 100.0000 04.20 8.3503 08.51%, 2020 10-Mar-10 10-Mar-20 100.0000 04.26 8.5072 08.10%, 2020 12-May-10 12-May-20 100.0000 04.05 8.1000 08.37%, 2020 06-Oct-10 06-Oct-20 100.0000 04.19 8.3357 08.48%, 2020 27-Oct-10 27-Oct-20 100.0000 04.24 8.4800 08.65%, 2021 21-Sep-11 21-Sep-21 200.0000 08.65 8.6403 09.20%, 2021 09-Nov-11 09-Nov-21 130.0000 05.98 9.1308 09.19%, 2021 23-Nov-11 23-Nov-21 70.0000 03.22 9.1786 09.02%, 2021 07-Dec-11 07-Dec-21 100.0000 04.51 9.0158 09.23%, 2022 30-Mar-12 30-Mar-22 50.0000 02.31 9.1860 08.90%, 2022 22-Aug-12 22-Aug-22 150.0000 06.68 8.9000 08.87%, 2022 20-Sep-12 20-Sep-22 200.0000 08.87 8.8600 08.85%, 2022 07-Nov-12 07-Nov-22 150.0000 06.64 8.8492 08.63%, 2023 09-Jan-13 09-Jan-23 150.0000 06.47 8.6300 08.60%, 2023 06-Mar-13 06-Mar-23 200.0000 08.60 8.5949 07.58%, 2023 22-May-13 22-May-23 200.0000 07.58 7.5800 07.93%, 2023 03-Jul-13 03-Jul-23 200.0000 07.93 7.9250 09.60%, 2023 28-Aug-13 28-Aug-23 150.0000 07.20 9.5988 09.40%, 2023 20-Nov-13 20-Nov-23 150.0000 07.05 9.4000 09.35%, 2024 01-Jan-14 01-Jan-24 100.0000 04.68 9.3500 09.77%, 2024 26-Feb-14 26-Feb-24 100.0000 04.89 9.7668 09.45%, 2024 26-Mar-14 26-Mar-24 90.0000 04.25 9.4500 09.38%, 2024 23-Apr-14 23-Apr-24 100.0000 04.69 9.3800 08.83%, 2024 11-Jun-14 11-Jun-24 200.0000 08.83 8.8300 08.95%, 2024 09-Jul-14 09-Jul-24 100.0000 04.48 8.9499 09.05%, 2024 13-Aug-14 13-Aug-24 200.0000 09.05 9.0500 08.91%, 2024 16-Oct-14 16-Oct-24 100.0000 04.46 8.8980 08.42%, 2024 12-Nov-14 12-Nov-24 100.0000 04.21 8.4200 08.08%, 2025 29-Apr-15 29-Apr-25 150.0000 06.06 8.0797 08.12%, 2025 27-May-15 27-May-25 150.0000 06.09 8.1193 08.28%, 2025 15-Jul-15 15-Jul-25 100.0000 04.14 8.2800 08.28%, 2025 (II) 26-Aug-15 26-Aug-25 100.0000 04.14 8.2800 08.21%, 2025 09-Sep-15 09-Sep-25 200.0000 08.21 8.2100 08.10%, 2025 13-Nov-15 13-Nov-25 150.0000 06.08 8.0993 08.25%, 2025 23-Dec-15 23-Dec-25 100.0000 04.13 8.2500 08.40%, 2026 27-Jan-16 27-Jan-26 100.0000 04.20 8.3785 08.63%, 2026 24-Feb-16 24-Feb-26 100.0000 04.32 8.6300 08.08%, 2026 23-Mar-16 23-Mar-26 300.0000 12.12 8.0800 07.98%, 2026 25-May-16 25-May-26 200.0000 07.98 7.9800 07.98%, 2026 (II) 29-Jun-16 29-Jun-26 100.0000 03.99 7.9800 07.57%, 2026 24-Aug-16 24-Aug-26 70.0000 02.65 7.5700 07.16%, 2026 28-Sep-16 28-Sep-26 150.0000 05.37 7.1600 06.88%, 2026 23-Nov-16 23-Nov-26 100.0000 03.44 6.8697 07.10%, 2026 14-Dec-16 14-Dec-26 100.0000 03.55 7.0607 07.21%, 2026 28-Dec-16 28-Dec-26 100.0000 03.61 7.2045 07.10%, 2027 11-Jan-17 11-Jan-27 100.0000 03.55 7.1000 07.19%, 2027 25-Jan-17 25-Jan-27 100.0000 03.60 7.1900 07.89%, 2027 15-Mar-17 15-Mar-27 150.0000 05.92 7.8404 07.60%, 2027 29-Mar-17 29-Mar-27 150.0000 05.70 7.6000 07.49%, 2027 24-May-17 24-May-27 150.0000 05.62 7.4900 07.22%, 2027 12-Jul-17 12-Jul-27 150.0000 05.42 7.2200 07.20%, 2027 09-Aug-17 09-Aug-27 150.0000 05.40 7.1899 07.32%, 2027 23-Aug-17 23-Aug-27 150.0000 05.49 