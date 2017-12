TABLE-India Certificates of Deposit deals on F-TRAC-Dec 21

Dec 21 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16P91 AXIS BK 22-Dec-17 99.9825 6.3886 2 250 99.9825 6.3886 INE443O16179 CREDIT SUISSE AG 22-Dec-17 99.9825 6.3886 1 25 99.9825 6.3886 INE238A16U03 AXIS BK 27-Dec-17 99.8933 6.4978 1 75 99.8933 6.4978 INE040A16BP2 HDFC BK 28-Dec-17 99.8793 6.3012 1 100 99.8793 6.3012 INE238A16P67 AXIS BK 29-Dec-17 99.8825 6.1355 2 105 99.8879 5.8518 INE092T16BX7 IDFC BK 11-Jan-18 99.6263 6.5196 1 125 99.6263 6.5196 INE092T16710 IDFC BK 12-Jan-18 99.6086 6.5192 8 78 99.6086 6.5192 INE095A16VI9 INDUSIND BK 19-Jan-18 99.4823 6.5498 1 75 99.4823 6.5498 INE238A16U29 AXIS BK 30-Jan-18 99.2981 6.4501 1 35 99.2981 6.4501 INE237A16W77 KOTAK MAH BK 31-Jan-18 99.2807 6.4499 1 50 99.2807 6.4499 INE237A16W85 KOTAK MAH BK 1-Feb-18 99.2633 6.4498 1 25 99.2633 6.4498 INE238A16V36 AXIS BK 7-Feb-18 99.2107 6.0497 1 5 99.2107 6.0497 INE238A16V51 AXIS BK 12-Feb-18 99.0965 6.3997 1 75 99.0965 6.3997 INE238A16V51 AXIS BK 12-Feb-18 99.1292 6.0497 1 5 99.1292 6.0497 INE092T16CB1 IDFC BK 14-Feb-18 99.0504 6.4801 3 100 99.0504 6.4801 INE090A167N3 ICICI BK 15-Feb-18 99.0892 6.1000 1 5 99.0892 6.1000 INE095A16VV2 INDUSIND BK 20-Feb-18 98.9348 6.5497 1 50 98.9348 6.5497 INE040A16BW8 HDFC BK 21-Feb-18 98.9180 6.4395 2 700 98.9180 6.4395 INE092T16934 IDFC BK 21-Feb-18 98.9163 6.4497 1 100 98.9163 6.4497 INE092T16934 IDFC BK 21-Feb-18 98.9286 6.4803 1 50 98.9286 6.4803 INE238A16S23 AXIS BK 23-Feb-18 98.9074 6.4001 1 50 98.9074 6.4001 INE238A16U94 AXIS BK 26-Feb-18 98.8471 6.4500 2 50 98.8383 6.5001 INE528G16J76 YES BK 27-Feb-18 98.8120 6.5498 1 50 98.8120 6.5498 INE238A16V02 AXIS BK 27-Feb-18 98.8209 6.5001 1 25 98.8209 6.5001 INE092T16BQ1 IDFC BK 28-Feb-18 98.8072 6.4798 1 25 98.8072 6.4798 INE237A16X50 KOTAK MAH BK 1-Mar-18 98.7754 6.4646 1 345 98.7754 6.4646 INE514E16AW6 EXIM 1-Mar-18 98.7781 6.4502 1 100 98.7781 6.4502 INE528G16L49 YES BK 5-Mar-18 98.7610 6.2727 1 175 98.7610 6.2727 INE556F16127 SIDBI 7-Mar-18 98.6748 6.4499 1 100 98.6748 6.4499 INE556F16127 SIDBI 7-Mar-18 98.6820 6.4999 1 25 98.6820 6.4999 INE095A16WC0 INDUSIND BK 9-Mar-18 98.6371 6.5498 1 125 98.6371 6.5498 INE095A16WC0 INDUSIND BK 9-Mar-18 98.6300 6.4999 1 25 98.6300 6.4999 INE095A16WH9 INDUSIND BK 12-Mar-18 98.5978 6.4884 2 225 98.6438 6.2727 INE095A16WF3 INDUSIND BK 15-Mar-18 98.5373 6.5279 2 225 98.5324 6.5500 INE095A16WF3 INDUSIND BK 15-Mar-18 98.5262 6.4998 2 50 98.5262 6.4998 INE040A16BM9 HDFC BK 20-Mar-18 98.4563 6.4302 1 25 98.4563 6.4302 INE092T16CL0 IDFC BK 21-Mar-18 98.4656 6.3198 2 500 98.4656 6.3198 INE095A16WP2 INDUSIND BK 22-Mar-18 98.4053 6.5000 2 100 98.4053 6.5000 INE095A16WS6 INDUSIND BK 14-May-18 97.2992 7.0850 1 25 97.2992 7.0850 INE095A16WS6 INDUSIND BK 14-May-18 97.3593 6.8750 1 15 97.3593 6.8750 INE092T16CK2 IDFC BK 11-Jun-18 96.8466 6.9501 1 75 96.8466 6.9501 INE095A16WK3 INDUSIND BK 12-Jun-18 96.8109 6.9501 2 75 96.8109 6.9501 INE095A16WR8 INDUSIND BK 20-Jun-18 96.7403 6.7949 2 100 96.7403 6.7949 INE976G16FX9 RBL BK 20-Jun-18 96.7379 6.8001 1 25 96.7379 6.8001 INE237A163D7 KOTAK MAH BK 21-Jun-18 96.7252 6.7900 1 100 96.7252 6.7900 INE556F16275 SIDBI 2-Nov-18 94.3031 6.9999 1 25 94.3031 6.9999 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com