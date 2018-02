TABLE-India Certificates of Deposit deals on F-TRAC-Feb 16

Feb 16 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16YB0 OBC 20-Feb-18 99.9343 5.9991 1 50 99.9343 5.9991 INE261F16249 NABARD 20-Feb-18 99.9398 5.4966 1 50 99.9398 5.4966 INE092T16CG0 IDFC BK 20-Feb-18 99.9354 5.8986 1 35 99.9354 5.8986 INE040A16BW8 HDFC BK 21-Feb-18 99.9190 5.9170 2 225 99.9192 5.9032 INE238A16S23 AXIS BK 23-Feb-18 99.8841 6.0504 1 225 99.8841 6.0504 INE238A16U94 AXIS BK 26-Feb-18 99.8347 6.0435 2 350 99.8359 5.9995 INE261F16256 NABARD 2-Mar-18 99.7622 6.2146 1 25 99.7622 6.2146 INE090A168L5 ICICI BK 5-Mar-18 99.7793 6.2103 1 170 99.7793 6.2103 INE090A167K9 ICICI BK 16-Mar-18 99.5712 6.5494 1 5 99.5712 6.5494 INE092T16CL0 IDFC BK 21-Mar-18 99.5137 6.1506 1 5 99.5137 6.1506 INE238A16V85 AXIS BK 21-Mar-18 99.5255 6.0006 1 5 99.5255 6.0006 INE976G16GU3 RBL BK 26-Mar-18 99.3525 6.2599 1 25 99.3525 6.2599 INE160A16LD3 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-18 99.3504 6.2804 1 25 99.3504 6.2804 INE238A16W50 AXIS BK 27-Mar-18 99.2850 6.7399 1 5 99.2850 6.7399 INE090A162O2 ICICI BK 28-Mar-18 99.3338 6.7998 1 5 99.3338 6.7998 INE092T16CT3 IDFC BK 4-Apr-18 99.0952 7.7504 1 5 99.0952 7.7504 INE976G16HF2 RBL BK 19-Apr-18 98.7752 7.2999 2 200 98.7752 7.2999 INE683A16KD6 THE SOUTH INDIAN BK 25-Apr-18 98.6547 7.3196 1 25 98.6547 7.3196 INE237A16Z66 KOTAK MAH BK 8-May-18 98.4241 7.2150 1 50 98.4241 7.2150 INE092T16DB9 IDFC BK 9-May-18 98.4743 7.2501 2 100 98.4743 7.2501 INE092T16DD5 IDFC BK 14-May-18 98.3128 7.2000 3 100 98.3128 7.2000 INE092T16DF0 IDFC BK 15-May-18 98.3054 7.1499 4 200 98.3054 7.1499 INE238A16Y25 AXIS BK 24-May-18 98.1276 7.1801 5 300 98.1276 7.1801 INE092T16BG2 IDFC BK 29-May-18 98.0411 7.1498 7 575 98.0411 7.1498 INE238A16W19 AXIS BK 30-May-18 98.0141 7.1800 1 25 98.0141 7.1800 INE040A16BO5 HDFC BK 12-Jun-18 97.7706 7.1749 3 100 97.7706 7.1749 INE095A16WR8 INDUSIND BK 20-Jun-18 97.5897 7.2701 1 25 97.5897 7.2701 INE095A16XG9 INDUSIND BK 14-Dec-18 94.1796 7.4942 12 800 94.1808 7.4925 INE095A16XD6 INDUSIND BK 17-Dec-18 94.1230 7.4969 5 400 94.1229 7.4970 INE040A16CA2 HDFC BK 25-Jan-19 93.4612 7.4450 1 15 93.4612 7.4450 INE238A16X91 AXIS BK 31-Jan-19 93.4215 7.4500 1 100 93.4215 7.4500 INE238A16X91 AXIS BK 31-Jan-19 93.3503 7.4500 1 50 93.3503 7.4500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com