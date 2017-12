TABLE-India Certificates of Deposit deals on F-TRAC-Dec 6

Dec 6 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE683A16JD8 THE SOUTH INDIAN BK 8-Dec-17 99.9671 6.0062 1 75 99.9671 6.0062 INE683A16JT4 THE SOUTH INDIAN BK 18-Dec-17 99.8031 6.0009 2 50 99.8031 6.0009 INE040A16BV0 HDFC BK 21-Dec-17 99.7528 6.0301 1 25 99.7528 6.0301 INE040A16BV0 HDFC BK 21-Dec-17 99.7647 6.1491 1 5 99.7647 6.1491 INE040A16BP2 HDFC BK 28-Dec-17 99.6379 6.0294 1 25 99.6379 6.0294 INE238A16U11 AXIS BK 28-Dec-17 99.6247 6.2500 1 5 99.6247 6.2500 INE238A16P67 AXIS BK 29-Dec-17 99.6227 6.0103 2 45 99.6227 6.0103 INE090A163N2 ICICI BK 29-Dec-17 99.6337 6.0996 1 25 99.6337 6.0996 INE238A16P67 AXIS BK 29-Dec-17 99.6337 6.0996 1 5 99.6337 6.0996 INE237A165B6 KOTAK MAH BK 2-Jan-18 99.5361 6.3005 2 550 99.5361 6.3005 INE238A16Q09 AXIS BK 19-Jan-18 99.2726 6.2197 1 70 99.2726 6.2197 INE092T16CC9 IDFC BK 25-Jan-18 99.1547 6.3503 1 5 99.1547 6.3503 INE238A16U29 AXIS BK 30-Jan-18 99.0882 6.2198 2 125 99.0882 6.2198 INE092T16CA3 IDFC BK 30-Jan-18 99.0969 6.1599 1 25 99.0969 6.1599 INE237A16W77 KOTAK MAH BK 31-Jan-18 99.0547 6.2201 1 15 99.0547 6.2201 INE092T16CJ4 IDFC BK 2-Feb-18 99.0217 6.2174 2 200 99.0217 6.2174 INE171A16GH1 THE FEDERAL BK 5-Feb-18 98.9700 6.2273 1 300 98.9700 6.2273 INE092T16BR9 IDFC BK 12-Feb-18 98.8544 6.2202 1 500 98.8544 6.2202 INE092T16BR9 IDFC BK 12-Feb-18 98.8711 6.2202 1 250 98.8711 6.2202 INE092T16CB1 IDFC BK 14-Feb-18 98.8212 6.2199 1 250 98.8212 6.2199 INE092T16CH8 IDFC BK 22-Feb-18 98.6861 6.2302 1 50 98.6861 6.2302 INE238A16U94 AXIS BK 26-Feb-18 98.6197 6.2300 1 100 98.6197 6.2300 INE528G16L49 YES BK 5-Mar-18 98.5001 6.2449 2 200 98.5001 6.2449 INE551W16107 UJJIVAN SMALL FINANCE BK 5-Mar-18 98.4197 6.5851 1 75 98.4197 6.5851 INE528G16L31 YES BK 6-Mar-18 98.4835 6.2450 3 300 98.4835 6.2450 INE238A16V93 AXIS BK 8-Mar-18 98.4504 6.2446 2 75 98.4504 6.2446 INE095A16WC0 INDUSIND BK 9-Mar-18 98.4491 6.2500 1 50 98.4491 6.2500 INE237A166B4 KOTAK MAH BK 12-Mar-18 98.3777 6.2698 1 75 98.3777 6.2698 INE238A16V85 AXIS BK 21-Mar-18 98.2366 6.2399 1 200 98.2366 6.2399 INE095A16WK3 INDUSIND BK 12-Jun-18 96.7171 6.5901 1 25 96.7171 6.5901 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com