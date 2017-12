TABLE-India Certificates of Deposit deals on F-TRAC-Dec 20

Dec 20 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE040A16BV0 HDFC BK 21-Dec-17 99.9824 6.4074 10 855 99.9827 6.3156 INE092T16BU3 IDFC BK 21-Dec-17 99.9823 6.4616 4 245 99.9823 6.4616 INE238A16U03 AXIS BK 27-Dec-17 99.8949 6.4003 1 75 99.8949 6.4003 INE238A16U11 AXIS BK 28-Dec-17 99.8592 6.4312 2 125 99.8599 6.4010 INE090A163N2 ICICI BK 29-Dec-17 99.8606 6.3696 2 80 99.8709 5.8978 INE238A16P67 AXIS BK 29-Dec-17 99.8412 6.4505 3 75 99.8412 6.4505 INE261F16223 NABARD 5-Jan-18 99.7159 6.4995 1 30 99.7159 6.4995 INE238A16U52 AXIS BK 15-Jan-18 99.5441 6.4294 2 195 99.5441 6.4294 INE238A16Q09 AXIS BK 19-Jan-18 99.5216 6.0500 1 5 99.5216 6.0500 INE238A16Q17 AXIS BK 25-Jan-18 99.4232 6.0501 2 55 99.4232 6.0501 INE095A16WO5 INDUSIND BK 5-Feb-18 99.2433 6.0500 2 10 99.2433 6.0500 INE238A16V36 AXIS BK 7-Feb-18 99.1732 6.2102 1 100 99.1732 6.2102 INE261F16231 NABARD 7-Feb-18 99.2171 6.0003 1 5 99.2171 6.0003 INE238A16V36 AXIS BK 7-Feb-18 99.2107 6.0497 1 5 99.2107 6.0497 INE238A16V51 AXIS BK 12-Feb-18 99.1292 6.0497 1 50 99.1292 6.0497 INE092T16CB1 IDFC BK 14-Feb-18 99.0501 6.2507 1 25 99.0501 6.2507 INE141A16YB0 OBC 20-Feb-18 98.9499 6.2476 3 275 98.9499 6.2476 INE095A16VV2 INDUSIND BK 20-Feb-18 98.9163 6.4497 1 96 98.9163 6.4497 INE261F16249 NABARD 20-Feb-18 98.9113 6.4798 1 50 98.9113 6.4798 INE040A16BW8 HDFC BK 21-Feb-18 98.9377 6.2209 4 300 98.9378 6.2201 INE092T16934 IDFC BK 21-Feb-18 98.9192 6.3302 2 150 98.9192 6.3302 INE238A16U94 AXIS BK 26-Feb-18 98.8363 6.3199 1 50 98.8363 6.3199 INE237A167A4 KOTAK MAH BK 27-Feb-18 98.7963 6.4450 1 237.35 98.7963 6.4450 INE514E16AW6 EXIM 1-Mar-18 98.7609 6.4499 2 275 98.7609 6.4499 INE238A16Q90 AXIS BK 1-Mar-18 98.7688 6.5000 2 50 98.7688 6.5000 INE261F16256 NABARD 2-Mar-18 98.7437 6.4498 3 300 98.7437 6.4498 INE503A16EQ1 DCB BK 2-Mar-18 98.7552 6.3900 3 100 98.7552 6.3900 INE237A166C2 KOTAK MAH BK 2-Mar-18 98.7620 6.3546 1 25 98.7620 6.3546 INE556F16127 SIDBI 7-Mar-18 98.6748 6.4499 1 225 98.6748 6.4499 INE095A16WH9 INDUSIND BK 12-Mar-18 98.5909 6.3618 2 550 98.5651 6.4800 INE095A16WF3 INDUSIND BK 15-Mar-18 98.5134 6.4800 2 190 98.5134 6.4800 INE095A16WY4 INDUSIND BK 16-Mar-18 98.5286 6.3382 3 600 98.5305 6.3298 INE556F16135 SIDBI 16-Mar-18 98.5373 6.4501 1 200 98.5373 6.4501 INE036D16HG0 THE KARUR VYSYA BK 16-Mar-18 98.5373 6.3001 1 150 98.5373 6.3001 INE683A16JZ1 THE SOUTH INDIAN BK 19-Mar-18 98.4900 6.2876 3 500 98.4900 6.2876 INE092T16CM8 IDFC BK 20-Mar-18 98.4656 6.3198 1 300 98.4656 6.3198 INE040A16BM9 HDFC BK 20-Mar-18 98.4499 6.3853 4 280 98.4393 6.4299 INE238A16V85 AXIS BK 21-Mar-18 98.4125 6.4702 1 50 98.4125 6.4702 INE095A16WP2 INDUSIND BK 22-Mar-18 98.3881 6.4998 2 100 98.3881 6.4998 INE095A16WS6 INDUSIND BK 14-May-18 97.2752 7.1001 1 25 97.2752 7.1001 INE092T16CK2 IDFC BK 11-Jun-18 96.8554 6.8500 2 50 96.8554 6.8500 INE040A16BO5 HDFC BK 12-Jun-18 96.8629 6.7939 2 250 96.8557 6.8099 INE095A16WK3 INDUSIND BK 12-Jun-18 96.8646 6.7900 4 67 96.8646 6.7900 INE090A165L1 ICICI BK 13-Jun-18 96.8607 6.7599 1 0.4 96.8607 6.7599 INE090A162M6 ICICI BK 18-Jun-18 96.7785 6.7499 2 30 96.7785 6.7499 INE095A16WR8 INDUSIND BK 20-Jun-18 96.7240 6.7925 15 700 96.7240 6.7925 INE238A16U78 AXIS BK 20-Jun-18 96.6916 6.8999 5 150 96.6916 6.8999 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com