TABLE-India Certificates of Deposit deals on F-TRAC-Feb 1

Feb 1 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE092T16CJ4 IDFC BK 2-Feb-18 99.9833 6.0965 1 25 99.9833 6.0965 INE092T16CF2 IDFC BK 5-Feb-18 99.9343 5.9991 1 25 99.9343 5.9991 INE238A16V28 AXIS BK 6-Feb-18 99.9172 6.0494 1 25 99.9172 6.0494 INE261F16231 NABARD 7-Feb-18 99.8993 6.1337 2 20 99.8988 6.1626 INE092T16876 IDFC BK 8-Feb-18 99.8851 5.9981 1 25 99.8851 5.9981 INE238A16V69 AXIS BK 9-Feb-18 99.8670 6.0762 1 250 99.8670 6.0762 INE141A16YA2 OBC 9-Feb-18 99.8849 6.0086 1 5 99.8849 6.0086 INE090A167N3 ICICI BK 15-Feb-18 99.7698 6.0164 4 300 99.7704 5.9998 INE090A167N3 ICICI BK 15-Feb-18 99.7868 5.9988 1 45 99.7868 5.9988 INE528G16J50 YES BK 23-Feb-18 99.6503 6.0994 1 50 99.6503 6.0994 INE238A16V02 AXIS BK 27-Feb-18 99.5565 6.2538 1 30 99.5565 6.2538 INE705A16PX4 VIJAYA BK 5-Mar-18 99.4724 6.2450 3 300 99.4724 6.2450 INE238A16V93 AXIS BK 8-Mar-18 99.3995 6.3002 1 25 99.3995 6.3002 INE092T16CQ9 IDFC BK 16-Mar-18 99.2837 6.2699 1 100 99.2837 6.2699 INE528G16L64 YES BK 26-Mar-18 99.1244 6.2003 2 50 99.1244 6.2003 INE976G16GU3 RBL BK 26-Mar-18 99.0803 6.3927 2 43 99.0864 6.3498 INE528G16L80 YES BK 28-Mar-18 99.0911 6.1998 1 50 99.0911 6.1998 INE503A16ET5 DCB BK 3-Apr-18 98.7768 7.4098 1 10.6 98.7768 7.4098 INE976G16HB1 RBL BK 3-Apr-18 98.8192 7.1499 1 10 98.8192 7.1499 INE976G16HC9 RBL BK 9-Apr-18 98.6956 7.2000 1 50 98.6956 7.2000 INE976G16HD7 RBL BK 18-Apr-18 98.5230 7.1998 2 50 98.5230 7.1998 INE095A16XA2 INDUSIND BK 25-Apr-18 98.4177 7.0702 3 50 98.4177 7.0702 INE976G16GZ2 RBL BK 2-May-18 98.2136 7.3766 3 300 98.2128 7.3800 INE683A16KE4 THE SOUTH INDIAN BK 2-May-18 98.2322 7.2984 2 250 98.2322 7.2984 INE040A16BO5 HDFC BK 12-Jun-18 97.4674 7.2398 1 22 97.4674 7.2398 INE095A16WK3 INDUSIND BK 12-Jun-18 97.4554 7.2750 1 2 97.4554 7.2750 INE040A16BR8 HDFC BK 29-Jun-18 97.1481 7.2399 1 0.25 97.1481 7.2399 INE090A167M5 ICICI BK 19-Jul-18 96.7062 7.3999 1 15 96.7062 7.3999 INE040A16CA2 HDFC BK 25-Jan-19 93.1588 7.5082 10 550 93.2082 7.4500 INE040A16CA2 HDFC BK 25-Jan-19 93.1905 7.4500 2 50 93.1905 7.4500 INE090A164O8 ICICI BK 29-Jan-19 93.0944 7.5000 1 200 93.0944 7.5000 INE528G16N54 YES BK 1-Feb-19 92.9541 7.5800 1 100 92.9541 7.5800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com