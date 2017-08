TABLE-India Certificates of Deposit deals on F-TRAC-Jun 27

Jun 27 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16T12 IDBI BK 28-Jun-17 99.9825 6.3886 3 300 99.9825 6.3886 INE238A16R40 AXIS BK 29-Jun-17 99.9652 6.3532 2 125 99.9652 6.3532 INE095A16VT6 INDUSIND BK 29-Jun-17 99.9651 6.3715 1 50 99.9651 6.3715 INE090A162I4 ICICI BK 30-Jun-17 99.9472 6.4239 2 175 99.9454 6.6466 INE528G16K40 YES BK 4-Jul-17 99.8778 6.3797 1 45 99.8778 6.3797 INE238A16M60 AXIS BK 5-Jul-17 99.8605 6.3755 2 145 99.8621 6.3000 INE238A16R73 AXIS BK 6-Jul-17 99.8429 6.3813 1 40 99.8429 6.3813 INE237A16Y67 KOTAK MAH BK 7-Jul-17 99.8255 6.3804 1 235 99.8255 6.3804 INE090A163I2 ICICI BK 7-Jul-17 99.8255 6.3804 1 115 99.8255 6.3804 INE238A16M78 AXIS BK 7-Jul-17 99.8255 6.3804 1 50 99.8255 6.3804 INE040A16BJ5 HDFC BK 11-Jul-17 99.7551 6.3999 3 435 99.7544 6.4189 INE238A16M94 AXIS BK 11-Jul-17 99.7559 6.3796 1 65 99.7559 6.3796 INE237A16S73 KOTAK MAH BK 11-Jul-17 99.7559 6.3796 1 45 99.7559 6.3796 INE092T16AN0 IDFC BK 12-Jul-17 99.7385 6.3798 1 50 99.7385 6.3798 INE238A16N69 AXIS BK 1-Aug-17 99.3957 6.3403 1 10 99.3957 6.3403 INE040A16BL1 HDFC BK 4-Aug-17 99.3443 6.3397 15 607 99.3443 6.3397 INE238A16S07 AXIS BK 4-Aug-17 99.3381 6.4001 3 250 99.3381 6.4001 INE040A16BL1 HDFC BK 4-Aug-17 99.3905 6.0495 1 225 99.3905 6.0495 INE092T16AO8 IDFC BK 9-Aug-17 99.2860 6.2496 1 5 99.2860 6.2496 INE092T16AZ4 IDFC BK 14-Aug-17 99.1950 6.3023 3 155 99.1947 6.3047 INE092T16AZ4 IDFC BK 14-Aug-17 99.1744 6.3303 1 150 99.1744 6.3303 INE090A162L8 ICICI BK 18-Aug-17 99.1063 6.3297 1 250 99.1063 6.3297 INE090A162L8 ICICI BK 18-Aug-17 99.1137 6.3998 1 5 99.1137 6.3998 INE092T16AL4 IDFC BK 23-Aug-17 99.0352 6.3497 1 50 99.0352 6.3497 INE092T16BB3 IDFC BK 24-Aug-17 99.0181 6.3500 1 100 99.0181 6.3500 INE092T16AE9 IDFC BK 28-Aug-17 98.9329 6.3499 1 200 98.9329 6.3499 INE090A161J4 ICICI BK 31-Aug-17 98.8879 6.3151 1 30 98.8879 6.3151 INE095A16TW4 INDUSIND BK 7-Sep-17 98.7799 6.3498 3 275 98.7799 6.3498 INE040A16BN7 HDFC BK 11-Sep-17 98.6991 6.3301 1 50 98.6991 6.3301 INE238A16O68 AXIS BK 18-Sep-17 98.5788 6.3400 1 100 98.5788 6.3400 INE040A16BI7 HDFC BK 20-Sep-17 98.5496 6.3199 1 25 98.5496 6.3199 INE092T16884 IDFC BK 25-Sep-17 98.4584 6.3499 1 100 98.4584 6.3499 INE095A16UQ4 INDUSIND BK 17-Nov-17 97.5111 6.5149 1 50 97.5111 6.5149 INE095A16UU6 INDUSIND BK 28-Nov-17 97.3247 6.5151 1 50 97.3247 6.5151 INE238A16S31 AXIS BK 29-Nov-17 97.3119 6.5049 1 100 97.3119 6.5049 INE238A16S23 AXIS BK 23-Feb-18 95.8302 6.5900 2 50 95.8302 6.5900 INE556F16226 SIDBI 24-May-18 94.1916 6.8000 1 100 94.1916 6.8000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com