7.3085 07.54%, 2027 11-Oct-17 11-Oct-27 200.0000 07.54 7.5367 07.66%, 2027 08-Nov-17 08-Nov-27 200.0000 07.66 7.6550 -------------- Total 8610.0000 HARYANA 07.27%, 2019 06-Feb-09 06-Feb-19 1295.0000 47.07 7.2142 07.80%, 2019 02-Mar-09 02-Mar-19 1500.0000 58.50 7.6888 07.83%, 2019 24-Jun-09 24-Jun-19 700.0000 27.41 7.8116 08.15%, 2019 23-Sep-09 23-Sep-19 1200.0000 48.90 8.0788 08.27%, 2019 09-Dec-09 09-Dec-19 1000.0000 41.35 8.2512 08.32%, 2020 03-Feb-10 03-Feb-20 400.0000 16.64 8.3021 08.54%, 2020 10-Mar-10 10-Mar-20 700.0000 29.89 8.5156 08.57%, 2020 13-Apr-10 13-Apr-20 1000.0000 42.85 8.5276 08.07%, 2020 25-May-10 25-May-20 800.0000 32.28 8.0255 08.51%, 2020 27-Oct-10 27-Oct-20 800.0000 34.04 8.4836 08.50%, 2021 02-Feb-11 02-Feb-21 600.0000 25.50 8.4843 08.52%, 2021 17-Feb-11 17-Feb-21 600.0000 25.56 8.4972 08.38%, 2021 16-Mar-11 16-Mar-21 650.0000 27.24 8.3462 08.36%, 2021 08-Apr-11 08-Apr-21 1800.0000 75.24 8.3489 08.65%, 2021 11-May-11 11-May-21 1000.0000 43.25 8.6333 08.59%, 2021 24-Aug-11 24-Aug-21 500.0000 21.48 8.5744 09.03%, 2021 19-Oct-11 19-Oct-21 500.0000 22.58 9.0297 09.22%, 2021 23-Nov-11 23-Nov-21 500.0000 23.05 9.1872 08.71%, 2022 25-Jan-12 25-Jan-22 750.0000 32.66 8.6327 08.88%, 2022 22-Feb-12 22-Feb-22 445.0000 19.76 8.7313 08.93%, 2022 07-Mar-12 07-Mar-22 500.0000 22.33 8.8883 09.39%, 2022 30-Mar-12 30-Mar-22 361.6500 16.98 9.2001 09.17%, 2022 11-Apr-12 11-Apr-22 650.0000 29.80 9.0833 08.91%, 2022 20-Jun-12 20-Jun-22 800.0000 35.64 8.8883 08.90%, 2022 04-Jul-12 04-Jul-22 550.0000 24.48 8.8913 08.85%, 2022 18-Jul-12 18-Jul-22 550.0000 24.34 8.8395 08.91%, 2022 (II) 08-Aug-12 08-Aug-22 550.0000 24.50 8.8938 08.93%, 2022(II) 05-Sep-12 05-Sep-22 550.0000 24.56 8.8907 08.86%, 2022 03-Oct-12 03-Oct-22 550.0000 24.37 8.8298 08.81%, 2022 25-Oct-12 25-Oct-22 550.0000 24.23 8.7883 08.94%, 2022 21-Nov-12 21-Nov-22 550.0000 24.59 8.8989 08.88%, 2022 (II) 05-Dec-12 05-Dec-22 550.0000 24.42 8.8721 08.64%, 2023 09-Jan-13 09-Jan-23 570.0000 24.62 8.6297 08.57%, 2023 23-Jan-13 23-Jan-23 570.0000 24.42 8.5534 08.66%, 2023 06-Feb-13 06-Feb-23 570.0000 24.68 8.6500 08.62%, 2023 20-Feb-13 20-Feb-23 770.0000 33.19 8.5874 08.60%, 2023 06-Mar-13 06-Mar-23 1000.0000 43.00 8.5922 08.49%, 2023 10-Apr-13 10-Apr-23 663.0000 28.14 8.4896 07.59%, 2023 22-May-13 22-May-23 1000.0000 37.95 7.5899 08.50%, 2023 17-Jul-13 17-Jul-23 307.0000 13.05 8.5000 09.05%, 2023 01-Aug-13 01-Aug-23 500.0000 22.63 9.0500 09.89%, 2023 14-Aug-13 14-Aug-23 500.0000 24.73 9.7227 09.72%, 2023 28-Aug-13 28-Aug-23 509.5100 24.76 9.6717 09.50%, 2023 11-Sep-13 11-Sep-23 477.0000 22.66 9.4406 09.81%, 2023 25-Sep-13 25-Sep-23 511.6000 25.09 9.7269 09.25%, 2023 09-Oct-13 09-Oct-23 470.0000 21.74 9.2257 09.25%, 2023 (II) 23-Oct-13 23-Oct-23 470.0000 21.74 9.2500 09.39%, 2023 04-Dec-13 04-Dec-23 800.0000 37.56 9.3444 09.48%, 2023 18-Dec-13 18-Dec-23 492.0700 23.32 9.4679 