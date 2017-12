TABLE-India Certificates of Deposit deals on F-TRAC-Dec 27

Dec 27 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16U11 AXIS BK 28-Dec-17 99.9825 6.3952 3 550 99.9824 6.4251 INE040A16BP2 HDFC BK 28-Dec-17 99.9825 6.3993 2 170 99.9824 6.4251 INE092T16777 IDFC BK 28-Dec-17 99.9825 6.3886 1 100 99.9825 6.3886 INE976G16GG2 RBL BK 28-Dec-17 99.9825 6.3886 1 75 99.9825 6.3886 INE090A163N2 ICICI BK 29-Dec-17 99.9646 6.4581 3 510 99.9641 6.5541 INE238A16P67 AXIS BK 29-Dec-17 99.9649 6.4080 2 280 99.9649 6.4080 INE261F16223 NABARD 5-Jan-18 99.8654 6.1494 1 5 99.8654 6.1494 INE238A16U45 AXIS BK 12-Jan-18 99.7159 6.4995 3 900 99.7159 6.4995 INE092T16710 IDFC BK 12-Jan-18 99.7128 6.5706 2 22 99.7128 6.5706 INE095A16WL1 INDUSIND BK 15-Jan-18 99.6592 6.5693 3 700 99.6592 6.5693 INE237A16W85 KOTAK MAH BK 1-Feb-18 99.3649 6.4804 1 75 99.3649 6.4804 INE551W16057 UJJIVAN SMALL FIN BK 5-Feb-18 99.3134 6.4703 1 5 99.3134 6.4703 INE092T16876 IDFC BK 8-Feb-18 99.2459 6.4497 2 15 99.2459 6.4497 INE141A16YA2 OBC 9-Feb-18 99.2575 6.3498 1 5 99.2575 6.3498 INE238A16V51 AXIS BK 12-Feb-18 99.1763 6.4499 1 190 99.1763 6.4499 INE171A16GJ7 THE FEDERAL BK 12-Feb-18 99.1700 6.4997 1 175 99.1700 6.4997 INE555F16NH0 THE HONGKONG CORP 12-Feb-18 99.1801 6.4199 1 10 99.1801 6.4199 INE090A166N5 ICICI BK 12-Feb-18 99.2061 6.3498 1 5 99.2061 6.3498 INE261F16249 NABARD 20-Feb-18 99.0620 6.4002 1 100 99.0620 6.4002 INE261F16249 NABARD 20-Feb-18 99.0382 6.4448 1 55 99.0382 6.4448 INE683A16KA2 THE SOUTH INDIAN BK 26-Feb-18 98.9242 6.5072 3 100 98.9243 6.5066 INE976G16GP3 RBL BK 26-Feb-18 98.9492 6.4603 1 25 98.9492 6.4603 INE238A16U94 AXIS BK 26-Feb-18 98.9718 6.3199 1 5 98.9718 6.3199 INE090A169L3 ICICI BK 28-Feb-18 98.9246 6.3998 3 300 98.9246 6.3998 INE092T16BQ1 IDFC BK 28-Feb-18 98.9196 6.4299 1 25 98.9196 6.4299 INE237A16X50 KOTAK MAH BK 1-Mar-18 98.8822 6.4470 1 150 98.8822 6.4470 INE261F16256 NABARD 2-Mar-18 98.8903 6.3998 2 100 98.8903 6.3998 INE237A16Y00 KOTAK MAH BK 8-Mar-18 98.7614 6.4473 1 75 98.7614 6.4473 INE095A16WF3 INDUSIND BK 15-Mar-18 98.6342 6.4797 1 125 98.6342 6.4797 INE040A16BM9 HDFC BK 20-Mar-18 98.5611 6.4201 1 300 98.5611 6.4201 INE095A16WP2 INDUSIND BK 22-Mar-18 98.5112 6.4897 1 100 98.5112 6.4897 INE090A161O4 ICICI BK 26-Mar-18 98.4563 6.4302 6 775 98.4563 6.4302 INE092T16CN6 IDFC BK 26-Mar-18 98.4823 6.3202 3 700 98.4823 6.3202 INE092T16CN6 IDFC BK 26-Mar-18 98.5015 6.3099 2 425 98.5015 6.3099 INE237A16Y34 KOTAK MAH BK 5-Apr-18 98.1799 6.8349 1 25 98.1799 6.8349 INE095A16WS6 INDUSIND BK 14-May-18 97.4486 6.9250 1 75 97.4486 6.9250 INE238A16S56 AXIS BK 6-Jun-18 97.0394 6.9599 1 25 97.0394 6.9599 INE238A16U78 AXIS BK 20-Jun-18 96.8033 6.8876 1 50 96.8033 6.8876 INE238A16U86 AXIS BK 28-Jun-18 96.6879 6.8699 1 75 96.6879 6.8699 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com