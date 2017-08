TABLE-India Certificates of Deposit deals on F-TRAC-Jun 16

Jun 16 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE090A168K7 ICICI BK 19-Jun-17 99.9485 6.2691 1 25 99.9485 6.2691 INE090A160I8 ICICI BK 20-Jun-17 99.9310 6.3006 1 5 99.9310 6.3006 INE443O16146 CREDIT SUISSE AG 21-Jun-17 99.9131 6.3492 1 100 99.9131 6.3492 INE238A16M11 AXIS BK 22-Jun-17 99.8970 6.2723 2 240 99.8970 6.2723 INE238A16R40 AXIS BK 29-Jun-17 99.7843 6.0693 1 5 99.7843 6.0693 INE092T16AW1 IDFC BK 4-Jul-17 99.6878 6.3505 1 100 99.6878 6.3505 INE090A163I2 ICICI BK 7-Jul-17 99.6360 6.3498 1 100 99.6360 6.3498 INE238A16M94 AXIS BK 11-Jul-17 99.5670 6.3493 2 350 99.5670 6.3493 INE238A16N02 AXIS BK 13-Jul-17 99.5325 6.3496 2 50 99.5325 6.3496 INE434A16NY4 ANDHRA BK 3-Aug-17 99.1757 6.3202 1 50 99.1757 6.3202 INE238A16S07 AXIS BK 4-Aug-17 99.1550 6.3480 1 50 99.1550 6.3480 INE238A16S15 AXIS BK 7-Aug-17 99.1105 6.2996 1 15 99.1105 6.2996 INE434A16NZ1 ANDHRA BK 10-Aug-17 99.0567 6.3197 1 50 99.0567 6.3197 INE040A16BK3 HDFC BK 14-Aug-17 98.9887 6.3203 3 435 98.9887 6.3203 INE092T16BB3 IDFC BK 24-Aug-17 98.8175 6.3301 2 100 98.8175 6.3301 INE095A16VX8 INDUSIND BK 5-Sep-17 98.6126 6.3398 1 50 98.6126 6.3398 INE237A16X92 KOTAK MAH BK 7-Sep-17 98.5810 6.3300 1 100 98.5810 6.3300 INE237A16X92 KOTAK MAH BK 7-Sep-17 98.6316 6.3300 1 100 98.6316 6.3300 INE092T16AI0 IDFC BK 11-Sep-17 98.5136 6.3301 2 200 98.5136 6.3301 INE976G16FS9 RBL BK 15-Sep-17 98.4174 6.4499 1 200 98.4174 6.4499 INE238A16O68 AXIS BK 18-Sep-17 98.3885 6.3599 1 50 98.3885 6.3599 INE040A16BI7 HDFC BK 20-Sep-17 98.3561 6.3547 1 50 98.3561 6.3547 INE514E16AT2 EXIM 21-Sep-17 98.3456 6.3300 1 50 98.3456 6.3300 INE095A16UT8 INDUSIND BK 23-Nov-17 97.2213 6.5201 2 50 97.2213 6.5201 INE092T16652 IDFC BK 5-Dec-17 97.0191 6.5201 1 25 97.0191 6.5201 INE528G16J50 YES BK 23-Feb-18 95.6513 6.5851 3 125 95.6513 6.5851 INE040A16BM9 HDFC BK 20-Mar-18 95.2801 6.5274 4 515 95.2818 6.5250 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com