09.24%, 2024 16-Jan-14 16-Jan-24 1056.0000 48.79 9.2351 09.51%, 2024 12-Feb-14 12-Feb-24 1000.0000 47.55 9.4645 09.80%, 2024 26-Feb-14 26-Feb-24 1000.0000 49.00 9.7670 09.71%, 2024 12-Mar-14 12-Mar-24 1290.0000 62.63 9.6776 09.47%, 2024 26-Mar-14 26-Mar-24 400.0000 18.94 9.4373 08.81%, 2018 09-Jul-14 09-Jul-18 500.0000 22.03 8.8031 09.07%, 2024 13-Aug-14 13-Aug-24 300.0000 13.61 9.0618 08.94%, 2024 27-Aug-14 27-Aug-24 700.0000 31.29 8.9400 09.00%, 2024 10-Sep-14 10-Sep-24 300.0000 13.50 8.9899 08.90%, 2024 24-Sep-14 24-Sep-24 1000.0000 44.50 8.8893 08.72%, 2024 29-Oct-14 29-Oct-24 750.0000 32.70 8.7077 08.43%, 2024 26-Nov-14 26-Nov-24 500.0000 21.08 8.4117 08.27%, 2024 24-Dec-14 24-Dec-24 850.0000 35.15 8.2455 08.13%, 2025 14-Jan-15 14-Jan-25 600.0000 24.39 8.1267 08.08%, 2025 28-Jan-15 28-Jan-25 2000.0000 80.80 8.0653 08.07%, 2025 11-Feb-15 11-Feb-25 750.0000 30.26 8.0654 08.05%, 2025 25-Feb-15 25-Feb-25 1000.0000 40.25 8.0394 08.09%, 2025 11-Mar-15 11-Mar-25 1350.0000 54.61 8.0741 08.04%, 2025 25-Mar-15 25-Mar-25 1500.0000 60.30 8.0394 08.27%, 2025 13-May-15 13-May-25 1000.0000 41.35 8.2182 08.15%, 2025 27-May-15 27-May-25 900.0000 36.68 8.1297 08.22%, 2025 24-Jun-15 24-Jun-25 1000.0000 41.10 8.1965 08.30%, 2025 15-Jul-15 15-Jul-25 900.0000 37.35 8.2993 08.29%, 2025 29-Jul-15 29-Jul-25 1000.0000 41.45 8.2722 08.29%, 2025 (II) 26-Aug-15 26-Aug-25 1000.0000 41.45 8.2796 08.23%, 2025 09-Sep-15 09-Sep-25 1000.0000 41.15 8.2203 08.16%, 2025 23-Sep-15 23-Sep-25 1000.0000 40.80 8.1572 08.15%, 2025 13-Nov-15 13-Nov-25 800.0000 32.60 8.1190 08.27%, 2025 (II) 09-Dec-15 09-Dec-25 800.0000 33.08 8.2141 08.27%, 2025 (III) 23-Dec-15 23-Dec-25 1100.0000 45.49 8.2624 08.38%, 2026 27-Jan-16 27-Jan-26 1100.0000 46.09 8.3503 08.51%, 2026 10-Feb-16 10-Feb-26 2500.0000 106.37 8.4583 07.98%, 2026 29-Jun-16 29-Jun-26 1000.0000 39.90 7.9692 07.57%, 2026 24-Aug-16 24-Aug-26 1000.0000 37.85 7.5689 07.35%, 2026 14-Sep-16 14-Sep-26 500.0000 18.38 7.3500 07.18%, 2026 28-Sep-16 28-Sep-26 1200.0000 43.08 7.1699 07.14%, 2026 13-Oct-16 13-Oct-26 500.0000 17.85 7.0979 07.22%, 2026 26-Oct-16 26-Oct-26 1500.0000 54.15 7.1927 07.39%, 2026 09-Nov-16 09-Nov-26 1500.0000 55.43 7.3684 06.86%, 2026 23-Nov-16 23-Nov-26 2000.0000 68.60 6.8266 07.28%, 2026 28-Dec-16 28-Dec-26 1500.0000 54.60 7.2451 07.59%, 2027 15-Feb-17 15-Feb-27 1000.0000 37.95 7.5665 07.80%, 2027 01-Mar-17 01-Mar-27 1000.0000 39.00 7.7586 07.89%, 2027 15-Mar-17 15-Mar-27 1000.0000 39.45 7.8482 07.64%, 2027 29-Mar-17 29-Mar-27 2100.0000 80.22 7.6250 07.53%, 2027 24-May-17 24-May-27 1500.0000 56.48 7.5065 07.26%, 2027 28-Jun-17 28-Jun-27 1500.0000 54.45 7.2281 07.29%, 2027 23-Aug-17 23-Aug-27 1500.0000 54.68 7.2710 07.32%, 2027 13-Sep-17 13-Sep-27 500.0000 18.30 7.3157 07.41%, 2027 27-Sep-17 27-Sep-27 1200.0000 44.46 7.3984 07.57%, 2027 25-Oct-17 25-Oct-27 500.0000 18.93 7.5625 07.64%, 2027 (II) 