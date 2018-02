TABLE-India Certificates of Deposit deals on F-TRAC-Feb 14

Feb 14 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE090A167N3 ICICI BK 15-Feb-18 99.9830 6.2061 5 450 99.9830 6.2061 INE141A16YB0 OBC 20-Feb-18 99.8998 6.1016 2 100 99.8998 6.1016 INE238A16U94 AXIS BK 26-Feb-18 99.7966 6.1994 1 50 99.7966 6.1994 INE514E16AW6 EXIM 1-Mar-18 99.7452 6.2160 1 15 99.7452 6.2160 INE261F16256 NABARD 2-Mar-18 99.7264 6.2586 1 25 99.7264 6.2586 INE160A16LF8 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-18 99.4238 6.2211 12 800 99.4239 6.2204 INE160A16LF8 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-18 99.4408 6.2199 2 300 99.4408 6.2199 INE528G16M48 YES BK 23-Mar-18 99.3922 6.2001 1 5 99.3922 6.2001 INE090A162O2 ICICI BK 28-Mar-18 99.2674 6.5701 1 5 99.2674 6.5701 INE092T16CS5 IDFC BK 3-Apr-18 99.1004 7.0497 1 5 99.1004 7.0497 INE092T16CT3 IDFC BK 4-Apr-18 99.0388 7.3801 1 5 99.0388 7.3801 INE949L16064 AU SMALL FINANCE BK 9-Apr-18 98.9342 7.2816 1 1.2 98.9342 7.2816 INE238A16X59 AXIS BK 25-Apr-18 98.6422 7.1774 1 50 98.6422 7.1774 INE092T16DE3 IDFC BK 7-May-18 98.3995 7.2401 8 500 98.3995 7.2401 INE095A16XE4 INDUSIND BK 10-May-18 98.3420 7.2397 1 100 98.3420 7.2397 INE092T16DD5 IDFC BK 14-May-18 98.2653 7.2398 7 500 98.2653 7.2398 INE092T16BG2 IDFC BK 29-May-18 97.9857 7.2147 1 5 97.9857 7.2147 INE238A16W92 AXIS BK 31-May-18 97.9574 7.1801 2 75 97.9574 7.1801 INE090A162M6 ICICI BK 18-Jun-18 97.6124 7.1999 1 50 97.6124 7.1999 INE090A160M0 ICICI BK 29-Jun-18 97.4061 7.1999 1 100 97.4061 7.1999 INE480Q16184 COOPERATIEVE RABOBK U.A 20-Sep-18 95.7455 7.4399 1 5 95.7455 7.4399 INE261F16264 NABARD 14-Feb-19 93.0514 7.4675 3 750 93.0514 7.4675 INE261F16264 NABARD 14-Feb-19 93.0691 7.4675 3 500 93.0691 7.4675 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com