TABLE-India Certificates of Deposit deals on F-TRAC-Aug 8

Aug 8 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE092T16AO8 IDFC BK 9-Aug-17 99.9830 6.2061 1 15 99.9830 6.2061 INE092T16AZ4 IDFC BK 14-Aug-17 99.8984 6.1870 5 375 99.8984 6.1870 INE040A16BK3 HDFC BK 14-Aug-17 99.8995 6.1217 2 235 99.8995 6.1200 INE528G16K73 YES BK 16-Aug-17 99.8660 6.1220 2 50 99.8660 6.1220 INE237A16Y91 KOTAK MAH BK 18-Aug-17 99.8323 6.1300 1 200 99.8323 6.1300 INE090A162L8 ICICI BK 18-Aug-17 99.8326 6.1203 1 25 99.8326 6.1203 INE090A160J6 ICICI BK 23-Aug-17 99.7459 6.1989 1 10 99.7459 6.1989 INE976G16FP5 RBL BK 28-Aug-17 99.6614 6.2004 1 100 99.6614 6.2004 INE092T16AE9 IDFC BK 28-Aug-17 99.6598 6.2298 1 25 99.6598 6.2298 INE976G16FR1 RBL BK 4-Sep-17 99.5709 6.0499 1 5 99.5709 6.0499 INE480Q16176 COOPERATIEVE RABOBK U.A 7-Sep-17 99.4930 6.1999 2 150 99.4930 6.1999 INE238A16O68 AXIS BK 18-Sep-17 99.3172 6.1204 3 100 99.3172 6.1204 INE040A16BI7 HDFC BK 20-Sep-17 99.2828 6.1318 1 100 99.2828 6.1318 INE040A16BI7 HDFC BK 20-Sep-17 99.2803 6.2999 1 5 99.2803 6.2999 INE095A16UA8 INDUSIND BK 26-Sep-17 99.1800 6.1587 1 10 99.1800 6.1587 INE090A169J7 ICICI BK 27-Sep-17 99.1686 6.1201 1 50 99.1686 6.1201 INE238A16O84 AXIS BK 27-Sep-17 99.1647 6.1491 1 0.4 99.1647 6.1491 INE238A16O92 AXIS BK 28-Sep-17 99.1828 6.0147 1 50 99.1828 6.0147 INE095A16UB6 INDUSIND BK 6-Oct-17 99.0509 6.0300 1 200 99.0509 6.0300 INE040A16BQ0 HDFC BK 11-Oct-17 98.9314 6.1602 1 100 98.9314 6.1602 INE261F16231 NABARD 7-Feb-18 96.9004 6.3800 4 175 96.9004 6.3800 INE261F16256 NABARD 2-Mar-18 96.5507 6.3300 1 50 96.5507 6.3300 INE095A16WF3 INDUSIND BK 15-Mar-18 96.3465 6.3201 1 50 96.3465 6.3201 INE237A16Z66 KOTAK MAH BK 8-May-18 95.4182 6.4200 1 75 95.4182 6.4200 INE556F16200 SIDBI 22-May-18 95.1945 6.4200 1 100 95.1945 6.4200 INE092T16BG2 IDFC BK 29-May-18 95.0249 6.4999 1 50 95.0249 6.4999 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com