01-Nov-17 01-Nov-27 750.0000 28.65 7.6307 07.70%, 2027 15-Nov-17 15-Nov-27 1000.0000 38.50 7.6951 -------------- Total 88827.8300 HIMACHAL PRADESH 08.50%, 2017 03-Dec-07 03-Dec-17 200.0000 08.50 8.4696 08.40%, 2017 19-Dec-07 19-Dec-17 100.0000 04.20 8.3940 08.03%, 2018 08-Jan-08 08-Jan-18 300.0000 12.05 8.0125 08.00%, 2018 18-Feb-08 18-Feb-18 274.0130 10.96 7.9422 08.35%, 2018 27-Mar-08 27-Mar-18 225.0000 09.39 8.3500 08.82%, 2018 26-Sep-08 26-Sep-18 112.0000 04.94 8.8200 07.97%, 2018 23-Oct-08 23-Oct-18 200.0000 07.97 7.9700 08.21%, 2018 12-Nov-08 12-Nov-18 200.0000 08.21 8.1701 06.10%, 2019 07-Jan-09 07-Jan-19 200.0000 06.10 5.9979 07.09%, 2019 23-Jan-09 23-Jan-19 300.0000 10.64 7.0558 07.24%, 2019 06-Feb-09 06-Feb-19 100.0000 03.62 7.2400 07.40%, 2019 18-Feb-09 18-Feb-19 100.0000 03.70 7.4000 08.40%, 2019 10-Mar-09 10-Mar-19 200.0000 08.40 8.2975 08.43%, 2019 18-Mar-09 18-Mar-19 500.0000 21.08 8.3645 08.26%, 2019 09-Dec-09 09-Dec-19 200.0000 08.26 8.2377 08.22%, 2020 06-Jan-10 06-Jan-20 100.0000 04.11 8.2200 08.25%, 2020 20-Jan-10 20-Jan-20 200.0000 08.25 8.2317 08.52%, 2020 10-Mar-10 10-Mar-20 300.0000 12.78 8.5110 08.38%, 2020 25-Mar-10 25-Mar-20 620.0000 25.98 8.3599 08.52%, 2021 17-Feb-11 17-Feb-21 180.0000 07.67 8.5035 08.42%, 2021 16-Mar-11 16-Mar-21 465.0000 19.58 8.3516 08.85%, 2021 05-Oct-11 05-Oct-21 100.0000 04.43 8.8494 09.20%, 2021 09-Nov-11 09-Nov-21 205.0000 09.43 9.1283 08.83%, 2021 21-Dec-11 21-Dec-21 200.0000 08.83 8.7945 08.60%, 2022 25-Jan-12 25-Jan-22 250.0000 10.75 8.6000 08.73%, 2022 08-Feb-12 08-Feb-22 160.0000 06.98 8.6919 08.94%, 2022 14-Mar-12 14-Mar-22 410.0000 18.33 8.9312 08.87%, 2022 06-Jun-12 06-Jun-22 430.0000 19.07 8.8652 08.91%, 2022 04-Jul-12 04-Jul-22 430.0000 19.16 8.8986 08.92%, 2022 08-Aug-12 08-Aug-22 300.0000 13.38 8.9051 08.91%, 2022(II) 20-Sep-12 20-Sep-22 200.0000 08.91 8.8835 08.75%, 2022 03-Oct-12 03-Oct-22 400.0000 17.50 8.7300 08.24%, 2023 25-Apr-13 25-Apr-23 250.0000 10.30 8.2295 07.62%, 2023 05-Jun-13 05-Jun-23 600.0000 22.86 7.6197 08.74%, 2018 17-Jul-13 17-Jul-18 103.0000 04.50 8.7400 09.30%, 2018 01-Aug-13 01-Aug-18 86.9000 4.04 9.2506 09.39%, 2023 11-Sep-13 11-Sep-23 102.1000 04.79 9.3660 09.75%, 2023 25-Sep-13 25-Sep-23 175.0000 08.53 9.7500 09.32%, 2023 04-Dec-13 04-Dec-23 300.0000 13.98 9.3200 09.38%, 2024 30-Jan-14 30-Jan-24 200.0000 09.38 9.3522 09.50%, 2024 12-Feb-14 12-Feb-24 300.0000 14.25 9.4947 09.63%, 2024 10-Apr-14 10-Apr-24 550.0000 26.48 9.6300 09.23%, 2024 15-May-14 15-May-24 200.0000 09.23 9.2300 08.98%, 2024 25-Jun-14 25-Jun-24 200.0000 08.98 8.9795 08.96%, 2024 23-Jul-14 23-Jul-24 150.0000 06.72 8.9580 09.00%, 2024 27-Aug-14 27-Aug-24 150.0000 06.75 8.9642 08.87%, 2024 16-Oct-14 16-Oct-24 400.0000 17.74 8.8574 08.45%, 2024 26-Nov-14 26-Nov-24 200.0000 08.45 8.4454 08.26%, 2024 24-Dec-14 24-Dec-24 100.0000 04.13 8.2530 08.13%, 2025 14-Jan-15 14-Jan-25 300.0000 