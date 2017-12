TABLE-India Certificates of Deposit deals on F-TRAC-Dec 19

Dec 19 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16WJ5 INDUSIND BK 20-Dec-17 99.9821 6.5347 3 365 99.9821 6.5347 INE040A16BV0 HDFC BK 21-Dec-17 99.9651 6.3715 4 425 99.9651 6.3715 INE092T16BU3 IDFC BK 21-Dec-17 99.9647 6.4445 2 175 99.9647 6.4445 INE036D16HE5 THE KARUR VYSYA BK 21-Dec-17 99.9667 6.0793 1 100 99.9667 6.0793 INE238A16P59 AXIS BK 26-Dec-17 99.8765 6.4476 1 25 99.8765 6.4476 INE238A16U03 AXIS BK 27-Dec-17 99.8588 6.4514 1 250 99.8588 6.4514 INE238A16U11 AXIS BK 28-Dec-17 99.8453 6.2828 3 245 99.8412 6.4505 INE090A163N2 ICICI BK 29-Dec-17 99.8348 6.0398 1 200 99.8348 6.0398 INE238A16P67 AXIS BK 29-Dec-17 99.8312 6.1704 2 150 99.8348 6.0398 INE092T16710 IDFC BK 12-Jan-18 99.6015 6.3493 1 1050 99.6015 6.3493 INE238A16U52 AXIS BK 15-Jan-18 99.5709 6.0499 1 5 99.5709 6.0499 INE976G16GO6 RBL BK 25-Jan-18 99.3942 6.1796 1 5 99.3942 6.1796 INE238A16U29 AXIS BK 30-Jan-18 99.2862 6.4002 1 50 99.2862 6.4002 INE237A16W77 KOTAK MAH BK 31-Jan-18 99.2689 6.4004 1 150 99.2689 6.4004 INE092T16BZ2 IDFC BK 31-Jan-18 99.3041 6.0901 1 25 99.3041 6.0901 INE092T16BZ2 IDFC BK 31-Jan-18 99.2726 6.2197 1 10 99.2726 6.2197 INE095A16VR0 INDUSIND BK 1-Feb-18 99.2598 6.3299 1 200 99.2598 6.3299 INE237A16W85 KOTAK MAH BK 1-Feb-18 99.2517 6.3997 2 100 99.2517 6.3997 INE095A16WO5 INDUSIND BK 5-Feb-18 99.2206 6.1003 1 5 99.2206 6.1003 INE238A16V36 AXIS BK 7-Feb-18 99.1551 6.2203 2 195 99.1551 6.2203 INE090A167N3 ICICI BK 15-Feb-18 99.0640 6.0503 1 10 99.0640 6.0503 INE040A16BW8 HDFC BK 21-Feb-18 98.9200 6.2266 1 200 98.9200 6.2266 INE092T16934 IDFC BK 21-Feb-18 98.9006 6.3397 1 25 98.9006 6.3397 INE238A16U94 AXIS BK 26-Feb-18 98.8185 6.3247 1 50 98.8185 6.3247 INE976G16GP3 RBL BK 26-Feb-18 98.8120 6.3599 1 20 98.8120 6.3599 INE238A16V02 AXIS BK 27-Feb-18 98.8016 6.3246 1 400 98.8016 6.3246 INE514E16AW6 EXIM 1-Mar-18 98.7761 6.3698 1 300 98.7761 6.3698 INE238A16Q90 AXIS BK 1-Mar-18 98.7667 6.3302 1 50 98.7667 6.3302 INE238A16W01 AXIS BK 12-Mar-18 98.5979 6.3298 2 1000 98.5979 6.3298 INE036D16HF2 THE KARUR VYSYA BK 14-Mar-18 98.5134 6.4800 1 150 98.5134 6.4800 INE095A16WF3 INDUSIND BK 15-Mar-18 98.5282 6.3399 1 75 98.5282 6.3399 INE095A16WY4 INDUSIND BK 16-Mar-18 98.5113 6.3401 2 500 98.5113 6.3401 INE036D16HG0 THE KARUR VYSYA BK 16-Mar-18 98.5373 6.3001 1 150 98.5373 6.3001 INE040A16BM9 HDFC BK 20-Mar-18 98.4509 6.3110 6 475 98.4464 6.3298 INE976G16GS7 RBL BK 20-Mar-18 98.4536 6.3000 2 200 98.4536 6.3000 INE237A16Y34 KOTAK MAH BK 5-Apr-18 98.0822 6.6699 1 25 98.0822 6.6699 INE095A16WS6 INDUSIND BK 14-May-18 97.3838 6.7162 1 25 97.3838 6.7162 INE556F16242 SIDBI 29-May-18 97.1295 6.7000 1 25 97.1295 6.7000 INE095A16WK3 INDUSIND BK 12-Jun-18 96.8557 6.8099 1 100 96.8557 6.8099 INE090A162M6 ICICI BK 18-Jun-18 96.7612 6.7499 1 175 96.7612 6.7499 INE092T16BE7 IDFC BK 19-Jun-18 96.7298 6.7801 1 150 96.7298 6.7801 INE090A160M0 ICICI BK 29-Jun-18 96.5514 6.7901 1 100 96.5514 6.7901 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com