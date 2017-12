TABLE-India Certificates of Deposit deals on F-TRAC-Dec 18

Dec 18 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16P59 AXIS BK 26-Dec-17 99.8665 6.0991 1 25 99.8665 6.0991 INE237A163B1 KOTAK MAH BK 27-Dec-17 99.8424 6.4016 1 175 99.8424 6.4016 INE238A16U03 AXIS BK 27-Dec-17 99.8498 6.1006 1 95 99.8498 6.1006 INE238A16U11 AXIS BK 28-Dec-17 99.8262 6.3541 2 275 99.8236 6.4500 INE090A163N2 ICICI BK 29-Dec-17 99.8060 6.4498 1 45 99.8060 6.4498 INE237A16W77 KOTAK MAH BK 31-Jan-18 99.2463 6.2998 2 50 99.2463 6.2998 INE238A16V36 AXIS BK 7-Feb-18 99.1376 6.2258 3 195 99.1376 6.2258 INE261F16231 NABARD 7-Feb-18 99.1549 6.0998 1 5 99.1549 6.0998 INE238A16Q41 AXIS BK 8-Feb-18 99.1403 6.3302 1 300 99.1403 6.3302 INE238A16V51 AXIS BK 12-Feb-18 99.0892 6.1000 1 5 99.0892 6.1000 INE237A16W93 KOTAK MAH BK 13-Feb-18 99.0552 6.3298 1 300 99.0552 6.3298 INE092T16CB1 IDFC BK 14-Feb-18 99.0564 6.0999 1 5 99.0564 6.0999 INE095A16VV2 INDUSIND BK 20-Feb-18 98.9159 6.3497 1 96 98.9159 6.3497 INE261F16249 NABARD 20-Feb-18 98.9074 6.3001 1 25 98.9074 6.3001 INE092T16934 IDFC BK 21-Feb-18 98.9192 6.3302 1 300 98.9192 6.3302 INE040A16BW8 HDFC BK 21-Feb-18 98.8731 6.4001 1 25 98.8731 6.4001 INE040A16BW8 HDFC BK 21-Feb-18 98.8920 6.3899 1 25 98.8920 6.3899 INE528G16J50 YES BK 23-Feb-18 98.8870 6.3203 1 100 98.8870 6.3203 INE237A16X27 KOTAK MAH BK 23-Feb-18 98.8595 6.2849 1 50 98.8595 6.2849 INE503A16EN8 DCB BK 27-Feb-18 98.7723 6.3899 1 100 98.7723 6.3899 INE503A16EP3 DCB BK 28-Feb-18 98.7552 6.3900 2 100 98.7552 6.3900 INE090A168L5 ICICI BK 5-Mar-18 98.6978 6.2542 1 100 98.6978 6.2542 INE238A16R08 AXIS BK 6-Mar-18 98.6812 6.2538 3 200 98.6812 6.2538 INE238A16W01 AXIS BK 12-Mar-18 98.5979 6.3298 2 500 98.5979 6.3298 INE095A16WH9 INDUSIND BK 12-Mar-18 98.5766 6.3499 1 50 98.5766 6.3499 INE095A16WF3 INDUSIND BK 15-Mar-18 98.5259 6.3500 1 100 98.5259 6.3500 INE036D16HG0 THE KARUR VYSYA BK 16-Mar-18 98.5091 6.2774 5 200 98.5091 6.2774 INE976G16GR9 RBL BK 19-Mar-18 98.4536 6.3000 1 100 98.4536 6.3000 INE040A16BM9 HDFC BK 20-Mar-18 98.4621 6.2648 2 150 98.4621 6.2648 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com