12.20 8.1297 08.08%, 2025 11-Feb-15 11-Feb-25 95.0000 03.84 8.0779 08.07%, 2025 15-Apr-15 15-Apr-25 650.0000 26.23 8.0683 08.25%, 2025 12-Aug-15 12-Aug-25 500.0000 20.63 8.2500 08.16%, 2025 23-Sep-15 23-Sep-25 200.0000 08.16 8.1587 07.95%, 2025 14-Oct-15 14-Oct-25 500.0000 19.88 7.9500 08.17%, 2025 13-Nov-15 13-Nov-25 300.0000 12.26 8.1341 08.14%, 2021 13-Jan-16 13-Jan-21 300.0000 12.21 8.1398 07.17%, 2026 13-Oct-16 13-Oct-26 700.0000 25.10 7.1127 07.39%, 2026 09-Nov-16 09-Nov-26 300.0000 11.09 7.3677 07.25%, 2027 25-Jan-17 25-Jan-27 1000.0000 36.25 7.2030 07.91%, 2027 15-Mar-17 15-Mar-27 700.0000 27.69 7.8584 07.62%, 2027 29-Mar-17 29-Mar-27 700.0000 26.67 7.6121 07.54%, 2027 24-May-17 24-May-27 500.0000 18.85 7.5085 07.27%, 2027 12-Jul-17 12-Jul-27 500.0000 18.18 7.2471 07.30%, 2027 23-Aug-17 23-Aug-27 800.0000 29.20 7.2836 07.49%, 2032 27-Sep-17 27-Sep-32 700.0000 26.22 7.4893 07.53%, 2027 22-Nov-17 22-Nov-27 300.0000 11.30 7.5300 -------------- Total 21273.0130 JAMMU & KASHMIR 08.58%, 2017 19-Dec-07 19-Dec-17 307.0580 13.17 8.5408 07.98%, 2018 25-Jan-08 25-Jan-18 100.0000 03.99 7.9500 08.48%, 2018 25-Feb-08 25-Feb-18 976.0000 41.38 8.1773 08.70%, 2018 27-Mar-08 27-Mar-18 114.6500 04.99 8.6655 08.68%, 2018 28-May-08 28-May-18 564.1000 24.48 8.6417 08.55%, 2018 08-Oct-08 08-Oct-18 211.8000 09.05 8.5247 08.54%, 2018 12-Nov-08 12-Nov-18 200.0000 08.54 8.3935 07.98%, 2019 02-Mar-09 02-Mar-19 444.5700 17.74 7.9293 08.47%, 2019 10-Mar-09 10-Mar-19 207.0000 08.77 8.3111 08.34%, 2019 25-Mar-09 25-Mar-19 129.3800 05.40 8.2840 07.30%, 2019 29-Apr-09 29-Apr-19 538.8500 19.67 7.2113 08.58%, 2020 24-Feb-10 24-Feb-20 543.0400 23.30 8.5318 08.40%, 2020 25-Mar-10 25-Mar-20 27.0400 01.14 8.3906 08.42%, 2020 05-Apr-10 05-Apr-20 500.0000 21.05 8.3969 08.26%, 2020 07-Jul-10 07-Jul-20 500.0000 20.65 8.2106 08.42%, 2020 (II) 04-Aug-10 04-Aug-20 500.0000 21.05 8.3942 08.42%, 2021 05-Jan-11 05-Jan-21 479.1000 20.17 8.3971 08.55%, 2021 17-Feb-11 17-Feb-21 750.0000 32.06 8.5287 08.48%, 2021 03-Mar-11 03-Mar-21 550.0000 23.32 8.4734 08.40%, 2021 30-Mar-11 30-Mar-21 29.3800 01.23 8.3914 08.61%, 2021 08-Jun-11 08-Jun-21 700.0000 30.14 8.6052 09.33%, 2021 23-Nov-11 23-Nov-21 175.0000 08.16 9.2370 09.06%, 2021 07-Dec-11 07-Dec-21 500.0000 22.65 9.0248 08.83%, 2021 21-Dec-11 21-Dec-21 200.0000 08.83 8.8025 09.01%, 2022 07-Mar-12 07-Mar-22 200.0000 09.01 8.9523 09.49%, 2022 30-Mar-12 30-Mar-22 1200.0000 56.94 9.3438 08.89%, 2022 18-Jul-12 18-Jul-22 500.0000 22.23 8.8605 09.00%, 2022 19-Dec-12 19-Dec-22 600.0000 27.00 8.9536 08.66%, 2023 09-Jan-13 09-Jan-23 500.0000 21.65 8.6598 08.74%, 2023 28-Mar-13 28-Mar-23 550.0000 24.02 8.6642 08.27%, 2023 25-Apr-13 25-Apr-23 200.0000 08.27 8.2561 07.60%, 2023 22-May-13 22-May-23 200.0000 07.60 7.6000 07.83%, 2023 19-Jun-13 19-Jun-23 300.0000 11.75 7.7845 08.80%, 2023 17-Jul-13 17-Jul-23 500.0000 22.00 8.8000 09.38%, 