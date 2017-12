TABLE-India Certificates of Deposit deals on F-TRAC-Dec 28

Dec 28 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16P67 AXIS BK 29-Dec-17 99.9825 6.3886 1 50 99.9825 6.3886 INE095A16VG3 INDUSIND BK 4-Jan-18 99.8717 6.6985 1 50 99.8717 6.6985 INE261F16223 NABARD 5-Jan-18 99.8585 6.4633 3 200 99.8556 6.5978 INE683A16JS6 THE SOUTH INDIAN BK 5-Jan-18 99.8687 5.9984 1 75 99.8687 5.9984 INE238A16U45 AXIS BK 12-Jan-18 99.7337 6.4968 4 590 99.7336 6.4997 INE092T16710 IDFC BK 12-Jan-18 99.7315 6.5511 2 450 99.7315 6.5511 INE095A16VI9 INDUSIND BK 19-Jan-18 99.6246 6.5494 1 25 99.6246 6.5494 INE237A164C7 KOTAK MAH BK 25-Jan-18 99.5361 6.3005 1 5 99.5361 6.3005 INE238A16Q17 AXIS BK 25-Jan-18 99.5361 6.3005 1 5 99.5361 6.3005 INE238A16U29 AXIS BK 30-Jan-18 99.4247 6.4000 2 100 99.4247 6.4000 INE238A16V77 AXIS BK 31-Jan-18 99.4336 6.3004 1 5 99.4336 6.3004 INE141A16YA2 OBC 9-Feb-18 99.2633 6.4498 1 5 99.2633 6.4498 INE238A16V51 AXIS BK 12-Feb-18 99.2123 6.2999 1 25 99.2123 6.2999 INE092T16BR9 IDFC BK 12-Feb-18 99.2111 6.4497 1 5 99.2111 6.4497 INE092T16CB1 IDFC BK 14-Feb-18 99.1763 6.4499 1 5 99.1763 6.4499 INE090A167N3 ICICI BK 15-Feb-18 99.1460 6.5499 1 5 99.1460 6.5499 INE040A16BW8 HDFC BK 21-Feb-18 99.0788 6.2844 4 230 99.0787 6.2852 INE040A16BW8 HDFC BK 21-Feb-18 99.0626 6.2798 1 25 99.0626 6.2798 INE092T16BP3 IDFC BK 23-Feb-18 99.0427 6.2999 1 100 99.0427 6.2999 INE238A16S23 AXIS BK 23-Feb-18 99.0041 6.4414 1 50 99.0041 6.4414 INE092T16BP3 IDFC BK 23-Feb-18 99.0166 6.3598 1 50 99.0166 6.3598 INE976G16GT5 RBL BK 5-Mar-18 98.8245 6.4800 5 300 98.8245 6.4800 INE238A16R08 AXIS BK 6-Mar-18 98.8353 6.4198 1 300 98.8353 6.4198 INE238A16V93 AXIS BK 8-Mar-18 98.7847 6.4149 1 50 98.7847 6.4149 INE095A16WF3 INDUSIND BK 15-Mar-18 98.6768 6.4399 2 400 98.6809 6.4198 INE040A16BM9 HDFC BK 20-Mar-18 98.5826 6.3999 2 175 98.5826 6.3999 INE095A16WP2 INDUSIND BK 22-Mar-18 98.5434 6.5002 1 100 98.5434 6.5002 INE092T16CN6 IDFC BK 26-Mar-18 98.5013 6.3109 3 700 98.5015 6.3099 INE090A161O4 ICICI BK 26-Mar-18 98.4891 6.4361 3 500 98.4928 6.4201 INE090A161O4 ICICI BK 26-Mar-18 98.4789 6.4067 5 375 98.4804 6.4001 INE090A163L6 ICICI BK 22-May-18 97.3170 6.9400 1 25 97.3170 6.9400 INE095A16WI7 INDUSIND BK 30-May-18 97.1494 7.0000 1 250 97.1494 7.0000 INE237A160D3 KOTAK MAH BK 13-Jun-18 96.9181 6.9501 2 50 96.9181 6.9501 INE090A165L1 ICICI BK 13-Jun-18 96.9224 6.9401 1 25 96.9224 6.9401 INE237A161C3 KOTAK MAH BK 25-Jun-18 96.7040 6.9500 1 75 96.7040 6.9500 INE238A16U86 AXIS BK 28-Jun-18 96.6553 6.9399 1 25 96.6553 6.9399 INE514E16BA0 EXIM 2-Aug-18 96.1863 6.7000 2 200 96.1863 6.7000 INE090A164N0 ICICI BK 28-Sep-18 95.1940 6.7500 1 200 95.1940 6.7500 INE090A164N0 ICICI BK 28-Sep-18 94.9398 7.1001 1 25 94.9398 7.1001 INE237A168B0 KOTAK MAH BK 10-Oct-18 94.7721 7.0400 1 50 94.7721 7.0400 INE095A16WM9 INDUSIND BK 23-Oct-18 94.7402 6.8000 1 200 94.7402 6.8000 INE237A160C5 KOTAK MAH BK 23-Oct-18 94.7402 6.8000 1 50 94.7402 6.8000 INE237A165C4 KOTAK MAH BK 26-Oct-18 94.6901 6.8000 1 50 94.6901 6.8000 INE237A167C0 KOTAK MAH BK 30-Oct-18 94.6233 6.8000 1 100 94.6233 6.8000 INE092T16BY5 IDFC BK 5-Nov-18 94.5233 6.8001 1 100 94.5233 6.8001 INE095A16WU2 INDUSIND BK 7-Dec-18 94.0213 6.7667 2 150 93.9937 6.8000 INE090A169N9 ICICI BK 10-Dec-18 93.9443 6.8000 1 200 93.9443 6.8000 INE556F16291 SIDBI 11-Dec-18 93.9698 6.7500 2 200 93.9698 6.7500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com