TABLE-India Certificates of Deposit deals on F-TRAC-Jun 8

Jun 8 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE171A16GF5 THE FEDERAL BK 9-Jun-17 99.9828 6.2900 1 175 99.9828 6.2900 INE092T16850 IDFC BK 9-Jun-17 99.9827 6.3156 2 100 99.9827 6.3156 INE434A16PA9 ANDHRA BK 12-Jun-17 99.9499 6.0986 2 250 99.9499 6.0986 INE443O16070 CREDIT SUISSE AG 12-Jun-17 99.9316 6.2458 1 25 99.9316 6.2458 INE090A166H7 ICICI BK 12-Jun-17 99.9330 6.1178 1 25 99.9330 6.1178 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 99.8995 6.1199 1 50 99.8995 6.1199 INE090A168K7 ICICI BK 19-Jun-17 99.8135 6.2000 1 50 99.8135 6.2000 INE040A16BH9 HDFC BK 20-Jun-17 99.7966 6.1994 1 25 99.7966 6.1994 INE238A16R40 AXIS BK 29-Jun-17 99.6446 6.1992 5 170 99.6446 6.1992 INE095A16VT6 INDUSIND BK 29-Jun-17 99.6446 6.1992 1 25 99.6446 6.1992 INE090A162I4 ICICI BK 30-Jun-17 99.6446 6.1992 1 5 99.6446 6.1992 INE092T16AW1 IDFC BK 4-Jul-17 99.5497 6.3501 1 100 99.5497 6.3501 INE238A16M60 AXIS BK 5-Jul-17 99.5462 6.3997 1 25 99.5462 6.3997 INE238A16R73 AXIS BK 6-Jul-17 99.5152 6.3505 4 450 99.5152 6.3505 INE237A16Z09 KOTAK MAH BK 10-Jul-17 99.4464 6.3497 2 275 99.4464 6.3497 INE238A16M94 AXIS BK 11-Jul-17 99.4429 6.3900 1 50 99.4429 6.3900 INE238A16R99 AXIS BK 12-Jul-17 99.4354 6.2803 1 5 99.4354 6.2803 INE238A16N36 AXIS BK 21-Jul-17 99.2533 6.3860 1 25.7 99.2533 6.3860 INE040A16BL1 HDFC BK 4-Aug-17 99.0212 6.3297 5 350 99.0212 6.3297 INE040A16BK3 HDFC BK 14-Aug-17 98.8460 6.3601 2 85 98.8460 6.3601 INE090A162L8 ICICI BK 18-Aug-17 98.7912 6.3802 1 200 98.7912 6.3802 INE238A16N93 AXIS BK 18-Aug-17 98.7780 6.3598 1 100 98.7780 6.3598 INE090A161J4 ICICI BK 31-Aug-17 98.5700 6.3798 1 200 98.5700 6.3798 INE040A16BI7 HDFC BK 20-Sep-17 98.2036 6.4200 1 5 98.2036 6.4200 INE090A167J1 ICICI BK 22-Sep-17 98.1809 6.3799 2 75 98.1809 6.3799 INE090A166J3 ICICI BK 25-Sep-17 98.1246 6.4000 1 25 98.1246 6.4000 INE238A16S49 AXIS BK 30-Nov-17 96.9507 6.5600 1 50 96.9507 6.5600 INE095A16UZ5 INDUSIND BK 6-Dec-17 96.8541 6.5500 3 100 96.8541 6.5500 INE261F16223 NABARD 5-Jan-18 96.3678 6.5200 1 25 96.3678 6.5200 INE095A16WH9 INDUSIND BK 12-Mar-18 95.2603 6.5800 1 25 95.2603 6.5800 INE095A16WF3 INDUSIND BK 15-Mar-18 95.1462 6.6501 2 50 95.1462 6.6501 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same.