2023 23-Oct-13 23-Oct-23 300.0000 14.07 9.3800 09.25%, 2024 16-Jan-14 16-Jan-24 400.0000 18.50 9.2500 09.46%, 2024 26-Mar-14 26-Mar-24 180.0000 08.51 9.4600 09.40%, 2024 23-Apr-14 23-Apr-24 300.0000 14.10 9.4000 09.18%, 2024 28-May-14 28-May-24 150.0000 06.89 9.1667 08.99%, 2024 25-Jun-14 25-Jun-24 150.0000 06.74 8.9900 08.96%, 2024 23-Jul-14 23-Jul-24 300.0000 13.44 8.9600 08.89%, 2024 16-Oct-14 16-Oct-24 300.0000 13.34 8.8887 08.06%, 2025 28-Jan-15 28-Jan-25 200.0000 08.06 8.0600 08.18%, 2025 27-May-15 27-May-25 500.0000 20.45 8.1463 08.30%, 2025 15-Jul-15 15-Jul-25 500.0000 20.75 8.3000 08.28%, 2025 26-Aug-15 26-Aug-25 450.0000 18.63 8.2800 08.17%, 2025 26-Nov-15 26-Nov-25 300.0000 12.26 8.1666 08.26%, 2025 23-Dec-15 23-Dec-25 150.0000 06.20 8.2597 08.63%, 2026 24-Feb-16 24-Feb-26 350.0000 15.10 8.6300 08.05%, 2026 15-Jun-16 15-Jun-26 500.0000 20.13 8.0490 07.69%, 2026 27-Jul-16 27-Jul-26 300.0000 11.54 7.6900 07.57%, 2026 24-Aug-16 24-Aug-26 400.0000 15.14 7.5694 07.18%, 2026 28-Sep-16 28-Sep-26 300.0000 10.77 7.1800 06.97%, 2026 23-Nov-16 23-Nov-26 345.0000 12.02 6.8949 07.10%, 2026 14-Dec-16 14-Dec-26 55.0000 01.95 7.1000 07.58%, 2027 15-Feb-17 15-Feb-27 500.0000 18.95 7.5770 08.05%, 2027 15-Mar-17 15-Mar-27 390.0000 15.70 7.8890 07.59%, 2027 26-Apr-17 26-Apr-27 600.0000 22.77 7.5883 07.50%, 2027 24-May-17 24-May-27 300.0000 11.25 7.5000 07.20%, 2027 28-Jun-17 28-Jun-27 300.0000 10.80 7.2000 07.34%, 2027 12-Jul-17 12-Jul-27 600.0000 22.02 7.3058 07.27%, 2027 09-Aug-17 09-Aug-27 600.0000 21.81 7.2614 07.44%, 2027 13-Sep-17 13-Sep-27 300.0000 11.16 7.4138 07.42%, 2027 27-Sep-17 27-Sep-27 300.0000 11.13 7.4200 07.56%, 2027 11-Oct-17 11-Oct-27 400.0000 15.12 7.5578 07.75%, 2027 15-Nov-17 15-Nov-27 500.0000 19.38 7.7328 -------------- Total 25216.9680 JHARKHAND 07.89%, 2018 25-Jan-08 25-Jan-18 1000.0000 39.45 7.8408 06.34%, 2018 24-Dec-08 24-Dec-18 195.4500 06.20 6.3400 06.10%, 2019 07-Jan-09 07-Jan-19 248.1000 07.57 6.0615 07.44%, 2019 18-Feb-09 18-Feb-19 400.0000 14.88 7.4322 08.75%, 2019 10-Mar-09 10-Mar-19 535.0000 23.41 8.3959 08.47%, 2019 25-Mar-09 25-Mar-19 107.4500 04.55 8.2867 07.54%, 2019 17-Apr-09 17-Apr-19 517.4500 19.51 7.5128 08.01%, 2019 05-Aug-09 05-Aug-19 474.4000 19.00 7.9754 08.37%, 2019 09-Sep-09 09-Sep-19 599.8900 25.11 8.2813 08.19%, 2019 30-Oct-09 30-Oct-19 252.2400 10.33 8.1711 08.28%, 2020 12-May-10 12-May-20 500.0000 20.70 8.1463 08.52%, 2021 10-Aug-11 10-Aug-21 500.0000 21.30 8.5194 09.05%, 2021 19-Oct-11 19-Oct-21 500.0000 22.63 9.0496 09.32%, 2022 30-Mar-12 30-Mar-22 254.0500 11.84 9.2075 08.90%, 2022 20-Jun-12 20-Jun-22 200.0000 08.90 8.8952 08.93%, 2022 08-Aug-12 08-Aug-22 300.0000 13.40 8.9162 08.81%, 2022 25-Oct-12 25-Oct-22 500.0000 22.03 8.8040 09.00%, 2022 19-Dec-12 19-Dec-22 500.0000 22.50 8.9496 08.66%, 2023 20-Feb-13 20-Feb-23 1000.0000 43.30 8.6285 08.64%, 2023 06-Mar-13 06-Mar-23 800.0000 