TABLE-India Certificates of Deposit deals on F-TRAC-Feb 15

Feb 15 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE040A16BW8 HDFC BK 21-Feb-18 99.9011 6.0246 3 110 99.8999 6.0955 INE261F16256 NABARD 2-Mar-18 99.7437 6.2527 1 75 99.7437 6.2527 INE238A16R08 AXIS BK 6-Mar-18 99.6757 6.2502 1 25 99.6757 6.2502 INE238A16V93 AXIS BK 8-Mar-18 99.6419 6.2465 1 100 99.6419 6.2465 INE238A16W01 AXIS BK 12-Mar-18 99.5647 6.3832 1 740 99.5647 6.3832 INE095A16WH9 INDUSIND BK 12-Mar-18 99.5699 6.3066 1 500 99.5699 6.3066 INE160A16LF8 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-18 99.4408 6.2199 1 200 99.4408 6.2199 INE238A16W84 AXIS BK 26-Mar-18 99.3377 6.2398 1 400 99.3377 6.2398 INE090A162O2 ICICI BK 28-Mar-18 99.3039 6.2404 2 150 99.3039 6.2404 INE090A162O2 ICICI BK 28-Mar-18 99.2884 6.5399 1 5 99.2884 6.5399 INE949L16072 AU SMALL FINANCE BK 18-Apr-18 98.7756 7.2975 1 50 98.7756 7.2975 INE238A16X34 AXIS BK 26-Apr-18 98.6701 7.1298 1 50 98.6701 7.1298 INE168A16LC8 THE JAMMU & KASHMIR BK 26-Apr-18 98.6175 7.3098 1 35 98.6175 7.3098 INE090A166O3 ICICI BK 2-May-18 98.5280 7.1751 1 6 98.5280 7.1751 INE168A16LE4 THE JAMMU & KASHMIR BK 7-May-18 98.4037 7.3099 2 100 98.4037 7.3099 INE503A16EV1 DCB BK 7-May-18 98.3763 7.4374 1 27 98.3763 7.4374 INE092T16DF0 IDFC BK 15-May-18 98.2653 7.2398 1 150 98.2653 7.2398 INE168A16LD6 THE JAMMU & KASHMIR BK 16-May-18 98.2294 7.3102 5 265 98.2294 7.3102 INE976G16HE5 RBL BK 17-May-18 98.2005 7.3500 5 350 98.2005 7.3500 INE238A16Y25 AXIS BK 24-May-18 98.1087 7.1799 1 60 98.1087 7.1799 INE238A16X75 AXIS BK 29-Jan-19 93.3941 7.4401 1 50 93.3941 7.4401 INE556F16341 SIDBI 14-Feb-19 93.1019 7.4500 1 100 93.1019 7.4500 INE261F16264 NABARD 14-Feb-19 93.0813 7.4534 2 45 93.0929 7.4400 INE556F16341 SIDBI 14-Feb-19 93.0669 7.4701 1 20 93.0669 7.4701 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com