TABLE-India Certificates of Deposit deals on F-TRAC-Jun 9

Jun 9 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 99.8982 6.1991 1 25 99.8982 6.1991 INE040A16BH9 HDFC BK 20-Jun-17 99.8120 6.2499 1 20 99.8120 6.2499 INE090A161I6 ICICI BK 28-Jun-17 99.6783 6.2000 1 10 99.6783 6.2000 INE238A16R40 AXIS BK 29-Jun-17 99.6621 6.1876 1 20 99.6621 6.1876 INE092T16AV3 IDFC BK 3-Jul-17 99.5842 6.3500 1 250 99.5842 6.3500 INE040A16BJ5 HDFC BK 11-Jul-17 99.4490 6.3197 2 250 99.4490 6.3197 INE237A16S73 KOTAK MAH BK 11-Jul-17 99.4464 6.3497 1 5 99.4464 6.3497 INE976G16FN0 RBL BK 25-Jul-17 99.2169 6.6997 1 5 99.2169 6.6997 INE238A16S07 AXIS BK 4-Aug-17 99.0472 6.2700 1 100 99.0472 6.2700 INE040A16BL1 HDFC BK 4-Aug-17 99.0384 6.3284 1 70 99.0384 6.3284 INE040A16BL1 HDFC BK 4-Aug-17 99.0579 6.5498 1 5 99.0579 6.5498 INE238A16S15 AXIS BK 7-Aug-17 98.9840 6.3499 1 10 98.9840 6.3499 INE040A16BK3 HDFC BK 14-Aug-17 98.8799 6.2644 3 115 98.8825 6.2500 INE092T16AG4 IDFC BK 29-Aug-17 98.6018 6.3899 2 300 98.6018 6.3899 INE095A16TV6 INDUSIND BK 31-Aug-17 98.5677 6.3902 1 50 98.5677 6.3902 INE092T16AD1 IDFC BK 5-Sep-17 98.4816 6.3950 1 25 98.4816 6.3950 INE095A16TW4 INDUSIND BK 7-Sep-17 98.4467 6.3989 4 300 98.4476 6.3951 INE090A162J2 ICICI BK 11-Sep-17 98.4657 6.2500 2 100 98.4657 6.2500 INE112A16KR6 CORPORATION BK 11-Sep-17 98.4034 6.3002 2 100 98.4034 6.3002 INE434A16OL9 ANDHRA BK 15-Sep-17 98.3159 6.3799 1 25 98.3159 6.3799 INE514E16AT2 EXIM 21-Sep-17 98.2064 6.4098 1 50 98.2064 6.4098 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com