34.56 8.6131 08.62%, 2023 20-Mar-13 20-Mar-23 300.0000 12.93 8.5703 08.55%, 2023 17-Jul-13 17-Jul-23 300.0000 12.83 8.5500 09.15%, 2023 01-Aug-13 01-Aug-23 300.0000 13.73 9.1500 09.75%, 2023 28-Aug-13 28-Aug-23 200.0000 09.75 9.7411 09.36%, 2024 01-Jan-14 01-Jan-24 500.0000 23.40 9.3600 09.69%, 2024 30-Jan-14 30-Jan-24 450.0000 21.80 9.4777 09.67%, 2024 12-Feb-14 12-Feb-24 700.0000 33.85 9.5810 09.69%, 2024 (II) 12-Mar-14 12-Mar-24 500.0000 24.23 9.6897 08.27%, 2024 24-Dec-14 24-Dec-24 750.0000 31.01 8.2523 08.16%, 2025 14-Jan-15 14-Jan-25 1500.0000 61.20 8.1419 08.08%, 2025 28-Jan-15 28-Jan-25 1200.0000 48.48 8.0625 08.10%, 2025 11-Mar-15 11-Mar-25 1000.0000 40.50 8.0891 08.05%, 2025 25-Mar-15 25-Mar-25 500.0000 20.12 8.0495 08.30%, 2025 29-Jul-15 29-Jul-25 1000.0000 41.50 8.2978 07.98%, 2025 28-Oct-15 28-Oct-25 500.0000 19.95 7.9800 08.17%, 2025 13-Nov-15 13-Nov-25 500.0000 20.43 8.1338 08.17%, 2025 (II) 26-Nov-15 26-Nov-25 500.0000 20.43 8.1652 08.25%, 2025 23-Dec-15 23-Dec-25 500.0000 20.63 8.2500 08.42%, 2026 27-Jan-16 27-Jan-26 500.0000 21.05 8.3938 08.82%, 2026 24-Feb-16 24-Feb-26 1850.0000 81.59 8.7440 07.25%, 2026 26-Oct-16 26-Oct-26 1000.0000 36.25 7.2244 07.40%, 2026 09-Nov-16 09-Nov-26 500.0000 18.50 7.3832 06.90%, 2026 23-Nov-16 23-Nov-26 1000.0000 34.50 6.8493 07.21%, 2027 25-Jan-17 25-Jan-27 1000.0000 36.05 7.1897 07.80%, 2027 01-Mar-17 01-Mar-27 657.5000 25.64 7.7463 07.94%, 2027 15-Mar-17 15-Mar-27 893.0000 35.45 7.8582 07.59%, 2027 29-Mar-17 29-Mar-27 103.5000 03.93 7.5900 07.27%, 2027 28-Jun-17 28-Jun-27 1000.0000 36.35 7.2339 07.43%, 2032 13-Sep-17 13-Sep-32 509.6500 18.93 7.4300 07.49%, 2032 27-Sep-17 27-Sep-32 1000.0000 37.45 7.4900 07.62%, 2032 11-Oct-17 11-Oct-32 1000.0000 38.10 7.6099 07.67%, 2032 01-Nov-17 01-Nov-32 500.0000 19.18 7.6700 -------------- Total 32097.6800 KARNATAKA 08.40%, 2018 27-Mar-08 27-Mar-18 750.0000 31.50 06.70%, 2019 14-Jan-09 14-Jan-19 1500.0000 50.25 6.5849 07.76%, 2019 02-Mar-09 02-Mar-19 3000.0000 116.40 7.6243 08.49%, 2019 18-Mar-09 18-Mar-19 2917.0000 123.83 8.3632 07.76%, 2019 (II) 30-Jul-09 30-Jul-19 1000.0000 38.80 7.7099 07.95%, 2019 05-Aug-09 05-Aug-19 1000.0000 39.75 7.9225 08.25%, 2019 09-Sep-09 09-Sep-19 750.0000 30.94 8.2126 08.05%, 2019 25-Nov-09 25-Nov-19 2000.0000 80.50 8.0346 08.52%, 2020 10-Mar-10 10-Mar-20 1250.0000 53.25 8.5043 08.42%, 2020 10-Nov-10 10-Nov-20 1000.0000 42.10 8.4070 08.43%, 2020 08-Dec-10 08-Dec-20 1000.0000 42.15 8.4125 09.19%, 2021 09-Nov-11 09-Nov-21 1500.0000 68.93 9.1365 08.69%, 2022 11-Jan-12 11-Jan-22 1250.0000 54.31 8.6407 08.65%, 2022 25-Jan-12 25-Jan-22 1250.0000 54.06 8.6118 08.69%, 2022 (II) 08-Feb-12 08-Feb-22 1500.0000 65.18 8.6630 08.74%, 2022 22-Feb-12 22-Feb-22 500.0000 21.85 8.7207 08.92%, 2022 07-Mar-12 07-Mar-22 1500.0000 66.90 8.8848 08.84%, 2017 05-Dec-12 05-Dec-17 1000.0000 44.20 8.7780 08.90%, 2022 19-Dec-12 19-Dec-22 1000.0000 44.50 8.8766 08.62%, 2023 20-Feb-13 20-Feb-23 1000.0000 43.10 8.5825 08.65%, 2023 20-Mar-13 20-Mar-23 1000.0000 43.25 8.6027 09.39%, 2023 01-Aug-13 01-Aug-23 1102.3000 51.75 9.2308 09.65%, 2023 14-Aug-13 14-Aug-23 1000.0000 48.25 9.5754 09.54%, 2023 11-Sep-13 11-Sep-23 1500.0000 71.55 9.4974 09.39%, 2023 (II) 23-Oct-13 23-Oct-23 2000.0000 93.90 9.3316 09.39%, 2023 04-Dec-13 04-Dec-23 3000.0000 140.85 9.3747 09.50%, 2023 18-Dec-13 18-Dec-23 1199.9900 57.00 9.4919 09.25%, 2024 16-Jan-14 16-Jan-24 2000.0000 92.50 9.2263 09.41%, 2024 30-Jan-14 30-Jan-24 2000.0000 94.10 9.3614 09.55%, 2024 12-Feb-14 12-Feb-24 1195.0000 57.06 9.4822 09.14%, 2024 28-May-14 28-May-24 1500.0000 68.55 9.1142 09.01%, 2024 25-Jun-14 25-Jun-24 1000.0000 45.05 8.9848 08.97%, 2024 23-Jul-14 23-Jul-24 2000.0000 89.70 8.9563 09.04%, 2024 10-Sep-14 10-Sep-24 2000.0000 90.40 9.0077 08.73%, 2024 29-Oct-14 29-Oct-24 2000.0000 87.30 8.7170 08.45%, 2024 26-Nov-14 26-Nov-24 2500.0000 105.63 8.4345 08.24%, 2024 24-Dec-14 24-Dec-24 2500.0000 103.00 8.2210 08.06%, 2025 28-Jan-15 28-Jan-25 1000.0000 40.30 8.0500 08.06%, 2025 (II) 11-Feb-15 11-Feb-25 1500.0000 60.45 8.0537 08.05%, 2025 25-Feb-15 25-Feb-25 1500.0000 60.38 8.0362 08.08%, 2025 11-Mar-15 11-Mar-25 1000.0000 40.40 8.0566 07.98%, 2025 14-Oct-15 14-Oct-25 2000.0000 79.80 7.9634 07.99%, 2025 28-Oct-15 28-Oct-25 1000.0000 39.95 7.9824 08.14%, 2025 13-Nov-15 13-Nov-25 2000.0000 81.40 8.1176 08.16%, 2025 26-Nov-15 26-Nov-25 2000.0000 81.60 8.1500 08.22%, 2025 09-Dec-15 09-Dec-25 2187.5000 89.91 8.2017 08.27%, 2025 23-Dec-15 23-Dec-25 2000.0000 82.70 8.2547 08.27%, 2026 13-Jan-16 13-Jan-26 1500.0000 62.03 8.2405 08.38%, 2026 27-Jan-16 27-Jan-26 1500.0000 62.85 8.3439 08.67%, 2026 24-Feb-16 24-Feb-26 2000.0000 86.70 8.6381 07.14%, 2026 13-Oct-16 13-Oct-26 2000.0000 71.40 7.1039 07.22%, 2026 26-Oct-16 26-Oct-26 2000.0000 72.20 7.1931 07.37%, 2026 09-Nov-16 09-Nov-26 2000.0000 73.70 7.3567 06.83%, 2026 23-Nov-16 23-Nov-26 2000.0000 68.30 6.8152 07.08%, 2026 14-Dec-16 14-Dec-26 3500.0000 123.90 7.0620 07.27%, 2026 28-Dec-16 28-Dec-26 3500.0000 127.23 7.2468 07.15%, 2027 11-Jan-17 11-Jan-27 2000.0000 71.50 7.1390 07.20%, 2027 25-Jan-17 25-Jan-27 1500.0000 54.00 7.1842 07.59%, 2027 15-Feb-17 15-Feb-27 2000.0000 75.90 7.5628 07.75%, 2027 01-Mar-17 01-Mar-27 2686.0000 104.08 7.7345 07.86%, 2027 15-Mar-17 15-Mar-27 2686.0000 105.56 7.7874 07.59%, 2027 (II) 29-Mar-17 29-Mar-27 2135.0000 81.02 7.5738 07.38%, 2027 27-Sep-17 27-Sep-27 1500.0000 55.35 7.3764 07.51%, 2027 11-Oct-17 11-Oct-27 1000.0000 37.55 7.4994 07.55%, 2027 25-Oct-17 25-Oct-27 1000.0000 37.75 7.5370 07.62%, 2027 01-Nov-17 01-Nov-27 1500.0000 57.15 7.6136 07.64%, 2027 08-Nov-17 08-Nov-27 1000.0000 38.20 7.5764 07.70%, 2027 15-Nov-17 15-Nov-27 1000.0000 38.50 7.6786 07.54%, 2027 22-Nov-17 22-Nov-27 1500.0000 56.55 7.5300 -------------- Total 113858.7900